«Вулвс» предложили «Хетафе» 20 млн евро за 22-летнего атакующего хавбека Крисантуса Уче
«Вулверхэмптон» хочет подписать Кристантуса Уче из «Хетафе».
Клуб АПЛ сделал официальное предложение на сумму 20 млн евро за 22-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ведутся переговоры о заключении сделки, поскольку «Вулвс» хотят как можно скорее заполучить нового нападающего. Нигериец в основном играет на позиции атакующего полузащитника, но может выступать и в роли форварда.
Переговоры с окружением футболиста также продолжаются.
В прошлом сезоне Уче провел 33 матча в Ла Лиге, забив 4 гола и сделав 6 ассистов. Его подробная статистика доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
