Де Хеа – легенда «МЮ», но он становится символом доисторического футбола и вряд ли устроит тен Хага. Почти как Роналду

После разгрома от «Брентфорда» (0:4) многие ждали, что Давид де Хеа спрячется от камер. Но испанец сначала извинился перед болельщиками «МЮ», а затем пошел к журналистам Sky Sports – сам попросил интервью:

«Сегодня я беру на себя ответственность. Думаю, я стоил трех очков своей команде. Плохая игра с моей стороны. После первой ошибки, а затем и второй, моим одноклубникам было очень трудно. Я должен был отразить первый удар. Если бы я это сделал, результат был бы другим».

Я аплодирую мужеству Давида. Но дело не только в первом пропущенном – ван дер Сар, Шмейхель и любой другой кипер тоже ошибались.

Каждый розыгрыш от ворот в первом тайме выглядел как реклама корвалола. Вместо Давида удар от ворот исполнял Лисандро Мартинес: аргентинец откатывал на вратаря, Де Хеа жутко нервничал и пулял в Эриксена. Кристиана в этот момент накрывал соперник – за минуту до первого гола и в эпизоде со вторым было именно так.

Вратарь в эти моменты выглядел как робот, который не имеет права отклониться от алгоритма: принять от Мартинеса – отдать на Эриксена – повторить. На обоих скринах выше одиноко стоит Магуайр.

«Когда билдап начинается с Де Хеа, он каждый раз попадает в одну и ту же ловушку: видит триггер, который запускает прессинг, но все равно пасует [на Эриксена]», – пишет аналитик The Athletic Марам Альбахарна.

В предсезонке Де Хеа не ответил прямо на вопрос об игре ногами: «Я умею поддерживать атаки. Если посмотрите матчи за сборную или игры при сэре Алексе Фергюсоне, то убедитесь в этом, но самое главное для меня – делать сэйвы и помогать команде».

Испанец аккуратно перевел разговор на свое лучшее качество: как минимум сезоны-2017/18 и 2021/22 доказали, что Давид невероятен в отражении ударов.

Проблема в том, что у вратаря с зарплатой в 375 тысяч в неделю есть только одна сильная сторона – шотстоппинг. Он не выходит из ворот, не умеет бороться на стандартах, плохо пасует и слабо выносит мяч. В команде Эрика тен Хага одних сэйвов мало. В команде любого современного тренера этого мало.

А еще Де Хеа часто и ярко привозит – только по данным официального сайта АПЛ после космического сезона-2017/18 было 10 результативных ошибок. Из-за этого ощущения от игры Давида колеблются в диапазоне от «да как он это потащил?!» до «боже, когда же его продадут?». Когда в бессистемной команде вся надежда только на вратаря, каждая его ошибка воспринимается в 1000 раз болезненнее. Алиссон и Эдерсон тоже регулярно ошибаются, но их мимолетные провалы просто теряются на фоне качественной и яркой игры команд. Каждая ошибка Де Хеа – повод еще сильнее грустить. Если не справляется даже Давид, то эту команду попросту некому спасать.

Поэтому вратаря «МЮ» нет в сборной Испании. В мае Луис Энрике вызвал Унаи Симона («Атлетик»), а еще – двух обидчиков «Юнайтед» в этом сезоне: Роберта Санчеса («Брайтон») и Давида Райю («Брентфорд»). У Симона только один сезон (позапрошлый) с плюсовой разницей предотвращенных голов, у испанцев из АПЛ тоже не выдающиеся результаты по спасениям.

Но Энрике все четко разложил: «Вратарь должен уметь вводить мяч в игру и доминировать в воздухе. Мне нужен вратарь, который дает спокойствие. Это не значит, что он не будет совершать ошибок, ошибки – часть футбола. Но то, на что способны наши вратари, мне очень нравится».

Вот два эпизода в матчах против «Юнайтед», которые подчеркивают выбор Энрике.

Роберт Санчес: мгновенно переместился из угла (готовился к удару Роналду) в центр и переиграл Рэшфорда в ситуации 1-на-1.

Давид Райя: вылетел из штрафной навстречу Рэшфорду и выиграл борьбу.

Ах да, еще эта долбаная игра ногами! За одиннадцать лет Де Хеа в клубе только два тренера требовали от него участия в комбинациях команды – Луи ван Гал и Эрик тен Хаг. Совпадение ли, что именно Луи сомневался в Давиде как в первом номере?

«Вначале я не был так уверен в нем, – признавался ван Гал летом 2015-го. – Но он добился очень хороших результатов и много раз спасал нас».

Все опять свелось к сэйвам. Все 11 лет Давид только и делал, что спасал – особенно после ухода Фергюсона: тащил на себе кризисные команды, выслушивал критику в плохие сезоны – а потом вновь тащил. Испанец – четырехкратный обладатель приза лучшему игроку клуба. Это рекорд – но и объяснение всего, что творилось в клубе.

«Это плохо, что лучшим игроком команды стал вратарь», – говорили ван Гал и Моуринью. Только без сэйвов Давида было бы еще хуже.

В голове лежит бесконечный каталог спасений испанца – разбудите меня ночью, и я в деталях расскажу о каждом из них:

•‎ пенальти ван Перси;

• штрафной Маты;

• двойной сэйв после удара Санчеса (и вообще игра против «Арсенала»);

• удар Агуэро в том безумном матче-камбэке с «Сити».

Еще один каталог – уже рекордов, к которым приближается Де Хеа.

•‎ Второй вратарь по количеству игр за клуб – 488, больше только у Алекса Степни (539).

•‎ Третий по сухим матчам – 165, больше у Степни (175) и Петера Шмейхеля (180).

И как же перекликается карьера Де Хеа и Степни! Оба пришли в последние годы великих шотландцев, зацепили трофеи – а дальше провал: лихорадка результатов («МЮ» семидесятых даже вылетал во Второй дивизион), бесконечные смены тренеров – и сэйвы.

Сэйвы сделали Де Хеа легендой эпохи, в которой нет легенд. В которой не может быть легенд – только герои мемов.

Де Хеа может побить все вратарские рекорды уже в этом сезоне, но с трудом приспосабливается к новым требованиям. Он будто Роналду, который может похвастаться цифрами голов за последние сезоны, но не может в прессинг.

Мне больно осознавать, что ради прогресса нужно отказаться от лучшего игрока команды прошлого сезона. От лучшего игрока десятилетия. От, возможно, лучшего вратаря в истории «МЮ». От футболиста, за каждым шагом которого я следил с таким восторгом. Но таковы реалии перестройки: иногда нужно снести стену, чтобы стало светлее.

Безусловно, хочется верить, что Давид научится и пасовать, и выходить из ворот, и участвовать в игре как еще один полевой. Близкие к испанцу люди говорили The Athletic в начале лета, что вратарь открыт для обучения и адаптации к стилю тен Хага. Но в почти 32 тяжело радикально поменяться – да и про адаптацию он говорил еще при ван Гале.

Тен Хаг пока говорит, что Де Хеа сможет играть в его системе – даже после «Брентфорда»: «Я убежден, что Давид может. Я видел это на тренировках».

Но для ускорения адаптации на других позициях тренер просил купить знакомых новичков: Маласия, Мартинес и Эриксен приходили для того, чтобы хоть кому-то в команде не нужно было объяснять основы.

Не меняли только нападение (хотя «МЮ» интересовался Антони и Бробби из «Аякса») – и вратаря. Надолго откладывать вопрос о первом номере не получится: контракт Де Хеа – до лета 2023-го с опцией пролонгации еще на год.

В пятницу Лори Уитуэлл (очень надежный журналист The Athletic, который специализируется по «Юнайтед») рассказал, что клуб уже ищет вратаря, который навяжет конкуренцию Давиду – для прогресса испанцу нужно выходить из зоны комфорта. В сезоне-2016/17 Моуринью усаживал Давида ради Ромеро, в 2020/21 отрезками играл Дин Хендерсон – вы помните, что было в следующих сезонах.

Сейчас за спиной Де Хеа только Том Хитон – Хендерсон не справился и самоустранился: обиделся, что ему обещали место в старте, а Де Хеа выиграл борьбу (хоть и помог ковид у Хендерсона на старте прошлого сезона). Вы верите, что Том выйдет в следующем матче против «Ливерпуля»? Я тоже нет.

С точки зрения футбола отказ от испанца будет шагом вперед. Но как же тяжело это признавать.

Уход Де Хеа должен стать символом конца смутного десятилетия «МЮ»: времени, когда все надежды на успех клуба концентрировались в руках одного футболиста. Возможно, новый голкипер не будет таким эффектным (будем скучать по немыслимым сэйвам на 90+4), но даст то, что нужно системе тен Хага.

Давид заслужил уйти из «МЮ» героем, но перестройка «МЮ» едва ли позволит ему рассчитывать на хэппи-энд. Расставаться нужно уже следующим летом.

Фото: REUTERS/David Klein; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths,, Clive Mason, Alex Pantling