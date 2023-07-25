9 комментариев

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«Аль-Хилаль» Малкома – наглецы с трофеями. Звали Месси и Роналду, ждут Мбаппе и летают на самолете с золотым троном

Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Малком Малком
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
Жорже Жезуш Жорже Жезуш
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Знакомимся!

После зимних слухов о «ПСЖ» было сложно представить, что Малком перейдет в клуб из Саудовской Аравии, но это все-таки случилось.

«Зенит» получит 60 миллионов евро – рекордные деньги и для российского, и для саудовского футбола. А еще трансфер Малкома – пока в топ-10 самых дорогих сделок этого лета в мире.

Пора знакомиться с «Аль-Хилалем» – новым клубом российского бразильца.

Быстрые факты: «Аль-Хилаль» – самый титулованный клуб Саудовской Аравии. Название получил по указу короля (уникальный случай)

Клуб El Olympy («Олимпийский клуб») в октябре 1957-го создал шейх Абдулрахман бин Саед и стал его президентом. Через год он написал королю Саудовской Аравии Сауду ибн Абдул-Азизу Аль Сауду письмо с просьбой выбрать команде новое имя и предложил три варианта: «Аль-Ямама», «Аль-Вахда» и «Аль-Хилаль». Король ответил телеграммой под номером 381 от 2 декабря 1958-го: «Мы изучили предложенные варианты и выбрали третий – «Аль-Хилаль». Можете взять его».

Так «Аль-Хилаль» (в переводе с арабского – «полумесяц») стал первым клубом Саудовской Аравии, получившим название по королевскому указу.

Сначала шейх бин Саед руководил клубом сам, но уже к 1960-му в «Аль-Хилале» возник совет директоров. В 1961-м – спустя четыре года после основания – «Аль-Хилаль» впервые выиграл Кубок короля Саудовской Аравии, на тот момент – главный турнир страны, чемпионата еще не существовало.

Сейчас «Аль-Хилаль» – самый титулованный клуб Саудовской Аравии. Трофеев всегда было много: в 80-е – четыре чемпионства, в 90-е – еще два титула и первая победа в Азиатской лиге чемпионов. А в 2000-м началась гегемония, за 20 лет клуб взял 7 чемпионств (у конкурентов – не больше трех). В 2019-м «Аль-Хилаль» стал вторым клубом (после южнокорейского «Пхохан Стилерс»), выигравшим Азиатскую лигу чемпионов в третий раз.

Полный список впечатляет: 18 побед в чемпионате, 11 Кубков наследного принца Саудовской Аравии, 7 Кубков Саудовской федерации футбола, 6 Кубков короля Саудовской Аравии и Суперкубок страны.

И это только национальные! А ведь есть еще 4 победы в Лиге чемпионов АФК (последняя – в 2021-м), 2 Кубка обладателей кубков Азии, 2 Суперкубка Азии, 2 победы в Арабском кубке чемпионов.

Всего – 66 трофеев. Добавим к этому великолепию еще несколько красивых фактов об «Аль-Хилале». Это:

• первый чемпион Саудовской Премьер-лиги (ее создали в 1976-м);

• первый клуб, который брал Кубок наследного принца при всех действующих королях Саудовской Аравии (их было семь);

• первый саудовский клуб, выигравший Азиатскую лигу чемпионов (и первый арабский клуб, победивший в этом турнире дважды).

У «Аль-Хилаля» было три чемпионства подряд, но в прошлом сезоне он провалился – 3-е место (титул взял «Аль-Иттихад», за который теперь играет Карим Бензема, вторым стал «Аль-Наср» Криштиану Роналду). Так низко «Аль-Хилаль» не финишировал с сезона-2014/15.

У «Аль-Хилаля» большие проблемы с посещаемостью. Малком почти не почувствует изменений после РПЛ с Fan ID

Домашние матчи «Аль-Хилаль» проводит на 70-тысячном Международном стадионе имени Короля Фахда. На нем же играют сборная Саудовской Аравии, «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб».

При этом средняя посещаемость домашних игр «Аль-Хилаля» – чуть менее 9 тысяч человек. Это пятый результат в лиге после «Аль-Иттихада» (39+ тысяч), «Аль-Насра» (16+ тысяч), «Аль-Адалы» (12+ тысяч) и «Аль-Фатеха» (12+ тысяч).

Одну из январских игр «Аль-Хилаля» и вовсе посетили 3 714 зрителя. Несмотря на Роналду в составе «Аль-Насра», на одно из главных дерби страны пришло 24 674 человека.

Так что чемпионат Саудовской Аравии ощущается примерно как РПЛ с Fan ID. Но Малком-то уже привык.

«Аль-Хилаль» – это роскошь. От позолоты в клубном самолете рябит в глазах

В июне Одион Игало попал в заголовки таблоидов – нападающий, тогда еще игравший за «Аль-Хилаль» (потом с ним не продлили контракт), показал, на каком самолете команда летает на выездные матчи.

Этот Boeing 747-400 оценивают в 220 млн долларов, принц Альвалид бен Талал – саудовский миллиардер – арендовал его специально для «Аль-Хилаля», за который очень болеет. Изначально в самолете было 400 посадочных мест, но потом некоторые из них убрали ради предметов роскоши – например, столовой с золотым троном.

Звезды в «Аль-Хилале» были и до 2023-го (но крайне редко). Например, в 70-х заезжали чемпионы мира из Бразилии

В 1976-м саудовский футбол дорос до создания национального чемпионата. «Аль-Хилаль» выиграл первый розыгрыш Премьер-лиги и быстро утвердился в статусе одного из грандов.

Уже тогда «Аль-Хилалю» удавалось заманивать ярких иностранцев. В 1978-м в клуб перешел победитель ЧМ-1970 Роберто Ривеллино, а тренером стал Марио Загалло, побеждавший с Бразилией на двух чемпионатах мира подряд (в 1958-м и 1962-м). С ними клуб взял второе чемпионство – в 1979-м.

В 2019-м «Аль-Хилаль» за 6 млн евро купил Себастьяна Джовинко у «Торонто». В Саудовской Аравии он забил 16 голов и сделал 19 передач в 83 матчах, а в 2022-м уехал доигрывать в «Сампдорию».

«Аль-Хилаль» пытался заманивать звездных игроков на большие деньги еще зимой 2021-го – Диего Косте после ухода из «Атлетико» предлагали контракт на 2,5 года с общей зарплатой 17 миллионов евро, но трансфер так и не состоялся. Зимой 2022-го звали Пьера-Эмерика Обамеянга – тоже не срослось.

А летом «Аль-Хилаль» взялся за дело по-настоящему.

«Аль-Хилаль» хотел Роналду до «Аль-Насра», но помешал запрет на трансферы. А летом пытался уговорить Месси

Помните, как летом 2022-го Криштиану Роналду запросил трансфер из «Манчестер Юнайтед» после невыхода в Лигу чемпионов? Тогда писали, что португалец может перейти в «Рому» или «Наполи», но публично от него все открестились.

А в августе выяснилось неожиданное – The Athletic сообщил, что предложение по Роналду было всего одно, и сделал его «Аль-Хилаль». Но тогда отъезд в Саудовскую Аравию не входил в планы Криштиану – он хотел в клуб Лиги чемпионов. Через месяц президент «Аль-Хилаля» Фахад бен Нафель подтвердил интерес и рассказал, что сделка сорвалась из-за запрета на регистрацию новичков: «Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема заключалась не в деньгах и не в принципах. «Аль-Хилаль» способен подписывать мировых звезд, но всему виной решение о запрете регистрации новичков. Несмотря на него, мы не прекращали переговоры с футболистами, но откладывали их переход в финальную фазу, пока ограничения не сняли».

Роналду в том самом интервью Пирсу Моргану подтвердил, что получил огромное предложение, но не сказал, от какого клуба: «Да, было очень крупное предложение, это правда. В прессе пишут всякую чушь о том, что никто меня не хочет. Это совершенно не так. Я был счастлив в «МЮ», был настроен провести прекрасный сезон. Но в прессе продолжают писать о том, что никто не хочет Роналду. Как можно не хотеть игрока, забившего 32 гола в прошлом сезоне, в том числе за сборную Португалии? Сложно отказываться [от больших денег], но я думал, что я счастлив в «МЮ», что еще способен забить много-много голов и помочь команде».

«Аль-Хилаль» не сдавался и зимой, хотя запрет на регистрацию новичков продолжал работать. Несмотря на это, клуб общался с Роналду и был готов на «сумасшедшее предложение», но все-таки уступил «Аль-Насру».

Упустив Роналду, «Аль-Хилаль» не остановился. Уже в январе каталонская Mundo Deportivo полыхнула инсайдом: «Аль-Хилаль» хочет подписать Лео Месси на 300 млн долларов в год. В клубе быстро все подтвердили. «Это было бы как подписание Криштиану Роналду. История не про клуб и игрока, это направление не только для клуба. Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв», – заявил президент «Аль-Хилаля» Фаид Аль-Мофари.

Ставки повышались – сначала до 350 млн евро в год, потом – до 400. Журналист El Chiringuito Хайме Астрайн и вовсе утверждал, что Лео готов перейти в «Аль-Хилаль», если ему будут платить больше, чем Роналду. Журналист Ромен Молина заявил, что «Аль-Хилаль» нацелен на Месси ради возрождения их с Криштиану противостояния.

В мае переход Лео в «Аль-Хилаль» казался все более реальным – некоторые медиа писали об этом, как о решенном вопросе. Потом французский сайт Foot Mercato сообщил: Месси дают 1,2 млрд евро за 2 года, отец Лео принял это предложение, сам игрок тоже склоняется к переходу.

За Месси боролись еще и «Барселона» с «Интер Майами». Несмотря на огромные деньги саудовцев, Лео выбрал МЛС. «Если бы дело было в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще, – объяснял Месси после перехода. – Сумма по контракту с «Аль-Хилалем» казалась мне очень большой, и правда в том, что мое решение было принято по другим причинам, а не из-за денег».

Кого еще звал «Аль-Хилаль»? Здесь россыпь звезд

Неймара. «Аль-Хилаль» был готов предложить «ПСЖ» 45 млн евро, а самому бразильцу дать 200 млн в год (столько же платят Роналду). Но, кажется, Неймар не собирается покидать Европу.

Луку Модрича. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что полузащитник отказался от 200 млн евро за 3 года ради сезона в «Реале».

Бернарду Силву. Атакующему полузащитнику предложили 500 тысяч фунтов в неделю (а ведь в «Ман Сити» он получает всего 150 тысяч!). «Аль-Хилаль» предложил за игрока 70 млн евро, но потом все затихло.

Серхио Рамоса. В марте L’Équipe писала, что «Аль-Хилаль» дает ему 30 млн евро в год чистыми. As допускала, что сумма может дойти до 50 млн в год. Потом новостей не было, но после ухода из «ПСЖ» Серхио все еще без клуба.

Серджи Бускетса, Жорди Альбу и Марко Верратти. Журналист France Télévisions Мохаммед Буафси утверждал, что за счет их трансферов «Аль-Хилаль» хочет убедить Месси. В итоге Бускетс и Альба уже в Майами вместе с Лео, а Верратти – по-прежнему в «ПСЖ».

Такефусу Кубо. «Аль-Хилаль» давал 160 млн евро за 4 года и собирался выплатить 60 млн отступных «Сосьедаду», но 22-летний вингер отказался.

Луиса Диаса. За вингера «Ливерпуля» были готовы предложить 50 млн евро, но до переговоров не дошлоь: Юрген Клопп рассчитывает на игрока и не собирается его отпускать.

Харри Кейна. Недавно Sky Sports сообщил, что «Аль-Хилаль» заинтересовался форвардом «Тоттенхэма» и обсудил сделку с посредником. Но Кейна такой вариант вряд ли заинтересует.

А с кем Малком будет играть за «Аль-Хилаль»?

Несколько крупных сделок «Аль-Хилаль» этим летом все-таки осуществил. Изучаем:

Рубеш Невеш. 26-летнего опорника сборной Португалии за 47 млн фунтов купили у «Вулверхэмптона» (а ведь у него оставался год по контракту!);

Калиду Кулибали. Защитник быстро оказался не нужен «Челси», хотя перешел прошлым летом. «Аль-Хилаль» подсуетился – игроку дали 90 млн евро за 3 года, а «Челси» получил 20 млн.

Сергей Милинкович-Савич. После предложения на 20 млн евро в год Милинкович-Савич умолял отпустить его в «Аль-Хилаль». О сделке договорились быстро – «Лацио» получил 40 млн евро (и это тоже игрок с годом контракта!). Президент «Лацио» Клаудио Лотито уколол вслед: «Если игрок хочет уйти в Саудовскую Аравию, то только из-за денег. Пока Сергей завершает карьеру».

В основном за «Аль-Хилаль» играют местные футболисты. Например, в заявке сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022 было 12 игроков «Аль-Хилаля».

Кто еще может перейти?

Килиан Мбаппе. Самая шокирующая история лета. На фоне битвы форварда с «ПСЖ» журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщил: «Аль-Хилаль» готов заплатить 200 млн евро за Мбаппе и дать ему контракт на 400 млн евро за 2 года. L’Équipe писала, что форвард не хочет в Саудовскую Аравию, но «Аль-Хилаль» не останавливается.

Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» получил предложение «Аль-Хилаля» о трансфере Килиана на 300 млн евро. Правда, переговоры с игроком саудовцы пока не начинали. Журналист CBS Джеймс Бендж раскрыл, что «Аль-Хилаль» собирается дать Мбаппе – 700 млн евро за год и бесплатный переход в «Реал» летом 2024-го.

Александар Митрович. «Аль-Хилаль» предложил за форварда 30 млн евро, но «Фулхэм» отказал. Требуя отпустить, Митрович устроил чуть ли не бунт.  Об условиях контракта договорились быстро – писали, что его зарплата в «Аль-Хилале» увеличится в три раза (сейчас он получает 120 тысяч фунтов в неделю). Позиция владельца «Фулхэма» Тони Хана была жесткой: «Это просто потрясающе – если у вас достаточно денег, вам может сойти с рук что угодно, включая убийство, и можно попытаться подписать всех лучших игроков мира».

Митрович устроил забастовку: отказывался играть за «Фулхэм», так как считал, что за него требуют слишком много – 52 млн фунтов. Но «Аль-Хилаль» все-таки продавил трансфер – на замену Митровичу в «Фулхэм» уже едет Рауль Хименес (всего за 5,5 млн фунтов).

Ромелу Лукаку. Пока самая длинная сага «Аль-Хилаля». Сначала Лукаку предложили 50 млн евро за 2 года, но он отказался, так как хочет играть в Европе. Потом появился инсайд, что только «Аль-Хилаль» готов заплатить за Ромелу требуемые 40 млн евро. Предложение по зарплате тоже повысили: 90 млн долларов за 3 года. Новый отказ. «Аль-Хилаль» сделал еще одно предложение – 50 млн евро для «Челси» и столько же в год самому игроку (и это без учета бонуса). Лондонцев такой вариант устраивает, клуб давит на Лукаку, но он пока не сдается – хочет в «Ювентус».

А кто будет тренером Малкома?

«Аль-Хилаль» их очень часто меняет – мало кто задерживается на два-три сезона. За последние 10 лет клуб сменил 16 тренеров (и это если не считать исполняющих обязанности 🤯).

Неудивительно, что «Аль-Хилаль» искал нового тренера и этим летом. Сначала связались с Массимилиано Аллегри – предложили 60 млн евро за 3 года и 10 млн бонуса. Но тренер отказал – захотел остаться в Италии. Потом предложение увеличили до 30 млн евро в год, но и оно не убедило. Тогда «Аль-Хилаль» переключился на Жозе Моуринью. Тренеру «Ромы» предложили 30 млн евро в год чистыми, но он тоже не согласился.

В итоге команду возглавил Жорже Жезуш, до этого работавший в «Фенербахче». Кстати, он уже тренировал «Аль-Хилаль» с 2018-го по 2019-й.

Кто главные соперники «Аль-Хилаля»? 

«Аль-Иттихад» (там теперь Карим Бензема, Нголо Канте и Жота Невеш из «Селтика») и «Аль-Наср» (у них Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Секо Фофана и Алекс Теллес).

Матчи «Аль-Хилаля» с «Аль-Иттихадом» называют саудовским класико. Команды представляют два крупнейших города страны – Эр-Рияд и Джидду. Пока «Аль-Хилаль» успешнее: 18 чемпионств против 9, 21 победа в личных встречах против 6.

Противостояние с «Аль-Насром» развилось в последние годы – все-таки это дерби Эр-Рияда. Представляете, каким горячим оно стало, если бы Месси все-таки перешел в «Аль-Хилаль»?

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Почти миллиард евро за Мбаппе от «Аль-Хилаля». Что об этом известно?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason / Staff, Kaz Photography / Stringer; Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, IMAGO/Seskimphoto, Panoramic/Keystone Press Agency, Richard Callis/ZUMAPRESS.com, Ricardo Larreina/Keystone Press Agency, Peter Kneffel/dpa, Rit Heize/XinHua, C LEMENTMAHOUDEAUgaojing/XinHua/Global Look Press; East News/The Yomiuri Shimbun via AP Images

9 комментариев

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Павел Поляков
Все сюда зашли прочитать про самолет с золотым троном?)
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Роберт Дауни-средний
Ответ Simplicissimus
Весь этот блеск и цыганщина ничего не стоят по сравнению с бесконечно генерирующей мемы и рофлы РФПЛ)) Наши ногомячеры и накатить и дунуть, и не только калик могут! А кто-то и в гей-бары ходок. Так что, шах и мат саудовским ♂jabroni♂ от ♂real men♂ из РПЛ!
Ещё б заставить наших игроков играть за 300 hundred bucks в месяц, того гляди и играли бы ярче
+2
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Simplicissimus
Весь этот блеск и цыганщина ничего не стоят по сравнению с бесконечно генерирующей мемы и рофлы РФПЛ)) Наши ногомячеры и накатить и дунуть, и не только калик могут! А кто-то и в гей-бары ходок. Так что, шах и мат саудовским ♂jabroni♂ от ♂real men♂ из РПЛ!
+3
-2
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Андрей Балабаев
Какая же безвкусица этот самолёт. На одном уровне с малиновыми пиджаками и золотыми цепями, только с большим масштабом
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Obitonye
у нас есть свои наглецы дома
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Corvus24
К слову, остальные предложенные изначально названия клуба означают, соответственно, "единство/объединение" и "странствующий голубь". Так что "полумесяц" вполне нормуль.
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justbored
Разницы с предыдущим клубом не почувствует в общем.
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