«Барса» хочет отомстить «Баварии» за 2:8. Кто из состава Хави пережил тот позор?

Месси и Суарес ушли, но свидетелей кошмара хватает.
«Бавария» и «Барселона» снова попали в одну группу в Лиге чемпионов. 2:8, 0:3, 0:3 – малоприятные для каталонцев результаты последних трех матчей. В этот раз «Барса» серьезно настроена взять реванш.
«Мы пришли, чтобы изменить историю». «Барселона» заряжена
«В раздевалке очень серьезный настрой на этот матч, много желания. Тренерский штаб несколько недель готовился к этой игре. Мотивация у игроков запредельная», – пишет As.
По сведениям крупного испанского медиа, в «Барсе» не забыли высокомерные заявления, сделанные представителями «Баварии» за последние годы. Особое отношение к Томасу Мюллеру. Не зря: Мюллер забил «Барсе» восемь голов в Лиге чемпионов.
Мотивация «Барсы» еще и в том, что клуб никогда не обыгрывал «Баварию» в Мюнхене. Лучшими результатами были ничьи – 1:1 в сезоне-2008/09 и 2:2 в сезоне-1995/96. Статистика встреч тоже в пользу «Баварии» – у «Барсы» девять поражений и две победы в матчах с мюнхенцами при двух ничьих.
«Мы пришли, чтобы изменить историю», – пафосно заявил источник в раздевалке «Барсы».
«Мы достигли дна». 2:8 – это было безжалостно
К четвертьфиналу ЛЧ сезона-2019/20 «Бавария» подходила фаворитом – но вряд ли кто-то ожидал такого уничтожения «Барселоны». Напомним, что из-за ковидных ограничений плей-офф в том сезоне проходил в одноматчевом формате.
Из тех, кто в том матче играл в стартовом составе и выходил на замену, в сегодняшней «Барсе» остались Марк-Андре Тер Стеген, Жерар Пике, Жорди Альба, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Френки де Йонг и Ансу Фати.
А вот Клеман Лангле, Нелсон Семеду, Артуро Видаль, Луис Суарес, Лионель Месси и Антуан Гризманн играют в других клубах.
«Барселона» изо всех сил пыталась сдержать Роберта Левандовского, но поляк все равно забил и отдал ассист на Мюллера.
Йозуа Киммих забил пятый гол «Баварии». После матча немец не смог объяснить, как «Баварии» удалось разгромить «Барсу»: «Это было жестоко. Трудно понять, как мы обыграли «Барселону» с таким счетом».
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«Поражения допустимы, я проигрывал много раз. Но это был тяжелый момент из-за того, как этот матч был проигран. Это была тяжелая игра, у нас был сложный год. Мы могли проиграть, но не так», – так Месси комментировал 2:8.
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Ярче всех поражение «Барселоны» описал Жерар Пике. «Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор – подходящее для этого слово. Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения. Неприкасаемых нет, я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна», – рефлексировал Пике.
Был честен и тренер «Барсы» Кике Сетьен: «Это невероятно болезненное поражение. Унизительное поражение. Голов было слишком много, многие из них заслуженные. Периодами команду просто подавляли, «Бавария» была очень эффективна».
Сегодня увидим, насколько заряжена новая «Барселона».
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- Дата проведения
- 14 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
- Голы:
- 0:1 – 4 Мюллер, 1:1 – 7, автогол Алаба, 1:2 – 21 Перишич, 1:3 – 27 Гнабри, 1:4 – 31 Мюллер, 2:4 – 57 Суарес, 2:5 – 63 Киммих, 2:6 – 82 Левандовски, 2:7 – 85 Коутиньо, 2:8 – 89 Коутиньо.
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Барселона –
тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Серджи Роберто (Гризманн, 46), Бускетс (Фати, 70), де Йонг, Видаль, Месси, Суарес.
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Бавария –
Нойер, Киммих, Боатенг (Зюле, 76), Алаба, Дэвис (Эрнандес, 84), Тиаго Алькантара, Горетцка (Толиссо, 84), Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 67), Левандовски.
Фото: Gettyimages.ru/Manu Fernandez/Pool, Rafael Marchante/Pool; globallookpress.com/Peter Schatz/Peter Schatz / Pool, Pool/Getty Images Europe
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