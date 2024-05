Наследник Клоппа в «Ливерпуле» – Арне Слот. Почему именно он?

Большое досье на голландского тренера.

Юрген Клопп летом уходит из «Ливерпуля». Клуб несколько месяцев подбирал ему замену. Остановились на кандидатуре Арне Слота – 45-летнем тренере «Фейеноорда», который не особенно известен широкой публике.

Это профайл, собранный из переведенных, адаптированных и дополненных нами материалов The Athletic , The Telegraph и The Analyst , познакомит вас с Арне Слотом и, возможно, немного снизит градус недовольства выбором нераскрученного имени.

Текст получился комплиментарный, но и некоторые сомнения мы обозначим.

Кто такой Арне Слот? Чемпион Нидерландов и фанат Гвардиолы

Если одним предложением, то Арне Слот – последователь Пепа Гвардиолы, его футбол при этом интенсивнее футбола Юргена Клоппа .

Стиль «Фейеноорда» Слота – один из самых захватывающих, высокоэнергичных и атакующих в Европе. И этот стиль дает результат и приносит трофеи. Слот стал чемпионом Нидерландов с «Фейеноордом» в прошлом сезоне, в этом – занял второе место и выиграл кубок, а в 2022 году дошел до финала Лиги конференций.

Философия Слота формулируется просто, но для ее осуществления нужна максимальная вовлеченность каждого футболиста: его команды защищаются, атакуя. «Ливерпуль» Юргена Клоппа ждет «прессинг-триггеров», а Слот просит игроков прессинговать всегда. Звучит изматывающе, но Арне считает, что через несколько недель игроки привыкают к этому.

Следующая часть его плана – прямиком из учебника по футболу за авторством Пепа Гвардиолы, если бы такой существовал: лучший способ контролировать матчи – максимально ограничить владение соперника и заставлять его всю игру работать без мяча.

«Он ставит очень атакующий, очень агрессивный футбол, с высоким прессингом», – говорит Мартин Краббендам, журналист Voetbal International, освещающий игры «Фейеноорда» Слота. – Он всегда хочет атаковать, он всегда хочет владеть мячом. Не секрет, что он без ума от Гвардиолы. Пеп – пример для него».

Гвардиола – имя, которое постоянно называет и сам Слот, и его бывшие коллеги, но голландец черпает вдохновение и в работе других тренеров: Марсело Бьелса, Хорхе Сампаоли, Юрген Клопп, Лучано Спаллетти, Микель Артета. У каждого из этих тренеров есть собственные идеи, но их объединяет одно – максимальный упор на интенсивность.

Слот уверен: более оборонительный футбол не только сильнее изматывает футболистов, но еще и не стимулирует игроков к развитию – игроки не станут лучше, думая преимущественно о защите. Иронично, что «Фейеноорд» Слота три года подряд в еврокубках спотыкался о «Рому» Жозе Моуринью (в последний раз Жозе уволили оттуда за пару месяцев до встречи) – одного из главных оборонительных тренеров последних десятилетий.

Биография Слота: не был топ-игроком, зато быстро сделал карьеру тренера

Арне Слот не был звездой: большую часть карьеры он провел во втором по силе голландском дивизионе – в «Зволле», «НАК Бреде» и роттердамской «Спарте». Самой большой слабостью полузащитника была скорость. Сам Слот уже в бытность тренером говорил, что ни за что не взял бы Слота-игрока к себе в команду.

Арне не хватало скорости и выносливости, чтобы помогать команде беговой работой, за ним приходилось подчищать товарищам. Но эти недостатки Слота-игрока сформировали нынешнего Слота-тренера. Один из фундаментальных принципов футбола Слота звучит так: для того чтобы один отдельно взятый игрок мог делать свою работу максимально качественно, его товарищи по команде должны выполнять собственные задачи.

У Слота еще во время игровой карьеры были предпосылки к работе тренером , да и сам голландец этого хотел: с молодости увлекался тактикой и предлагал команде и тренерам свой взгляд на те или иные ситуации.

«По некоторым игрокам видно, что они будут тренерами. Я играл с Арне и не удивлен, что он сейчас тренирует, – вспоминал Эдвин де Грааф, бывший партнер Слота по «НАК Бреда». – В раздевалке Слот обсуждал с некоторыми игроками, например, способы прессинга или защиты. Он спрашивал: «Почему мы делаем это так? Может быть, лучше сделать так?». Он предлагал своим тренерам разные варианты».

Известный голландский тренер Хенк тен Кате (помогал Франку Райкарду в «Барселоне» и Аврааму Гранту в «Челси») рассказал, что уже тогда Слот смотрел на игру как аналитик. Вот только Тен Кате работал со Слотом в «НАК», когда Арне было всего 24 года.

От тренера молодежки до борьбы за чемпионство за семь лет. Тренером академии «Зволле» Слот стал в 2013 году – как только завершил карьеру. Через год он отправился в клуб второго дивизиона «Камбюр» на должность ассистента тренера.

В октябре 2016-го Слот получил шанс: тренера Роба Мааса уволили, а Арне стал исполняющим обязанности. И подарил команде настоящую сказку: за оставшиеся месяцы сезона они поднялись с 14-го места на третье, а в Кубке Нидерландов дошли до полуфинала. По пути выбили «Аякс», а АЗ проиграли только по пенальти.

После мощного сезона в «Камбюре» Слота позвали как раз в «АЗ Алкмаар» – пока на должность ассистента Джона ван ден Брома. Но даже так Арне быстро поменял стиль команды: больше владения, больше прессинг-действий на чужой половине поля, больше коротких и точных передач.

Вклад молодого специалиста отметили – в сезоне-2019/20 он дорос до поста главного тренера. И начал с места в карьер: Арне стал первым тренером в истории Эредивизи, которому удалось заработать не менее 19 очков в своих восьми первых матчах лиги. И был готов бороться за чемпионство, если бы не вмешались обстоятельства.

Коронавирус отложил первое чемпионство Слота. Остановка футбола из-за пандемии COVID-19 породила огромное количество историй в духе «А что было бы, если…», но едва ли хоть у кого-то она более драматичная, чем у Слота и «АЗ Алкмаар».

В его первый сезон на посту главного тренера АЗ успел обыграть на выезде «Фейеноорд» и ПСВ со счетом 3:0 и 4:0 соответственно, прежде чем победа 2:0 над «Аяксом» в марте 2020 года позволила ему сравняться по очкам с амстердамскими гигантами на вершине Эредивизи. Оставалось еще девять матчей, но АЗ набрал ход и, возможно, даже мог считаться фаворитом в этой борьбе.

Но на следующей неделе сезон был приостановлен из-за пандемии. В итоге в апреле кампания была полностью отменена, и шанс выиграть третий титул в истории АЗ команда Слота так и не получила.

Увольнение из АЗ – главный скандал в карьере. АЗ начал следующий сезон мощно – не проигрывали до начала декабря. А потом все закончилось очень неожиданно.

«Фейеноорд» объявил, что Дик Адвокат покинет команду по окончании сезона. Слот, чей контракт с «АЗ Алкмаар» истекал летом 2021 года и с которым к декабрю так и не начали переговоры о продлении, стал для роттердамского клуба очевидным вариантом. Стороны начали закулисное общение.

Через несколько дней руководство АЗ узнало о переговорах между Слотом и «Фейе» – и немедленно уволило его. Причиной было соглашение между АЗ и Слотом о том, что вне зависимости от наличия или отсутствия переговоров по контракту он не будет общаться с другими клубами.

«Мы не могли продолжать с ним работу, – сказал спортивный директор АЗ Макс Хайбертс. – Потому что мы думаем, что тренер, который знает, что в следующем сезоне будет работать в «Фейеноорде», не может быть полностью сосредоточен на АЗ. Он будет занят своим новым клубом в то время, когда работает в АЗ. Поэтому для нас это не было таким уж трудным решением».

Тренер явно был готов к новому шагу, но это был далеко не тот путь, по которому он хотел уйти из клуба. Все оставшиеся до конца сезона месяцы Арне играл в гольф, планировал переезд и изучал «Фейеноорд», разбираясь, что нужно изменить первым делом.

«Фейеноорд» – пока что пик карьеры Слота. Полугодичная подготовка Арне не прошла даром. «Фейеноорд» мгновенно стал играть лучше, результаты тоже пришли: команда переместилась с пятого места на третье, забивала больше голов, пропускала меньше и просто выигрывала больше матчей. Они вышли в финал Лиги Конференций, где уступили «Роме». Слот получил награду Ринуса Михелса как лучший тренер Эредивизи.

Летом после того первого сезона «Фейеноорд» раскупили. Лучшего бомбардира Синистерру забрал «Лидс», Гус Тиль уехал в ПСВ, Фредрик Эурснес – в «Бенфику», Тирелл Маласия – в «Манчестер Юнайтед», Маркос Сенеси – в «Борнмут». У Риса Нельсона закончился срок аренды – и он вернулся в «Арсенал». Все четыре игрока, которые в предыдущем сезоне отметились двузначным числом голов, ушли.

Несмотря на это, «Фейеноорд» стал еще сильнее. В сезоне-2022/23 они заняли первое место в Эредвизи перед самым перерывом на чемпионат мира и больше не уступили его. Слот выиграл для «Фейеноорда» второй титул чемпиона Эредивизи в XXI веке.

Летом 2023 года Слот был кандидатом на должность главного тренера «Тоттенхэма», прежде чем «шпоры» приняли решение в пользу Постекоглу. То же самое с «Челси» и Почеттино. Деталей мы не знаем, но в итоге Слот публично заявил о желании остаться еще как минимум на сезон в «Фейеноорде»:

«До меня доходило много слухов об интересе других клубов. Хоть мне и приятно, но я хочу остаться в «Фейеноорде» и продолжить работать над тем, что мы создали в прошлом году».

Нынешний сезон слегка спустил «Фейеноорд» с небес на землю: чемпионский титул отдали невероятному ПСВ Петера Боса, выступление в еврокубках закончилось вылетом из группы в Лиге Чемпионов и в 1/16 Лиги Европы от «Ромы». Закончить сезон на мажорной ноте все же получилось: команда Слота выиграла Кубок Нидерландов. После финала кубка интерес «Ливерпуля» к фигуре Слота стал публичным.

В чемпионате финишировали с 84 очками – набрали даже на два очка больше, чем в прошлом году. Да и в целом такого результата хватило бы для чемпионства в шести из девяти последних сезонов.

Сильные стороны Слота: интересные тренировки, внимание к психологии и медицине

В тренерском стиле Слота видно влияние тренеров, с которыми он работал: Йон ван де Бром и Паскаль Янсен в АЗ, Марсель Кайзер (будущий тренер «Аякса» и «Спортинга») в «Камбюре». Любопытно, что Арне делился идеями и данными с ассистентом Клоппа Пепом Лейндерсом – они вместе входили в группу тренеров, которая работала над созданием собственной статистической базы.

Те, кто работал с Арне, отмечают его внимание к деталям. Он сосредоточен на важнейших аспектах и пытается выжать максимум из всех имеющихся ресурсов.

Главное для Слота – коммуникация. Топ-тренер обязан иметь идеи, но еще важнее уметь четко донести их до игроков. Арне считает, что сама идея – это только 60% успеха, а оставшиеся 40% – то, как вы ее объясняете футболистам и тренерскому штабу.

«Его внимание было сосредоточено на том, как мы можем наилучшим образом донести до игроков наши идеи. Мы постоянно искали способы улучшить коммуникацию», – рассказал Йон ван де Бром.

Поэтому важно, что Слот хорошо знает английский язык – журналисты говорят, что точно лучше Эрика тен Хага, сравнения с которым неизбежны (два лысых голландских тренера, работающих с английскими топ-клубами).

База для стиля закладывается на тренировках. Стиль коммуникации Слота с футболистами в Нидерландах называют indoctrineren (внушать): он заваливает игроков статистикой, видео и очень интенсивными тренировками, расписанными поминутно. «Тренируйся так, как играешь» – девиз команд голландца.

Слот считает, что его команды должны в каждом матче играть интенсивнее противника, потому что это, по сути, дает им два пути к победе: если качество их игры ниже, чем у соперников, или у них не лучший день, они могут выиграть благодаря тому, что работают упорнее и бегают больше, чем те, с кем они играют. И это отражается на занятиях.

«Каждая беговая тренировка, каждое упражнение на отработку пасов, игра 5-на-5 – все происходит в высочайшем темпе, но с четкой и понятной задумкой. Каждый игрок точно знает, что от него хотят. Арне умеет объяснить, почему те или иные упражнения необходимы. Он максимально честен с игроками, поэтому они его обожают», – рассказал Эдвин де Грааф, следивший за тренировочным процессом «Фейе».

Популярная байка про занятия Слота: перед матчем с «Марселем» в полуфинале Лиги конференций «Фейе» отрабатывал непривычные забросы верхом. Оркун Кекчю был недоволен и не понимал, зачем это упражнение. Арне попросил довериться ему – и первые два гола в игре пришли как раз после таких пасов верхом.

Неудивительно, что одним из тех, кого Арне Слот забирает из «Фейеноорда» в Англию, стал ассистент Сипке Хюльсхофф, который и отвечает за проведение тренировочных занятий.

Важно, чтобы футболисты на тренировке «веселились по-футбольному». Несмотря на трудность тренировчного процесса, футболисты Арне Слота любят тренировки. Дело в том, что Хульсхофф постоянно меняет их так, чтобы футболисты были довольны и «веселились по-футбольному» во время занятий.

Даже обычное «рондо» – тренировочное упражнение, в котором одни игроки передают друг другу мяч, а другие пытаются у них его забрать – в «Фейеноорде» отличается от большинства клубов мира.

Слот беспокоился, что это упражнение в привычном виде не развивает у футболистов навыки «сканирования» поля, поэтому в «рондо» Арне Слота: 1) у игрока есть только одно касание; 2) он не может вернуть мяч тому, кто только что отдал ему передачу; 3) мяч не может подниматься выше колена. В идеале игроки даже должны обращать внимание на то, какой ногой отдают передачу в каком направлении.

Звучит второстепенно, но на самом деле этот пункт очень важен для наследника Клоппа. Считается, что Пеп Лейндерс был одним из лучших специалистов по проведению тренировочных занятий – они были разнообразными, интересными и готовили к конкретным игровым ситуациям. Вероятно, при Хюльсхоффе футболисты «Ливерпуля» тоже не заскучают.

Уважает спортивную медицину и психологию. Мы уже сказали, что у Слота высокоинтенсивные не только матчи, но и тренировки. Но ведь такой стиль порождает множество травм? Голландский специалист внимательно работает с медицинским штабом и физиотерапевтами, чтобы регулировать нагрузку.

Например, на следующий день после матчей футболисты не должны работать на пространстве больше 40 метров. Если они играют на большем пространстве, то им приходится ускоряться, а спортивной медициной доказано, что бег со скоростью выше 20 км/ч увеличивает риск мышечных травм.

Когда люди, отвечающие за физическую нагрузку, сообщают Слоту, что показатели игрока падают или он находится в «красной зоне», он снижает интенсивность тренировок для конкретного футболиста.

Медштаб вообще рекомендовал Арне не использовать нападающего Сантьяго Хименеса в первой половине дебютного сезона в Нидерландах, потому что форвард не потянет нагрузки и может травмироваться – для подготовки нужно минимум полгода. Слот прислушался и до ЧМ-2022 почти не выпускал мексиканца на поле. Но во второй половине сезона Хименес стал лучшим бомбардиром команды и сыграл почти во всех матчах.

Еще Арне приглашал спортивного психолога, чтобы помочь команде преодолеть психологический барьер перед соперниками из «Аякса», которых «Фейеноорд» не мог обыграть с 2005 года. Это помогло: сначала «Фейе» просто одержали победу, а в этом сезоне оба матча против амстердамцев Слот выиграл со счетом 10:0.

Настрой на позитив. Слот не излишне строг с игроками, он не приверженец «железного кулака». Он делает акцент на позитиве. Когда его видеоаналитики собирают нарезки для просмотра игроками, он просит, чтобы большинство из них были положительными хайлайтами. В частности, последний ролик всегда должен быть позитивным, чтобы игроки покидали сессию с хорошим настроением.

Почему «Ливерпуль» выбрал именно Слота?

За спортивную часть в «Ливерпуле» и всей футбольной системе FSG теперь отвечает Майкл Эдвардс – это он в 2010-х построил в клубе лучший аналитический отдел в Англии и привел в клуб Клоппа. За выбор нового тренера тоже отвечал Эдвардс, а помогал ему в этом новый спортивный директор Ричард Хьюз и директор аналитического отдела Уилл Спирмен.

Они рассматривали и личные качества кандидатов, но главным критерием были данные и продвинутые метрики. Первым вариантом в списке был Хаби Алонсо, который отказался уходить из «Байера» этим летом. Тогда-то выбор и пал на Арне Слота. Изучим цифры, чтобы понять, почему именно голландец будет тренером «Ливерпуля».

Прессинг. В прошлом сезоне только «Бенфика» (8,4) возвращала владение в финальной трети больше раз за игру, чем «Фейеноорд» (7,8), из всех команд 10 лучших лиг Европы. «Ливерпуль», например, делал это 5,7 раза за игру. В этом сезоне «Манчестер Сити» занимает первое место по этому показателю (7,5), опережая и «Бенфику» (7,0), и «Фейеноорд» (6,9), и «Ливерпуль» – 6,0.

Как видно из приведенного ниже графика, среднее расстояние от собственных ворот в момент начала фазы владения мячом у «Фейеноорда» и «Ливерпуля» практически одинаково. При этом «Фейе» находится дальше всех в Эредивизи (45,2 м), а у мерсисайдцев – один из самых высоких показателей в Премьер-лиге (44,6 м).

«Ливерпуль» на определенном отрезке сезона был лидером топ-5 лиг Европы по ранним возвратам владения. В апреле-мае чуток сдал, но и сейчас цифры достойные (381 возврат) – у «Фейеноорда» 365 и сыграно на 4 матча меньше; 68 из них закончились у «Ливерпуля» ударами – у «Фейеноорда» 63.

Ранние возвраты владения – ситуации, когда команда вынуждает соперника потерять мяч на дистанции 40 метров или ближе к его воротам. Вот карта таких возвращений в исполнении «Фейеноорда»:

Про владение мячом, кстати, «Фейеноорд» не забывает. В прошлом сезоне средний показатель владения «Фейеноорда» в матчах чемпионата составлял 58,9%, а в этом сезоне он вырос до 61,8%, что немного выше, чем 61,3% «Ливерпуля».

Зоны контроля очень похожи, хотя «Фейеноорд» – чуть более доминирующая команда, чем «Ливерпуль». Впрочем, это объясняется разницей в силе соперников в Эредивизи и АПЛ.

Качество игры. Несмотря на то, что «Фейеноорд» выиграл лигу в прошлом сезоне, но не выиграет в этом, продвинутые показатели команды Слота на самом деле улучшились. В сезоне-2022/23 они набрали 66,3 xG и допустили 30,6 xG. А в сезоне-2023/24 они набрали 93,3 xG и допустили 26,1 xG.

ПСВ (99,2) – единственная команда в топ-10 лигах Европы, у которой в этом сезоне больше xG, чем у «Фейеноорда». В топ-8 европейских лигах (классическая пятерка+Португалия, Нидерланды и Бельгия) ни одна команда не допустила меньше xG у собственных ворот.

За время работы Слота в «Фейеноорде» не было ни одного промежутка в шесть матчей, когда его команда бы допускала больше, чем создавала (статистика на момент 30-го тура Эредивизи этого сезона):

Схема. Хаби Алонсо и Рубен Аморим – два других тренера, чьи имена активно назывались в контексте замены Клоппа в «Ливерпуле». Можно легко найти аргументы в пользу того, что Слот больше подходит «Ливерпулю», даже несмотря на невероятный сезон «Леверкузена» под руководством Хаби.

Алонсо (как минимум сейчас в «Байере») и Аморим (судя по всему, догматично) предпочитают играть в три защитника, а текущий состав «Ливерпуля», который оставит после себя Клопп, не слишком богат на центральных защитников. Особенно тех, кто уже имеет опыт игры в тройке. Зато в команде собрано множество качественных полузащитников – логично использовать схему, в которой игроков центра поля больше, чем центрдефов.

Глобально все это можно было бы решить с помощью трансферов, но, вероятно, Аморим был не настолько привлекательной кандидатурой, чтобы усугублять переходный период сменой системы. Журналистка Мелисса Редди сообщала, что боссов «Ливерпуля» не слишком воодушевляла перспектива перестройки не только на уровне взрослой команды, но и всего клубного сетапа – сейчас от U12 до основы все играют в 4-3-3.

В АЗ и «Фейеноорде» Слот в основном использовал двойку опорников в полузащите, и легко можно представить, как Слот использует в таких ролях Алексиса Мак Аллистера, Ватару Эндо, Кертиса Джонса, Райана Гравенберха или даже Трента.

Но вероятнее сценарий, при котором ТАА останется правым защитником, но получит огромную свободу действий: Слот дает своим крайкам указание подниматься высоко и подавать. В атаке во всех его командах справа играл смещающийся в центр левша, а слева смещающийся в центр правша, что порадует игроков вроде Салаха, Диаса, Гакпо и Жоты.

А существование позиции «десятки» в его футболе может сделать главным откровением будущего сезона Собослая, Эллиотта или даже Фабиу Карвалью, который вернется летом из аренды и точно получит шанс на предсезонке.

«Десятка» и правый вингер часто меняются позициями в командах Слота, чтобы запутать оборону и создать пространство для правого защитника. Надеемся, Трент читает этот текст и уже звонит своему брату-агенту, чтобы тот договаривался с клубом о новом контракте.

Работа с молодежью. Назначению Слота должны радоваться и юные футболисты «Ливерпуля», показавшие себя в этом сезоне: голландец не боится доверять молодежи. В этом сезоне Слот в основном делает ставку на игроков моложе 24 лет, а вратарь Тимон Велленройтер – единственный игрок старше 26 лет, который поучаствовал в не менее чем в 40 % игр.

«Если у вас молодая команда, то как тренер вы можете показать ребятам видеоролики с желаемым стилем игры, и они легко впитают эти наставления», – сказал Арне несколько лет назад.

Например, когда в 2022 году Маласия ушел из «Фейеноорда» в «МЮ», Слот решил заменить его на позиции левого защитника 20-летним воспитанником команды Квилиндси Хартманом. Когда ему понадобился центральный полузащитник, он подписал 22-летнего Матса Виффера из команды второго дивизиона «Эксельсиор Роттердам». Оба сейчас вызываются в сборную Нидерландов.

Хорошая новость для юной банды Клоппа, ярко проявившей себя в этом сезоне. Шанс у этих ребят будет и при Слоте.

Работа с аналитиками. Возвращение Эдвардса указывает на то, что «Ливерпуль» вновь ставит на аналитический подход. В последние годы работы Клоппа у тренерского штаба возникали разногласия с исследовательским отделом по поводу комплектования команды и другим вопросам.

Если верить инсайдам, Арне Слот получит в новом клубе должность «главного тренера», а не привычного для английских команд «менеджера». Похоже, в «Ливерпуле» хотят избежать повторения ситуации, в которой тренер на авторитете продавливает решения под себя. И, судя по всему, Слот не против такого положения.

Напротив, Арне в «Фейеноорде» работал в тесной связи с аналитическим отделом. Аналитики проводили достаточно много времени на тренировках, чтобы понять предпочтения Слота в футболистах. А самого тренера приглашали на собрания, и очень часто Арне соглашался с предложенными ему трансферными целями.

Но все же бывало и такое, что он быстро отказывался от той или иной кандидатуры. Он также может сам предлагать игроков. Тем не менее, если вдруг в клуб приходил игрок, который не был приоритетом самого Слота, тренер все равно старался раскрыть потенциал – это, судя по рассказам, роднит его с Клоппом. Например, скаутский отдел привел в «Фейе» словака Давида Ганцко, которого Арне сделал одним из лучших защитников чемпионата Нидерландов.

И тут немаловажно, что Слот – фанат игры в падел. На базе «Ливерпуля» построили корт для игры в этот модный вид спорта – по просьбе Клоппа и Майкла Эдвардса. Рассказывают, что тренер и спортивный директор регулярно рубились в падел, но в последние годы совместной работы игры стали редкостью. Но теперь у Майкла снова будет партнер по паделу.

Что еще прочитать про тактику Слота? Чтобы не превращать этот текст в роман с картинками, рекомендуем вам для ознакомления два материала других авторов: переведенная нами статья The Coaches’ Voice о чемпионском «Фейеноорде» и адаптация материала The Football Analyst о том, как выглядит «Фейе» сейчас , от пользователя Sports.

Основные принципы футбола Слота от Вадима Лукомского: захват центра и создание изоляций для вингеров

Мы попросили Вадима Лукомского рассказать о главных принципах футбола Слота – в какой футбол играют его команды. И заодно проанализировать, насколько эти принципы подходят нынешнему «Ливерпулю».

«Фейеноорд» Слота – команда с современным атакующим стилем, который с оговорками можно представить в любом топ-клубе. Базис – стремление атаковать в рамках четкой структуры и быстро возвращать мяч. Такой стиль помогает развивать футболистов и доминировать в лиге, где команда значительно превосходит большинство оппонентов.

Погрузимся в отличительные черты системы Слота. В ней есть весьма четкие акценты, которые сохранялись, вопреки смене состава.

Ключевая и самая частая стадия – владение в среднем блоке. Слоту крайне важно захватить контроль этой зоны, а уже затем вскрывать соперника . Для этой цели используется структура – 2-3-2-3. В ней сразу два ложных фулбека – это значимое отличие от мейнстрима большинства топ-клубов. То есть 2+3, а не 3+2 в первой стадии:

В рамках этой схемы команде очень важно иметь численный перевес в опорной, а в идеале и во всей центральной зоне. Здесь всегда располагается три полузащитника и два ложных фулбека. Первостепенная задача – установить контроль и отбить у соперника любое желание прессинговать.

«Фейеноорд» почти всегда успешен в этом отношении – особенно во внутреннем чемпионате. Когда контроль установлен, нужно вскрывать соперника. Здесь футбол Арне предлагает следующие варианты:

1. Спокойное (местами даже стерильное) владение в ожидании ошибки.

Если соперник оставляет пространство за спиной, то игроки могут найти свободного партнера в полузащите и доставить мяч атакующему трио в один пас (они все хорошо открываются за спину).

Если соперник плох в базовых смещениях, то «Фейе» наказывает через кризисную зону.

Если противник хорошо организован и не ошибается, то главным направлением становится доставка мяча на фланги. Это крайне важная для Слота зона в атаке.

2. Изоляции на флангах. Основные маневры в рамках описанной структуры нацелены на эффективную доставку мяча вингерам.

Дальше либо ситуация 1-в-1 против защитника, либо сбор соперников вокруг себя (тогда свободнее становится в центральной зоне). Есть и другие сценарии – если вингеру дают свободу, то под него насыщается штрафная площадь и мяч сразу доставляется туда.

Еще один вариант – смещение в центр под удар. «Фейеноорд» очень хорошо создает вингерам коридоры для таких смещений, тем самым улучшая их положение перед ударом. Это позволяет забивать дальними ударами чаще, чем предсказывают модели (но здесь требуются и особенные качества исполнителей, и вдохновенные индивидуальные перфомансы).

Слот испытывает особенный трепет перед вингерами . Ему важно иметь максимум вариантов, чтобы адаптироваться под конкретных оппонентов или реагировать на плохой день у своего игрока. «Мяч доставляется вингерам, а дальше они должны доминировать. Это мое требование. Именно поэтому я просил руководство насытить ими состав. Нельзя ждать, что каждый вингер будет переигрывать оппонента, вдохновенно играя в каждом матче. Именно поэтому мы чаще всего используем замены для изменения динамики этих позиций», – объяснял Арне.

3. Если первые два метода вскрытия не работают, Слот расшатывает структуру в сторону атаки. В последние 20-30 минут команде не так важно установление контроля в опорной зоне (как правило, он уже установлен), тренер чувствует это и выпускает дополнительных игроков в последнюю линию. То есть финальный метод атаки – количественное насыщение штрафной.

Во всех приемах важную роль играют рывки полузащитников – либо с целью отвлечь внимание и открыть нужный коридор, либо с целью создать вариант впереди. Умение делать такие рывки кажется даже более важным требованием для системы Слота, чем комбинационная игра и чистое созидание.

Вообще для команды, которая так доминирует на мяче, «Фейеноорд» не очень много ставит на рискованные комбинации. Команде более интересны перепасовки внутри структуры под создание ситуаций, где возможна эксплуатация сильных сторон отдельных игроков (обводка, дальний удар).

Команды Слота хорошо захватывают контроль и давят в намеченную точку (при необходимости меняют направление, исполнителя или насыщают атаку количеством). В лучших проявления это приводит разрыву соперника (более частая ситуация), но в худших есть риск скатиться во владение ради владения.

Нельзя исключать, что при переносе приемов на более высокий уровень ситуация стерильности будет более частой.

Второй важный элемент футбола Слота – прессинг . Здесь очень много сходств с принципами Тен Хага – да-да, очевидные слабые места есть (особенно на флангах), но даже у Эрика в «Аяксе» при слаженности и нужных исполнителях вариант был вполне рабочим.

Базисом выступает схема 4-2-3-1. Атакующая четверка старается душить персонально, оставляя дальний фланг свободным, а в зоне мяча достигается максимальная интенсивность. Для создания такой картины вингер с дальнего фланга бросает зону и подключается к персональному прессингу:

В оптимальном сценарии соперник не выбирается из зоны максимальной интенсивности. Если выбирается, то свободный фланг полностью остается на крайнем защитнике. При качественных исполнителях и своевременных реакциях такие ситуации можно тушить.

Эта модель значительно отличается от ориентированного на мяч давления «Ливерпуля», но должна работать лучше, чем у Эрика тен Хага в «МЮ». При Клоппе в прессинге тоже фланги чуть более свободны, а крайние защитники обучены выбрасываться (с последующим смещением всей линии защиты). А вот верхняя волна давления, вероятно, будет строиться иначе.

Насколько принципы Слота походят нынешнему «Ливерпулю»?

Тяжело сейчас полноценно ответить на этот вопрос – у нас много ограничений. Во-первых, состав «Ливерпуля» будет меняться. Во-вторых, Слот может вести себя по-новому в отдельных нюансах. Правильнее расписывать не плюсы и минусы, а потенциальные преимущества и вызовы. Количественно их примерно поровну, но в первой категории более глобальные вещи, а во второй – детали, в которых вполне можно адаптироваться.

Сначала преимущества:

👍 «Ливерпуль» – уже структурная команда со схожими ценностями, пускай с другими акцентами. Учиться новому – придется. Проводить кадровую революцию – нет. Слегка отличается схема (4-3-3 и 4-2-3-1) и организация первой стадии (3+2, а не 2+3), но это детали, а не разные стилистические полюса. Где-то адаптируется Слот, где-то – команда.

👍 Отдельно выделим фланговых защитников – Трент и Робертсон за последние полтора года получили ценный опыт в центральной зоне. Стартовали там с подключением по мере развития атаки. Это важнейшие позиции для структуры Слота. Здесь сильные исполнители, которые легко вписываются при паре косметических преобразований.

👍 Собослаи выглядит идеальным по профилю полузащитником для футбола Слота. Очень хорош в вспомогательных рывках, может наказывать через дальние удары, для которых у Слота создаются приятные условия. Если Арне решит переводить команду на 4-2-3-1, венгерский полузащитник получит роль «десятки» – и здорово ее исполнит.

👍 Слот точно оценит вариативный набор атакующих опций – они подходят под стратегию раскрытия матчей в концовке.

Теперь к опасениям:

👎 Это опасение зашито в описании ключевых приемов с мячом. Но проговорим отдельно: не будет ли слишком много переката? Модель «Фейе» мощно эксплуатировала преимущество в качестве игроков в выбранной зоне, но сработает ли она, когда преимущество не настолько явное, а соперники сильнее? Без этого есть риск скатиться в контроль без моментов.

👎 Слишком открытая первая стадия. Модель 2+3 почти никто в АПЛ не использует. Только «Брайтон» (и то не всегда) – это скорее пример, почему она слишком рискованная для лиги. Слот может адаптироваться. Но ранее голландец выстраивал розыгрыши именно так.

👎 Тенхаговская модель прессинга. С одной стороны, с составом «Ливерпуля» эти принципы должны работать лучше. С другой, в АПЛ более сильные игроки, а один фланг неизбежно остается слишком свободным. Доставить туда и наказать – выполнимая задача, особенно если специально готовить этот прием.

👎 Нынешняя версия Салаха не совсем подходит под фланговый типаж Слота. Пару лет назад Мо был почти идеальным игроком для него, но сейчас он кажется более вариативным и тонким, но менее резким. Арне придется адаптироваться в важной зоне. Возможно, сломаются смежные механизмы.

***

На бумаге выбор в пользу Слота, а не более опытных и знакомых имен – это серьезный риск. Но именно для таких шагов владельцы сделали все ради возвращения Майкла Эдвардса в клуб. Статистика, цифры и данные говорят в пользу Слота, а предыдущие пункты нашего текста дают поводы осторожно верить, что и его личностных качеств будет достаточно для такой громадной задачи.

Едва ли кто-то ожидает увидеть в его лице нового Юргена Клоппа, да и сам Слот наверняка на первой же пресс-конференции открестится от подобных сравнений. Но предостерегать кого-то от завышенных ожиданий не будем – Слоту достается отличный омоложенный состав, которому явно нужно взрослеть и матереть как коллективу, но команда готова как минимум бороться за высокие позиции в АПЛ.

Теперь дело за Арне.

Фото: Fotografo01, Alfredo Falcone, Toon Dompeling/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos