«Арсенал» попал на 0:3 от «Кристал Пэлас». А ведь за февраль и март проиграли лишь «Ливерпулю»

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У «Арсенала» получились прекрасные февраль и март: команда Микеля Артеты проиграла только один матч из семи – «Ливерпулю» (но тот просто на другом уровне – и у лондонцев все равно получалось неплохо). А Микель заслуженно получил приз лучшему тренеру марта в АПЛ.

Но первый же апрельский матч подарил «Арсеналу» неприятный сюрприз – 0:3 в гостях от «Кристал Пэлас».

•‎ «Арсенал» проиграл лондонское дерби в АПЛ с разницей в 3+ гола всего в пятый раз, причем предыдущее подобное поражение тоже случилось с «Кристал Пэлас» на «Селхерст Парк» – в апреле 2017 года (0:3).

«Мы играли плохо, особенно в первом тайме. Я приношу извинения нашим болельщикам, – сказал Артета после матча. – Сегодня у нас не было духа или самообладания, чтобы доминировать в ситуации, и это не понравилось больше всего. Иногда бывают такие дни: ничего не получается, все время опаздываешь. Соперник был на высоте, при хорошей атмосфере, и мы не смогли это пересилить. Когда у нас были хорошие моменты, мы не забили, чтобы дать себе шанс вернуться в игру. Нам нужно принять критику, посмотреть на себя и ждать следующей игры. Этого было недостаточно».

•‎ Из-за травмы раньше времени матч закончил Томас Парти. Еще одна проблема «Арсенала» – повреждение колена у Кирана Тирни. Шотландец может пропустить остаток сезона.

•‎ А «Пэлас» действительно в порядке. Несмотря на то, что они пять матчей не побеждали дома (с конца декабря, когда разгромили «Норвич»), парни Патрика Виейра в хорошей форме: всего одно поражение в 11 последних матчах, а в четырех последних они еще и не пропускают. Серия длиннее была только 11 лет назад – 6 матчей.

Скоро команду ждет полуфинал Кубка Англии против «Челси» на «Уэмбли».

•‎ Счет открыл Жан-Филипп Матета. У француза 3-й гол в 4 матчах. И это локальная история перерождения: он мало играл осенью и не рассматривался как близкий к основе нападающий. Но стал таким зимой – когда уже никто не ожидал.

•‎ Отдельно отметим Уилфрида Заа: он заработал уже 18-й пенальти в лиге (больше в истории АПЛ только у Рахима Стерлинга и Джейми Варди – 23 и 21 соответственно). А также он третий сезон подряд забивает 10+ голов – первым в «Пэлас», кому это удалось.

•‎ «Первый тайм – мрак. Очень удивило решение с Габриэлем Мартинелли на скамейке. Четверка Мартинелли-Эдегор-Сака-Ляказетт хороша именно балансом качеств. Без Габриэля никто не дает открывания за спину. С «Виллой» в прошлом туре это тоже приводило к стерильности, но удалось забить первыми и засушить. Ту игру Мартинелли пропускал вынужденно, а сейчас был готов (да, поздновато вернулся из Бразилии, но ведь и матч понедельничный).

А вот по второму тайму не стал бы истерить. Понравились и замены Артеты, и качество игры, и количество моментов против очень качественной обороны (у «Пэлас» 4-й результат по допущенным xG и 3-й по допущенным без учета стандартов). Должны были делать 1:2, и дальше по-разному могло пойти.

Совсем уж обидно, что шанс вернуться убил Мартин Эдегор – уже второй привезенный его работоспособностью пенальти (первый – с «МЮ» на Фреде). Обратная сторона объемов, которые он дает без мяча (прессингует больше всех из «десяток»). На дистанции сезона его талант везде добегать и, как минимум, мешать приносит больше пользы, чем вреда, но тут прямо обидно было», – резюме от Вадима Лукомского.

•‎ Поражение «Арсенала» обостряет борьбу за четверку. Как раз в понедельник «канониры» узнали дату матча, в котором многое может решиться: 12 мая – перенесенное с января дерби с «Тоттенхэмом».

Фото: REUTERS/David Klein