На футболе нашлась кошка, которая потерялась летом! Прервала матч и удирала от игроков

Есть и хорошие новости из Англии.

Матч английской лиги 1 (третий по значимости дивизион) «Шеффилд Уэнсдей» – «Уиган» прервала кошка – наматывала круги и поначалу не шла на контакт. Один из футболистов показал Курту Зума, как нужно обращаться с домашними животными. Аккуратно взял животное на руки, вынес за пределы поля и передал персоналу.

Cat on the pitch at Hillsborough pic.twitter.com/0uJ67slQ9P