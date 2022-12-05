Прощаемся с самым необычным стадионом ЧМ-2022. Матч Бразилии – последний на арене из контейнеров 👋
Роналду, Месси, Неймар и Левандовски били на «974» пенальти.
Бразилия разгромила сборную Южной Кореи в 1/8 финала ЧМ-2022. Сыграли на стадионе «974» – пожалуй, самом запоминающемся из всех катарских.
Благодаря тому, что он построен из контейнеров – уникально.
Изнутри в чаше разницы почти не видно, особенно на общих планах – как тут с Неймаром, к возвращению которого было столько внимания.
Никаких проблем фавориты не испытали – забили четыре гола за первые 36 минут. А это увидели больше 43 тысяч зрителей.
Стадион «974» принял семь матчей чемпионата мира. Решающие стадии – уже без него.
Но тут и так успели сыграть и Лионель Месси, и Криштиану Роналду, и Киллиан Мбаппе с Неймаром, и Роберт Левандовски. Четверо из них били тут пенальти.
Арена первыми приняла Мексику с Польшей – нулевую ничью тут спас Гильермо Очоа, вытащивший 11-метровый от Левандовского.
Через пару дней Португалия и Гана забили в сумме пять мячей, а первый из них – с пенальти отправил Криштиану. Он же и заработал (хотя 11-метрового не было, судейство мы характеризовали как скандальное).
Еще через два дня здесь определился первый участник плей-офф. Мбаппе вывел сборную Франции в 1/8 финала дублем против Дании.
Следом бразильцы лишь в концовке дожали швейцарцев – и тоже вышли из группы во втором туре.
А Аргентина здесь решила задачу в третьем: уверенно обыграла Польшу, хотя сначала Месси тоже не реализовал пенальти.
Сюда же огненный матч завезли сербы со швейцарцами. Пять голов, куча желтых, стычки – все это тоже было на «974».
На этой арене, внешний вид которой мы не забудем.
Мы давно запомнили, почему у стадиона такое название. 974 – телефонный код Катара. А еще – при его строительстве использовалось 974 грузовых контейнера.
Это первая арена, построенная целиком из грузовых контейнеров. Ярослав Сусов в репортаже рассказывал, что больше всего на стадионе черных контейнеров, но есть красные, синие, желтые, зеленые и серые. Ярко!
На них можно распознать надписи: какой вес и объем они вмещают.
Власти Катара обещают, что эти контейнеры передадут нуждающимся странами. Да-да, арену «974» вскоре разберут.
«974» – третий стадион, где больше не будет матчей ЧМ-2022. Первым с турниром рассталась арена «Ахмед Бин Али», где в четвертьфинал вышла Аргентина, а вслед за ним мы попрощались со стадионом «Аль-Джануб», где хорваты прошли Японию.
Бразильский карнавал – очень красивое прощание с «974».
Я побывал на стадионе из контейнеров! Там был мексиканский карнавал
Стадион из контейнеров – один из символов ЧМ. А кто вообще придумал контейнеры и почему они тревожат экологов?
Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini, Marko Djurica, Issei Kato, Carl Recine; globallookpress.com/Nigel Keene, Sebastian EL-SAQQA, Heuler Andrey; Gettyimages.ru/Lars Baron
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