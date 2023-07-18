25 комментариев

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С Гиггза сняли обвинения в домашнем насилии. Из-за них он пропустил Евро-2020 и ЧМ-2022

Райан Гиггз Райан Гиггз
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Хэппи-энд с большим осадком.

Райана Гиггза обвинили в домашнем насилии еще в 2021 году. Так вот, спустя два года судебных разбирательств с легенды «МЮ» и сборной Уэльса сняли все обвинения – после того, как прокуратура закрыла дело. Судья Хилари Мэнли постановила, что он невиновен по всем пунктам обвинения.

«Мистер Гиггз испытывает глубокое облегчение от того, что дело наконец завершилось после почти трехлетней борьбы за то, чтобы очистить имя. Теперь он намерен восстановить свою жизнь и карьеру как невиновный человек», – сказал адвокат экс-футболиста Крис Доу.

В чем обвиняли Гиггза?

Еще в ноябре 2020-го Гиггза отстранили от работы со сборной из-за конфликта с его девушкой Кейт Гревилл.

Инцидент произошел в начале ноября в доме Гиггза. Кейт позвонила в полицию, Гиггза задержали, допросили и потом отпустили под залог. По первоначальным данным полиции, подруга валлийца получила легкие травмы, но отказалась от госпитализации. 

В апреле 2021-го прокуратура выдвинула Гиггзу обвинения – и они отличались от первоначальных. Райана обвинили в избиении не только Гревилл, но и ее сестры, а также в принуждении и контроле Кейт с декабря 2017-го по ноябрь 2020-го. Легенде «МЮ» грозил срок до пяти лет в случае признания вины. 

В конце апреля состоялся суд, на котором Гиггз не признал себя виновным – в итоге его освободили под залог до следующего заседания суда при условии, что он не будет контактировать с женщинами, которые обвиняют его в нападении.

Новый виток дело приобрело летом 2022-го – тогда прокурор Питер Райт, обвинявший Гиггза подробно рассказал о деталях происходившего в ноябре 2020 года. Райт утверждал, что ссора между Гиггзом и Кревилл произошла из-за измены Райана, а сам валлиец в ходе конфликта намеренно ударил сестру девушки локтем, а саму Кейт – головой, что привело к отеку губ у нее и синякам.

Сама Кревилл спустя несколько дней заявила, что Гиггз изолировал ее от друзей и мешал общаться с семьей.

Гиггз продолжил отрицать все обвинения – рассказывал, что очень испугался, когда в ноябре 2020-го в дом нагрянула полиция, описал опыт в тюрьме как худший в жизни, а во время одного из судебных заседаний даже расплакался.

Тогда же состоялся суд по этому делу с участием присяжных, но они не смогли вынести решение, поэтому 31 июля 2023 года должно было начаться повторное слушание по этим же обвинениям. 

Теперь оно не состоится, а Гиггз может наконец вздохнуть спокойно.

Какие были последствия?

Райан возглавил сборную Уэльса в 2018 году, через год вывел ее на Евро-2020 и готовился везти родную команду на континентальный турнир. Но обвинения в домашнем насилии вынудили Футбольную ассоциацию Уэльса отстранить Гиггза на время расследования – его место занял Роберт Пейдж.

После Евро-2021 валлийцы вместе с Пейджем отобрались на ЧМ-2022, но Райан продолжал формально занимать должность главного тренера. Только летом 2022-го Футбольная ассоциация Уэльса объявила о прекращении сотрудничества с Гиггзом – это решение связывали с его нежеланием из-за скандалов мешать подготовке команды к ЧМ.

А еще в апреле 2021 года Гиггза не включили в Зал славы Премьер-лиги – вместо него в последний момент выбрали Тьерри Анри. Mirror сообщал, что Райана шокировало это решение.

Как дальше сложится карьера и жизнь легендарного валлийца?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Davidson, Cameron Smith

25 комментариев

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Vićtor Diaź
Ответ CriminalJoint62
Жаль Гиггза, испортили ему репутацию. Один из немногих футболистов которому хочется пожать руку! Он олицетворяет наш Манчестер Юнайтед
Не жаль после той историей с женой брата. Не жаль ничуть!
Какой бы он ни был хороший футболист, человек он - д…мо!
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Полуэктов Пётр
Прежде, чем набегут состоящие в секте "свидетелей компенсации за клевету", хочу отметить, что:
Во первых, приговор "не виновен" не означает автоматическую клевету со стороны обвинителя. Если у стороны обвинения не хватило улик, чтобы дело обернулось сроком, то это не означает обман и клевету автоматически (оно может и означать, но автоматически не означает. Может быть по разному и вы не знаете как именно было тут).
Во вторых, если вы придерживаетесь презумпции невиновности относительно подсудимого (бывшего) и считаете, что он не виновен на основании того, что его вина не доказана (что верно, согласно презумпции невиновности), то будьте до конца последовательны в своих суждениях и не пытайтесь обвинять никого в клевете. Клевета - это уголовное преступление, а значит, что согласно всё ровно той же презумпции невиновности, никто в ней не виноват, пока не доказано обратное.
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Тухель
Ответ Kawai_Ninja
Хороший адвокат решает?..
Хороший счёт в банке решает. Гиггз, Роналду и т.д. заплатили, а следовательно нарушали. Просто Роналду до суда заплатил, а Гиггз зачем то тянул. Заплатил бы сразу и скандала не было и свои плюшки бы получил. А так зачем то тянул, а в конечном итоге все равно заплатил.
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Kawai_Ninja
Хороший адвокат решает?..
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Deadwood
Ответ CriminalJoint62
Жаль Гиггза, испортили ему репутацию. Один из немногих футболистов которому хочется пожать руку! Он олицетворяет наш Манчестер Юнайтед
Да уж, испортили его кристально чистую репутацию :)
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Dzhansug Bukiya
"Это должен был быть второй раз, когда 49-летний Гиггз предстал перед судом по обвинениям, однако обвинения были сняты Королевской прокуратурой (CPS) во вторник, а прокурор Питер Райт KC сообщил Королевскому суду Манчестера, что госпожа Гревиль " заявила о нежелании" давать показания."
Ну, либо как у Гринвуда опять сошлись, либо Гиггз заплатил кругленькую сумму в итоге, те своего баба добилась, увы.
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Полуэктов Пётр
Ответ mj23.net
Жертвы сфабриковали фото-доказательства с побоями. Главная жертва соврала насчет лечения раковых клеток, когда на самом деле она снимала противозачаточную спираль, не сказав об этом Гиггзу, чтобы забеременеть, что может являться сексуальным преступлением в Британии. В сообщениях она писала, что я не уйду от него с пустыми руками. Но вряд ли Райан захочет подавать какие-то иски.
Вам судья лично на почту материалы дела направила?
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Вася Пупкин
Ответ александр модов
Лично знаком, чтоб судить?)) Откуда нам известно, что происходило на самом деле....Гиггз легенда, а его отношения с женщинами, это проблема его и тех женщин. Не более того
Ну да, ну да, он ведь просто спал с женой брата, так что всё не так однозначно, да и кто мы такие чтобы судить )
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unreality
Ответ Today I feel Qatari
Это все не отменяет подачи иска в обычный гражданский суд с целью компенсации понесенных судебных издержек и недополученной из-за потери репутации прибыли. А свозить сборную на Евро и ЧМ - это был бы нехилый буст карьеры, чего Гиггз лишился. Влепить этим барышням иск на пару миллионов и никакой уголовки за клевету не потребуется, и так до конца жизни расплачиваться будут. И когда кто-нибудь в следующий раз захочет в чем-то обвинить известного футболиста, то пять раз подумает - стоит ли
Ну вообще он их реально бил, иначе дело бы просто не завели по этой части обвинения (про вторую молчу). Кроме того, ну просто хватит писать ахинею. Дело прекратили потому что его девушка отказалась давать показания. Стало быть он ей просто бабла занес, вот и всё ) Поэтому орно читать про вскрики "подать в суд за клевету" )
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unreality
Ответ Dzhansug Bukiya
"Это должен был быть второй раз, когда 49-летний Гиггз предстал перед судом по обвинениям, однако обвинения были сняты Королевской прокуратурой (CPS) во вторник, а прокурор Питер Райт KC сообщил Королевскому суду Манчестера, что госпожа Гревиль " заявила о нежелании" давать показания." Ну, либо как у Гринвуда опять сошлись, либо Гиггз заплатил кругленькую сумму в итоге, те своего баба добилась, увы.
"баба добилась своего" - хм, что-то мне подсказывает, что если бы он был реально не виноват, он бы ей ничего не платил. Это если принять эту версию. Но логика твоя весьма занимательная;)
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Today I feel Qatari
Ответ Полуэктов Пётр
Прежде, чем набегут состоящие в секте "свидетелей компенсации за клевету", хочу отметить, что: Во первых, приговор "не виновен" не означает автоматическую клевету со стороны обвинителя. Если у стороны обвинения не хватило улик, чтобы дело обернулось сроком, то это не означает обман и клевету автоматически (оно может и означать, но автоматически не означает. Может быть по разному и вы не знаете как именно было тут). Во вторых, если вы придерживаетесь презумпции невиновности относительно подсудимого (бывшего) и считаете, что он не виновен на основании того, что его вина не доказана (что верно, согласно презумпции невиновности), то будьте до конца последовательны в своих суждениях и не пытайтесь обвинять никого в клевете. Клевета - это уголовное преступление, а значит, что согласно всё ровно той же презумпции невиновности, никто в ней не виноват, пока не доказано обратное.
Это все не отменяет подачи иска в обычный гражданский суд с целью компенсации понесенных судебных издержек и недополученной из-за потери репутации прибыли. А свозить сборную на Евро и ЧМ - это был бы нехилый буст карьеры, чего Гиггз лишился. Влепить этим барышням иск на пару миллионов и никакой уголовки за клевету не потребуется, и так до конца жизни расплачиваться будут. И когда кто-нибудь в следующий раз захочет в чем-то обвинить известного футболиста, то пять раз подумает - стоит ли
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Полуэктов Пётр
Ответ Today I feel Qatari
Это все не отменяет подачи иска в обычный гражданский суд с целью компенсации понесенных судебных издержек и недополученной из-за потери репутации прибыли. А свозить сборную на Евро и ЧМ - это был бы нехилый буст карьеры, чего Гиггз лишился. Влепить этим барышням иск на пару миллионов и никакой уголовки за клевету не потребуется, и так до конца жизни расплачиваться будут. И когда кто-нибудь в следующий раз захочет в чем-то обвинить известного футболиста, то пять раз подумает - стоит ли
"Это все не отменяет подачи иска в обычный гражданский суд" иска к кому?
Если к потерпевшей (предполагаемой), то это безнадежное дело, так как для того, чтобы доказать клевету, нужно доказать, что предполагаемого преступления не было. А в большинстве случаев это доказать еще сложнее, чем то, что оно было. Ибо если событие произошло 1 на 1 за закрытыми дверями, то у вас слова одного человека против слов другого человека и на этом всё. А раз доказательств (а слова - это не доказательства) нет ни у одной из сторон, то приговоры "not guilty" будут в обе стороны.
Если не к потерпевшей, то к кому? К государству? Это возможно только при неверно вынесенном обвинительном приговоре (вас обвинили, посадили в тюрьму, а через какое-то время вскрылись доп. улики, которые говорят, что вы не виновны).
"Влепить этим барышням иск на пару миллионов и никакой уголовки за клевету не потребуется" - вы что-то запутались. Если никакой уголовки за клевету не потребуется, то за что вы им иск влепить на пару миллионов собрались? Или это статья такая "иск на пару миллионов"?
"И когда кто-нибудь в следующий раз захочет в чем-то обвинить известного футболиста, то пять раз подумает - стоит ли"
И вы на полном серьезе не видите ничего страшного в этой фразе? Не проскакивает мысль, что и так богатенькие с раннего возраста (в 18-19 уже миллионеры) избалованные, не привыкшие к отказам ребята получат еще плюс буст к своей безнаказанности? Она и сейчас то у них на запредельно высоком уровне, а вы хотите добавить? С чего вдруг такая любовь к футболистам? У них есть деньги на адковатов, которые и так разнесут любое дело, кроме железобетонных. Если уж за кого и переживать, то точно не за этих ребят.
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Полуэктов Пётр
Ответ mj23.net
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/ryan-giggs-trial-day-four-27719558 https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-66230391 Нет, не лично, а публично.
Это желтушная газетенка, причем тут материалы дела?
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Demetrio-77
Ответ mj23.net
Жертвы сфабриковали фото-доказательства с побоями. Главная жертва соврала насчет лечения раковых клеток, когда на самом деле она снимала противозачаточную спираль, не сказав об этом Гиггзу, чтобы забеременеть, что может являться сексуальным преступлением в Британии. В сообщениях она писала, что я не уйду от него с пустыми руками. Но вряд ли Райан захочет подавать какие-то иски.
"Она писала, что я не уйду с пустыми руками"
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Самое прикольное, что господа комментаторы с Матч-ТВ все поголовно тоже не умеют грамотно воспроизводить косвенную речь. Особенно зажигает по этому поводу товарищ Неценко, который зимой передал Луи Ван Галю, что отказывается тренировать сборную Голландии по футболу. Так и сказал, цитирую: "Луи ван Гал сказал, что после чемпионата мира я не буду главным тренером сборной Голландии". Забавный чувак.
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Buharoid
Покоритель сексижены брата(с) не меняется, как был очень нехорошим человеком, так и есть.
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Виктор Войнов
Странно, что ещё 10-12 женщин не вспомнили как их бил Гиггз
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Крамбопулос Майкл
Пора запускать хештег me too в обратном направление !
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max bogomazov
Он обязан встретиться с Менди и поговорить о жизни
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