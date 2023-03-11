41 комментарий

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Шедевр Хвичи в окружении восьмерых: обманул двумя замахами и вколотил в девятку

серия А Италия серия А Италия
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Наполи Наполи
Футбол Футбол

Разве можно так издеваться?

«Наполи» уверенно шагает к Скудетто. Уложить «Аталанту» помог Хвича, который открыл счет и в котором снова пробудился внутренний Марадона.

Этот гол стал одним из самых красивых в его карьере. На 60-й минуте Кварацхелия получил пас от Осимхена, двумя замахами уложил всю защиту «Аталанты» и пробил в девятку.

Посчитали, сколько вокруг него соперников? Да, семь полевых! И восьмой кипер. 

Чуть позже «Наполи» подкрепил этот шедевр вторым голом – Амир Ррахмани отличился после углового. Победа 2:0.

Порция статистики, подтверждающей сумасшествие Хвичи.

⚽️ У него уже 11 голов и 11 ассистов в 22 матчах Серии А. Всего же 13+15 в 28 играх во всех турнирах;

🤝 Только два футболиста поучаствовали в 20+ голах в чемпионате Италии. Это Кварацхелия и Виктор Осимхен. У нигерийского форварда 19+5 в 22 матчах;

🏆 В феврале Хвичу признали лучшим игроком Серии А. Грузинский дриблер обошел и Осимхена, и Алексея Миранчука, и Анхеля Ди Марию, и даже Федерико Басчиротто из «Лечче».

«Наполи» идеально ответил на поражение от «Лацио» на прошлой неделе (0:1), уверенно победив одного из преследователей. Если их вообще можно так назвать – команда Лучано Спаллетти снова оторвалась от второго места на 18 очков.

Ассист пяткой – уже норма для Хвичи и в ЛЧ. Теперь лидер турнира по голевым

Еще один повод восхищаться Кварадоной – гол после сольного прохода с центра поля

Наполи – Аталанта 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
11 марта, 20.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 60 Кварацхелия, 2:0 – 77 Ррахмани.
НаполиГоллини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 76), Оливера, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 66), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 66), Осимхен (Симеоне, 85), Кварацхелия (Дзербин, 85).
АталантаМуссо, Мэле (Дзаппакоста, 69), Толои (Лукман, 89), Джимшити (Демирал, 44), Скальвини, Руджери, де Рон, Пашалич (Бога, 68), Эдерсон, Сапата, Хейлунд (Муриэль, 46).
Предупреждения:
Руджери (15), Осимхен (18), Скальвини (30).

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

41 комментарий

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donatodonatore
Почти как Марадона.
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Qazan
Ответ giant
Троих вижу. Где остальные? Или на трибунах за Хвичей?
Арбитра посчитал? А запасных за бровкой? И вообще - окружение, понятие относительное. Он в окружении 50 тысяч людей забил.
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я Руни купил
Мощь!
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Qazan
Дуэт Хвичи- Осимхена напоминает пару Графите-Джеко в Вольфсбурге 2008года.
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Astin
Ответ Бродяга-симпатяга
Комментатор матча аж кончил после гола. Небось до сих пор хвичит в редакции
как путинским подпевалам грузинский футболист сердце рвет .. аж на душе радостно
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Mbest77
Если так продолжит, то золотой мяч может получить. Ну и вполне возможно уже в этом году будет в топ-3 или топ-5 претендентов на золотой мяч
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Dragonfruit
Шедевр ахах. Видно автор посмотрел третий матч в жизни. Днище пробито
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giant
Так, аж стало интересно. Посмотрел видео - Хвича 3 раза качнул одного и того же ! игрока, который был непосредственно перед ним. Остальные бежали рядом. Но в кадре было 7 игроков и вратарь. Новость хоть и по методичкам, но посчитали почти верно. Хотя 8 до кучи посчитали вратаря.... А куда он должен был с ворот деться то?
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MyGerodot
Ответ casatt
Я не понимаю почему у Хвичи с такой игрой такие маленькие цифры по г+п в рпл
Климат в Италии другой)))
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MyGerodot
Хвича не из тех топ-напов, которые пасутся у ворот в ожидании паса на блюдечке с голубой каёмочкой, чтобы только ногу подставить. Его гол чудо как хорош, украшение сезона. Ринулся с мячом в самую гущу соперников, качнул, обманул и точнёхонько положил. Высший класс!
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MishaFCZ
Игра обороны в этом эпизоде-чемпионат области.
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Sabaka Sabaka
тупа лучший игрок мира
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Dan Kennedy
Ответ Adeen
Если Наполи их обоих летом не продаст – значит я ничего не понимаю в итальянском футболе.
Если Наполи их обоих летом не продаст - соболезнуем остальным клубам Серии А.
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casatt
Я не понимаю почему у Хвичи с такой игрой такие маленькие цифры по г+п в рпл
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DrDro
Ответ Dahl
Ну, надо сказать, что заголовок «в окружении восьмерых» будет поточнее, чем «обыграл семерых»)))
Ну справедливости ради, вроде нигде и не написано, что обыграл семерых.
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Rojo Crio
Хвича молодец отличный гол, но ты бы ещё написал в окружении 8 миллиардов.
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Adeen
Если Наполи их обоих летом не продаст – значит я ничего не понимаю в итальянском футболе.
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Поток сознания
Ответ Sgi
Как можно дуть на данный момент ?…
Хвича будет дуть, дуть будет Хвича
+3
-1
+2
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Adeen
Ответ Мурат Агбаев
Куда кто дует?
Джаст дует.
+10
0
+10
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Batyr Sultanov
Ответ Дмитрий Шакиров
сегодня дуешь, а завтра ещё непонятно
🤣
+1
-1
0
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василий иванов
Ответ *MVP*
в окружении восьмерых? в девятку? я все понимаю, но к чему такая ложь?
если брать окружение, то их и правда было 8)
+5
-3
+2
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Мурат Агбаев
Ответ meredow06
Хвича просто красавчик,тащит вместе с Виктором Наполи,лучший дует на данный момент!💙
Куда кто дует?
0
-3
-3
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prus_3
Одного защитника раскачал дважды, а визгу на всю округу. Хороший гол, достаточно хороший, но кончать от него не торопитесь, не обижайте женщин.
+3
-4
-1
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Мексиканская песня
Самый обычный гол.
0
-3
-3
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#nikon
Действительно, в кадре был Хвича и 8 соперников.
+3
-1
+2
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