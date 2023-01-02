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У «Челси» Поттера проблемы: блеклая ничья с «Ноттингем Форест», только 1 победа в 7 матчах

Ноттингем Форест Ноттингем Форест
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Челси Челси
Грэм Поттер Грэм Поттер
Футбол Футбол

Не волшебник.

«Челси» не смог обыграть «Ноттингем Форест» в выездном матче АПЛ – 1:1. Лондонцы забили первыми и были лучше в первом тайме, но новичок Премьер-лиги переломил игру и сравнял счет, а «Челси» не смог ничего этому противопоставить.

Более того, «Ноттингем Форест» смотрелся даже острее. 

«Как по мне, мы были лучшей командой на поле. Даже в первой половине лучшие моменты были именно у нас. Поэтому ничья – это меньшее, что мы заслужили», – сказал тренер «Форест» Стив Купер. И по xG парни Купера действительно превзошли «Челси»: 1,20 против 0,94. Да и в целом чаще били по воротам – 12-7, причем почти все удары были из пределов штрафной.

Тренер «Челси» Грэм Поттер признал, что его команда играла тускловато. 

«Матч был для нас ниже среднего, – сказал Поттер после игры. – Мы не играли достаточно хорошо, даже когда у нас был контроль над игрой. Во втором тайме у нас были проблемы, мы недовольны своей игрой. Мы разочарованы. Мы пропустили обидный гол, но в тот момент у нас в любом случае не было контроля над игрой. И гол – не причина потери очков, наша игра в целом была недостаточно хороша. Нужно быть честными и стараться прогрессировать».

• После 16 матчей «Челси» идет на 8-м месте – хуже всех команд большой шестерки, а также «Ньюкасла» и «Фулхэма». 

• 25 очков в 16 первых матчах сезона – худший показатель для «Челси» за семь лет. По итогам сезона-2015/16, где «Челси» шел по такому же графику, команда стала десятой (это было самое низкое место в итоговой таблице за 20 лет).

• В семи последних матчах АПЛ у «Челси» всего одна победа – над «Борнмутом» в прошлом туре. В остальных шести  – три поражения и три ничьих. Отдельная проблема – гостевые матчи. В четырех последних играх на выезде два поражения и две ничьи – и всего два очка из потенциальных 12.

Разумеется, за это достается главному тренеру Грэму Поттеру. Когда он возглавил команду, то выиграл три матча подряд, но затем случилась та самая провальная серия с одной победой в семи матчах Премьер-лиги.

Разумеется, британца критикуют в самых разных формах. Например, комментатор NBC Sports Питер Друри очень поэтично охарактеризовал игру лондонцев с «Ньюкаслом»: «Челси» Грэма Поттера изобрел новый вид прессинга под названием «депрессинг».

Тренер тоже отвечал: «Я понимаю, что когда мы играем не очень здорово и все складывается не так, как хотелось бы, это всех разочаровывает. Я понимаю, я не наивный, люди будут говорить, что я плохой и так далее. В моей карьере это случалось. Если посмотреть на первые полтора года в «Эстерсунде», Поттер был никчемным. Так что это нормально.

Даже журналисты могут так считать, но я, вероятно, могу привести вам множество доказательств, подтверждающих обратное. К счастью, [владельцы] придерживаются схожего мнения, и мне оказали большую поддержку в плане взаимодействия с нашими болельщиками, которые понимают ситуацию, в которой мы находимся, и очень поддерживают нас. Но мы не идеальны, поэтому мы должны принимать любую критику, которая поступает в наш адрес, когда мы не добиваемся желаемых результатов здесь».

Ноттингем Форест – Челси 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
1 января, 19.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 16 Стерлинг, 1:1 – 63 Орье.
Ноттингем ФорестХендерсон, Орье, Боли, Уоррелл, Лоди, Фройлер, Мангаля (Колбэк, 78), Йейтс, Гиббс-Уайт, Авонийи (Уильямс, 88), Джонсон (Серридж, 82).
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья, Жоржиньо (Зиеш, 72), Закария (Ковачич, 61), Маунт (Обамеянг, 73), Пулишич (Чуквуэмека, 87), Хавертц, Стерлинг (Галлахер, 72).
Предупреждения:
Йейтс (43), Аспиликуэта (53), Галлахер (90), Лоди (90).

Боули пересобирает «Челси». От наследия Абрамовича почти ничего не осталось

Фото: REUTERS/Carl Recine

24 комментария

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Shuller18
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Самое фиговое, что смотреть матчи нынешнего Челси стало попросту невыносимо скучно и нудно...
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Shuller18
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Ответ Valeriy Shestakov
Для меня всегда будет вопросом каким идиотом нужно было быть чтобы уволить Тухеля
Тухель завалил старт и похерил раздевалку, мб поспешно, но к увольнению все шло. Поттер кстати казался адекватным сменщиком, но похоже Челси не для него
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Farhat Sabitov
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Ответ Yakub25
Я понимаю, что новый владелец- новая команда управленцев. Хочется собрать своих, какие-то идеи новые внедрять, инвестировать в будущее и т.д., но под каким влиянием магнитных бурь надо было быть, чтобы уволить Тухеля?!
"...какие-то новые идеи внедрять..."
Я так понимаю это про 3-4-4?
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Алексей Муравьёв
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Ответ Sergey Khan
Поттер волшебник, благодаря ему у меня появилось новое чувство - выключить матч не досмотрев до конца.
Ну не зря 7 лет в Хогвартсе учился )
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youraepi
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Интересно наблюдать конечно за тренерскими проделками Артеты, Пеппа и Клоппа, когда тренера набирают СЕБЕ команду, но таких примеров не так много. Чаще мы видим, что тренер набирая себе команду проваливается и потом следующим тренерам вместе с руководством приходиться месяцами, а то и годами расчищать всех набранных для тренера футболистов и заново выстраивать систему. Поэтому подход Баварии, когда игроков подбирают не для тренера, а для клуба в целом более прагматичный.
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Владимир Абрамов
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Ответ S. A.
С такими деньгами, как у Боэли, стыдно быть середняком
А какие у Боэли деньги? Да, у него собственности на 5.3$ млрд., что держит его на 637 месте в списке Forbes. Но это не то же самое, что быть арабским шейхом или российским олигархом из 90-х. Hollywood Reporter не может в любой момент намайнить столько же денег, сколько нефтяная скважина. Нет, Боэли и стоящая с ним группа инвесторов, конечно, будут подкармливать Челси, чтобы в итоге продать подороже. Но новый ПСЖ или даже Мансити ждать не стоит.
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Yakub25
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Я понимаю, что новый владелец- новая команда управленцев. Хочется собрать своих, какие-то идеи новые внедрять, инвестировать в будущее и т.д., но под каким влиянием магнитных бурь надо было быть, чтобы уволить Тухеля?!
+3
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banchik1
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Ответ Helge
После того, как у Абармовича отжали клуб, Челси - всё. Теперь это будет середняк, а их место в топ-6 займёт Ньюкасл
А почему не Амбарович?
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Helge
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Ответ Eden Hazard
Не дождёшься.
уже дождались
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Helge
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Ответ Amalfitano
Что-то пошло не так. Может надо прислушаться к Боули и сыграть без вратаря? Не, ну а почему нет?)
Не надо было выгонять людей, делавших Челси чемпионом, и много лет успешно работавших в АПЛ. Но нынешнее руководство синих считает себя самыми умными
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Eden Hazard
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Ответ Helge
После того, как у Абармовича отжали клуб, Челси - всё. Теперь это будет середняк, а их место в топ-6 займёт Ньюкасл
Не дождёшься.
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Helge
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Ответ S. A.
С такими деньгами, как у Боэли, стыдно быть середняком
Ему плевать на футбол, для него это просто бизнес. Те, у кого много денег, просто хотят ещё больше денег. Далеко не все готовы сильно тратиться на свой клуб, и ещё меньше тех, кто может потратить рационально.
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svaz
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Что с лицом у долджуна интересно
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PsichoEscape
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Ответ S. A.
С такими деньгами, как у Боэли, стыдно быть середняком
Глейзерам это не мешало
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Amalfitano
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Что-то пошло не так. Может надо прислушаться к Боули и сыграть без вратаря? Не, ну а почему нет?)
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S. A.
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Ответ Helge
После того, как у Абармовича отжали клуб, Челси - всё. Теперь это будет середняк, а их место в топ-6 займёт Ньюкасл
С такими деньгами, как у Боэли, стыдно быть середняком
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Sergey Khan
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Поттер волшебник, благодаря ему у меня появилось новое чувство - выключить матч не досмотрев до конца.
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Helge
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Ответ Manowar66
Лучше рыжий Уизли
Он занят в Спартаке
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Helge
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После того, как у Абармовича отжали клуб, Челси - всё. Теперь это будет середняк, а их место в топ-6 займёт Ньюкасл
+26
-6
+20
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Manowar66
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Ответ Я Антиспартаковец
Гермиона должна тренировать Челси
Лучше рыжий Уизли
+4
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korysh
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Англичане будут вечно думать, что у них есть тренеры, которым можно доверить топ-клуб, а по факту их максимум это середняки АПЛ
+35
-1
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Valeriy Shestakov
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Для меня всегда будет вопросом каким идиотом нужно было быть чтобы уволить Тухеля
+40
-3
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Я Антиспартаковец
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Гермиона должна тренировать Челси
+3
-3
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Игорь Котляров
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Ну хоть в ватсапе отвечает, надеюсь!
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