Основал школу для женщин и детей в Уганде. Зачем это Баумгартнеру из «Лейпцига»?

Отвечает Любовь Курчавова.

Летом Кристоф Баумгартнер перешел в «РБ Лейпциг» из «Хоффенхайма» и пока ищет себя в новой команде, в основном выходя на замену. Зато он уже давно среди лидеров сборной Австрии – почти 30 матчей и 7 голов.

Но это не главное, что нужно знать о 24-летнем полузащитнике. Уже больше года он помогает нуждающимся в Уганде.

Что им движет?

Баумгартнер перешел из 6-го класса в 8-й и мечтал стать учителем, если не получится в футболе

Кристоф всегда хорошо учился – из шестого класса перешел сразу в восьмой. Его средняя оценка в школе – 1,5 («очень хорошо»).

«В школе мне все давалось легко, – говорил Баумгартнер для Kurier в 2019-м. – Я всегда хотел переехать в Германию, но до этого нужно было выпуститься из школы. Так и возник план: перейти из шестого класса в восьмой, проведя в старшей школе четыре года вместо пяти. В то лето [после шестого класса] я просто чуть больше времени уделял учебе (представляя Баумгартнера после перехода, «РБ Лейпциг» сообщил, что необходимые для 7-го класса знания Кристоф приобрел сам – во время летних каникул – Sports.ru). В будущем может случиться все. Оглядываясь назад, могу сказать, что решение не забрасывать учебу было одним из лучших в моей жизни».

Запланированный переезд в Германию состоялся только после получения аттестата – летом 2019-го Баумгартнер присоединился к «Хоффенхайму» U19, а вскоре перешел в U23. Кристоф даже рассказывал, что мечтал бы стать учителем, как мама, если бы карьера в футболе не сложилась.

Зная это, вы вряд ли удивитесь, что социальный проект Баумгартнера в Уганде связан с образованием.

Сначала – курсы парикмахеров и швей для женщин, которым пришлось бросить школу

В сентябре 2022-го Кристоф запустил курсы для молодых женщин, которым пришлось бросить школу из-за ранней беременности или бедности, в округе Будака на востоке Уганды.

«Хотел бы обратить ваше внимание на тему, о которой, к сожалению, часто забывают, ведь все это происходит так далеко, – обратился Баумгартнер к подписчикам в инстаграме. – Речь о нуждающихся семьях в Африке. Уже несколько месяцев бедняков становится все больше и больше – во многих странах. Дело в том, что цены на зерно сильно выросли из-за боевых действий на Украине, а на их собственных посевах началась засуха, связанная с изменениями климата.

В связи с этим я решил оказывать устойчивую помощь, создав частную организацию в Уганде. Недавно я основал школу, преимущественно – для молодых женщин. Там они смогут получить образование, если им пришлось бросить школу из-за ранней беременности или бедности. Часто они с большим трудом находят еду для себя и своих детей.

Курсы парикмахеров и швей, в которых участвуют 77 человек, уже идут. В 2023-м курсов станет еще больше»

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Почему школа открылась именно в Уганде? Баумгартнер объяснил в интервью Sky Sport Austria: «Один мой знакомый побывал в этой стране и рассказал, как люди там живут. После этого я сказал: «Им я и хочу помогать».

Сам Баумгартнер пока в Уганде не бывал. Поездка – в планах, но мешает насыщенный календарь.

Потом – школа для детей. Там их не только учат, но и кормят Спустя год после запуска проекта Баумгартнер сообщил о расширении – он открыл детскую школу, которую назвал Baumi Junior School.

«Очень счастлив, что могу расширить школу в Уганде – теперь там обучаются еще и 82 прекрасных ребенка, – написал футболист. – Без этой возможности дети в возрасте от 4 до 9 лет из очень бедных семей не получили бы шанс на (до-)школьное образование.

В моей школе они также получат полноценное питание, чистую питьевую воду и детские площадки. Все это естественно для нас, но не для Уганды. Счастлив, что могу помочь».

Прошло около недели, и Кристоф выложил новый пост.

«После публикаций о моей школе в Уганде многие спрашивают, могут ли они тоже помочь, – писал Баумгартнер. – Мы нашли такую возможность: в Какуле (восточная Уганда), где расположена и моя школа, живут 35 тысяч человек. Большинство из них – в большой бедности. Одна из их главных проблем – нехватка чистой воды, которая приводит к развитию многих инфекционных заболеваний.

Колодцы строили, но многие из них больше не работают, поэтому теперь местные часто набирают воду из грязных рек (обычно этим занимаются дети). Мы можем отремонтировать 12 колодцев. Благодаря этому мы подарим людям в Какуле лучшую жизнь».

Опубликовав пост, Баумгартнер прикрепил ссылку на пожертвование в шапку профиля. Об итогах сбора он пока ничего не сообщал, но сейчас ссылки в профиле нет.

«В жизни есть вещи куда важнее футбола. Хочется менять жизни». Баумгартнер – о мотивации

Про школу Баумгартнера в Уганде известно не так много. Кристоф сам покрывает все расходы на ее содержание. В штате – семь учителей, повар и охранник.

«В первую очередь мне хотелось помочь женщинам, которые сравнительно рано забеременели, – говорил футболист в интервью Sky Sport Austria. – Хотелось, чтобы они получали удовольствие от обучения. Теперь там есть и школа для детей, потому что изначально женщины приходили на занятия вместе с ними. Тогда появилась эта идея: нанять еще нескольких учителей, чтобы ребята тоже могли чему-то учиться».

Недавно Баумгартнер объяснил, зачем ему все это.

«В жизни есть вещи куда важнее футбола, – сказал он в интервью Sport1.de. – У меня есть финансовые возможности, чтобы запускать такие проекты.

Через 30 лет хочется оглянуться назад и иметь возможность сказать, что я изменил жизни некоторых людей. Меня не мотивирует похвала. Я долгое время думал, стоит ли публично рассказывать о моем проекте в Уганде».

Фото: Gettyimages/Christof Koepsel / Freier Fotograf, Christian Hofer / Freier Fotograf; instagram.com/baumi_14