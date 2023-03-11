41 комментарий

Шедевр Хвичи в окружении восьмерых: обманул двумя замахами и вколотил в девятку
Разве можно так издеваться?
«Наполи» уверенно шагает к Скудетто. Уложить «Аталанту» помог Хвича, который открыл счет и в котором снова пробудился внутренний Марадона.
Этот гол стал одним из самых красивых в его карьере. На 60-й минуте Кварацхелия получил пас от Осимхена, двумя замахами уложил всю защиту «Аталанты» и пробил в девятку.
Посчитали, сколько вокруг него соперников? Да, семь полевых! И восьмой кипер.
Чуть позже «Наполи» подкрепил этот шедевр вторым голом – Амир Ррахмани отличился после углового. Победа 2:0.
Порция статистики, подтверждающей сумасшествие Хвичи.
⚽️ У него уже 11 голов и 11 ассистов в 22 матчах Серии А. Всего же 13+15 в 28 играх во всех турнирах;
🤝 Только два футболиста поучаствовали в 20+ голах в чемпионате Италии. Это Кварацхелия и Виктор Осимхен. У нигерийского форварда 19+5 в 22 матчах;
🏆 В феврале Хвичу признали лучшим игроком Серии А. Грузинский дриблер обошел и Осимхена, и Алексея Миранчука, и Анхеля Ди Марию, и даже Федерико Басчиротто из «Лечче».
«Наполи» идеально ответил на поражение от «Лацио» на прошлой неделе (0:1), уверенно победив одного из преследователей. Если их вообще можно так назвать – команда Лучано Спаллетти снова оторвалась от второго места на 18 очков.
Ассист пяткой – уже норма для Хвичи и в ЛЧ. Теперь лидер турнира по голевым
Еще один повод восхищаться Кварадоной – гол после сольного прохода с центра поля
- Дата проведения
- 11 марта, 20.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 60 Кварацхелия, 2:0 – 77 Ррахмани.
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Наполи –
Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 76), Оливера, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 66), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 66), Осимхен (Симеоне, 85), Кварацхелия (Дзербин, 85).
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Аталанта –
Муссо, Мэле (Дзаппакоста, 69), Толои (Лукман, 89), Джимшити (Демирал, 44), Скальвини, Руджери, де Рон, Пашалич (Бога, 68), Эдерсон, Сапата, Хейлунд (Муриэль, 46).
Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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