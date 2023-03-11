41 комментарий

Разве можно так издеваться?

«Наполи» уверенно шагает к Скудетто. Уложить «Аталанту» помог Хвича, который открыл счет и в котором снова пробудился внутренний Марадона.

Этот гол стал одним из самых красивых в его карьере. На 60-й минуте Кварацхелия получил пас от Осимхена, двумя замахами уложил всю защиту «Аталанты» и пробил в девятку.

Посчитали, сколько вокруг него соперников? Да, семь полевых! И восьмой кипер.

Чуть позже «Наполи» подкрепил этот шедевр вторым голом – Амир Ррахмани отличился после углового. Победа 2:0.

Порция статистики, подтверждающей сумасшествие Хвичи.

⚽️ У него уже 11 голов и 11 ассистов в 22 матчах Серии А. Всего же 13+15 в 28 играх во всех турнирах;

🤝 Только два футболиста поучаствовали в 20+ голах в чемпионате Италии. Это Кварацхелия и Виктор Осимхен. У нигерийского форварда 19+5 в 22 матчах;

🏆 В феврале Хвичу признали лучшим игроком Серии А. Грузинский дриблер обошел и Осимхена, и Алексея Миранчука, и Анхеля Ди Марию, и даже Федерико Басчиротто из «Лечче».

«Наполи» идеально ответил на поражение от «Лацио» на прошлой неделе (0:1), уверенно победив одного из преследователей. Если их вообще можно так назвать – команда Лучано Спаллетти снова оторвалась от второго места на 18 очков.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca