Лавстори Модеста и «Кельна»: весь город пел песню о нем («Кто взял шнапс на допинг-тест? Антони Модест!») и простил побег в Китай ради денег

💔 Простит ли теперь побег в «Дортмунд»?

Антони Модест неожиданно стал главной надеждой «Дортмунда» в атаке на сезон-2022/23. Пока рекордная покупка дортмундцев Себастьян Аллер проходит химиотерапию из-за рака яичек , «Боруссия» спешно нашла ему замену. В лигочемпионской команде оказался форвард, который к 34 годам ни разу не играл в еврокубках, и чей единственный трофей в карьере – салатница второй Бундеслиги.

Так француза может описать кто угодно, но не болельщики «Кельна», его теперь уже бывшего клуба. Для них Модест – максимально противоречивая, но по-настоящему культовая фигура.

Кельнская карьера нападающего – это история о любви, предательстве и прощении. А когда в их непростых отношениях все уже шло к хэппи-энду, вмешалась трагическая случайность, заставившая Модеста и «Кельн» расстаться вновь.

Модест не задерживался нигде больше двух сезонов. А в «Кельне» сразу повторил личный рекорд по голам в элите

Ничего не предвещало, что Модест и «Кельн» станут особенными друг для друга. К моменту переезда в западногерманский город-миллионник за мощными плечами форварда было уже 27 лет жизни и шесть клубов , ни в одном из которых он не задерживался дольше двух сезонов. В «Ницце» Антони дебютировал на взрослом уровне, в «Анже» впервые показал себя бомбардиром и наколотил 20 голов за сезон в Лиге 2, в «Бордо» стал временной заменой Маруана Шамаха, в полугодичной аренде в английском «Блэкберне» провалился. В «Бастии» Антони снова показал бомбардирские навыки и установил державшийся до кельнского периода личный рекорд по голам в топ-лиге – 15 мячей, а в своем первом немецком клубе, «Хоффенхайме» Маркуса Гиздоля, был неплох, но в тени Фирмино и Фолланда.

Но Effzeh («ЭффЦэ» – так «Кельн» называют его болельщики, читая англоязычную аббревиатуру FC на немецкий манер), не стал просто еще одной строчкой в кочевнической биографии француза. Летом 2015 года «козлы» заплатили «Хоффенхайму» за Модеста 4,5 млн евро. И здесь у него сразу же пошло.

В дебютном официальном матче – кубковый хет-трик в ворота «Меппена». В первом туре Бундеслиги – гол+пас против «Штутгарта». За восемь стартовых игр в чемпионате у Модеста набралось шесть голов и две голевые. А по итогам сезона он выбил очень приличные 15+3 (всего «Кельн» забил 38 голов), сходу повторив личный бомбардирский рекорд. Еще маловато для культового статуса, но уже достаточно для особенных отношений.

25 голов за сезон и карнавал влюбили Модеста и Кельн друг в друга. Чант в честь француза стал хитом

Результативные баллы добавляли взаимной симпатии, но дело было не только в них. Они сошлись характерами: улыбчивый француз – ребенок в теле гиганта (любитель шуток уровня «засунул крысу в коробку с подарком администратору команды») – сразу почувствовал веселый и безалаберный вайб города, который каждый год раскрашивает пасмурный депрессивный февраль (или начало марта) яркими красками карнавала.

Одну неделю в году, которую местные называют «пятым временем года», все кельнцы ходят по улице и на работу в максимально дурацких костюмах (чем абсурднее, тем лучше!), а пик празднования – карнавальное шествие с разбрасыванием бесплатных сладостей. Модесту такое веселье пришлось по вкусу: в дни карнавала он наряжался усатым бананом и перцем чили, а на фоне пандемии – «доктором Тони Дубль, главврачом штрафной площадки».

«Мы играем в чокнутом городе, так что мы и должны показывать сумасшедший футбол. Я люблю Effzeh, люблю этот город и наслаждаюсь временем здесь», – эту фразу Антони произнес в апреле 2022-го, но признавался в любви городу на протяжении всего времени в «Кельне».

Во втором кельнском сезоне Модест вписал свое имя в историю клуба. Француз наколотил 25 голов – в последний раз за «козлов» столько или больше за сезон забивал знаменитый Клаус Аллофс (выигрывал Евро-1980 со сборной ФРГ и доходил к «Кельном» до финала Кубка УЕФА) в середине 1980-х (26 в сезоне-1984/85). На фоне современников Модест тоже выглядел первым среди смертных – третье место в бомбардирской гонке, выше только Левандовски и Обамеянг.

А главное, эти голы затащили «Кельн» на 5-е место, дающее право стартовать в Лиге Европы. Еврокубков в городе к тому моменту не видели 24 года, с начала 1990-х.

Отношения игрока, клуба и фанатов были на пике. Весь «РайнЭнергиШтадион» заряжал чанты в честь нападающего. Например, такие: «Кто взял шнапс на допинг-тест? Антони Модест! Кто выиграет пивной контест? Антони Модест! Задаст сопернику стресс-тест? Антони Модест!». Количество и содержание таких зарядов было не ограничено ничем, кроме народной фантазии.

Окончательно культ Модеста закрепил певец Икке Хюфтгольд – вообще-то болельщик франкфуртского «Айнтрахта», – который сделал из чантов про форварда «Кельна» песню. «Парни из любительского клуба «Эшхофен» заряжали про Модеста, празднуя сохранение прописки в лиге. Когда я услышал этот мотив, подумал, что обязательно должен записать его. На следующий день хит был готов. Хотя, если честно, никто не ожидал, что всем так зайдет эта песня», – рассказывал Хюфтгольд.

«Песня Модеста» быстро взлетела на второе место в iTunes среди немецких хитов. Больше всего она полюбилась посетителям пьяных вечеринок на Майорке, которую каждое лето оккупируют толпы немцев, приезжающих раскраснеться под солнцем на пляже и оторваться в местных заведениях. Теперь имя Модеста звучало не только на стадионах, но и по всей Германии (Майорку еще в шутку называют 17-м регионом Германии, а многие местные бары носят немецкие названия).

«Эта песня очень забавная, всегда смеюсь, когда ее слышу. Мои дети тоже иногда поют ее дома», – рассказывал герой трека.

Модест соблазнился на большие деньги из Китая. Но через год вернулся – к переговорам подключался соперник Меркель на выборах

Казалось, совместная сказка Модеста и «Кельна» только начинается. Но она ограничилась медовым месяцем – в их отношения вмешались деньги, большие деньги. Летом 2017-го за форвардом пришел «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Как отмечал Bild, игроку предложили 11,4 млн евро за сезон плюс 5,5 млн бонусами за достижения. В «Кельне» Модест зарабатывал чуть больше двух миллионов евро – и это был уже улучшенный контракт после первого сезона. Деньги победили чувства.

Расставание не получилось тихим. Модест отправился на медобследование без разрешения клуба, «Кельн» не взял нападающего на сборы – и все это сопровождалось публичными склоками. Effzeh получил за аренду 5,7 млн евро, а обязательный выкуп стоил 29 млн евро – рекордная продажа в истории клуба. Но «козлы» явно не так представляли себе завершение истории с Модестом (позже выяснилось, что на полгода раньше «Тяньцзинь» давал и вовсе космические 75 млн евро , но «Кельн» предпочел борьбу за еврокубки).

Если бы все этим и закончилось, кельнская вспышка осталось бы очередной двухсезонной остановкой в путешествии Модеста по миру. Но в Китае очень быстро все пошло не так – обещанную зарплату перестали платить, и француз разорвал контракт в одностороннем порядке.

На помощь пришел «Кельн» – несмотря на то, что без Антони «козлы» сразу же рухнули во вторую Бундеслигу. В октябре 2018-го, через год с небольшим после скандального расставания, Модест уже поддерживал форму с кельнской молодежкой. А 17 ноября «Кельн» праздновал 70-летие клуба. Подарком на юбилей стал Антони Модест: на торжественном мероприятии руководство «козлов» объявило о подписании контракта с блудным сыном Кельна. Новость встретили овациями, обиды в мгновение были забыты.

Сам Модест рассказывал, что его семья продолжала жить в Кельне, даже когда он играл в Китае. А чтобы вернуть француза, «Кельну» пришлось подключать бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца – выходца из Северного Рейна-Вестфалии, региона, который представляет Effzeh. Годом ранее Шульц соперничал с Ангелой Меркель за пост канцлера Германии, а теперь на добровольных началах летал в Китай договариваться по Модесту: «У меня есть пара связей в Китае. В последние недели мне удалось с изрядным чувством такта убедить китайский клуб, что Тони будет лучше в Кельне, чем в КНР».

После возвращения в «Кельн» Модест оказался в тени других. При Баумгарте он вернул себе культовый статус

Еще несколько месяцев длилось разбирательство Модеста и «Тяньцзиня». А 14 февраля 2019 года, в день всех влюбленных, ФИФА, наконец, выдала французу разрешение играть за «Кельн». Идеальный тайминг не только из-за символической даты, но и как раз в канун карнавала.

Город принял Модеста как настоящего короля, а немецкие СМИ его так и называли «королем «Кельна».

Повозку Effzeh на карнавальном шествии встречали овациями, «Песней Модеста» и криками «Верни нас в первую Бундеслигу!». Модест признавался, что еле сдерживал слезы радости.

Возвращение на поле получилось неплохим: до конца сезона-2018/19 Модест забил 6 голов в 10 матчах, а «Кельн» с ходу вернулся в элиту.

Правда, настоящими героями той кампании стали Симон Теродде с 29 голами и Джон Кордоба – с 20.

Стартовая эйфория от возвращения прошла, король оказался в тени конкурентов. В кампании-2019/20 Модест выбил всего 4 гола в 26 матчах первой Бундеслиги (у Кордобы было 13 в 28), а на следующий сезон при Гиздоле совсем захандрил, стал пропускать матчи из-за жалоб на боли в спине и колене. Всего 8 игр и 0 голов за полгода. Аренда на вторую половину сезона в «Сент-Этьен» (и снова смена обстановки строго раз в два года) тоже не помогла – на родине на счету Модеста ноль мячей в семи играх. «Кельн» едва спасся от вылета – без помощи француза.

Антони оставался одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Кельна» с зарплатой около 3 млн евро в год. Лавстори стремительно превращалась в натужный брак со стремительно остывающими чувствами. Все перевернул новый главный тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт.

«Мы буквально водили Тони за руку и как следует занялись им. Я подошел к нему и сказал: «Окажи мне услугу, слезай с массажной скамьи и перестань ныть, что у тебя что-то болит». В твоем возрасте это нормально, я сам играл до 36. Давай посмотрим, что у нас получится», – открыл секрет преображения Модеста на старте сезона-2021/22 Баумгарт.

Уже списанный было всеми нападающий снова покорял Бундеслигу: гол+пас в первом туре против «Герты», четыре мяча и одна голевая в первых пяти турах. Второе пришествие Модеста, наконец, по-настоящему произошло. Антони наколотил 20 голов (наравне с Нкунку, выше только Левандовски, Шик и Холанд), а «Кельн» снова прорвался в еврокубки – 7-е место и Лига Конференций.

По ходу сезона француз расцвел и эмоционально: сравняв счет против «Униона», подбежал к тренерской скамейке, по-мальчишески сорвал кепку с Баумгарта и станцевал в ней перед тренером.

Казалось, теперь эту связь больше ничто не сможет разрушить. Зимой Модест еще больше укрепил это ощущение, доказав, что извлек уроки из ошибок прошлого: в «Кельн» пришел запрос из Саудовской Аравии на трансфер форварда за 5 млн евро, самому игроку обещали удвоить зарплату до 6 млн. «Ясное дело, на том этапе карьеры, на котором я нахожусь, задумываешься о подобном. Но я люблю Effzeh, – ответил Модест в прессе. А на поле забил победный «Фрайбургу» и отпраздновал, сложив руками сердечко на эмблеме клуба.

Прежние чувства вспыхнули вновь, а до полного закрытия гештальта старой обиды Модесту оставалось разве что пофеерить с «Кельном» в еврокубках (или хотя бы банально сыграть в Европе за «козлов»). Но дальше случились Аллер, рак яичек и «Боруссия» Дортмунд. Сердце Кельна снова разбито.

«В глубине души я надеялся, что этот день наступит как можно позже. Почему бы не завершить карьеру в «Кельне»? Effzeh навсегда в моем сердце. Я ухожу не из-за денег, как многие могут подумать (по данным немецких медиа, в «Дортмунде» Модест получит 6 млн евро за сезон – Sports.ru). Я всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов, и теперь мне представилась эта возможность. Не думаю, что такой шанс выпадет еще раз», – объяснил свое решение Модест в инстаграме.

Но доводы разума не могут изменить эмоций, а нынешний уход Модеста слишком напоминает фанатам «Кельна» недавнее прошлое.

«Была ли когда-то вообще эта любовь настоящей? Со стороны фанатов точно. Может, даже и со стороны игрока. Но даже если так, то это была любовь, которая имела значение только до тех пор, пока Модесту это было выгодно», – говорит Sports.ru автор фанатского блога Марк Мертен.

Автор хита о Модесте Икке Хюфтгольд верит, что волна негатива схлынет, и хорошие воспоминания перевесят: «Надеюсь, фанаты «Кельна» простят ему переход, ведь он многое дал клубу. Если игрок в таком возрасте стремится к развитию, можно только от всего сердца пожелать ему удачи. Посетители Майорки точно всегда будут на его стороне!»

Сможет ли Кельн во второй раз простить своего короля? Кто знает, может, уже через сезон Модест вновь вернется в город для своего последнего футбольного карнавала. Но сначала ему предстоят несколько непростых и эмоциональных минут: 1 октября «Боруссия» приедет на «РайнЭнергиШтадион».

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Фото: Gettyimages.ru/ Alex Grimm, Thomas Eisenhuth / Stringer , Oliver Hardt / Stringer ; globallookpress.com/Rene Schiffer/imago sportfotodienst, Moritz Mueller via www.imago-ima/www.imago-images.de , Eduard Bopp Sportfotografie/imago sportfotodienst , Panoramic/Keystone Press Agency; twitter.com/fckoeln; instagram.com/anthonymodester27