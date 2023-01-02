У «Челси» Поттера проблемы: блеклая ничья с «Ноттингем Форест», только 1 победа в 7 матчах

Не волшебник.

«Челси» не смог обыграть «Ноттингем Форест» в выездном матче АПЛ – 1:1. Лондонцы забили первыми и были лучше в первом тайме, но новичок Премьер-лиги переломил игру и сравнял счет, а «Челси» не смог ничего этому противопоставить.

Более того, «Ноттингем Форест» смотрелся даже острее.

«Как по мне, мы были лучшей командой на поле. Даже в первой половине лучшие моменты были именно у нас. Поэтому ничья – это меньшее, что мы заслужили», – сказал тренер «Форест» Стив Купер. И по xG парни Купера действительно превзошли «Челси»: 1,20 против 0,94. Да и в целом чаще били по воротам – 12-7, причем почти все удары были из пределов штрафной.

Тренер «Челси» Грэм Поттер признал, что его команда играла тускловато.

«Матч был для нас ниже среднего, – сказал Поттер после игры. – Мы не играли достаточно хорошо, даже когда у нас был контроль над игрой. Во втором тайме у нас были проблемы, мы недовольны своей игрой. Мы разочарованы. Мы пропустили обидный гол, но в тот момент у нас в любом случае не было контроля над игрой. И гол – не причина потери очков, наша игра в целом была недостаточно хороша. Нужно быть честными и стараться прогрессировать».

• После 16 матчей «Челси» идет на 8-м месте – хуже всех команд большой шестерки, а также «Ньюкасла» и «Фулхэма».

• 25 очков в 16 первых матчах сезона – худший показатель для «Челси» за семь лет. По итогам сезона-2015/16, где «Челси» шел по такому же графику, команда стала десятой (это было самое низкое место в итоговой таблице за 20 лет).

• В семи последних матчах АПЛ у «Челси» всего одна победа – над «Борнмутом» в прошлом туре. В остальных шести – три поражения и три ничьих. Отдельная проблема – гостевые матчи. В четырех последних играх на выезде два поражения и две ничьи – и всего два очка из потенциальных 12.

Разумеется, за это достается главному тренеру Грэму Поттеру. Когда он возглавил команду, то выиграл три матча подряд, но затем случилась та самая провальная серия с одной победой в семи матчах Премьер-лиги.

Разумеется, британца критикуют в самых разных формах. Например, комментатор NBC Sports Питер Друри очень поэтично охарактеризовал игру лондонцев с «Ньюкаслом»: «Челси» Грэма Поттера изобрел новый вид прессинга под названием «депрессинг».

Тренер тоже отвечал: «Я понимаю, что когда мы играем не очень здорово и все складывается не так, как хотелось бы, это всех разочаровывает. Я понимаю, я не наивный, люди будут говорить, что я плохой и так далее. В моей карьере это случалось. Если посмотреть на первые полтора года в «Эстерсунде», Поттер был никчемным. Так что это нормально.

Даже журналисты могут так считать, но я, вероятно, могу привести вам множество доказательств, подтверждающих обратное. К счастью, [владельцы] придерживаются схожего мнения, и мне оказали большую поддержку в плане взаимодействия с нашими болельщиками, которые понимают ситуацию, в которой мы находимся, и очень поддерживают нас. Но мы не идеальны, поэтому мы должны принимать любую критику, которая поступает в наш адрес, когда мы не добиваемся желаемых результатов здесь».

Фото: REUTERS/Carl Recine