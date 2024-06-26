Лукаку – символ бельгийской безнадеги

Любовь Курчавова ужасалась.

Перед матчем Бельгии и Украины я заранее знала, за кем послежу особенно внимательно.

За два матча Ромелу Лукаку превратился в одного из главных страдальцев этого Евро: три отмененных и ноль засчитанных голов, море запоротых моментов. Жереми Доку после матча с Румынией сказал: «Думаю, теперь он боится праздновать».

А кто бы не боялся? Лишь бы было что праздновать.

В Штутгарте я ждала заряженного, злого Лукаку. А увидела не топ-форварда, а мученика. И, что самое важное, такой была вся Бельгия – за исключением Кевина Де Брюйне.

Лукаку = тоска. Два неплохих действия в атаке за весь матч, ноль эмоций

Как только игра началась, я впилась взглядом в Ромелу.

И не увидела ни-че-го.

Первые минуты он вообще не касался мяча. На четвертой сыграл пяткой в касание, на пятой – не обработал пас. Взбесился: якобы кривовато отдали.

А уже на седьмой упустил хороший момент, который создал Де Брюйне. Ромелу вроде и выцарапал позицию в борьбе с двумя защитниками, но слишком неуклюже пробил.

Во время первого тайма появилась красноречивая статистика: у Лукаку шесть ударов в створ на Евро-2024 – больше всех. К концу игры она обновилась: десять попыток, семь – в створ. И все еще ноль голов.

Смотрю дальше.

Уже на тринадцатой минуте Ромелу устал – остановился, чуть ссутулившись, и утомленно вытер лоб футболкой. Это вообще его самое частое действие. Возможно, чаще Лукаку только стоял в паузах, уперев руки в боки.

Ромелу правда было очень тяжко: чем дальше, тем чаще он просто зависал в центральном круге или неподалеку от штрафной (в зависимости от того, кто владел мячом) и пытался отдышаться. Каждое ускорение – через усилие, с медленным, долгим разгоном.

65-я – получил пас от де Брюйне на свободное пространство, приблизился к границе штрафной и незамысловато пробил, хотя рядом были партнеры. Трубин легко забрал мяч.

77-я – очень плохой пас на Теате, который чуть не приводит к потере и опасной атаке Украины. Артюру пришлось экстренно фолить, чтобы этого не случилось.

Примерно так.

Лишь два неплохих действия, которые, впрочем, тоже ни к чему не привели.

67-я – здорово развернул атаку в центре под прессингом, отдав на ход Карраско, который убегал в свободную зону. Нюанс: сразу после передачи Лукаку остановился, даже не попытавшись поддержать острый выход вторым темпом.

Второй приличный момент – на 86-й. Пас Де Брюйне нашел Лукаку на правом краю штрафной, Ромелу ушел от Зинченко и прострелил – но пас заблокировали.

Вот и все.

К игре Лукаку еще больше претензий на контрасте с Де Брюйне. Как же по-разному они настроены! Кевин носился по всему полю, боролся за мячи, заводил трибуны, искал шансы разрезающими передачами и сочинял моменты из воздуха – помните удар со штрафного сразу после того, как в глаза посветили лазерной указкой?

Оказывается, давать эмоцию можно, даже если команда еле дышит. Но для этого, конечно, нужен характер.

Лукаку много говорит о ментальной силе. Но это только слова

Две цитаты.

«В футболе любят говорить о силе характера. Ну, я сильнейший из тех, кого вы только можете встретить».

«У меня были [психологические] проблемы в 2018-м. Теперь мне все равно на критику. Думаю, моя работа показывает, какой у меня характер. Я всегда стараюсь прогрессировать и выигрывать самые важные матчи».

Автор обеих – Ромелу Лукаку.

Игрок, который обижается на шутки и выбивает себе трансферы. Игрок, которому нужен особый (и очень нежный) подход тренера , чтобы сбросить пару лишних килограммов. Игрок, который после сделки за 115 миллионов рассказывает, как страдает без «Интера», а потом показывает, что прошлое в «Интере» – лишь пустяк. И соглашается на «Ювентус».

Вот на этого лидера, гулявшего по газону штутгартского стадиона, я смотрела.

И чувствовала лишь жалость.

Бельгия повторила настроение вчерашнего матча англичан – я искала хорошее, но не нашла. Хотя перед игрой позитива хватало: все бельгийцы, с которыми я общалась, ждали хорошего от сборной и говорили, что верят в Лукаку.

Но на 85-й минуте от этой веры (и в Лукаку, и в сборную) ничего не осталось. Бельгия владела мячом на чужой половине, все ждали финального рывка, но она так запросто отскочила к своим воротам, что мяч дошел аж до Кастельса.

И красная половина стадиона загудела. Реакция футболистов? Постоять с мячом у углового флага, оберегая 0:0.

После свистка я услышала, вероятно, самый беспощадный свист этого Евро. И увидела реакцию команды, которая разочаровала еще сильнее хилой игры. Весь состав собрался в кругу посреди поля, игроки и штаб похлопали, что-то покричали, а затем просто ушли в раздевалку, даже не повернувшись к трибуне.

Свист стал еще ожесточеннее.

И знаете, его очень хотелось поддержать.

Бельгия заслужила.

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Финиш группы от Бельгии – это позор

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Clive Mason