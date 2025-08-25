«Вулвс» предложили «Хетафе» 20 млн евро за 22-летнего атакующего хавбека Крисантуса Уче

«Вулверхэмптон» хочет подписать Кристантуса Уче из «Хетафе».

Клуб АПЛ сделал официальное предложение на сумму 20 млн евро за 22-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Ведутся переговоры о заключении сделки, поскольку «Вулвс» хотят как можно скорее заполучить нового нападающего. Нигериец в основном играет на позиции атакующего полузащитника, но может выступать и в роли форварда.

Переговоры с окружением футболиста также продолжаются.

В прошлом сезоне Уче провел 33 матча в Ла Лиге , забив 4 гола и сделав 6 ассистов. Его подробная статистика доступна по ссылке .