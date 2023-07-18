25 комментариев

Хэппи-энд с большим осадком.

Райана Гиггза обвинили в домашнем насилии еще в 2021 году. Так вот, спустя два года судебных разбирательств с легенды «МЮ» и сборной Уэльса сняли все обвинения – после того, как прокуратура закрыла дело. Судья Хилари Мэнли постановила, что он невиновен по всем пунктам обвинения.

«Мистер Гиггз испытывает глубокое облегчение от того, что дело наконец завершилось после почти трехлетней борьбы за то, чтобы очистить имя. Теперь он намерен восстановить свою жизнь и карьеру как невиновный человек», – сказал адвокат экс-футболиста Крис Доу.

В чем обвиняли Гиггза?

Еще в ноябре 2020-го Гиггза отстранили от работы со сборной из-за конфликта с его девушкой Кейт Гревилл.

Инцидент произошел в начале ноября в доме Гиггза. Кейт позвонила в полицию, Гиггза задержали, допросили и потом отпустили под залог. По первоначальным данным полиции, подруга валлийца получила легкие травмы, но отказалась от госпитализации.

В апреле 2021-го прокуратура выдвинула Гиггзу обвинения – и они отличались от первоначальных. Райана обвинили в избиении не только Гревилл, но и ее сестры, а также в принуждении и контроле Кейт с декабря 2017-го по ноябрь 2020-го. Легенде «МЮ» грозил срок до пяти лет в случае признания вины.

В конце апреля состоялся суд, на котором Гиггз не признал себя виновным – в итоге его освободили под залог до следующего заседания суда при условии, что он не будет контактировать с женщинами, которые обвиняют его в нападении.

Новый виток дело приобрело летом 2022-го – тогда прокурор Питер Райт, обвинявший Гиггза подробно рассказал о деталях происходившего в ноябре 2020 года. Райт утверждал, что ссора между Гиггзом и Кревилл произошла из-за измены Райана, а сам валлиец в ходе конфликта намеренно ударил сестру девушки локтем, а саму Кейт – головой, что привело к отеку губ у нее и синякам.

Сама Кревилл спустя несколько дней заявила, что Гиггз изолировал ее от друзей и мешал общаться с семьей.

Гиггз продолжил отрицать все обвинения – рассказывал, что очень испугался, когда в ноябре 2020-го в дом нагрянула полиция, описал опыт в тюрьме как худший в жизни, а во время одного из судебных заседаний даже расплакался.

Тогда же состоялся суд по этому делу с участием присяжных, но они не смогли вынести решение, поэтому 31 июля 2023 года должно было начаться повторное слушание по этим же обвинениям.

Теперь оно не состоится, а Гиггз может наконец вздохнуть спокойно.

Какие были последствия?

Райан возглавил сборную Уэльса в 2018 году, через год вывел ее на Евро-2020 и готовился везти родную команду на континентальный турнир. Но обвинения в домашнем насилии вынудили Футбольную ассоциацию Уэльса отстранить Гиггза на время расследования – его место занял Роберт Пейдж.

После Евро-2021 валлийцы вместе с Пейджем отобрались на ЧМ-2022, но Райан продолжал формально занимать должность главного тренера. Только летом 2022-го Футбольная ассоциация Уэльса объявила о прекращении сотрудничества с Гиггзом – это решение связывали с его нежеланием из-за скандалов мешать подготовке команды к ЧМ.

А еще в апреле 2021 года Гиггза не включили в Зал славы Премьер-лиги – вместо него в последний момент выбрали Тьерри Анри. Mirror сообщал, что Райана шокировало это решение.

Как дальше сложится карьера и жизнь легендарного валлийца?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Davidson, Cameron Smith