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Два автогола, травма Кепы и разгром 1:4 – «Челси» впервые проиграл при Поттере

Конор Галлахер Конор Галлахер
Рубен Лофтус-Чик Рубен Лофтус-Чик
Трево Чалоба Трево Чалоба
Паскаль Гросс Паскаль Гросс
Эдуар Менди Эдуар Менди
Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
Леандро Троссард Леандро Троссард
Грэм Поттер Грэм Поттер
Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
Кай Хавертц Кай Хавертц
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Без шансов.

Грэм Поттер в качестве главного тренера «Челси» впервые встретился со своей бывшей командой – «Брайтоном». Неожиданный результат: «Брайтон» разгромил «Челси» 4:1.

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Счет открыл Леандро Троссард – забил на 5-й минуте, эффектно обыграв Кепу. Для бельгийца этот гол стал уже седьмым в этом сезоне АПЛ. На 14-й за «Челси» стало тревожно – после углового «Брайтона» Рубен Лофтус-Чик срезал мяч в свои ворота.

На 42-й «Челси» попал под дружеский огонь от Трево Чалоба – защитник неудачно прервал прострел. У лондонского клуба впервые два автогола в АПЛ. Антирекорд лиги – три гола в свои ворота. Он был установлен и повторен «Сандерлендом».

В конце первого тайма фанаты «Брайтона», уже уверенные в своей победе, скандировали: «Тебя уволят утром». Адресат – Поттер. «Мне не за что извиняться. Я думаю, что проделал хорошую работу в клубе и оставил его в хорошем положении, но люди имеют право на мнение», – так на кричалку отреагировал после игры английский специалист.

И так плачевная для «Челси» ситуация усугубилась травмой Кепы – в перерыве вместо испанца на поле появился Эдуар Меди, который не играл с начала сентября. Поттер объяснил, что Аррисабалага почувствовал боль в стопе. 

Один гол «Челси» все же отыграл – на 48-й минуте подачу Конора Галлахера замкнул Кай Хавертц. 

Но на большее лондонский клуб не хватило. Уже в компенсированное ко второму тайму время Паскаль Гросс с близкого расстояния расстрелял Менди и установил окончательный счет в матче – 4:1

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•‎ «Счет и поражение болезненны. На самом деле мы так и не пришли в себя. Когда болельщики [соперника] так заряжены, нам нелегко. Счет был болезненным. «Брайтон» провел хорошую игру, особенно в первом тайме.

Мы должны взять на себя ответственность за игру в первом тайме. Мы не смогли соответствовать нужному уровню. Мы не воспользовались своими возможностями в атаке, а они воспользовались. Когда ты проигрываешь, ты всегда понимаешь, что можешь добиться большего», – комментировал поражение Поттер.

 •‎ После поражения «Челси» остался на пятой строчке, но его главные конкуренты в таблице – «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» – ушли в отрыв благодаря победам над «Астон Виллой» (4:0) и «Борнмутом» (3:2, «Тоттенхэм» вырвал победу на 92-й минуте). Топ-6 замыкает «МЮ», который подобрался к «Челси» на расстояние одного очка, при этом имея игру в запасе.

 •‎ «Челси» впервые проиграл при Поттере – до этого было 6 побед и 3 ничьих. «Брайтон», в свою очередь, выиграл впервые после ухода англичанина – не могли победить пять матчей. Кроме того, «Челси» никогда не проигрывал «Брайтону» в АПЛ и никогда не проигрывал с Чалоба в стартовом составе (31 игру!).

Прервались сразу несколько серий – и все не в пользу «Челси». 

Брайтон – Челси 4:1 (3:0, 1:1)
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Троссард, 2:0 – 14, автогол Лофтус-Чик, 3:0 – 42, автогол Чалоба, 3:1 – 48 Хавертц, 4:1 – 90 Гросс.
БрайтонСанчес, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Лаллана (Энсисо, 65), Марч, Мак Аллистер, Кайседо, Митома (Лэмпти, 73), Гросс, Троссард (Сармиенто, 87).
ЧелсиАррисабалага (Менди, 46), Тиаго Силва, Кукурелья (Чилуэлл, 64), Чалоба, Пулишич (Броя, 79), Ковачич, Лофтус-Чик, Маунт, Галлахер (Зиеш, 79), Хавертц, Стерлинг (Обамеянг, 63).
Предупреждения:
Ковачич (11), Стерлинг (50), Энсисо (83).

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Фото: REUTERS/JOHN SIBLEY

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