Что пошло не так у Абаскаля в «Базеле»? Постоянно менял схему и слишком часто играл на удержание

От редакции: вы в блоге «Фондю на трибуне» – здесь рассказывают о швейцарском футболе. Перед вами пост о работе нового тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Базеле».

В декабре 2021-го руководство «Базеля» приняло интересное решение: в штаб к Патрику Рамену, тренеру достойному, но лишенному в какой-то степени креативности, взяли уже знакомого швейцарской публике по успешной работе в «Лугано» испанца Гильермо Абаскаля.

В феврале «ротблау» сделали следующий шаг, и Абаскаль получил должность и.о. главного тренера в клубе, в последние годы безуспешно боровшемся за чемпионство. Большой босс Давид Деген видел свой «Базель» с более современным, чем Рамен, специалистом во главе, но, судя по всему, не был уверен в кандидатуре Абаскаля и решил использовать оставшееся до конца сезона время как своеобразный тестовый период. Молодому испанцу не удалось добиться поставленных целей и остаться в качестве главного – эту должность занял Александр Фрай, легендарный форвард сборной Швейцарии и «Базеля», выведший в этом сезоне в Суперлигу «Винтертур».

Абаскаль же оказался в «Спартаке», и болельщиков наверняка беспокоит вопрос, что пошло не так у испанца в Швейцарии.

Карьера Абаскаля-тренера во взрослом футболе начиналась в горемычном «Кьяссо», из которого испанца уволили за неудовлетворительные результаты (как будто у «Кьяссо» бывают удовлетворительные). Уже через неделю Абаскаль получил работу в «Лугано» – тичинский клуб с новым тренером прибавил в креативности, заработал несколько эффектных побед и сохранил прописку в элите. Абаскаль получил в прессе прозвище испанского (опционально – швейцарского) Нагельсманна . Из сходств, кроме возраста – на тот момент Абаскаль был самым молодым главным тренером в 30 топ-лигах, – была глубокая тактическая экспертиза, приверженность собственному видению игры, эмоциональность и активность на бровке.

В конце февраля «Базель» шел на третьем месте, и работа Абаскаля в качестве и.о. главного тренера началась с поражения от «Цюриха». Вероятно, на этом этапе сезона в Базеле еще сохраняли надежды на чемпионство, но вскоре стало очевидно, что с таким «Цюрихом» – и с таким количеством потерянных очков – «Базелю» светит в лучшем случае второе место. Маловероятно, что перед испанцем ставили целью именно переломить ход сезона и завоевать первое за пять лет чемпионство, учитывая, что времени для таких серьезных задач было мало, однако «Базель» в этом сезоне получил весомую оплеуху, которая, вполне вероятно, также повлияла на решение не подписывать с Абаскалем полноценный контракт.

Речь вот о чем: перед 32-м туром «Цюрих» стоял на пороге первого чемпионства с 2009 года. Команде Андре Брайтенрайтера оставалось заработать всего одно очко, чтобы досрочно оформить сенсационный титул, а следующей игрой в календаре был выезд в Базель. Перед 34 тысячами болельщиков «Базель» Гильермо Абаскаля не только не отсрочил чемпионство принципиального соперника, но даже не сумел забить и проиграл, пропустив два безответных мяча, позволив «Цюриху» стать чемпионом на поле «Санкт-Якоба».

«Базель» вполне удачно начал тот матч, но в итоге проиграл – а Абаскаль обвинил в поражении собственных игроков. «Можно играть хорошо, как мы и делали в начале матча, но без характера выиграть нельзя. Это не случайность: неудачи повторялись слишком часто. В эффективности, тактической дисциплине, характере нам до «Цюриха» далеко», – заявил Абаскаль после игры.

Если рассматривать работу испанца в «Базеле» с точки зрения футбольных изменений, стоит сказать, что едва вступив в должность, Абаскаль пустился во все тяжкие и перепробовал совершенно разные расстановки и сочетания игроков, но назвать эти эксперименты удачными сложно. В первом же матче – первом под его руководством «классикере» против «Цюриха» – он решился на весьма экстравагантные для «Базеля» 4-4-2 ромбом, в которые «ротблау» ни разу за последние годы не играли. Неплохая задумка, но команда явно была не готова достаточно быстро и дисциплинированно перестраиваться при переходе в оборону, в результате чего цюрихцы безжалостно воспользовались провалами и забили четыре гола. Дебютный матч в роли главного тренера «ротблау» Абаскаль проиграл 2:4.

После были еще эксперименты разной степени успешности и неочевидности, в том числе 4-1-4-1 с недостаточно атлетичным и слишком агрессивным Джакой в роли опорника, а также настойчивые попытки использовать центрального полузащитника Бюргера в обороне, где он играл из рук вон плохо. При этом в немилость к Абаскалю попал атакующий полузащитник Матиас Паласиос, еще при Рамене смотревшийся очень неплохо.

В конечном итоге Гильермо вернулся к 4-2-3-1, что была при Рамене. Команда добивалась результата в основном благодаря индивидуальному мастерству Эспозито и Миллара, которые оказались и самыми техничными и быстрыми игроками, и наиболее мотивированными. И последнее тоже стало поводом для претензий в адрес испанского специалиста как со стороны прессы, так и болельщиков. У Абаскаля далеко не всегда получается мотивировать и настраивать команду.

При Абаскале «Базель» чаще, чем когда-либо, играл вничью. Явственно бросалось в глаза, что команда не стремится рисковать, даже когда это было оправдано. При испанце базельцы действовали слишком осторожно и слишком рано начинали играть на удержание, пытаясь сохранить минимальное преимущество.

В этом и кроется главная проблема Абаскаля как тренера: в первую очередь он в своей работе делает ставку на дисциплину, контроль мяча и четкую позиционную игру. Само по себе это неплохо, и если бы у него было больше времени на работу с командой, полноценную физическую и тактическую подготовку, вероятно, его видение игры могло бы сработать. Однако на коротком промежутке «Базелю» нужно было как раз противоположное: тот же Патрик Рамен был способен зарядить команду, освежить ее игру подчас опрометчивыми решениями, которые иногда могли сыграть, а иногда – нет, но при нем «Базель» набирал очки стабильнее, даже когда игра сама по себе была слабой.

Здесь, впрочем, сказалось еще и отсутствие главной звезды «Базеля» первой половины сезона – Артура Кабрала. Бразильский нападающий с его голевым инстинктом обладает способностью решать игру, эффективно используя свои моменты, и во многом раменовский «Базель» выигрывал именно благодаря его фантастической форме. Абаскалю же приходилось полагаться на взятых на замену Кабралу арендованных Чалова и Салая, которых испанец пытался и ротировать, и даже выпускать вместе, но до эффективности Кабрала им обоим далеко.

Чтобы более полно оценить перспективы Абаскаля, стоит вспомнить его период в «Лугано». В тичинском клубе Гильермо тоже отработал относительно недолго, но там было больше шансов проследить его стилистику. Основной схемой «Лугано» Абаскаля был атакующий вариант 4-3-3 со слегка асимметричной линией обороны (один из фланговых защитников обычно располагался ощутимо выше). Фланги вообще играли ключевую роль в построении атак – именно через них луганези чаще всего стремились доставлять мяч к штрафной соперника, в то время как атаки через центр поля были достаточно редкими. Одним из главных требований Абаскаля к игрокам было быстрое продвижение мяча и доставка его игрокам атаки.

Еще одно принципиальное требование Абаскаля – быстрое возвращение мяча после его потери и продвижение в направлении чужой штрафной. При игре без мяча игроки «Лугано» должны были активно вступать в прессинг и контрпрессинг и обеспечивать индивидуальную опеку игрокам соперника, чтобы перекрыть все возможные пути для передачи мяча. Это, по сути, было для тичинцев палкой о двух концах: с одной стороны, при достаточно активной и слаженной игре по сопернику мяч получалось вернуть достаточно быстро. С другой, персональная опека приводила к тому, что игроки «Лугано» могли оказываться слишком далеко от своих позиций, из-за чего возникали разрывы и свободные пространства, которые соперник использовал.

«Лугано» при Абаскале играл довольно эффективно и одновременно достаточно зрелищно, особенно учитывая не самые впечатляющие кадровые ресурсы. И уволен он был из тичинского клуба, по словам самого Абаскаля, не из-за игровых проблем, а из-за каких-то внутренних интриг. Испанец считал, что в «Лугано» были люди, которые хотели от него избавиться, и именно они надавили на президента Рендзетти, чтобы тот его уволил, несмотря на то, что команда поддерживала Абаскаля.

Испанец действительно обладает весьма непростым характером и при всех его тактических талантах может не сработаться как с игроками, так и с представителями штаба или руководства клуба. Уверенность в себе иногда может переходить в самоуверенность и выливаться в конфликты, как это было в «Лугано», и как это было в «Базеле» – по крайней мере, если верить слухам в околобазельской прессе, не раз писавшей о том, что некоторые игроки недовольны отношениями с Абаскалем.

Именно это и может стать главной причиной того, что молодой и перспективный тренер с высокой долей вероятности столкнется с проблемами и в «Спартаке», где даже несмотря на отсутствие еврокубковой мотивации, давление будет не менее велико, чем в «Базеле», а запросы руководства, прессы и болельщиков – значительно выше, чем в «ротблау», находящихся в переходной стадии.

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Текст: Наталия Смирнова, Мария Цваль

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Фото: globallookpress.com/Claudio De Capitani, MANUEL GEISSER, IMAGO/MANUEL GEISSER, Marc Schumacher