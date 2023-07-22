Снежана родилась с больным сердцем и выросла в детдоме, а потом встретилась с «Динамо». И ее жизнь изменилась

Любовь Курчавова провела с ней день.

Знакомьтесь, это Снежана.

Когда девочка родилась, мама была в тюрьме. Отца она никогда не знала. Так и оказалась в детском доме города Грязи Липецкой области. У нее есть старшие сестры и брат, но бесконечно далекие. «Брат Саша учится, но не знаю, на кого, – говорила Снежана. – И про среднюю сестру Кристину ничего не знаю».

Мама о дочери помнила – ее письма из колонии на листочках в клетку Снежана перевозила из детдома в детдом. Новогодние пожелания, поздравления с днем рождения, рисунки. Когда мама вышла на свободу, письма приходить перестали, зато они несколько раз встретились. «Мама принесла однажды подарок – пацанячьи наклейки, – рассказывала девочка. – Сказала, что розовых с цветочками в магазине не нашла, а я и не расстроилась».

Потом мамы не стало.

В детдоме Снежана встретила любящих воспитателей и настоящих друзей. Когда ее взяли под опеку и увезли в семью, девочка подумала: раньше было лучше. «Мы жили впятером в двушке: мои новые братья и сестры, среди которых были родные и приемные, и Алла Андреевна, – рассказывала Снежана. – Я обращалась к ней на «вы» и так и не смогла назвать мамой. Мне тогда было девять и, наверное, я что-то делала не так: бесилась, может быть. Я уже очень мало помню. Помню, как до оформления опеки Алла Андреевна подарила мне куклу Барби. А я расстроилась, потому что не любила кукол и мечтала о машинке».

Спустя девять месяцев Снежану вернули в детский дом.

Тогда же Снежану прооперировали – имплантировали кардиостимулятор. У нее с рождения больное сердце – наследственные проблемы. Диагноз – первичная кардиомиопатия (смешанный фенотип), постинцизионная полная атриовентрикулярная блокада.

Мне эти слова не говорят ни о чем, но многое проясняется, если сказать, что установленный восемь лет назад кардиостимулятор берег сердце Снежаны от остановки. Потом все изменилось: когда заряда осталось на девять месяцев, кардиостимулятор уже не мог гарантировать спокойную жизнь.

Снежана обожает «Динамо» и шахматы (постоянно выступает на турнирах). А еще – лепит из глины, рисует и мечтает стать врачом

О Снежане не рассказать, промолчав о ее увлечениях.

Она обожает спорт. Особенно футбол. И болеет за «Динамо» – история их любви началась благодаря фильму про Льва Яшина. Снежана с радостью бы выходила на поле сама, но не дает больное сердце. Зато у нее есть другая отдушина – шахматы.

Несколько лет назад в сборной по шахматам не хватало девочки, и Снежану быстро обучили простым комбинациям. Уже через полгода ее взяли на соревнования в Сочи, потом – в Подольск. А этой зимой она привезла грамоту с очередного турнира – второе место.

И даже это не все – еще Снежана прекрасно лепит из глины (скоро я это докажу) и красиво рисует.

«Я хочу стать врачом и родить шестерых детей», – не сомневается Снежана.

«Почему так много?»

«Потому что дети – цветы жизни».

Снежана познакомилась с «Динамо» случайно. Уже в мае она побывала на матче – огласила состав перед «Локо» и нанесла первый удар

Историю Снежаны рассказал фонд «АиФ. Доброе сердце», когда слабое сердце девочки осталось один на один с разряжающимся кардиостимулятором, который срочно нужно было заменить на кардиовертер-дефибриллятор. Только он помог бы предотвратить внезапную остановку сердца и обезопасить жизнь Снежаны. Квот на год еще не было, а затягивать нельзя – можно опоздать. Фонд открыл сбор на срочную операцию – пока из 1 миллиона рублей собрали 406 тысяч.

И тут о Снежане узнали в «Динамо». Кстати, абсолютно случайно – весной одной из сотрудниц клуба пришло письмо от знакомого. Он прикрепил ссылку на страницу Снежаны на сайте фонда и написал: «Было бы классно, если бы вы ее поддержали».

Клуб тут же связался с девочкой.

В мае она познакомилась с командой лично – на матче с «Локомотивом». Вместе с ней приехали и другие подопечные фонда «АиФ. Доброе сердце» – они выводили футболистов на поле.

Перед матчем Снежану отвели в фан-шоп и подарили костюм с эмблемой «Динамо» и белоснежные кеды из новой коллекции. «Мы закинули всю красивую одежду в примерочную, и она все это бесконечно примеряла, – рассказали мне в клубе. – И она так улыбалась в тот момент – как девочка, которая зашла в магазин мечты. В тот день был релиз новых белых кед. И они… очень белые. Я ее предупреждала, говорила: «Снежана, только в дождливую погоду не надевай». А оказалось, что она их еще не носила. Тогда же мы подарили ей и синенький костюм, в котором она приехала сегодня».

Вернувшись на стадион, Снежана встретила команду у поля, пообщалась с Арсеном Захаряном и заплакала от переизбытка чувств. А еще – огласила состав, как настоящий диктор, и нанесла символический удар по мячу вместе с блогером Владом А4. Матч она смотрела из вип-ложи.

После приезда Снежаны в фан-шопе «Динамо» установили большую коробку – в нее можно было положить все, что нужно детям и подросткам из детского дома города Грязи. Команда тоже поучаствовала – подарила несколько десятков рюкзаков.

Тогда же Снежана получила новое приглашение – приехать на базу «Динамо», чтобы посмотреть тренировку и сыграть в шахматы с Даниилом Фоминым (вы же помните, что в академии «Краснодара» он обыгрывал Сергея Галицкого?).

Встречу долго откладывали: сначала Снежана простудилась, потом команда ушла в отпуск. Но все-таки она состоялась.

Этот день на базе «Динамо» я провела вместе со Снежаной и самым близким ее человеком, учительницей физкультуры Ириной.

На базе «Динамо» Снежане показали все: от разминки до медицинского центра. Но это был еще не конец

Москва встретила проливным дождем. Мы со Снежаной приехали на разные вокзалы – Ленинградский и Павелецкий, – но двигались в одном направлении. В сторону Новогорска.

Я впервые увидела ее в холле – вместе со Степаном Обрывковым (воспитанник «Динамо» и новый ведущий «Динамо ТВ», который провел со Снежаной весь этот день) она увлеченно рассматривала кубки, какие-то – даже поднимала. И сдержанно улыбалась. «Снежана заулыбалась, как только заехала на базу, – рассказали мне в «Динамо». – Она ехала серьезная-серьезная, а сейчас улыбается все время. И это показатель. Для нее это настоящее большое путешествие».

Мы гуляли по базе и заглядывали в каждую открытую дверь, когда в сторону раздевалки потянулись игроки. Даниил Фомин увидел будущую соперницу по шахматам: «Ну что, поиграем сегодня?» Антон Шунин и Федор Смолов отбили Снежане пять и спросили, как дела. А дела, кажется, были лучше всех: Снежана очень немногословна, но ее счастье читалось по сияющему лицу.

Потом Снежане показали разминку перед тренировкой и отвели в медицинский центр.

Когда мы вышли на улицу за пару минут до начала занятия, дождь закончился. Снежана и Ирина посмотрели на работу оператора, который снимает каждую тренировку, и разминку вратарей, а потом перешли к части поля, где играли в квадрат. После тренировки Снежана получила фото со всеми, с кем хотела.

На этом впечатления не закончились.

Кульминация дня – настольный теннис и шахматы с Даниилом Фоминым

Впереди ждала встреча с Даниилом Фоминым. Он пришел в библиотеку базы вовремя, минута в минуту. И начали не с шахмат, как планировалось, а с настольного тенниса. Я смотрела на их борьбу и удивлялась, что Снежана так хорошо играет. Удивился, кажется, и Даниил. «Надо было хоть потренироваться. Не знал, что будет такой уровень», – посмеялся он, когда Снежана выиграла очередной розыгрыш. Три партии на счет вышли очень упорными, и Снежана победила в двух из них. Когда в одной дошло до счета 9:9, Фомин сказал: «Вот это уже интересно, кофточку хочется снять». Снежана не оставила Даниилу шансов и выиграла 11:9. Но Ирину игра Снежаны все равно не порадовала: «Сразу видно, что давно не тренировалась».

Затем Снежана и Даниил сели за шахматный стол. Сражались сосредоточенно и упорно, но обе партии остались за Фоминым. Ирина расстроилась: «Очень уж много она зевала». Но, конечно, исход был не так уж и важен. Спускаясь в лифте, мы делились впечатлениями от шахматной партии, и Снежана подытожила: «Я одно планировала, а он по-другому ходил».

Когда мы уезжали с базы, над Москвой светило яркое солнце. На прощание Снежана подарила сотрудникам «Динамо» прекрасные самодельные вазы из глины.

Говорим с Ириной – оказывается, это бывшая футболистка! Она со Снежаной с 1-го класса: учит теннису, шахматам и возит на все турниры

– Я уже 10 лет работаю в детском доме, Снежана у меня с первого класса. Тренирую ее и остальных ребят – занимаемся настольным теннисом и шахматами. Потом они выступают на соревнованиях. У Снежаны хорошие результаты, но не скажу, что сейчас она хорошо сыграла. Видно, что все лето не тренировалась. Может, и волнение сказывается. В шахматах я дала только основу. Сама я особо не играю, я футболистка. Мастер спорта.

В 1994-м и 1995-м играла в Москве, была в школе олимпийского резерва, затем играла за Кострому, а потом оказалась в Липецке. Поначалу я обучала футболу, но дети у нас особые, с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья – Sports.ru), поэтому было сложновато. У нас много разных детей – с синдромом дауна, с задержкой психического развития. Так что я закончила историю с футболом.

Мы со Снежанкой много путешествуем – пять лет подряд ездили в Сочи на шахматный турнир «Восхождение» для детей-сирот. В этом году уже нет – Снежанка преодолела допустимый возраст. Дети на таких турнирах кайфуют: общение, новые места, все другое… Социализация. Вы же понимаете, как это важно для сирот.

Любовь к «Динамо» у Снежаны возникла благодаря фильму про Яшина. Она скрытная, так что я узнала об этом только года два назад. Обалдела от такого выбора, так скажем. Я сама с восьми лет болею за «Барселону» – нам тренер показывал их матчи на кассетах, когда я играла. Как-то так сложилось, что от российского футбола я далека – нравятся только некоторые игроки. Акинфеев, Жирков. Не скажу, что в России болею за какой-то клуб, но могу посмотреть любой матч – я за красивую игру.

О желании «Динамо» познакомиться со Снежаной я и знать не знала. Мне завуч позвонила: «Ты и со Снежанкой ближе, и сама футболистка, поэтому тебе будет очень интересно съездить с ней». Конечно! Мы со Снежанкой вообще обалдевшие были.

Когда приехали на матч «Динамо» в мае, было просто супер, ведь мы ничего такого никогда не видели. Кайфанули – это не сказать ничего. Были счастливы. Обе. Я много видела, много ездила, но никогда не смотрела на клуб изнутри, не проживала атмосферу такой игры. И без разницы, проиграли они или победили. Когда мы со Снежанкой зашли на поле, даже прослезились.

Эмоционально мы долго не могли отойти после матча. Постоянно прокручивали те события, вспоминали. Я приехала, рассказывала обо всем директору, завучу, и они говорили: «Видно сразу, что кайфанули». Эмоции переполняли что меня, что Снежанку.

Сегодня – такие же впечатления. Увидеть тренировку вживую… Я, конечно, много тренировалась, сама бывала на сборах, но это совсем другой уровень. Даже говорить нечего. Тот же квадрат – как они все это быстро… На одном дыхании. Мне было очень интересно.

Снежана последний год в детском доме. Многие дети боятся выпуска, но у Снежаны все будет хорошо. Она поездила, много видела. И она совсем другая.

«Добрые дела должны быть в радость». «Динамо» закроет сбор Снежаны

– Очень нравится отношение Ирины к работе, – рассказали мне в «Динамо». – Если бы оно было формальным, то Снежана не приехала бы, потому что она в лагере до конца августа. Любой другой сотрудник сказал бы: «Не морочьте голову, давайте в сентябре поговорим». Ирина сейчас в отпуске. Она пожертвовала своим днем, заранее забрала Снежану из лагеря, чтобы она поспала у нее дома перед поездом, и привезла ее в Москву.

До Снежаны самая яркая такая история у нас была, наверное, с Пашей, про которого ты писала. С ним мы до сих пор поддерживаем отношения – они с семьей ходят на все матчи, заходят в подтрибунку даже без сопровождения сотрудников, потому что команда их знает. Игроки кричат: «Ооо, Паша приехал». Это очень приятно. Паша очень искренне переживает за команду.

После Паши мы нашли Снежану и очень обрадовались. Всегда хочется делать что-то полезное, но так, чтобы это приносило удовольствие не только тебе, но и другой стороне. Потому что, к примеру, далеко не всем фондам или их подопечным интересен футбол.

Мы еще после похода Снежаны на матч с «Локо» сказали фонду: «Вы не думайте, 28 мая все не закончится. Мы хотим продолжать общение». Потому что видно, что она получает колоссальное удовольствие от соприкосновения с клубом. Главный критерий наших благотворительных акций – реальная польза. Но всегда к пользе хочется добавить радость. И мы стараемся создать баланс, при котором будет классно и нашему герою, и всем, кто в этом участвует.

От футболистов мы всегда получаем обратную реакцию после таких акций. В случае со Снежаной – игроки вместе с клубом помогли собрать деньги на лечение, а Даня Фомин настолько проникся, что даже был сам готов полностью закрыть сбор. Все это говорит о том, что история Даню и других ребят зацепила. Мы достучались до их сердец и получили искренний отклик.

Благотворительность, добрые дела должны быть в радость, с классными эмоциями. Вот почему мы хотели развить эту историю. Наверное, можно было просто написать: «Снежана – сирота, ей всю жизнь придется жить на кардиостимуляторах». Но мы постарались донести: да, у нее непростая жизнь, при этом она отлично играет в шахматы, любит футбол и много чем увлекается. И мы ее не просто всем показываем, а стараемся очень органично вписать в наш матчевый или тренировочный день. Похожим образом мы действовали и в случае с Пашей: открыто говорили о том, что у ребенка непростая жизнь и сложное заболевание, но он очень творческий парень – и настолько любит футбол, что даже участвовал в разработке коллекции футболок для нашего магазина. Все средства от их продажи мы перевели его семье.

Мы всегда думаем про ребенка: если бы Снежане было некомфортно, мы бы никогда не заставили ее этим заниматься. Все-таки от того, что мы делаем, должна быть реальная польза. От этого всегда проще и радостнее просыпаться по утрам.

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Помочь фонду «АиФ. Доброе сердце», благодаря которому Снежана познакомилась с «Динамо», можно по ссылке

Фото: fcdm.ru