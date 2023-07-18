25 комментариев

С Гиггза сняли обвинения в домашнем насилии. Из-за них он пропустил Евро-2020 и ЧМ-2022
Хэппи-энд с большим осадком.
Райана Гиггза обвинили в домашнем насилии еще в 2021 году. Так вот, спустя два года судебных разбирательств с легенды «МЮ» и сборной Уэльса сняли все обвинения – после того, как прокуратура закрыла дело. Судья Хилари Мэнли постановила, что он невиновен по всем пунктам обвинения.
«Мистер Гиггз испытывает глубокое облегчение от того, что дело наконец завершилось после почти трехлетней борьбы за то, чтобы очистить имя. Теперь он намерен восстановить свою жизнь и карьеру как невиновный человек», – сказал адвокат экс-футболиста Крис Доу.
В чем обвиняли Гиггза?
Еще в ноябре 2020-го Гиггза отстранили от работы со сборной из-за конфликта с его девушкой Кейт Гревилл.
Инцидент произошел в начале ноября в доме Гиггза. Кейт позвонила в полицию, Гиггза задержали, допросили и потом отпустили под залог. По первоначальным данным полиции, подруга валлийца получила легкие травмы, но отказалась от госпитализации.
В апреле 2021-го прокуратура выдвинула Гиггзу обвинения – и они отличались от первоначальных. Райана обвинили в избиении не только Гревилл, но и ее сестры, а также в принуждении и контроле Кейт с декабря 2017-го по ноябрь 2020-го. Легенде «МЮ» грозил срок до пяти лет в случае признания вины.
В конце апреля состоялся суд, на котором Гиггз не признал себя виновным – в итоге его освободили под залог до следующего заседания суда при условии, что он не будет контактировать с женщинами, которые обвиняют его в нападении.
Новый виток дело приобрело летом 2022-го – тогда прокурор Питер Райт, обвинявший Гиггза подробно рассказал о деталях происходившего в ноябре 2020 года. Райт утверждал, что ссора между Гиггзом и Кревилл произошла из-за измены Райана, а сам валлиец в ходе конфликта намеренно ударил сестру девушки локтем, а саму Кейт – головой, что привело к отеку губ у нее и синякам.
Сама Кревилл спустя несколько дней заявила, что Гиггз изолировал ее от друзей и мешал общаться с семьей.
Гиггз продолжил отрицать все обвинения – рассказывал, что очень испугался, когда в ноябре 2020-го в дом нагрянула полиция, описал опыт в тюрьме как худший в жизни, а во время одного из судебных заседаний даже расплакался.
Тогда же состоялся суд по этому делу с участием присяжных, но они не смогли вынести решение, поэтому 31 июля 2023 года должно было начаться повторное слушание по этим же обвинениям.
Теперь оно не состоится, а Гиггз может наконец вздохнуть спокойно.
Какие были последствия?
Райан возглавил сборную Уэльса в 2018 году, через год вывел ее на Евро-2020 и готовился везти родную команду на континентальный турнир. Но обвинения в домашнем насилии вынудили Футбольную ассоциацию Уэльса отстранить Гиггза на время расследования – его место занял Роберт Пейдж.
После Евро-2021 валлийцы вместе с Пейджем отобрались на ЧМ-2022, но Райан продолжал формально занимать должность главного тренера. Только летом 2022-го Футбольная ассоциация Уэльса объявила о прекращении сотрудничества с Гиггзом – это решение связывали с его нежеланием из-за скандалов мешать подготовке команды к ЧМ.
А еще в апреле 2021 года Гиггза не включили в Зал славы Премьер-лиги – вместо него в последний момент выбрали Тьерри Анри. Mirror сообщал, что Райана шокировало это решение.
Как дальше сложится карьера и жизнь легендарного валлийца?
Фото: Gettyimages.ru/Alex Davidson, Cameron Smith
Какой бы он ни был хороший футболист, человек он - д…мо!
Во первых, приговор "не виновен" не означает автоматическую клевету со стороны обвинителя. Если у стороны обвинения не хватило улик, чтобы дело обернулось сроком, то это не означает обман и клевету автоматически (оно может и означать, но автоматически не означает. Может быть по разному и вы не знаете как именно было тут).
Во вторых, если вы придерживаетесь презумпции невиновности относительно подсудимого (бывшего) и считаете, что он не виновен на основании того, что его вина не доказана (что верно, согласно презумпции невиновности), то будьте до конца последовательны в своих суждениях и не пытайтесь обвинять никого в клевете. Клевета - это уголовное преступление, а значит, что согласно всё ровно той же презумпции невиновности, никто в ней не виноват, пока не доказано обратное.
Ну, либо как у Гринвуда опять сошлись, либо Гиггз заплатил кругленькую сумму в итоге, те своего баба добилась, увы.
Если к потерпевшей (предполагаемой), то это безнадежное дело, так как для того, чтобы доказать клевету, нужно доказать, что предполагаемого преступления не было. А в большинстве случаев это доказать еще сложнее, чем то, что оно было. Ибо если событие произошло 1 на 1 за закрытыми дверями, то у вас слова одного человека против слов другого человека и на этом всё. А раз доказательств (а слова - это не доказательства) нет ни у одной из сторон, то приговоры "not guilty" будут в обе стороны.
Если не к потерпевшей, то к кому? К государству? Это возможно только при неверно вынесенном обвинительном приговоре (вас обвинили, посадили в тюрьму, а через какое-то время вскрылись доп. улики, которые говорят, что вы не виновны).
"Влепить этим барышням иск на пару миллионов и никакой уголовки за клевету не потребуется" - вы что-то запутались. Если никакой уголовки за клевету не потребуется, то за что вы им иск влепить на пару миллионов собрались? Или это статья такая "иск на пару миллионов"?
"И когда кто-нибудь в следующий раз захочет в чем-то обвинить известного футболиста, то пять раз подумает - стоит ли"
И вы на полном серьезе не видите ничего страшного в этой фразе? Не проскакивает мысль, что и так богатенькие с раннего возраста (в 18-19 уже миллионеры) избалованные, не привыкшие к отказам ребята получат еще плюс буст к своей безнаказанности? Она и сейчас то у них на запредельно высоком уровне, а вы хотите добавить? С чего вдруг такая любовь к футболистам? У них есть деньги на адковатов, которые и так разнесут любое дело, кроме железобетонных. Если уж за кого и переживать, то точно не за этих ребят.
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Самое прикольное, что господа комментаторы с Матч-ТВ все поголовно тоже не умеют грамотно воспроизводить косвенную речь. Особенно зажигает по этому поводу товарищ Неценко, который зимой передал Луи Ван Галю, что отказывается тренировать сборную Голландии по футболу. Так и сказал, цитирую: "Луи ван Гал сказал, что после чемпионата мира я не буду главным тренером сборной Голландии". Забавный чувак.