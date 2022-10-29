Два автогола, травма Кепы и разгром 1:4 – «Челси» впервые проиграл при Поттере

Без шансов.

Грэм Поттер в качестве главного тренера «Челси» впервые встретился со своей бывшей командой – «Брайтоном». Неожиданный результат: «Брайтон» разгромил «Челси» 4:1.

Лофтус-Чик и Чалоба забили в свои ворота, Кепу заменили в перерыве – очень плохой день для «Челси»

Счет открыл Леандро Троссард – забил на 5-й минуте, эффектно обыграв Кепу. Для бельгийца этот гол стал уже седьмым в этом сезоне АПЛ. На 14-й за «Челси» стало тревожно – после углового «Брайтона» Рубен Лофтус-Чик срезал мяч в свои ворота.

На 42-й «Челси» попал под дружеский огонь от Трево Чалоба – защитник неудачно прервал прострел. У лондонского клуба впервые два автогола в АПЛ. Антирекорд лиги – три гола в свои ворота. Он был установлен и повторен «Сандерлендом».

В конце первого тайма фанаты «Брайтона», уже уверенные в своей победе, скандировали: «Тебя уволят утром». Адресат – Поттер. «Мне не за что извиняться. Я думаю, что проделал хорошую работу в клубе и оставил его в хорошем положении, но люди имеют право на мнение», – так на кричалку отреагировал после игры английский специалист.

И так плачевная для «Челси» ситуация усугубилась травмой Кепы – в перерыве вместо испанца на поле появился Эдуар Меди, который не играл с начала сентября. Поттер объяснил, что Аррисабалага почувствовал боль в стопе.

Один гол «Челси» все же отыграл – на 48-й минуте подачу Конора Галлахера замкнул Кай Хавертц.

Но на большее лондонский клуб не хватило. Уже в компенсированное ко второму тайму время Паскаль Гросс с близкого расстояния расстрелял Менди и установил окончательный счет в матче – 4:1

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» оторвались от «Челси». «МЮ» поджимает

•‎ «Счет и поражение болезненны. На самом деле мы так и не пришли в себя. Когда болельщики [соперника] так заряжены, нам нелегко. Счет был болезненным. «Брайтон» провел хорошую игру, особенно в первом тайме.

Мы должны взять на себя ответственность за игру в первом тайме. Мы не смогли соответствовать нужному уровню. Мы не воспользовались своими возможностями в атаке, а они воспользовались. Когда ты проигрываешь, ты всегда понимаешь, что можешь добиться большего», – комментировал поражение Поттер.

•‎ После поражения «Челси» остался на пятой строчке, но его главные конкуренты в таблице – «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» – ушли в отрыв благодаря победам над «Астон Виллой» (4:0) и «Борнмутом» (3:2, «Тоттенхэм» вырвал победу на 92-й минуте). Топ-6 замыкает «МЮ», который подобрался к «Челси» на расстояние одного очка, при этом имея игру в запасе.

•‎ «Челси» впервые проиграл при Поттере – до этого было 6 побед и 3 ничьих. «Брайтон», в свою очередь, выиграл впервые после ухода англичанина – не могли победить пять матчей. Кроме того, «Челси» никогда не проигрывал «Брайтону» в АПЛ и никогда не проигрывал с Чалоба в стартовом составе (31 игру!).

Прервались сразу несколько серий – и все не в пользу «Челси».

Фото: REUTERS/JOHN SIBLEY