«Барса» хочет отомстить «Баварии» за 2:8. Кто из состава Хави пережил тот позор?

Месси и Суарес ушли, но свидетелей кошмара хватает.

«Бавария» и «Барселона» снова попали в одну группу в Лиге чемпионов. 2:8, 0:3, 0:3 – малоприятные для каталонцев результаты последних трех матчей. В этот раз «Барса» серьезно настроена взять реванш.

«Мы пришли, чтобы изменить историю». «Барселона» заряжена

«В раздевалке очень серьезный настрой на этот матч, много желания. Тренерский штаб несколько недель готовился к этой игре. Мотивация у игроков запредельная», – пишет As.

По сведениям крупного испанского медиа, в «Барсе» не забыли высокомерные заявления, сделанные представителями «Баварии» за последние годы. Особое отношение к Томасу Мюллеру. Не зря: Мюллер забил «Барсе» восемь голов в Лиге чемпионов.

Мотивация «Барсы» еще и в том, что клуб никогда не обыгрывал «Баварию» в Мюнхене. Лучшими результатами были ничьи – 1:1 в сезоне-2008/09 и 2:2 в сезоне-1995/96. Статистика встреч тоже в пользу «Баварии» – у «Барсы» девять поражений и две победы в матчах с мюнхенцами при двух ничьих.

«Мы пришли, чтобы изменить историю», – пафосно заявил источник в раздевалке «Барсы».

«Мы достигли дна». 2:8 – это было безжалостно

К четвертьфиналу ЛЧ сезона-2019/20 «Бавария» подходила фаворитом – но вряд ли кто-то ожидал такого уничтожения «Барселоны». Напомним, что из-за ковидных ограничений плей-офф в том сезоне проходил в одноматчевом формате.

Из тех, кто в том матче играл в стартовом составе и выходил на замену, в сегодняшней «Барсе» остались Марк-Андре Тер Стеген, Жерар Пике, Жорди Альба, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Френки де Йонг и Ансу Фати .

А вот Клеман Лангле, Нелсон Семеду, Артуро Видаль, Луис Суарес, Лионель Месси и Антуан Гризманн играют в других клубах.

«Барселона» изо всех сил пыталась сдержать Роберта Левандовского, но поляк все равно забил и отдал ассист на Мюллера.

Йозуа Киммих забил пятый гол «Баварии». После матча немец не смог объяснить, как «Баварии» удалось разгромить «Барсу»: «Это было жестоко. Трудно понять, как мы обыграли «Барселону» с таким счетом».

История, которая останется с «Барсой» навсегда.

Катастрофа «Барселоны»: 74 года не пропускала 8 голов, осталась без трофея впервые с сезона-2007/08

«Поражения допустимы, я проигрывал много раз. Но это был тяжелый момент из-за того, как этот матч был проигран. Это была тяжелая игра, у нас был сложный год. Мы могли проиграть, но не так», – так Месси комментировал 2:8.

На Месси больно смотреть. Он не помог голами и ассистами, во взгляде – безысходность

Ярче всех поражение «Барселоны» описал Жерар Пике. «Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор – подходящее для этого слово. Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения. Неприкасаемых нет, я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна», – рефлексировал Пике.

Был честен и тренер «Барсы» Кике Сетьен: «Это невероятно болезненное поражение. Унизительное поражение. Голов было слишком много, многие из них заслуженные. Периодами команду просто подавляли, «Бавария» была очень эффективна».

Сегодня увидим, насколько заряжена новая «Барселона».

Фото: Gettyimages.ru/Manu Fernandez/Pool, Rafael Marchante/Pool; globallookpress.com/Peter Schatz/Peter Schatz / Pool, Pool/Getty Images Europe