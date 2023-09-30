Увольнения после рывков в Ла Лигу – путь тренера «Жироны». Теперь он рядом с «Барсой» и «Реалом»

Любовь Курчавова – о Мичеле Санчесе.

«Жирона» – один из лидеров Ла Лиги.

Кажется, убедиться, что это не шутка, можно, только если несколько раз посмотреть в таблицу. Да, все так: «Барселона» опережает на одно очко (у нее на матч больше), «Реал» отстает на одно, «Атлетико» – вообще на девять (правда, с двумя матчами в запасе).

Не факт, что это продлится долго. Но сейчас все так, и в этом есть что-то чудесное.

К шести победам в семи матчах Ла Лиги (была еще ничья с «Сосьедадом» в 1-м туре) «Жирону» привел Мичел Санчес. И за него радостно вдвойне, ведь он прошел непростой путь.

Сейчас расскажем подробнее.

«Райо» – вся жизнь Мичела. Но его уволили, несмотря на выход в Ла Лигу в первом полноценном сезоне

Мичел Санчес – один из главных героев в истории «Райо», и это не преувеличение: он родился и вырос в районе Пуэнте де Вальекас, где базируется клуб, прошел через академию, провел 363 матча (третье место в истории «Райо») и 17 сезонов, сыграл за команду в еврокубках в сезоне-2000/01. А еще напрямую поучаствовал в четырех из восьми выходах клуба в Ла Лигу. Трижды как игрок и один раз как тренер.

Завершив карьеру летом 2012-го, Мичел не ушел, а стал координатором, связывающим основу с молодежкой. Спустя четыре года возглавил ее, еще через год, в феврале 2017-го, подхватил тонущую основу.

От Мичела ждали чуда: «Райо» шел в одном очке от зоны вылета из Сегунды. «Тренировать здесь – это мечта», – довольно банальные слова для любой презентации, но Санчес произносил их так, что поверить было легко.

Все понимали: тренер без опыта в такой ситуации – огромный риск, но Мичела поддержали и возрастные игроки, и легенды Потеле, Фелинес и Кота (кстати, только у двоих последних и больше матчей за «Райо», чем у Санчеса).

Мичел принял «Райо» на 16-м месте при ужасном календаре: в ближайших семи турах ждали пять матчей против команд из топ-6 Сегунды. «Нужно посмотреть на себя и увидеть, что у этого состава достаточно мастерства, чтобы выиграть любой матч», – не сомневался тренер.

Дебют против «Хетафе» проиграли, зато в следующих 15 матчах – 7 побед и всего 4 поражения. Изменения заметили все: «Райо» больше забивал, меньше пропускал и побеждал на выезде. За два тура до конца «Райо» обезопасил себя. Мичел ухватился за шанс.

В следующем сезоне Мичел продолжил удивлять: «Райо» показывал атакующий футбол и много владел мячом. «Тренировать «Райо» в Ла Лиге – это мечта, – говорил тренер в апреле. – Мы сильно воодушевлены, но продолжаем идти от матча к матчу. Ничего больше. Мы чувствуем уверенность и видим, что все игроки отдаются делу. Это дает нам причины продолжать мечтать».

«Райо» вышел в Ла Лигу за тур до конца. Так закончился первый полный сезон в тренерской карьере Мичела. Мечта сбылась.

Санчеса ждало испытание Ла Лигой, и он не очень-то с ним справился: 4 победы в 20 матчах. «Совет директоров и другие люди в клубе убеждены, что это правильный тренер для нас, – поддерживал Мичела спортивный директор Давид Кобеньо. – Он заслуживает доверия после всего, что нам дал. Убеждены, Мичел – тот, кто спасет «Райо».

Веры хватило еще на два с половиной месяца. Мичела уволили после серии из семи поражений в феврале-марте. «Я был уверен в себе, но прежде всего я хочу, чтобы «Райо» не вылетел, – говорил Мичел на пресс-конференции после отставки. – Теперь у клуба появился еще один болельщик. Думаю, я был способен спасти команду, но цифры сказали «нет». Футбол – это цифры, а не чувства».

В «Уэске» Мичел начал заново: Сегунда, выход в Ла Лигу, провал. И снова отставка

Летом 2019-го Санчеса позвали в «Уэску».

Он вернулся в Сегунду с одной целью – вернуть только что вылетевшую команду в Ла Лигу. «До конца мая еще очень далеко, – говорил Мичел перед стартом сезона. – Хочу, чтобы болельщики чувствовали воодушевление, приходя на стадион. Игроки знают, что в этом сезоне от «Уэски» ждут доминирования в Сегунде. Это заведет нас как можно выше».

Предсезонку Мичел провел с ограниченным составом: 7 из 26 игроков присоединились к команде уже после начала чемпионата, приводить их в форму пришлось прямо по ходу сезона. Несмотря на это, «Уэска» выдала лучший старт в истории – 12 очков в 7 матчах (до этого не набирала больше 11). Для тренера это тоже был личный рекорд – в «Райо» на таком отрезке он не брал больше 9 очков.

К марту наступил кризис: «Уэска» пропустила в 12 играх подряд и набрала 4 очка в 5 матчах. Но закончилось все хорошо: в Ла Лигу вышли с первого места.

Второй полный сезон Мичела в Сегунде – второе повышение для команды, с которой он работал.

В Ла Лиге с «Уэской» получилось все так же, как и с «Райо». Ничьи чередовались с поражениями до середины декабря – только тогда впервые победили. Потом снова проблемы. После январских 0:1 от «Барселоны» (к тому моменту у «Уэски» была 1 победа в 17 матчах чемпионата) Санчес сказал: «Я боюсь потерять эту работу, потому что мне очень нравится здесь. Я чувствую энтузиазм и ощущаю, что все в клубе меня уважают».

После 0:2 от «Бетиса» в следующем туре Мичела уволили. «Это приключение было чудесным, – сказал он после отставки. – Было приятно чувствовать себя чемпионом вместе с вами. С первого дня я чувствовал себя как дома».

Увольнение Санчеса «Уэске» не помогло: команда стала 18-й в Ла Лиге и вылетела.

В «Жироне» все могло повториться, но в Мичела верили. И он отплатил: вышел в Ла Лигу и – впервые в карьере – удержался там

За Мичелом закрепился вполне конкретный статус: тренер, который поднимет команду на дивизион выше, но провалится в Ла Лиге. Не более того.

Летом 2021-го появился вариант с «Жироной», которая два года подряд оставалась в шаге от Ла Лиги, проигрывая в плей-офф.

«Жирона» выбирала между Мичелом и Хавьером Гарсией Пимьентой (сейчас он тренирует «Лас-Пальмас»). Спортивному директору Кике Карселю нравились оба, поэтому предложения о контракте по схеме «1+1» ушли обоим. За Санчеса, пожалуй, впервые в карьере говорил опыт: более 100 матчей в Сегунде, 46 игр в Ла Лиге, два повышения в классе смотрелись внушительно на фоне багажа Пимьенты, который всю жизнь работал в системе молодежных команд «Барсы».

Выбрали Мичела. Так он в третий раз вернулся в Сегунду.

Началось все непросто: «Жирона» выдала худший старт за 10+ лет и оказалась в зоне вылета, взяв 4 очка в 5 матчах. «Это деликатный, сложный момент, – говорил Мичел. – Наша цель – бороться за все, сражаться за большие достижения. С такой ментальностью мы должны подходить к матчам. Я должен вложить это в головы игроков».

Но ситуация не улучшалась: 8 очков в 10 матчах и место в зоне вылета уже всерьез грозили Мичелу отставкой, но боссы «Жироны» упорно верили в него и не поддавались возмущению фанатов. И Санчес перевернул ситуацию: 6 побед в 10 следующих матчах, и «Жирона» взлетает в таблице.

В Жирону Мичел переехал без семьи, поэтому все время уделял работе. «Я не провожу в раздевалке 24 часа в сутки, но слежу за тем, что едят игроки, куда они ездят, кто их окружает, – говорил тренер. – И я замечаю это, потому что должен контролировать такие вещи. На случай, если что-то случится, я хочу знать, как игроки дышат».

К декабрю «Жирона» шла 6-й – это последнее место, дающее право на плей-офф. А в период с января по март «Жирона» набрала 21 очко (лучший результат в Сегунде наравне с «Вальядолидом» и «Эйбаром»), сделав большой шаг к Ла Лиге.

«Жирона» снова – в третий раз подряд – попала в плей-офф за выход из Сегунды. Контракт Мичела по схеме «1+1» продлевался автоматически в случае выхода в Ла Лигу, но клуб был так доволен его работой, что еще до плей-офф предложил соглашение до 2024-го.

«Опыт дает ресурсы, которые, казалось, невозможно использовать, – отвечал Мичел на вопрос о том, помогут ли ему выходы в Ла Лигу с «Райо» и «Уэской». – Теперь, поработав с ними, ты осознаешь, что их можно использовать. Я лучше адаптируюсь, чем раньше. Важно замечать талант игрока и адаптировать его под нужды команды. Я по-прежнему стараюсь играть с позиции силы, владеть мячом, но если возникают ситуации, в которых нам нужно посидеть в обороне, то мы делаем это».

Санчес оправдал доверие, и «Жирона» вернулась в Ла Лигу. Мичел с первой попытки вывел из Сегунды все команды, с которыми работал. Трудности на старте сезона казались чем-то далеким. Секрет того, как Мичел тогда удержался на посту тренера, раскрыл Ферран Сориано, генеральный директор City Football Group, в которую входит «Жирона». «Мы провели очень детальный анализ, – рассказал Сориано. – Было две сложных ситуации: «Жирона» и «Нью-Йорк». Мы проанализировали данные с использованием искусственного интеллекта. Иногда мы проматывали одну игру около миллиона раз. И в случае с «Жироной» результат анализа был однозначным: «Ничего не трогайте, и все заработает». Так и получилось».

Мичел выучил каталанский. Так полюбил «Жирону»

Это была любовь: весь праздник, посвященный выходу в Ла Лигу, тренер, родившийся в Мадриде, говорил по-каталански. «Спасибо вам всем, – начал Мичел. – Вы украли мое сердце. «Жирона» и люди, которые ее любят, – особенные. Я очень вас люблю. Мы мечтали выйти в Ла Лигу. Теперь мы в Ла Лиге! Эти игроки – лучшие. В следующем году мы будем бороться за большее, а потом… В Европу!». Болельщики в восторге отвечали: «Мичел – каталонец».

«Я понемногу учу каталанский, общаясь с другом-журналистом и другими, – объяснял тренер в августе 2022-го. – Использую его ежедневно, переписываюсь на нем с сотрудниками. Надеюсь, в этом году я продолжу совершенствовать язык».

Мичела полюбили не только болельщики, но и руководство. «В нем мы нашли человека, которого искали годами, – сказал президент «Жироны» Пере Гвардиола в интервью RAC1. – Такого сложно найти. Сразу стало понятно, что это тот, кто нам нужен».

Новая цель Мичела – еврокубки. Верим?

Летом 2022-го Мичел снова получил задачу, которая еще ни разу ему не покорилась: удержать команду в Ла Лиге. «Мы должны продолжить писать историю, – настраивал он игроков перед стартом сезона. – Провести год в Ла Лиге – это недостаточно. Я никого не боюсь. Мы будем играть очень хорошо и выиграем много матчей. Я знаю, чего хочу. Мы начинаем исторический год».

И впервые у Санчеса все получилось: «Жирона» стала 10-й. «Ни одной команде не было легко против нас, – гордился Санчес в феврале. – В каждом матче мы боролись».

В июне «Жирона» продлила контракт с Мичелом до 2026-го, а он озвучил амбициозную цель: «Теперь мы хотим попасть в еврокубки. Это мечта каждого из нас».

На тот момент звучало неожиданно, но спустя пару месяцев «Жирона» лидирует в Ла Лиге, выиграв шесть матчей из семи. Пока Мичел отшучивается: «Сделаем скриншот турнирной таблицы», «Всерьез про нас в Лиге чемпионов пока могут говорить только домохозяйки».

Но почему бы и не помечтать?

Фото: Mutsu Kawamori, Oscar J. Barroso, Joaquin Corchero/Global Look Press; Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos