Прощаемся с самым необычным стадионом ЧМ-2022. Матч Бразилии – последний на арене из контейнеров 👋

Роналду, Месси, Неймар и Левандовски били на «974» пенальти.

Бразилия разгромила сборную Южной Кореи в 1/8 финала ЧМ-2022. Сыграли на стадионе «974» – пожалуй, самом запоминающемся из всех катарских.

Благодаря тому, что он построен из контейнеров – уникально.

Изнутри в чаше разницы почти не видно, особенно на общих планах – как тут с Неймаром, к возвращению которого было столько внимания.

Никаких проблем фавориты не испытали – забили четыре гола за первые 36 минут. А это увидели больше 43 тысяч зрителей.

Стадион «974» принял семь матчей чемпионата мира. Решающие стадии – уже без него.

Но тут и так успели сыграть и Лионель Месси, и Криштиану Роналду, и Киллиан Мбаппе с Неймаром, и Роберт Левандовски. Четверо из них били тут пенальти.

Арена первыми приняла Мексику с Польшей – нулевую ничью тут спас Гильермо Очоа, вытащивший 11-метровый от Левандовского.

Через пару дней Португалия и Гана забили в сумме пять мячей, а первый из них – с пенальти отправил Криштиану. Он же и заработал (хотя 11-метрового не было, судейство мы характеризовали как скандальное).

Еще через два дня здесь определился первый участник плей-офф. Мбаппе вывел сборную Франции в 1/8 финала дублем против Дании.

Следом бразильцы лишь в концовке дожали швейцарцев – и тоже вышли из группы во втором туре.

А Аргентина здесь решила задачу в третьем: уверенно обыграла Польшу, хотя сначала Месси тоже не реализовал пенальти.

Сюда же огненный матч завезли сербы со швейцарцами. Пять голов, куча желтых, стычки – все это тоже было на «974».

На этой арене, внешний вид которой мы не забудем.

Мы давно запомнили, почему у стадиона такое название. 974 – телефонный код Катара. А еще – при его строительстве использовалось 974 грузовых контейнера.

Это первая арена, построенная целиком из грузовых контейнеров. Ярослав Сусов в репортаже рассказывал, что больше всего на стадионе черных контейнеров, но есть красные, синие, желтые, зеленые и серые. Ярко!

На них можно распознать надписи: какой вес и объем они вмещают.

Власти Катара обещают, что эти контейнеры передадут нуждающимся странами. Да-да, арену «974» вскоре разберут.

«974» – третий стадион, где больше не будет матчей ЧМ-2022. Первым с турниром рассталась арена «Ахмед Бин Али», где в четвертьфинал вышла Аргентина, а вслед за ним мы попрощались со стадионом «Аль-Джануб», где хорваты прошли Японию.

Бразильский карнавал – очень красивое прощание с «974».

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini, Marko Djurica, Issei Kato, Carl Recine; globallookpress.com/Nigel Keene, Sebastian EL-SAQQA, Heuler Andrey; Gettyimages.ru/Lars Baron