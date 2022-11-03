Продолжат в Лиге Европы.

Одну из немногих интриг последнего игрового дня в Лиге чемпионов мог дать «Шахтер», которому для выхода в плей-офф требовалась победа над «РБ Лейпцигом».

К сожалению для украинской команды, борьбы не получилось. Кристофер Нкунку открыл счет уже на 10-й минуте, а после перерыва «горняки» посыпались под давлением молодой атаки немцев. Андре Силва, Доминик Собослаи и Дани Ольмо довели до 4:0.

«Шахтер» уступил 5:12 по ударам и 1:8 по попаданиям в створ. Нерадостная статистика для команды, которой нужно было выигрывать.

Но этот групповой этап – все равно в целом успешный для «Шахтера».

«Шахтеру» есть, чему радоваться. Боролись выше ожиданий, подняли цену Мудрика

Команда полностью состояла из украинцев, многие из которых воспитанники клуба.

Возможно, это помогло еще ярче раскрыться свежей звезде – 21-летний полузащитник Михаил Мудрик начинал сезон в качестве цели «Брентфорда», «Эвертона» и «Байера», а теперь им интересуются «Арсенал» и «Сити». Летом парня не отпустили за 30 млн евро, а теперь «Шахтер» надеется выручить не меньше 50.

Мудрик начал евросезон с 2+2: помог уложить «Лейпциг» 4:1 и сдержать «Селтик» (1:1). После такого шикарного старта инсайдер Фабрицио Романо написал: «Теперь вы понимаете, почему они отвергли оффер в 30 млн?»

Затем «Шахтер» выдал два близких матча с «Реалом»: 1:2 на «Бернабеу» и 1:1 в Варшаве. Да, еще одной сложностью для команды было то, что она, по сути, все матчи проводила на выезде.

В пятом туре гол Мудрика вновь принес ничью с «Селтиком» (1:1). А ведь «горняки» должны были побеждать: на 71-й минуте Мудрик классно протащил мяч в чужую штрафную и выкатил Даниилу Сикану, но партнер эпично не забил в пустые.

Впрочем, от «Лейпцига» отставали бы в любом случае. Ключевым стал очный матч в шестом туре, на него у «Шахтера» сил уже не хватило.

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Перед стартом евросезона никто не требовал от «Шахтера» борьбы за плей-офф ЛЧ, ведь в межсезонье украинский клуб потерял слишком много легионеров.

Еще до февраля уехал Марлос («Атлетико-Паранаэнсе»), уже в марте – Майкон и Жуниор Мораэс («Коринтианс»), Дентиньо («Сеара»), Винисиус Тобиас («Кастилья»), Алан Патрик и Витао («Интернасьонал»), Тете («Лион»).

Летом к ним добавились Давид Нерес («Бенфика»), Додо («Фиорентина»), Маркос Антонио («Лацио»), Фернандо («Ред Булл Зальцбург»), Исмаили («Лилль»), Маркиньос («Крузейро»), Марлон («Монца»), Педриньо («Атлетико Минейро») и Манор Соломон («Фулхэм»).

Расторгли контракт и с итальянским тренером Роберто Де Дзерби. Вместо него пришел хорват Игор Йовичевич. Ему в наследство остались лишь пара легионеров: опорник Невен Джурасик (Хорватия), 21-летний нападающий Лассина Траоре (Буркина Фасо) и крайний защитник Лукас Тейлор – «горняки» не могли начать сезон без бразильца.

Теперь у «Шахтера» впереди Лига Европы – там у украинской команды больше шансов зайти далеко.

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel; Gettyimages.ru/Adam Nurkiewicz