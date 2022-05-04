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2 раза между ног и еще привоз – «Ливерпулю» не вылететь помог кипер «Вильярреала» Рульи. Когда-то Херонимо был нужен Гвардиоле в «Сити»

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Повторил антирекорд Кариуса.

«Вильярреал» шикарно ворвался в ответный матч полуфинала ЛЧ: забил два мяча и почти не давал «Ливерпулю» острить в атаке. Но во второй половине у испанцев все сломалось, один из виновников – вратарь команды Херонимо Рульи. Он явно ошибся аж в двух эпизодах – с голами Фабиньо и Садьо Мане.

Рульи сыграл на уровне Кариуса в финале ЛЧ с «Реалом»

Разберем обе ситуации. На 62-й минуте Фабиньо получил мяч правее вратарской от Мо Салаха и пробил низом в ближний – попал точно между ног Рульи. Учитывая позицию и обстоятельства, вина вратаря здесь точно есть. 

А на 74-й Рульи совсем расклеился: выбежал за границу штрафной – Садьо Мане технично увел мяч в сторону, ушел от Фойта и покатил в пустые ворота. Так «Ливерпуль» окончательно погасил интригу и ворвался в финал Лиги чемпионов.

Кстати, на 67-й минуте Рульи тоже пропустил между ног – после удара головой от Луиса Диаса. Но тут ошибка менее очевидная, позиция колумбийца была убойной.

И все же два гола между ног, еще один после ошибки на выходе – боль.

Рульи стал первым вратарем в ЛЧ с сезона-2017/18, кто совершил две результативных ошибки в одном матче. Предыдущий такой антигерой – жуткое воспоминание «Ливерпуля»: Лорис Кариус в финале ЛЧ против «Реала», сломавших команде решающий матч, а ему – всю карьеру.

Рульи переходил в «Сити» – но в АПЛ так и не сыграл

У аргентинского вратаря очень любопытный путь. Вот фрагменты из шикарного текста наших друзей с «Гола» (обязательно зацените целиком!)

Рульи начинал карьеру по схеме любого талантливого вратаря из Аргентины. Уже в 20 лет он заиграл в основе «Эстудиантеса», когда воспользовался травмой основного конкурента. В 2014-м Рульи получил пока главную личную награду в карьере – вратарю с лучшим соотношением матчей и пропущенных мячей. Рульи в том сезоне пропустил только 11 голов за 19 матчей.

В том же 2014-м Рульи согласился на переход в «Депортиво Мальдонадо» – клуб из второго уругвайского дивизиона, который идеально зарабатывает на талантах. Схема такая: клуб платит за игрока из местных чемпионатов пару миллионов (примеры – Хонатан Кальери, Виллиан Жозе), а потом раскручивают этого игрока через платные аренды. Так получилось и здесь: Рульи ушел в «Депортиво» за 3,5 миллиона евро, сыграл в Уругвае ноль матчей, но сразу попал на в «Сосьедад» в аренду на два года.

Из-за качественной игры в Ла Лиге Рульи получил вызов в сборную Аргентины на Олимпиаду-2016 (в основную попал в 2018-м). Там он запомнился пропущенным голом в матче против Португалии – мяч, кстати, тоже пролетел у Рульи между ног. Даже такая ошибка не помешала Рульи попасть в новую трансферную схему. Он по-прежнему играл в «Сосьедаде», но с лета 2016-го принадлежал «Ман Сити». И это куда хуже запутанных схем с арендами от «Депортиво Мальдонадо».

«Манчестер Сити» выкупил Рульи за 4,7 миллиона евро, сдал в аренду «Сосьедаду», а через полгода продал ему же за 7 миллионов. Рульи очень хотел Пеп Гвардиола, а сам вратарь совсем не желал сидеть в запасе. Вместо «Сосьедада» он мог перейти в «Наполи», но все-таки остался в привычной Примере.

Рульи только дважды за всю карьеру получал серьезные травмы – и обе в «Сосьедаде». Первая случилась еще в 2014-м, когда он пропустил 10 матчей. А вот второе повреждение настигло его в самый неподходящий момент. В феврале 2018-го Рульи повредил крестообразную связку, вылетел на девять игр, а потом вернулся уже не в той форме. С весны 2018-го Рульи часто ошибался, что перенеслось и на следующий сезон.

Тогда «Сосьедад» терял очки в играх с «Барселоной» и «Райо Вальекано», а Рульи пришлось публично оправдываться. «Я превращу свист фанатов в аплодисменты. Именно эта цель в моей голове», – говорил Рульи.

В сезоне-2018/19 аргентинец сыграл в Примере 27 матчей, хотя никаких травм уже не получал. «Сосьедад» занял девятое место, а летом пошел реформировать состав. Так Рульи отправили в аренду в «Монпелье», где он заменил ушедшего в «Монако» Бенжамена Лекомта. Рульи стал первым голкипером не из Франции за всю историю клуба, но так и не помог ему сыграть в Еврокубках (заняли восьмое место в Лиге 1).

В сентябре 2020-го Рульи перебрался в «Вильярреал»: отдали за него «Сосьедаду» 5 млн евро – MD писал, что 30% из этой суммы полагалось «Сити», это оговорка в его трансферном соглашении. 

Но в прошлом сезоне он не проходил в основу: в Ла Лиге играл опытнейший Серхио Асенхо. Зато аргентинец ярко проявил себя в Лиге Европы: всего девять пропущенных за 13 матчей, шесть игр на ноль и победный гол финале – в послематчевой серии с «Ман Юнайтед», когда не мащал никто до 22-го удара (не забил Давид де Хеа).

По сути, аргентинца полноценно подключили к старту «Вильярреала» только в сезоне-2021/22: в среднем пропускает ровно гол за игру (42 гола за 42 матча). В 17 играх не пропускал вообще.

Сейчас получилось в три раза выше нормы.

Рульи – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме

В 20 лет он работал на заводе, а теперь забил в полуфинале ЛЧ

Фото: East News/Paul ELLIS / AFP, AP Photo/Jose Breto; globallookpress.com/Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency

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