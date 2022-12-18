Правда ли, что Игуаин запорол для Аргентины финал ЧМ-2014?

Так переживал из-за промаха, что хотел уйти из футбола.

Сборная Аргентины сыграет в финале ЧМ – через восемь лет после предыдущей попытки. В 2014-м антигероем признали Гонсало Игуаина.

Он и правда запорол шикарный момент – но неужели только из-за Игуаина и проиграли Германии?

Гонсало весь турнир связывали с «Барселоной» – ему пришлось отбиваться

По ходу ЧМ много писали, что Игуаин уедет из Неаполя в «Барселону», ему даже пришлось отбиваться.

«Я действительно благодарен Месси за добрые слова, однако у меня контракт с «Наполи», там я счастлив. В Неаполе ко мне относились хорошо с самого первого дня», – говорил Гонсало.

Перед полуфиналом с Нидерландами Игуаин обещал посвятить гол легенде «Реала» Альфредо Ди Стефано – клуба, откуда Гонсало как раз и уехал в «Наполи» за год до чемпионата мира. Легенда был в искусственной коме после сердечного приступа.

«Дон Альфредо всегда относился ко мне дружелюбно, я очень люблю этого человека. Он был рядом, когда я появился в «Реале» – мне тогда было 18. И он всегда меня поддерживал», – признался форвард.

К сожалению, до полуфинала Ди Стефано не дожил, ему было 88 лет.

Финал глазами Игуаина: промахнулся после ошибки Крооса и забил из офсайда

В финале Аргентина играла без травмированного Анхеля Ди Марии – он разорвал письмо «Реала» с требованием не выходить на поле, но все равно не успел вылечиться. «Я пошел к [главному тренеру] Сабелье и сказал сквозь слезы, что на 100% не готов. Я знал, что он любит меня, но Алехандро искал лучшее решение для команды. После той встречи он решил ставить Энцо Переса», − вспоминал Ди Мария.

Аргентина-2014 не была атакующей машиной, тренеры построили надежный, но строгий механизм. Голевые моменты были и так были редкостью, без их сопродюсера Ди Марии – тем более, отсюда и такое внимание к шансам Игуаина.

Гонсало упустил лучшие моменты, созданные Аргентиной против Германии. Когда Тони Кроос неудачно сбросил головой в сторону ворот, Игуаин подхватил мяч и мог выскакивать один на один. Но испугался набегавших защитников – поэтому пробил слишком быстро и неточно.

Через несколько минут он все-таки забил – но из офсайда. Хайлайты финала начинаются именно с двух моментов Гонсало.

В начале второго тайма Игуаин опять пробил мимо ворот из хорошей позиции. После этого Лео Месси, похоже, окончательно понял, что все зависит только от него, стал меньше делиться мячом и пробовал решить сам – не удалось.

«В финале-2014 партнеры Лионеля Месси, казалось, ждали, что он все решит сам», − вспоминал недавно Филипп Лам.

Тогда в конце основного времени вместо Мирослава Клозе вышел Марио Гетце, мотивация «докажи, что ты лучше Месси» сработала – и на 113-й минуте он забил победный для Германии. С первой попытки – что только добавила контраста тому, как не использовал шансы Игуаин.

Гонсало так переживал, что почти ушел из футбола – хорошо, что мама отговорила

Само собой, Игуаина много критиковали, Гонсало даже хотел закончить карьеру: «Казалось, легко могу забить. После того промаха хотел бросить футбол, но мама переубедила. Сказала, чтобы я продолжал идти вперед. Если бы не она, я бросил бы футбол. Благодарен маме».

В итоге Гонсало закончил только через восемь лет – и написал большое письмо болельщикам. Упомянул в том числе и финал-2014.

«Я получил то, чего хотел: покинул этот пузырь давления, требовательности, прессы, которая всегда говорила обо мне, унижений от болельщиков.

До 2014 года я был лучшей девяткой в мире, но после Германии все закончилось. Думаю, когда-нибудь мое время в сборной оценят справедливо. Со временем они будут ценить то, что я сделал, у меня нет никаких сомнений. Время расставит все на свои места», – считает Игуаин.

Кстати, в 2014-м Игуаин почти заработал пенальти: Нойер влетел ему коленом в лицо. С ВАР могли бы и поставить?

Достаточно одного фото, чтобы оценить, что именно произошло.

Мануэль Нойер тянулся к мячу, но при этом жестко снес Игуаина. Неясно, как судьи отнеслись бы к этому, если бы могли смотреть повтор, признали бы это очевидной ошибкой или нет, но все же момент неоднозначный.

Сам Игуаин тоже вспоминал этот момент: «Думаю, это нарушение. Вратарь бьет меня коленом, а затем касается мяча, чем лишает меня возможности добраться до него.

Я думал, что сломал себе скулу. Я ни разу не посмотрел на вратаря, а он на меня – постоянно. Я не знал, где он [находится]. Нойер не дает мне выпрыгнуть и забирает мяч. Мы не были на равных».

Нойер объяснил эпизод так: «Для меня было важно первым добраться до мяча и суметь разрешить ситуацию, что я и сделал. Тем не менее, я понял, что причинил Игуаину боль, я этого не хотел».

От Месси ждали магии – в решающий момент ее не было

Лео отыграл все 120 минут и тоже мог забивать – в начале второго тайма он нанес плотный удар с левой. Мяч прошел рядом со штангой. У Лео было еще три удара в матче, но их сложно назвать опасными.

Конечно, Месси не провалил тот финал, но и не показал ничего магического, как автоматически от него ждешь. Он выполнил 37 передач (26 стали точными), 11 раз шел в обводу (7 успешных) и выиграл 10 из 22 индивидуальных дуэлей. Еще собрал на себе пару фолов, сам совершил одно нарушение.

Маленький бонус: а ведь Игуаин мог играть за Францию

Гонсало родился в Бресте – там играл его отец Хорхе – и получил французское гражданство по рождению. Формально он ничем не отличался от Тьерри Анри или Франка Рибери.

Главный тренер французов Раймон Доменек хотел видеть его в команде, но тут же нарвался на критику. «Гонсало не знает ни слова по-французски! Представьте, как он будет чувствовать себя в раздевалке», – выступил аргентинский полузащитник «ПСЖ» Марсело Гальярдо.

Игуаин решил подумать – в том числе и потому, что к 2006-му у него еще не было аргентинского паспорта. Именно поэтому его не вызывали в юношеские сборные Аргентины, он не играл с Месси и Агуэро в команде, которая громила всех и выиграла молодежный ЧМ-2005.

В конце 2007-го Игуаин объявил, что выбирает Аргентину. «Это выбор моего сердца. Мои друзья, семья – все в Аргентине. Там играют в мой футбол. Это единственное правильное решение для меня», – объяснил Гонсало французскому L’Equipe.

В 2016-м Доменек возглавил неофициальную сборную Бретани, команду выходцев французской провинции Бретань, которая играет только товарищеские матчи, и снова позвал Игуаина. Конечно же, нападающий не приехал.

Фото: East News/FRANCOIS XAVIER MARIT; Gettyimages.ru/Martin Rose, Michael Steele, Laurence Griffiths, Matthias Hangst