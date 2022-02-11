На футболе нашлась кошка, которая потерялась летом! Прервала матч и удирала от игроков

Есть и хорошие новости из Англии.

Матч английской лиги 1 (третий по значимости дивизион) «Шеффилд Уэнсдей» – «Уиган» прервала кошка – наматывала круги и поначалу не шла на контакт. Один из футболистов показал Курту Зума, как нужно обращаться с домашними животными. Аккуратно взял животное на руки, вынес за пределы поля и передал персоналу.

Cat on the pitch at Hillsborough pic.twitter.com/0uJ67slQ9P — Rob Staton (@robstaton) February 8, 2022

Но это еще не вся история.

Кошку зовут Топси! Она потерялась 7 месяцев назад

Женщина по имени Элисон Джаб рассказала ВВС невероятную историю – оказывается, на поле выбежала ее кошка, пропавшая больше полугода назад.

«Моя невестка позвонила мне прошлой ночью, когда они смотрели матч, и сказала, что на футбольном поле была кошка. Я тогда просто посмеялась на этим».

А через какое-то время Джаб позвонили из ветеринарной службы – они отсканировали микрочип на Топси и нашли контакт хозяина. И этот хозяин – Элисон!

Женщина потеряла кошку в июне: «Топси выскочила из переноски, когда мы везли ее в питомник на время отъезда. Больше мы ничего о ней не слышали».

У Топси обнаружились повреждения. Но чувствует себя неплохо

Первоначальные тесты выявили раны – эти 7 месяцев Топси было несладко.

«У нее есть несколько укусов на шее, похоже, собака могла схватить ее и встряхнуть, нужно делать рентген», – рассказала Джаб сразу, как увидела Топси.

В клинике кошке дали сильное обезболивающее и антибиотики.

«Состояние стабильно, она осталась на ночь у нас, мы дали ей немного еды, и она ее съела», – рассказал доктор из ветеринарной клиники.

Надеемся, пойдет на поправку.

Фото: globallookpress.com/Simon Whitehead/News Images