«‎Локомотив» страдает и позорится, но ничего не меняет. Сколько можно?

Илье Ковалю больно.

Позор с «‎Уралом» (2:4) – трафаретный «‎Локо» Джо Циннбауэра. Дикие провалы в обороне, глупейшие ошибки, ноль дисциплины и организации.

Этому поражению, как и провалам с «‎Пари НН» в Кубке, «‎Ахматом» или «Факелом» в РПЛ, можно найти много оправданий: невезение ( Тикнизян поскользнулся на 0:2), раннее удаление (Ненахов), нереализованные моменты (выход Изидора 1-на-1), нехватка концентрации (проспавший соперника в Воронеже Магкеев или пропущенные голы против десятерых грозненцев).

Но ссылаться на отдельные эпизоды больше нельзя.

После трети сезона «Локомотив» разместился у зоны переходных матчей, хотя перед стартом чемпионата Вильзон Изидор рассказывал о борьбе с «Зенитом» за титул, а после первой потери очков Томас Цорн заявлял о «максимальных целях».

Реальность, в которой живет «Локомотив», уже не вызывает боль. Включая новую трансляцию, болельщики готовы только к хаосу и нелепостям. И ошибки – повод для нервного смеха, а не грусти.

Страшно признаваться, но очередных привозов ждешь с надеждой, потому что хотя бы так близится конец катастрофы. Чем глубже проваливается очередной немецкий тренер , тем острее ад «Локомотива» ассоциируется с Плутником, Цорном и Леонченко.

«‎Локомотив» год строил прессинг – получалось плохо , но хотя бы последовательно. Теперь иногда за линию мяча откатываются все полевые игроки, но качество игры не улучшается. Возможно ли это с тренером, который до «Локо» работал в ЮАР, да и вообще ничего не добился в карьере?

Системность «Локо» в последний год – лишь в результатах. Конечно, бывают сбои типа двух разгромов безумных «Химок» и хет-трика Ивана Игнатьева «Оренбургу», но в целом – беспросветный ужас. Деградируют все, кроме Даниила Худякова и Артема Карпукаса – молодые только влились в основу.

На пресс-конференции после «Урала» Циннбауэр нервничал и огрызался на вопросы. Хотя бы ради ментального здоровья тренера и игроков (их – в первую очередь) «Локо» нужны перемены. И руководство действует – подписывает помощника Циннбауэру, с которым Джо работал в ЮАР. Так нам намекают, что минимум до ЧМ Циннбауэр никуда не денется.

Блестяще.

И нет гарантий, что в конце ноября Цорн не попросит у Плутника время и полноценные сборы с Циннбауэром. Год назад ровно так было с Маркусом Гиздолем.

После второго тура (2:2 с «‎Ростовом») у главы совета директоров «‎Локомотива» Александра Плутника состоялся прекрасный диалог с болельщиками:

– Когда будет грамотный тренер? Сколько можно мучиться?

– С чем мучиться?

– С тренерами.

– У нас есть главный тренер.

– Две игры никакие. У ЦСКА 6 очков.

– Ну не знаю.

С тех пор изменились две вещи.

Болельщиков «Локо», которые мысленно задают этот вопрос Плутнику, – десятки тысяч.

Но есть и хорошая новость: после 11 туров у «Локо» на три очка больше, чем у ЦСКА после двух.

Так сколько можно?

Блог «‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович