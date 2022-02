Чемпионшип стал лигой Митровича: рекордные 33 гола за 14 матчей до конца сезона

Машина.

«Фулхэм» рвется в АПЛ. Идущий вторым «Борнмут» отстает на 9 очков (при двух играх в запасе), КПР и «Хаддерсфилд» позади уже на 11 (хотя сыграли на 1-2 матча больше).

«Фулхэма» очень (оооочень!) много забивает – 81 гол, у ближайших преследователей по 49. Впечатляет и разница мячей: +52 (+23 у «Борнмута», +11 у КПР и +8 у «Хаддерсфилда»).

Отвечает за эти цифры сербский нападающий Александар Митрович. У него 33+7 в 30 матчах этого сезона. В последней игре с «Питерборо» (2:1) Митрович оформил дубль.

Сначала серб реализовал пенальти, побив рекорд Чемпионшипа по голам за сезон – 32 (пять с пенальти). Митрович обновил прошлогоднее достижение Айвена Тоуни из «Брентфорда» (31).

Во втором тайме Александар забил уже с игры, оформив 33-й гол.

Митрович забивает в среднем 1,1 гола за игру, в последних четырех матчах у него 5 мячей. Такой результативности Чемпионшип еще не видел, а ведь впереди еще целых 14 игр.

Ближайший преследователь в гонке бомбардиров, Бен Бреретон, отстает уже на 13 голов. При желании серб может мотивировать себя достижением легенды «Мидлсбро» Джорджем Кэмселлом. Именно ему принадлежит рекорд по голам во втором английском дивизионе (Чемпионшип создан в 2004-м) – в сезоне-1926/27 Кэмселл настрелял 59 голов в 37 играх.

27-летний Митрович играет в «Фулхэме» с 2018 года. В сезоне-2019/20 он уже брал «Золотую бутсу» Чемпионшипа, но тогда серб остановился на 26 голах. Лондонцы в том сезоне вышли в Премьер-лигу через плей-офф, но в АПЛ у Митровича была длительная голевая засуха с сентября по апрель. В итоге даже получилось так, что форвард в том сезоне забил больше голов за сборную (7), чем за клуб (3).

К слову, у Митровича всегда получалось в сборной – с 44 голами он лучший бомбардир в истории Сербии (даже с учетом сборной Югославии).

Результативность в клубе коррелировала в том сезоне с результатами всего «Фулхэма», который в итоге вылетел обратно в Чемпионшип. Теперь же Митрович в форме – и почти наверняка начнет следующий сезон в АПЛ. Хорошая возможность доказать, что он классный игрок не только для Чемпионшипа.

2022-й обещает стать для него еще ярче, ведь сам Александар в драматичном матче с португальцами вывел Сербию на чемпионат мира.

I just want someone to love me like Serbs love Mitrovic. pic.twitter.com/2f3m6qGdWb