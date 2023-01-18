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На дне Примеры скандалят из-за ВАР – проглядели гол из офсайда. Федерация и лига обвиняют друг друга

Кадис Кадис
Эльче Эльче
Ла Лига Ла Лига
Карлос дель Серро Гранде
судьи
Футбол Футбол

«Кадис» требует переиграть последние 10 минут.

Борьба за выживание в Ла Лиге традиционно горячая. 16 января «Кадис» с 19-го места принимал на своем поле «Эльче», замыкающий таблицу. Разошлись 1:1, но не миром. 

Все из-за судейского скандала – гол форварда «Эльче» Эсекьеля Понсе был забит из офсайда. Но главный рефери Карлос дель Серро Гранде его засчитал. 

Да, скриншот сделан под углом. Но ошибку уже признали руководители судей. 

Дальше странный инсайд Mundo Deportivo со ссылкой на Diario de Cádiz – якобы боковой арбитр Гуадалупе Поррас попросила ВАР проверить гол на офсайд, но ее не послушали. 

Во-первых, судьям не нужно ни о чем просить ВАР, особенно когда речь о голе. Каждый момент и так просматривается.

Во-вторых, такие обращения не предусмотрены протоколом. ВАР самостоятельно включается, когда видит потенциальную ошибку. 

Возможно, подробности мы узнаем, но пока это похоже на двойную ошибку: сначала лайнсмен проглядела офсайд, а потом и судьи в ВАР-центре. Возможно, дело в технических нюансах. 

Из-за этого момента Ла Лига неожиданно зарубилась с федерацией

После матча главный тренер «Кадиса» Серхио Гонсалес рассказал, что сам дель Серро Гранде не отрицал ошибку: «Я поговорил с ним, и он ее признал. Ему грустно».

Технический судейский комитет (CTA) назвал ошибку главного судьи Карлоса дель Серро Гранде «непростительной», а также отметил, что видеоассистента Хавьера Иглесиаса Вильянуэву ждут последствия. 

В комитете также призвали Ла Лигу внедрить систему полуавтоматического определения офсайда – вроде той, что использовалась на ЧМ-2022 и в матчах Суперкубка Испании.

«Покончить с человеческими ошибками невозможно, но можно избежать их в ситуациях с офсайдами, если применить полуавтоматический инструмент. Поэтому мы призываем внедрить технологию полуавтоматического офсайда после опыта в последнем Суперкубке Испании», – говорится в заявлении CTA.

Лига ответила жестко: «От имени Ла Лиги мы выражаем сожаление по поводу гротескного заявления CTA, направленном Королевской испанской футбольной федерации, в котором они, не признавая свою ответственность и не извиняясь, пытаются переложить вину на организацию, совершенно не связанную с принятием судейских решений, – на Ла Лигу». 

В связи с ошибкой арбитров «Кадис» потребовал переиграть концовку этого матча с 81-й минуты. Вот заявление клуба:

«Юридические службы «Кадиса» представили компетентным органам протест по поводу результатов встречи с «Эльче», запросив аннулирование результата матча и его возобновление с 81-й минуты и с того же самого момента, в котором судейская команда засчитала гол, несмотря на то, что ему предшествовал громкий, вопиющий и не поддающийся объяснению офсайд, что можно увидеть на видео с матча».

Видеоассистентов Хавьера Иглесиаса Вильянуэву и Исидро Диаса де Меру после игры временно отстранили от судейства. 

А что за судьи работали на матче?

Игру обслуживала судейская бригада во главе с 46-летним Карлосом дель Серро Гранде. Он судит матчи Ла Лиги с 2011 года, в 2013-м стал судьей ФИФА. Дель Серро Гранде отсудил уже 156 игр, но есть испанские арбитры поопытнее: в топ-3 Матеу Лаос (263 матча), Эдуардо Итурральдо Гонсалес (284 матча) и Альберто Ундиано Мальенко (346 матчей).

Карлос дель Серро Гранде судил не только внутри Испании: он отработал в общей сложности на 22 играх Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также съездил на женский ЧМ-2019 и мужской Евро-2020.

Лайнсмен Поррас Аюсо проводит четвертый сезон на высшем уровне, до этого она работала в низших дивизионах и судила женский чемпионат Испании. 35-летняя Поррас уже в истории женского судейства.

Она первая среди испанских арбитров женщин поработала на:

• матче Ла Лиги,

• матче Лиги Европы,

• финале Кубка Испании,

• крупном турнире сборных (женский ЧМ-22 U20, и Евро-22),

• матче Лиги чемпионов («Наполи» – «Ливерпуль» на групповом этапе ЛЧ-2022/23).

По мнению судейского комитета Испании, Гуадалупе сейчас в топ-5 ассистентов Ла Лиги.

В Испании из-за судей шумят очень часто

Под критикой сейчас суперзвезда испанского судейства Матеу Лаос.

Его три недавних матча вышли феерическими.

За игры Аргентина — Нидерланды и «Барселона» — «Эспаньол» Лаос показал суммарно 31 желтую и 3 красные карточки – даже для испанских судей это многовато. .

Терпение испанского судейского союза лопнуло после уникального матча Кубка Испании «Линарес» — «Севилья» (0:5): всего по 7 фолов у каждой команды и ни одной (!) карточки для футболистов за весь матч. Однако вместо футболистов Лаос на 18-й минуте удалил тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли за слишком бурное выражение эмоций. 

Его работу оценили низко и временно отстранили, итог – с 4 января Лаос не провел ни одного матча.

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Несовершенство ВАР спасло «Ливерпуль» от вылета из Кубка Англии. Ассистент зафиксировал офсайд, который не видно с камер

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, Fran Santiago

13 комментариев

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Тюменский медвежонок
не понимаю хейт в сторону Лаоса, называют его даже каким то самодуром и т.п. по моему он чуть ли не единственный судья который "реально" судит по книжке условно говоря, как прописано в правилах так и делает, т.е. как робот без человеческих качеств, если футболисты "оскорбляет" получается карточку, если тренер вышел за пределы зоны и оскорбляет получает карточку и т.д. поэтому в его матчах постоянно по 10+ карточек, потому что футболисты не затыкаются и постоянные стычки, по идеи вообще все судьи так делать должны и обязаны, но никто не делает, обнимаются с футболистами, дают устные предупреждения, улыбаются, грозят пальчиком в следующий раз "не не" и т.п.
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eld_14
На порывах эмоций мы не заметили одного момента!
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SportStrike
Вау, какой скандал! Наверное, надо было просто проглядеть гол из офсайда и все было бы нормально. Но нет, Федерация и лига решили обвинять друг друга, это действительно забавно.
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василий иванов
типичный матч ЛаЛиги. через матч косяки с ВАР и судьями. Иной раз просто не ясно чем они руководствуются и для чего нужен ВАР!
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Vadim Medvedev
а это реально единственный доступный ракурс? то есть там не только судьи, но и телевизионщики жгут?
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Madhamish
Ответ AAgha
Большой вопрос не только к ВАР, но и к лайнсмену. Что значит попросила проверить? Если лайнсмен увидел оффсайд, то должен после завершения эпизода его зафиксировать. Если оффсайд был, все ОК, если не было, то ВАР должен вмешатся и защитать гол. Так что в конкретном эпизоде нужно наказывать арбитров ВАР и бокового. Дель Серро Гранде тут меньше всех виновен. Не его работа это определять оффсайды.
Да ее вообще отстранять надо, если попросила. То что проспала офсайд, это полбеды. Но по регламенту ВАР судья не имеет право о чем то ВАР просить. Это отдельно оговорено, чтобы избежать нерешительного судейства. Получается, она еще и правил не знает. Если судья не уверен или не видел хорошо момент, он может потребовать просмотр на мониторе.
Но только не в деле с офсайдом.
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Madhamish
Ответ Полуэктов Пётр
На поле работает бригада, у которой главный арбитр - руководитель. Если задача не выполнена, то виноват всегда руководитель. И за любые ошибки своего отдела ответственность несет тоже руководитель.
Это не его отдел. Если бы он подбирал бригаду - другое дело. А так, насколько я понял, эту Гвадалупу ему навязали. Сам момента видеть он не мог. Какие тут претензии к дель Серро Гранде?
+1
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Антон Казанский
По сабжу: косяк, конечно, есть. Но шкале британских алкашей точно не в топе, 6-7/10.

И вообще, есть мнение, что историю толком никто бы не заметил, если бы не многолетний срач между Лигой и Федерацией, точнее, лично Тебаса со всеми подряд.
0
-1
-1
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Madhamish
Ответ fellx
В АПЛ такими голами за ЛЧ борятся топы(бывшие)
Такими? Офсайд Рэшфорда более, чем очевиден. Здесь на тоненького
+6
0
+6
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Антон Казанский
Лайнсмен Поррас Аюсо проводит четвертый сезон Поррас на высшем уровне,
----------------
Ni Porras en vinagre, hostias (c)
0
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0
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Полуэктов Пётр
Ответ AAgha
Большой вопрос не только к ВАР, но и к лайнсмену. Что значит попросила проверить? Если лайнсмен увидел оффсайд, то должен после завершения эпизода его зафиксировать. Если оффсайд был, все ОК, если не было, то ВАР должен вмешатся и защитать гол. Так что в конкретном эпизоде нужно наказывать арбитров ВАР и бокового. Дель Серро Гранде тут меньше всех виновен. Не его работа это определять оффсайды.
На поле работает бригада, у которой главный арбитр - руководитель.
Если задача не выполнена, то виноват всегда руководитель. И за любые ошибки своего отдела ответственность несет тоже руководитель.
+1
-1
0
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AAgha
Большой вопрос не только к ВАР, но и к лайнсмену. Что значит попросила проверить? Если лайнсмен увидел оффсайд, то должен после завершения эпизода его зафиксировать. Если оффсайд был, все ОК, если не было, то ВАР должен вмешатся и защитать гол.
Так что в конкретном эпизоде нужно наказывать арбитров ВАР и бокового. Дель Серро Гранде тут меньше всех виновен. Не его работа это определять оффсайды.
0
-1
-1
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fellx
В АПЛ такими голами за ЛЧ борятся топы(бывшие)
+3
-2
+1
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