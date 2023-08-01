27 комментариев

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14-летний парень из Ростова ведет группу «Кадиса» ВК и получает зарплату от клуба. Да, такое возможно в 2023-м!

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Любовь Курчавова с ним поговорила.

14-летний Лев Костин – удивительный блогер. Он ведет телеграм-канал о «Кадисе» и официальную группу клуба вконтакте. А еще недавно на Sports.ru вышел его текст о новичке «Спартака» Тео Бонгонда.

Это не ошибка – у «Кадиса» правда есть официальная группа вконтакте. Несмотря на события в мире, в январе 2023-го клуб предложил Льву администрировать паблик, рассчитанный на русскоязычную аудиторию. С тех пор парень общается с директором «Кадиса» по соцсетям Хосе Гримой, а еще – получает от клуба подарки и зарплату.

Сейчас расскажем, как так вышло. Слово – Льву. 

Сначала ему больше нравился баскетбол, футбол полюбил после 0:7 «Спартака» от «Ливерпуля» в 2017-м

– Я родился в Ростове-на-Дону, но в этом году мы с родителями переехали в Тбилиси. Сейчас учусь онлайн, потому что подходящих школ здесь нет. Занимаюсь через сайт, а потом сдаю аттестацию. В целом учиться онлайн не так уж и сложно, все-таки есть все нужные материалы.

Гораздо раньше, чем футбол, я полюбил баскетбол, потому что мой папа работает баскетбольным агентом. Раньше работы у него было гораздо больше, сейчас уже поменьше. Он привозил довольно хороших баскетболистов из Америки в Россию (например, Джеральда Грина, который в России играл за «Локомотив-Кубань» и «Красные Крылья» – Sports.ru), поэтому баскетбол мне был ближе.

Потом футбол мне как-то сам по себе понравился. Помню, в 2017-м увидел матч «Ливерпуля» и «Спартака», который закончился со счетом 7:0. Тогда, наверное, я впервые увлекся, узнал побольше про футбол и начал за «Ливерпулем» внимательно следить.

Как парень из Ростова может влюбиться в «Кадис»?

– Да не знаю 😀. Случайно так получилось. В 2020-м почему-то зашел в таблицу Сегунды, «Кадис» шел на первом месте – они даже побили рекорд по очкам за первые десять туров. Увидел, приметил.

Новая стадия любви к «Кадису» началась, когда команда вышла в Ла Лигу (по итогам сезона-2019/20 – Sports.ru). Они делали хорошие трансферы: например, подписали Негредо, который выигрывал АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании. И отлично играли. Для первого спустя 14 лет сезона в Ла Лиге – точно отлично. Победили «Реал» и «Барсу», заняли 12-е место. После этого я уже точно понял, что буду болеть за «Кадис».

На стадионе матчи «Кадиса» я еще не смотрел, но в этом году собираюсь. Может, даже на день рождения. Он в этом году как раз совпадает с первым туром Ла Лиги.

Лев создал телеграм-канал в октябре 2022-го. Уже через три месяца с ним связался «Кадис» – предложил вести официальную группу вконтакте

– Телеграм-канал я создал в октябре 2022-го. Просто увидел, что многие создают каналы про клубы, но тогда их было не так много. Знаю, что не все авторы болеют за команды, о которых пишут, а создают каналы ради хайпа. Я просто хотел делать интересные посты про клуб. В прошлом году еще не так активно вел канал – было много учебы и других занятий. Сейчас времени гораздо больше, поэтому каждый день что-нибудь выкладываю. 

Потом я стал админом в официальном паблике о «Кадисе» вконтакте. Раньше страницы вконтакте были у разных европейских клубов – «Баварии», «Монако». Сейчас они закрылись, а «Кадис» свою все равно ведет. Испанцы вели этот аккаунт через переводчик.

Видимо, обо мне узнали благодаря телеграм-каналу. В январе этого года написали: «Хотим посотрудничать». Я начал вести аккаунт вконтакте, и он вырос еще сильнее (на момент публикации текста – более 22 тысяч подписчиков – Sports.ru).

Я регулярно общаюсь с директором «Кадиса» по соцсетям. Он мне и написал в январе. Раньше, где-то до марта, мы согласовывали контент, а потом он увидел, что я делаю нормальные посты, и необходимость в согласовании пропала. Теперь только раз в неделю смотрит, что я выложил. И все.

Сначала «Кадис» благодарил атрибутикой, а потом начал платить

– Когда мы только начали сотрудничать, «Кадис» отправлял мне футболки и шарфы, а совсем недавно стал платить. Я еще не в том возрасте, что мне нужны деньги на жизнь, но платят нормально – чуть больше 100 евро в месяц.

Если честно, я вообще не думал, что мне когда-то будут платить за это. Просто вел официальный аккаунт вконтакте, и это уже было прикольно. Все-таки администратор паблика, нацеленного на все коммьюнити в СНГ. Хороший опыт. Так что я был согласен и на джерси, которые они мне высылали. Недавно вот я получил третью форму «Кадиса» на следующий сезон.

Со стороны клуба – никаких проблем, связанных с ситуацией в мире. Страница на русском существует уже два года. Люди из клуба не рассказывали, почему сохранили аккаунт на русском, но, думаю, дело просто в желании расширять аудиторию. Все-таки у «Кадиса» очень много аккаунтов на разных языках – есть на японском и арабском, например.

Аудитория у группы вконтакте растет, потому что есть галочка. Всех это удивляет: «Откуда она, тем более у группы про «Кадис»?» Некоторые почему-то думают, что это неофициальный аккаунт, а галочку я получил сам. Мне кажется, в основном заходят из-за этого. Вконтакте я рекламу не покупаю, а вот телеграме иногда это делаю.

Кстати, буст каналу дал переход Бонгонда в «Спартак». Мы даже связались с пресс-службой клуба, они выложили у себя мой пост. Группу вконтакте я веду сам, в телеграме у меня есть помощник – друг, который тоже за «Кадис» болеет.

Работа не мешает учебе? А что с языками?

– В школе у меня не то чтобы уроки – просто надо сдавать аттестацию в конце мая. С апреля я каждый день занимался с репетиторами. Успеваю вести канал, когда занятия заканчиваются, все нормально. К тому же новостей не так много.

Испанский я не знаю. Пользуюсь твиттером – там можно найти все новости, есть автоматический перевод. Знаю английский. Если новости на нем, то супер, а с испанского перевожу либо на русский, либо на английский.

Что о любви к «Кадису» думают близкие и друзья? А те, кто болеют за топ-клубы?

–  Родители отлично относятся к тому, чем я занимаюсь. Поддерживают. Близкие очень рады, что так случилось, все-таки на канале уже довольно много подписчиков. Некоторые друзья даже стали за компанию болеть со мной за «Кадис».

Помню, «Барселона» четыре матча подряд не могла выиграть у «Кадиса» (с декабря 2020-го по апрель 2022-го у «Кадиса» было две победы и две ничьих – Sports.ru). И я подкалывал друзей, которые болеют за «Барселону», говорил, что «Кадис» – теперь их главный соперник, раз они два сезона не могут выиграть.

За что «Кадис» может полюбить человек, который ничего о нем не знает?

– Болельщики. У «Кадиса» они одни из самых лучших. За команду болеет весь город. В прошлом сезоне у «Кадиса» была лучшая заполняемость трибун в Ла Лиге. Еще у клуба есть история, там выступали интересные игроки.

И, наверное, характер. Прошлый сезон «Кадис» начал так: пять поражений с разницей 0:14. Ни одна команда не оставалась в Ла Лиге после пяти стартовых туров без голов. Но потом «Кадис» выдал серию из 10 домашних матчей без поражений (4 победы и 6 ничьих – Sports.ru) и не вылетел в Сегунду. Когда команда остается в Ла Лиге после такого старта – это еще круче, наверное.

Раньше болеть за команду, которой постоянно грозит вылет, было тяжело, а сейчас я уже привык. И это даже довольно забавно.

Лучший телеграм-канал о «Кадисе»

Официальная группа «Кадиса» ВК

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Лев Костин; Gettyimages.ru/Fran Santiago, Denis Doyle

27 комментариев

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Михаил Савченко
Крутой чел и клуб душевный, судя по всему. Респект, что тут добавить)
+59
0
+59
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Generalend
молодчина. пойду в ВК подпишусь, поддержу
+26
0
+26
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LaffyTaffy
Ответ Домоседов
Все бы прекрасно, но по нашему мудрейшему законодательству этот паренек теперь иноагент
Он же в Грузии живет, че ему бояться)
+18
-1
+17
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Домоседов
Все бы прекрасно, но по нашему мудрейшему законодательству этот паренек теперь иноагент
+21
-5
+16
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QnizzaQnizza
Саудиты покупайте пацана, достоин 👍
+14
0
+14
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Trash Talking
В нулевых-начале десятых, когда еще были популярны аськи, на таких энтузиастах множество пабликов и сайтов держалось :)
Помню, мне было 14 лет и я уже тогда следил за Атлетико. И как раз через аську товарищ меня свел с тогдашним футболистом Нефтчи, который тоже болел за Атлетико. Тогда еще работал русскоязычный сайт Атлетико (не знаю, существует ли он до сих пор), и я решил себя попробовать редактором этого сайта - мне предложили переводить новости с официальных иностранных источников на русский язык. Для меня это было честью. Всё, само собой, на энтузиазме. Но суть не в этом. Моему удивлению не было предела, когда я узнал, что сам сайт (и возможно паблик ВК) держался как раз на этом азербайджанце и... ещё одном 14-летнем подростке, который шарил в сайтах, и занимал должность администратора, потому что знал про обустройство сайтов и все эти коды. И это в 14 лет!
+11
0
+11
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Домоседов
Ответ LaffyTaffy
Он же в Грузии живет, че ему бояться)
А, ну да, прошляпил этот момент, получается, тоже ветеран Верхнего Ларса)
+9
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TFP_Sports
Челхорош
+7
0
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JBa
футбол полюбил после 0:7 «Спартака» от «Ливерпуля»

Свой человек, теперь и материал не грех прочитать
+5
0
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JENNINGS
Молодец, парень!
+4
-1
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Егор Антипов
Вот, ещё один молодой человек, полюбивший футбол благодаря Спартаку! А вы говорите...
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Илья Деньгин
Крутая история! Только успехов пожелать парню хочется)
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Тимур Латыпов Рав.
Этот чел участвовал в викторинах общего с моим другом тг . пипец удивительно увидеть целый пост про него,Красава просто
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Григорий Моногаров
я уже подписался, молодчик
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Dmitry Feldman
Молодец, парень! В жизни не пропадёшь.
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Tydeus
Ответ Домоседов
Все бы прекрасно, но по нашему мудрейшему законодательству этот паренек теперь иноагент
Он не занимается политической деятельностью, так что формально к нему этот закон не применим.
+5
-5
0
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Sirius26
Ответ Заборостроитель
В основном граждане — нормальные патриоты. Ну есть же и негодяи, и, к сожалению, их вдвое больше, чем нормальных.© Негодяй, получается паренек.🤣
Ну,это явно не его решение.Тут все касается его родителей... Его смысл приплетать,если он решения не принимал уезжать...
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