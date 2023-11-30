кнедлики без пива
Блог

История уникальной формы «Торпедо» от «Ничего обычного». С картой ЗИЛа и шасси гоночной машины

Первая лига Первая лига
Торпедо Торпедо
Ничего Обычного Ничего Обычного
стиль стиль
игровая форма игровая форма
Футбол Футбол

Говорим с Даниилом Чаловым.

Ни один российский спортивный бренд не мелькает на ваших экранах чаще «Ничего Обычного», который запустил Даниил Чалов (поиграл за «Мордовию», хабаровский СКА, «Томь», «Шинник» и «Витебск») вместе с другими профессиональными футболистами.

Всего за пару лет творческое объединение «Ничего Обычного» перешло от цитат на футболках и толстовках (главный хит: «Усталость – это иллюзия») к работе с клубами.

Вот форма с силуэтом Константина Циолковского для «Калуги»:

Это проект с любительским клубом «Горький», который спасает исторические здания в Курске:

Форма для «Амкара» с узором в виде советского бетонного забора:

Мерч для «Локомотива»:

А стартовый проект «Ничего Обычного» сделали, когда Чалов еще играл за «Витебск». Так футбол слился с супрематизмом:

Теперь у «Ничего Обычного» новый шаг – компания подготовила три комплекта формы на сезон для «Торпедо».

Мы поговорили с Даниилом Чаловым о поиске идей, смыслах и нашей новой реальности.

«Торпедо» – это история о постоянных перерождениях». О чем эта форма

– У «Торпедо» почти 100-летняя история, поэтому мы начали копать: пошли вглубь, в самые недра. Логично искать ключевые образы именно там. 

«Торпедо» – история о постоянных перерождениях. В 1924 году это рабочая команда Пролетарского района, в 1930-м ее прикрепили к АМО («Товарищество на паях автомобильного Московского общества», основанное в 1916-м – Sports.ru). Потом  это предприятие станет ЗИСом, еще позже – ЗИЛом. Все «Торпедо» страны всегда ассоциировались с автозаводами – то есть с теми работягами, кто у конвейера или станка. С тех пор это переплетенные истории: ЗИЛ делает по 200 тысяч грузовиков в год, а у «Торпедо» – Стрельцов и Маслов, кубки и чемпионства. 

Потом наступают 90-е. Заводу становится сильно хуже: грузовиков делают в десять раз меньше, начались сокращения. Брались за все – акустическая лаборатория проектировала и отливала колокола, например, для Храма Христа Спасителя и Троице-Сергиевой Лавры. На колоколах так и написано: «мастера ЗИЛа». А «Торпедо» продали владельцу «Лужников». Потом, правда, вернули. А потом снова продали. Если бы мы делали еще и четвертый комплект формы, дизайн был бы как раз про эти времена. 

В нулевые ЗИЛ опустел. Я сам думал: как такое вообще возможно – это же не завод, это настоящий город, с электростанцией, улицами, маршрутками. А все оказалось просто: сперва исчезли люди, а потом исчез и ЗИЛ. Начали с того, что застраивали территорию вокруг завода, а потом и от завода остались лишь руины и воспоминания. Читаешь комментарии в яндексе: «У меня там работал отец. Какое классное место! Вот это был завод». Еще одно-два поколения, и про ЗИЛ будут говорить, что это просто «район Москвы». Печально. 

Поэтому первая и вторая формы «Торпедо» – это история перерождения места. Завода, с которым клуб неразрывно связан. Две абсолютно разных эпохи ЗИЛа. Все изменилось – только буква «Т» осталась на месте, несмотря на совсем иные смыслы.

На белой форме «Торпедо» – несуществующая карта района ЗИЛ. Почему?

– Белая – наверное, одна из моих любимых наших форм. 

Когда в 2014-м территорию завода решили застраивать, объявили архитектурный конкурс на лучшую концепцию. Одна из идей была такой: конвейер как сердце завода станет культурным кластером, цеха переделают в культурное пространство, и этот кусочек истории останется с нами, но в современном виде. 

Еще я нашел статью, после которой у меня мурашки по коже пошли. Ребята писали: «Все застраивается домами, и город теряет облик. Это дешевле, но так можно потерять культуру». Культура дает месту уникальность и идентичность, и авторы этого проекта пытались ее сохранить. Но проект, конечно, не приняли. 

Схема на белой форме как раз оттуда. Получается, на домашнем комплекте – контуры несбывшегося будущего. Этого никогда не будет и цехов этих нет, а на форме «Торпедо» они остались. Уже после, когда мы сделали форму, я что-то читал про этот нереализованный проект и увидел слова его авторов: «Идей много, и они не должны пропасть». И вот, почти через 10 лет на форме «Торпедо» появился этот паттерн – план того, чего никогда не случится. 

Эта идея, прямо скажем, не очень зашла болельщикам «Торпедо». Писали: «Вставили несуществующую карту, вот это дилетанты! Клоунская организация». Плюс там еще и ледовая арена ЦСКА виднеется – эта деталь особенно не понравилась. 

И это нормально. Наверное, чтобы какие-то такие вещи закрепились, нужно время. Нужно о них хотя бы говорить.

На черной форме – схема шасси гоночной машины, выпущенной на ЗИЛе. Зеленый комплект – в честь победы в Кубке-1993

– Черная форма символизирует «золотые времена» ЗИЛа, точнее даже ЗИСа. Мы выбрали схему шасси машины «ЗИС-спорт» – это одна из гоночных машин завода. Если подумать, очень близкая, фактически, родственная история. Как в автомобиле слились воедино спорт (гонки) и автозавод, так и в «Торпедо» соединяются спорт (футбол) и ЗИЛ. 

Выход третьей формы связан с 30-летием победы «Торпедо» в Кубке России.  Да, в финале Кубка команда победила в белых джерси (фанаты «Торпедо», мы все проверили), но в сезоне-1993 команда играла в знаменитой зеленой форме с «Хольстеном». На мой взгляд, это одна из самых красивых форм в истории клуба. И чемпионата России тоже.

Мы воспользовались возможностью проложить «связь времен»: в видео про третий комплект снялись Савичев, который в 93-м году играл в зеленом «Хольстене», и Бабурин, который родился в 93-м, а теперь капитанит в «Торпедо». Уверен, этого никто не заметил, но такая вот игра со временем через персонажей. 

На съемках была смешная история. Когда Савичев пришел на фотосессию, у него спросили: «Вы помните, что играли в такой форме в 93-м?» Он ответил: «Ничего не помню, у меня столько всяких форм было. Ну что-то было такое, наверное». Но на самом деле это не так, конечно. Савичев все помнит, а я эту историю придумал. 

Через эти три формы «НО» хотели поговорить о том, как меняется «Торпедо»

– «Торпедо» всю историю переживает множество перерождений. Самое интересное – понять, на каком этапе клуб находится сейчас. Вернуться к тому, что было, уже явно невозможно – например, строится новый стадион с огромной буквой «Т» на макете. Перемены неизбежны, как бы ты ни пытался сохранить прошлое: ЗИЛ уже стал обычным районом Москвы – многие дети уже никогда не будут воспринимать это пространство как связанное с заводом.

«Торпедо» – это не ЗИЛ. «Торпедо» – это «Торпедо». Но автозавод – важная часть его прошлого, поэтому хочется подумать, что произойдет с «Торпедо» в будущем.

Может быть, когда-то наступит время нового «Торпедо», которое будет уже иным. С помощью этих форм нам хотелось поговорить об этих изменениях. Все меняется. Наступает новый день, в котором ты сам решаешь, кем быть. 

Цены, как у Nike и adidas, невозможны, если «НО» хочет сохранить качество

– Наш проект с «Торпедо» – трехсторонний. В нем участвуем не только мы с клубом, но и Wildberries. Это связанная история. Wildberries – партнер «Торпедо», они участвовали в маркетинговой кампании. Их представители были на всех этапах, участвовали в согласовании концепций, но творческая часть, сам концепт формы – полностью наш. «Торпедо» хотелось больше индивидуальности – такой экипировочный bespoke, «на заказ». Мы ответили: «Конечно, давайте пробовать». 

Работать с крупными клубами сложнее с технической точки зрения – объемы больше, ведь в этой форме играют все команды «Торпедо» вплоть до детских. Согласования чуть-чуть дольше.

Быть, как Nike, adidas или Joma, и предлагать такие же, как у них, цены для нас невозможно, если мы хотим сохранять качество. Мы стараемся делать максимально качественные вещи с акцентом на концепт и обращаем внимание на детали. Создаем не только форму, но и историю, через которую разговариваем. И это занимает какое-то время. 

Но как только мы все согласовываем, процесс движется быстро, и тут уже не так важно, для кого отшивается форма – «Калуга», «Витебск» или «Торпедо». Если отвечаешь за качество, за индустриальный стандарт, нельзя для кого-то «стараться больше» – делать надо одинаково хорошо.

После ухода брендов к «НО» чаще обращаются. Но все непросто: цены на ткани растут, курс доллара тоже мешает

– Нынешняя ситуация влияет на производство: растут цены на ткани, а в России именно эти ткани не производятся. Почти все ткани для спорта в нашей стране – импортные: Турция, Китай и так далее. Основная доля нашего производства находится в России. Соответственно, мы закупаем ткани и фурнитуру в других странах, а товар производим здесь. Это увеличивает стоимость. 

Кстати, с рынка никто [из международных брендов] не ушел, так что эта история не про «импортозамещение». Большие бренды – как суслик из ДМБ: их не видно, а они есть. Считайте сами: Joma, Puma – это уже половина РПЛ. У «Оренбурга» вообще adidas. И это не претензия, но надо всегда понимать, что это «большие ребята» и ресурсы у них большие. Поэтому их экипировка обходится значительно дешевле, чем наша.

Наша главная задача и фишка – дать командам то, что не могут дать глобальные бренды. Мы делаем не только форму, но и концепт, и маркетинг. Нынешняя ситуация повлияла так, что у нас больше возможностей, но с технической точки зрения все стало сильно хуже: цены растут, доллар прыгает, организовать поставки сложнее. Понятно, мы находим разные пути, но все это не самая нормальная ситуация.

Да, теперь к нам чаще обращаются, но это и часть органического роста компании. Как шутит мой отец: «Чем больше делаешь, тем больше делаешь». Сейчас у клубов нет прямых контрактов с экипировщиками, а наш главный плюс – мы можем производить все в короткие сроки. Поставки от зарубежных брендов едут дольше. Например, третью форму «Торпедо» мы с нуля сделали за два с половиной месяца. От концепта до дня, когда команда впервые в ней сыграла. 

Еще с нами можно общаться напрямую, вносить коррективы, а не ждать ответа от какого-то офиса. А еще у нас продукт хорошего качества. Чаще всего говорят: «В смысле «не Joma»? Как это «сами»?» Приходится объяснять: и про ткани, и про дизайн, и про сроки. Так и растем.

Год назад мы говорили с Чаловым о его пути и истории бренда

Фото: «Ничего Обычного»; ФК «Торпедо Москва»; РИА Новости/А.Починин, А. Князев, Игорь Михалев, Юрий Сомов

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зеленый комплект великолепен. Да и остальные в полном порядке. Очень любопытно наблюдать за тем, как НО развивается и растет. Уважение Даниилу и команде!
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейчас набегут вечно недовольные болельщики Торпэдо и начнется про то что Чалов брат Чалова, а Чалов конь и дело иметь с ними нельзя и форма плохая
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот это Молодцы!Так держать!!!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"почти через 10 лет на форме «Торпедо» появился этот паттерн – план того, чего никогда не случится. "
ну скажите уже прямо: паттерн про чемпионство Торпедо)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сидят такие, концепции выдумывают - шасси какой-то шняги, силуэт чей-то, знаменательная победа в 8м туре 47 лет назад.. А потом хоп и на всю эту концепцию лепят огромные белые буквы спонсора.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"НО" просто молодцы. Дизайн у зелёного комплекта просто шикарный. Особенно радует, что наши сами могут отличную форму делать. Ради такого считаю надо им сбор средств на развитие производства открыть. Уже созданных комплектов форм достаточно, чтобы поверить в них. Лично готов задонатить "НО" на такое дело.Думаю не у меня одного такое желание возникло.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А где продаются?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да что уж там, ни один просто спортивный бренд не мелькает на спортсе чаще «Ничего обычного».
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Больше не на схему шасси похоже, а на ти истребитель из звёздных войн.:)))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А «Торпедо» продали владельцу «Лужников». Потом, правда, вернули. А потом снова продали. (С) Это когда от Алешина Торпедо обратно Зилу возвращалось-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эх, родные места...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий