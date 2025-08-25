16

«Реал» может отдать Себальоса «Марселю» в аренду с выкупом

Дани Себальос может перейти из «Реала» в «Марсель».

Французский клуб ведет переговоры о трансфере 29-летнего испанского полузащитника.

Речь идет об аренде с опцией выкупа, которая может стать обязательной, сообщает журналист Маттео Моретто.

Себальос в прошлом сезоне провел 24 матча в Ла Лиге и получил 4 желтых карточки. В двух стартовых матчах этого сезона Дани дважды вышел на замену на последних минутах. Подробная статистика выступлений Себальоса – здесь.

Камавинга и Себальос не покинут «Реал», Алонсо рассчитывает на обоих полузащитников. Французом интересовались клубы АПЛ (Cadena SER)

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Маттео Моретто в X
