Овечкина считали балластом для «Вашингтона» и обвиняли в неудачах сборной. Вспоминаем все кризисы

Но он все равно оставался главной звездой.

Для 38-летнего Александра Овечкина новый сезон – уже девятнадцатый в НХЛ. Невероятная карьера постепенно близится к завершению, и уже можно смело называть его одним из величайших хоккеистов в истории. Если раньше с этим спорили, указывая на отсутствие у Овечкина Кубка Стэнли, то после победы «Вашингтона» в 2018-м сомнений больше нет. Теперь Александр со спокойной душой преследует Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов НХЛ.

История Овечкина настолько богата на голы, победы и индивидуальные награды, что моменты его игровых спадов сразу же бросались в глаза и становились поводом для обсуждений в духе «уже не тот». А в какой-то момент он вообще был самым критикуемым российским спортсменом и входил в топы переоцененных игроков НХЛ. Эксперты, болельщики, журналисты называли его некубковым, некомандным игроком, которого заботит только собственная статистика. И долгое время Овечкин не мог отбросить навешанные на него ярлыки.

Как так вышло, что на определенном этапе Александр серьезно сдал по индивидуальным показателям, стал одновременно главным героем и олицетворением неудач «Вашингтона»? Давайте разбираться.

В карьере Овечкина можно выделить два заметных спада: первый продолжался примерно с 2011 по 2014 годы, второй – чуть полегче – в сезоне-2016/17, когда «Кэпиталс» играли под руководством Барри Троца.

В начале десятых клуб стал часто менять тренеров: всего за четыре сезона здесь успели попрощаться с Брюсом Будро, Дейлом Хантером, Адамом Оутсом и приветствовали Барри Троца. Неудачи Александра можно было бы свалить на постоянно меняющихся людей, которые к тому же ставили непривычный для Овечкина хоккей и экспериментировали с главной звездой, но это слишком просто.

Для начала посмотрим, в какой роли он подошел к моменту первого спада.

На рубеже десятилетий Овечкин был главной звездой НХЛ. С момента прихода в лигу он невероятным образом наращивал свою популярность. Был энергичен и агрессивен на льду, показывал космическую статистику и пачками брал индивидуальные награды. Не отставал и за пределами площадки, снимаясь в оригинальных рекламах:

А еще и иронично отвечал на критику, делая из этого шоу:

На «Вашингтон» пошли зрители! «В мой первый год на трибунах было всего пару тысяч человек. Сейчас достать билет – невозможно, как в Канаде. Это восхитительно!» – вспоминал Овечкин в 2009-м.

А СМИ так раскрутили его противостояние с Кросби, что, по мнению авторов книги « Американская история сквозь американский спорт », именно из-за него НХЛ вновь стала коммерчески успешной .

Олимпиада в Ванкувере и Кубок Стэнли-2010 – причины эмоционального спада Овечкина

Но к началу нового десятилетия он уже был не просто молодой звездой, а лидером команды, от которого ждали результатов. 6 января 2010-го Овечкина назначили капитаном «Кэпиталс».

«Алекс выиграл все индивидуальные награды. Мы с ним много беседовали. Я сказал ему, что для настоящего бессмертия он должен выиграть Кубок Стэнли», – еще в 2009-м говорил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

И ответственностью давили на него не только в Северной Америке, но и с другого континента. На носу была зимняя Олимпиада-2010, куда Овечкин ехал главной звездой сборной России. Два успешных чемпионата мира подряд заметно завысили ожидания от команды, но вместо золота Игр болельщики получили лишь боль и разочарование в четвертьфинале с канадцами (3:7). Одним из главных виновников поражения назвали Овечкина, который набрал 4 очка на турнире и, по мнению журналистов, «запомнился лишь своими силовыми приемами, которые были эффективны против латышей и чехов».

Вернувшись в «Вашингтон», Александр дал еще один повод для нападок на него – в марте он нанес серьезную травму Брайану Кэмпбэллу, за что получил двухматчевую дисквалификацию – третье отстранение в том сезоне.

Но этот эпизод не слишком омрачил общее впечатление от Овечкина и «Кэпиталс»: нападающий в регулярке-2009/10 выбил 109 (50+59) очков, а «столичные» впервые в своей истории выиграли «Президент Трофи».

На плей-офф были большие надежды. В первом раунде выпал «Монреаль», занявший восьмое место в Восточной конференции. Сам Овечкин еще не считался «некубковым» – в Кубке Стэнли-2009 выбил 21 (11+10) очко, а в своем первом розыгрыше – 4+5 в 7 матчах. К тому же прежние поражения легко списывались либо на отсутствие опыта (серия с «Филадельфией» в 2008-м), либо на силу соперника (против «Питтсбурга» в 2009-м).

«Вашингтон» уверенно вел в серии 3-1, но в итоге «Монреаль» забрал три матча подряд и прошел дальше.

«Я в шоке сейчас. Даже не знаю, что сказать», – немногословно отвечал Овечкин журналистам после седьмой игры.

Второе за короткий срок обидное поражение Александра, которое определенно на него повлияло. Он даже признавался журналистам Sportsnet, что был настолько зациклен на плей-офф, что специально приехал в тренировочный лагерь не в лучших кондициях, надеясь набрать пиковую форму к концу сезона.

Возможно, поэтому в следующей регулярке он забил всего 32 гола – его худший результат в полноценных регулярках. При этом «Вашингтон» выиграл Восточную конференцию и даже прошел во второй раунд плей-офф, но всухую вылетел там от «Тампы».

Команде надо было что-то менять, и главный тренер Брюс Будро нашел выход.

Тренерская чехарда усугубила спад Овечкина. Брюс Будро – перешел на оборонительный хоккей

Если раньше «столичные» любили суператакующий хоккей, то в сезоне-2011/12 «Вашингтон» решил всех удивить – сделал ставку на оборону.

«Мы играли по бразильской системе, – вспоминал Овечкин первые годы Будро в клубе, – Он дал нам полную свободу. Мне, Семину, Бэкстрему, Флейшманну, Грину и Поти – мы могли делать в атаке все что захотим, для нас это был единственный способ побеждать. Счета были что-то вроде 6:5 и 6:4, но мы стали выигрывать и верить друг в друга».

Только новая система явно не шла на пользу Александру: после 19 игр сезона его показатели были худшими за все семь лет выступлений в НХЛ (7+8).

Спад Овечкина обсуждали даже легенды НХЛ – Никлас Лидстрем и Теему Селянне.

«Не стоит думать, что Овечкин не будет забивать очень долго, – говорил Лидстрем. – Ты можешь знать, что он будет делать, но у Овечкина есть потрясающие скорость и напор, благодаря которым он не раз обыгрывал защитников соперника».

«В том, что результативность Овечкина несколько спала, нет ничего удивительного, – добавлял Селянне. – Защитники всех команд НХЛ тщательно изучают манеру игры всех звездных форвардов. Алекс – не исключение. К тому же, он стал более командным игроком. Теперь ему не важно, забросит ли он 35, или же 60 шайб. Главное, чтобы «Вашингтон» побеждал».

Ближе к истине оказался Лидстрем, ведь сколько бы защитники ни изучали Овечкина, он все равно продолжит регулярно забивать.

Вместе со стилем команды изменилась и роль Овечкина в ней: главный тренер перестал видеть в нем незаменимого игрока. В матче с «Анахаймом» «Кэпиталс» проигрывали 3:4. Будро взял тайм-аут за полторы минуты до конца третьего периода и затем не выпустил Овечкина на лед – капитан был зол, по губам можно было прочесть, что он думал о главном тренере. Кстати, в том матче «Вашингтон» сравнял счет без помощи Овечкина и выиграл в овертайме.

Дэйл Хантер – уменьшил игровое время Овечкина

Конфликт капитана с тренером не мог долго продолжаться, и Будро уволили в конце ноября. На его место пришел Дэйл Хантер, бывший игрок «Кэпиталс», совладелец и тренер команды OHL «Лондон Найтс».

Заметных улучшений в игре Овечкина при Хантере не было. Его агрессия и энергия первых сезонов в НХЛ будто испарились. Это заметно по количеству бросков в регулярке – всего 303, когда в трех предыдущих он выбивал 367, 368, 528 соответственно.

«Почему я стал меньше бросать? Хороший вопрос, – отвечал Овечкин в интервью Игорю Рабинеру, – Возможно, в этом одна из причин, почему у меня упала статистика… Я разговаривал с ребятами из многих команд. На собраниях перед матчем им показывают, как я играю. Конечно, все уже изучили меня. Я стараюсь меняться. Перехожу на другой фланг. Делаю другие финты. Я учусь и пытаюсь быть лучше».

Кстати, предположение самого Овечкина опроверг в интервью «Спорт-Экспрессу» Игорь Куперман – вице-президент компании Pointstreak по Европе, 14 сезонов работавший директором по хоккейной информации в «Виннипеге» и «Финиксе»:

«Очень многие говорят о том, что манеру игры Овечкина изучили досконально, поэтому теперь ему сложнее забивать голы. Я категорически не согласен с такими высказываниями. Более того, считаю их даже смешными. Саша играет в НХЛ не первый год, неужели за первые сезоны нельзя было понять всем защитникам, в чем его слабые стороны? Здесь за много десятилетий съели собаку на защитных схемах, индивидуальной опеке и нейтрализации лидеров. Если бы против Овечкина нашли какой-то эффективный рецепт, то его уже давно бы использовали. Не сомневаюсь, что причина спада – в нем самом. Может, это какие-то личные дела. Может, не все в порядке со здоровьем. Очевидно, что эти проблемы внутреннего характера, а не внешнего».

Возможно, часть проблемы действительно в другом. С приходом Хантера игровое время Александра заметно уменьшилось: если раньше он играл стабильно больше 21 минуты, то в сезоне-11/12 его средний айстайм составил 19:48. То есть у Овечкина отняли примерно 2-3 смены за матч, что, скорее всего, и привело к уменьшению количества бросков.

Насчет спада было мнение и у Дмитрия Капитонова, с которым прежде Овечкин проходил предсезонки. Но перед регуляркой-2011/12 его готовил Александр, брат Дмитрия.

«Мне кажется, Саше не хватило времени на подготовку, – рассказывал Капитонов Павлу Лысенкову. – Брат занимался с ним около месяца, а потом уже Овечкин работал сам. А раньше мы начинали готовиться с 15 июля. Занимались с нуля, втягивались».

Несмотря на спад, Овечкин забил больше, чем в прошлом сезоне (38 шайб), но сильно недобрал по ассистам (27). Итого: 65 очков и «-8» в графе полезности.

С разобранным Овечкиным «Кэпиталс» еле заползли в плей-офф с седьмого места в конференции. Зато в первом раунде они триумфально прошли действующего чемпиона – «Бостон»! А вот второй раунд – против «Рейнджерс» – опять стал потолком для команды.

«Я бы не сказал, что Дэйл надо мной издевался, – рассказывал Александр про тот сезон каналу «Игра в тело», – У него просто была такая тактика, и все. Если б мы выиграли, все бы говорили: «Все шикарно и отлично!». А так из-за его глупости мы проиграли «Рейнджерс» во втором раунде. Считаю, это тренерская ошибка – поставить не того и не туда в тот момент. Тем более во время плей-офф, когда ведем в серии 3-2... Эта ошибка дорогого стоит. И все, мы вылетели. Но у нас с ним хорошие отношения. «Привет – привет, пока – пока». Но в каких-то моментах я был не согласен, и большинство людей – тоже».

В итоге Хантера сняли – при нем Овечкин не смог стать ближе к кубку.

«Когда мне было 22 года, я думал, что до 30 лет точно подберется команда, с которой мы выиграем. И каждый раз какие-то неудачи и стечения обстоятельств не позволяли этого сделать», – вспоминал Александр.

Адам Оутс – перевел Овечкина на другую позицию

Место Хантера занял Адам Оутс. И все серьезно изменилось с самого старта сезона-2012/13, запустившегося из-за локаута только в январе. Овечкина перевели на правый фланг!

«Он пришел и сказал мне, что хотел бы попробовать это (сыграть справа в атаке – прим. Sports.ru). Я полностью поддерживаю эту идею», – говорил главный тренер «Кэпиталс». Оутс также добавил, что правый фланг – это возможность для Александра чаще получать шайбу и сбалансировать игру для команды.

Но в первое время у Овечкина на новом месте совсем не складывалось. В четырех матчах он набрал только одно очко, не забил, а команда все проиграла.

Помимо этого Александру действительно было непривычно выходить справа: он несколько раз врезался в собственных партнеров как на тренировках , так и на играх:

Из-за неудачных выступлений Оутс даже возвращал Овечкина на привычный левый фланг.

«Я все еще думаю, что ему стоит играть справа, но я также хочу, чтобы он был счастлив и получал что-то от игры. Это было скорее для того, чтобы зажечь в нем искру и завести его», – комментировал свое решение главный тренер после февральской игры с «Монреалем».

Только в 14-м матче сезона Овечкин смог забить первый гол в равных составах. Долго заводился и сам «Вашингтон», который умудрился в феврале опуститься на дно таблицы.

Зато весной Александр разошелся: стал первым в гонке снайперов, забив в последних 23 матчах регулярки 23 гола – четвертый «Ришар» в карьере. А за вклад в успех команды – «Вашингтон» выиграл дивизион – Овечкин получил третий «Харт трофи», отмечая при этом заслугу Оутса и смену фланга.

«Стал бы MVP, если б не перешел на фланг? Ну, это трудно сказать. Смена позиции далась мне нелегко. Мы пытались найти оптимальный вариант для меня. За это нужно сказать спасибо Оутсу. Это он настоял на том, чтобы я играл справа. Так что мой успех не только моя заслуга, но и тренерского штаба, моих партнеров, да всех вообще. Переход на правый фланг дался с трудом, но это сработало, так что я очень рад».

Но в плей-офф смена позиции не помогла: снова в соперниках «Рейнджерс», снова семь матчей, снова вылет в первом раунде. А Овечкина обвиняют в нежелании играть в обороне. В ситуации с решающим голом в третьей игре серии он должным образом не отработал в защите.

И это не первая подобная критика в том сезоне.

Могло показаться, что в регулярку-2013/14 вернулся привычный Овечкин: забил очередной полтинник и вновь стал лучшим снайпером чемпионата. Даже о спаде стали говорить в прошедшем времени. Например, Брюс Будро в интервью Игорю Рабинеру в декабре 2013-го:

«Причины спада? Если были личностными, то я об этом не знаю. А вот одну игровую назвать вам могу. В какой-то момент он перестал бросать! Это легко проследить по статистике: как только у Овечкина снизилось среднее количество бросков за игру, так и голов стало намного меньше. Он опаснее справа? Не знаю, не знаю… Он забросил 65 шайб за сезон, играя на левом фланге! И в большинстве у команды тогда было 26% реализации… Считаю, Алексу просто надо бросать. То есть использовать свой главный козырь. У Овечкина лучший бросок в лиге, и если заставить это орудие работать на максимуме, оно просто не может не приносить результата».

Но в реальности дела у Овечкина и «Вашингтона» шли не очень хорошо. По итогам регулярки команда впервые за шесть лет не вышла в плей-офф, а на показатель полезности ее капитана было страшно смотреть. Он был третьим с конца из 886 игроков НХЛ с показателем «-35». Оказалось, что «столичные» лучше играют в равных составах без Овечкина на льду, чем с ним: в конце марта «Вашингтон» вел «+11» в ситуации 5-на-5, когда Александра не было на площадке.

Но нашлись те, кто вступился за Овечкина и его желание играть в обороне.

«Если он не успевал за игроком при бэкчеке, он переживал по этому поводу больше многих. В следующий раз он в два раза усерднее работал в защите», – вспоминал Крис Кларк, игрок «Вашингтона» с 2005 по 2010 годы.

Очередную порцию критики он получил после вылета сборной России от финнов (1:3) в четвертьфинале Олимпиады-2014. Овечкин забил всего один гол на домашнем турнире – болельщики были в ярости, а тренеры не понимали как так.

«Тяжело объяснить, почему мы не забили, особенно те игроки, которые обычно забивают много, особенно Овечкин, забросивший больше 40 шайб», – комментировал результат Зинэтула Билялетдинов, главный тренер той сборной.

В итоге хоккеист снова не оправдал возложенные на него ожидания. В частности, из-за невероятного давления, о котором он рассказывал в шоу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

После неудачного сезона руководство «Вашингтона» решило уволить Адама Оутса. Его место занял Барри Троц.

И при очередной такой смене пошли неутешительные предположения. Гленн Хили, бывший вратарь, 15 лет отыгравший в НХЛ, в эфире Sportsnet заявил , что Овечкин не поддается тренерскому влиянию.

«Он не слушал ни Хэнлона, ни Будро, ни Хантера, ни Оутса. Теперь Троц…Один и тот же владелец уволил уже пятерых специалистов, и на подходе еще трое. Овечкин необучаем».

Троц ставил команде плотный оборонительный хоккей, но при этом успешно выстраивал отношения с главной звездой команды. А Овечкин при Троце будто вернулся к себе прежнему: в двух сезонах подряд забил больше 50 шайб, вышел на положительный показатель полезности. Но «Кэпиталс» дальше второго раунда так и не проходили .

Год, когда кубок должен был случиться

Перед сезоном-2016/17 казалось, что в этот раз кубковый поход у «Вашингтона» должен получиться: отличный состав, отсутствие конфликтов в команде и вернувший свою игру Овечкин. Но уже в начале чемпионата пошли странности. В ноябрьском матче с «Коламбусом» Овечкин получил 14 минут и 12 секунд игрового времени, чего не случалось с 2005 года!

«Это не было моим сознательным решением – ограничить время для Ови. Просто мы решили играть в полных четыре звена. Иногда ведь бывают удаления или что-то подобное, и ты не знаешь, в какой ситуации ты можешь пропустить свою смену. Повторюсь, мы просто пытались полнее использовать все четыре тройки форвардов», – после матча сказал Троц.

Но позже главный тренер «Кэпиталс» подтвердил , что снижение времени Овечкина – запланированный ход с целью не дать ему переутомиться до начала плей-офф.

«Ови играет с полной отдачей, он не снимает ногу с педали газа. Играет тяжело, бьется, бросает. Да, сейчас мы его придерживаем, вы заметили правильно. Он играет чуть меньше времени, и сейчас ему кажется, что это не имеет особого смысла – последствий для организма на этом этапе сезона почти не ощущается. Но мы надеемся, что «Вашингтон» наконец-то сможет далеко пройти в плей-офф. И когда настанет время 92-го, 93-го и 94-го матчей в сезоне, мы получим долгожданный эффект. По крайней мере, мы на это надеемся. Александру надо приспособиться к нынешним реалиям. И если вы его спросите, он наверняка ответит, что хотел бы играть больше».

Отсутствие привычного времени не шло Овечкину на пользу. К началу декабря у Александра была серия из шести матчей без голов, а в марте она повторилась, но увеличилась до девяти матчей. При этом Троц продолжал ограничивать время нападающего на площадке, но в прессе оказывал ему поддержку : «Овечкин всегда играл отрезками, сериями. Меня не удивят его 10 голов в пяти следующих матчах».

Тем не менее у Овечкина явно не шло. В феврале 2017-го было три матча, в которых он не нанес ни одного броска в створ, что обескураживает – до этого сезона у него была серия из 315 матчей хотя бы с одним броском.

Такая игра привела к тому, что Александр впервые за долгое время не попал в десятку лучших снайперов регулярки, ограничившись всего 33 шайбами.

Несмотря на спад Овечкина, «Вашингтон» закончил чемпионат на первом месте и заходил в плей-офф с большими ожиданиями. Но странности продолжились и в Кубке Стэнли. В третьем матче первого раунда против «Торонто» Троц доверил Александру всего 15 минут на льду. Это возмутило многих, ведь якобы именно для плей-офф его и берегли весь сезон.

«Овечкин сыграл всего 15 минут. Этого недостаточно, – комментировал решение Троца эксперт CSN Алан Мэй, – это ваш лучший игрок, которого вы хранили для плей-офф. Дайте ему играть».

«Вашингтону» удалось выиграть серию в шести матчах и выйти на «Питтсбург» во втором раунде. По ходу этого противостояния Троц даже перевел Овечкина в третье звено, но это не помогло – «Кэпиталс» снова проиграли в седьмом матче.

На Александра вновь обрушилась критика – в этом сезоне уже нельзя было переложить вину на тренера, менеджмент, или слабый состав.

«Если бы я был владельцем «Вашингтона», то сделал бы все, чтобы Овечкина не было в команде уже летом», – заявлял обладатель Кубка Стэнли-2005 Майк Коммодор.

Разговоры о его возможном обмене и правда возникали, но генмендежер клуба Брайан Маклеллан их опровергал .

«Многие люди ждут серьезной сделки с участием Овечкина. Мне кажется, что правильнее будет внимательно посмотреть на его игру и сказать, что подобный вариант развития событий невозможен. Александр – огромная часть нашей истории, он – большая часть нашего клуба. Он слишком большая фигура для «Вашингтона», чтобы так просто прийти и сказать: «Давайте его обменяем, вот только на кого?». Я не думаю, что наша организация может так рассуждать».

Александр остался в «Вашингтоне», и в следующем сезоне что-то явно изменилось. Игрового спада как не бывало – Овечкин забил 49 голов, набрав 87 очков, чего не случалось с сезона-2010/11. Троц считает , что Александр изменил подход к тренировкам:

«Летом после его свадьбы я ездил в Россию и говорил с ним. Мы общались о том, что ему надо обрастать текстурой, продолжать расти. В этой лиге не стоит быть однобоким игроком. Чего у Алекса не отнять, так это умения забивать голы и бросать по воротам, действовать в силовой манере. Но мы также говорили о том, что ему надо найти дополнительные способы быть эффективным. Для достижения этой цели надо было немного по-другому тренироваться, не как в 25 лет. Надо было уделять много внимания нюансам. И он это сделал, приехав в тренировочный лагерь полностью заряженным и в отличной форме. Он с ходу сделал два хет-трика и повел команду за собой. На мой взгляд, он очень сильно повлиял на всех».

После отличной регулярки случилось долгожданное чемпионство, в которое, кстати, мало кто верил, включая самого Овечкина.

«Выиграли не то, что бы случайно, но на нас никто не ставил и никто этого не ожидал, – вспоминал он. – Мы даже сами от себя этого не ожидали. Команда сплотилась в нужный момент. Мы проигрывали «Коламбусу» 2-0 и думали: «Ну, все, поедем домой, чемпионат мира, как обычно». Потом забивается гол во втором овертайме – 2-1, следующий матч – мы их разрываем и затем по накатанной».

После того триумфального сезона можно прекращать считать неудачные этапы Овечкина или его спады. Если раньше было ощущение, что понимание их что-то значит, то теперь они не играют роли в великой карьере великого хоккеиста. И даже если у него идет голевая засуха или – как было в этой регулярке – он худший по показателю полезности, то это воспринимается гораздо легче и уже меркнет на фоне того наследия, которое он оставляет.

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Фото: /Nick Wosika/Icon Sportswire , Jeanine Leech/Icon Sportswire , imago sportfotodienst, Tony Quinn/Icon Sportswire , Wang Lili/ZUMAPRESS.com , Leon Switzer/ZUMAPRESS.com; East News/AP, AP Photo/Alex Brandon, Bruce Bennett / Getty Images North America / Getty Images via AFP; /Cameron Spencer