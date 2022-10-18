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❤️ Мама Бензема вышла за «Золотым мячом» на сцену. Всегда верила, что Карим его получит

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«У меня было три мечты: купить маме дом, играть за «Реал» и выиграть Золотой мяч».

Карим Бензема заслуженно выиграл «Золотой мяч» – похоже, за него радуется весь мир.

Суперважно, что счастье француза могут разделить те, кто помог ему оказаться на такой вершине. На вручение награды Карим позвал маму Малику, а потом папу Хафиза с сыном Ибрагимом – главных людей в жизни.

Получилось невероятно трогательно.

Так мама смотрела на своего сына-победителя.

В этих объятиях с ней столько тепла.

А это мама, папа и сын рядом с новым обладателем «Золотого мяча».

Очень трогательная сцена.

*** 

Мы много рассказывали о том, как Карим Бензема рос, взрослел и становился звездой.

Вот большая история от Дениса Романцова, а здесь детали от Дениса Смирнова. Теперь мы выбрали несколько ключевых сюжетов.

Мама – супергерой для Карима. Она сама становилась в ворота, когда ему не с кем было играть

Карим Бензема провел детство в месте, грусть которого вас опечалит – даже если вы тоже родились далеко от Парижа.

В 60-е власти Франции ради эксперимента запустили строительство спальных районов с недорогими многоквартирными домами. Так на окраинах прекрасных французских городов появились стройные колонны неотличимых грязно-серых многоэтажек. Французам не очень понравилось – и человейники превратили в гетто для мигрантов.

В 80-е в один из таких депрессивных районов на окраине Лиона под названием Брон въехала семья Бензема, эмигрировавшая из небольшой алжирской деревни. А чуть позже родился Карим – шестой из десяти детей. 

Это не повлияло на родительскую опеку. «Отец настоял на моем включении в команду Брона, когда увидел, что моих друзей повело в опасную сторону, – говорил Карим в интервью France Football. – А мама, хотя у нее хватало забот, всегда находила возможность купить мне новые бутсы».

Иногда Малика Бензема становилась в ворота и помогала Кариму отработать дальние удары, когда ему было не с кем играть. «Она – главная во вселенной Карима, – рассказывал друг семьи Бензема в книге журналистов Жиля Верде и Жака Эннена. – Например, она объясняла учителям, что выражение лица Карима не означает высокомерия или угрюмости».

Мама не дала Кариму уйти из футбола. И всегда верила в его «Золотой мяч»

Говорят, Карим увлекся футболом из-за бедности – чтобы пацан не мешался, родители выгоняли его во двор, а для хороших парней в Лионе осталось одно развлечение – гонять в футбол на безопасной площадке. Пацан хорошо гонял мяч и попал в академию «Лиона» – одну из главных в стране.

В лионской академии замкнутость Карима нравилась не всем. В 15 лет он часто оставался в запасе, обижался и думал об уходе из футбола. Мама не позволила, а позже Карима попал к тренеру Арману Гарридо, чье доверие взбодрило Бензема и направило того во взрослый футбол. Карим говорил, что Малика была счастлива и всегда его поддерживала.

«Я пообещал своей маме, что буду играть за «Реал Мадрид», – в далеком 2012-м с улыбкой говорил француз.

Через 10 лет риторика совсем не изменилась.

«Только один человек всегда верил в мою мечту выиграть «Золотой Мяч». Это моя мама».

***

«В детстве у меня было три мечты: купить маме дом, играть за «Реал Мадрид» и выиграть Золотой мяч», – сказал Карим уже после церемонии.

Теперь все исполнено.

Почему именно Бензема взял «Золотой мяч»? Объясняем в 7 картинках

Фото: REUTERS/Benoit Tessier; instagram.com

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