Как он это делает?

«Манчестер Сити» бодро стартовал в Лиге чемпионов, в первом туре группового этапа разгромив на выезде «Севилью» – 4:0. В голевом фейерверке вновь участвовал Эрлинг Холанд – норвежский киборг забил на 20-й и 67-й минутах.

Оба раза форварду хватило всего одного касания. Сначала он эффектно вылетел на фирменную передачу Кевина Де Брюйне.

За первый тайм Холанд сделал всего 5 передач. Зато пробил 4 раза – это оценили в 0,94 xG.

Во втором голе Эрлинг спокойно сыграл на добивании – после удара Фила Фодена и сэйва вратаря у него была идеальная позиция для дубля.

Еще в статистику попали Фоден (гол), Жоау Канселу (2 ассиста) и Де Брюйне (ассист).

У Холанда 25 голов в 20 первых матчах в ЛЧ. У Роналду было 0, у Месси – 8

Холанд только приехал на «Этихад», но его статистика поражает. Только вдумайтесь!

• Эрлинг забил 12 мячей в 7 официальных матчах за «Сити»: 10 мячей в АПЛ, 2 – в ЛЧ.

• В среднем норвежец забивает за «Сити» каждые 54 минуты.

• Холанд забивал в дебютных матчах в ЛЧ за каждый новый клуб. До «Сити» были «Зальцбург» и «Боруссия». Всего в ЛЧ за «Дортмунд» Эрлинг забил 15 мячей в 13 матчах, за «Зальцбург» – 8 в 6.

• Холанд настрелял 25 голов в 20 первых матчах в ЛЧ . За такой же отрезок Килиан Мбаппе забил 12 голов, Лионель Месси – 8, Криштиану Роналду – 0.

• За всю историю ЛЧ лишь 31 игрок забил больше Холанда – напомним, что ему 22 года и у него 20 матчей в турнире.

Правда, не всех поражают рекорды норвежца. У Антонио Кассано другой любимчик.

«Хулиан Альварес гораздо сильнее. Холанд забьет 90 голов, он очень силен, гораздо лучше Лукаку. Однако Альварес более мастеровитый футболист, чем Эрлинг.

Холанд не особенный игрок. В нем я вижу Адриано времен «Интера», есть что-то и от Вьери», – сказал Кассано.

Пока от норвежского робота не пропустил только «Борнмут» (зато был ассист). И да, еще был промах с «Ливерпулем» – но в Англии матчи за Суперкубок воспринимаются как полутоварищеские.

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo