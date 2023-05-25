33 комментария

Любовь Курчавова поговорила с теми, кто это видел.

«Вспоминается чемпионство в 2007-м, – говорил Андрей Аршавин весной 2020-го в эфире «Матч ТВ». – Все очень хотели стать чемпионами после большого перерыва, и вот последний матч, плохое поле, соперник с хорошими футболистами, Радек Ширл забивает… Для города это была значимая победа, на Невском были такие гуляния… Думаю, они уже не повторятся, так как «Зенит» будет часто выигрывать что-то, не будет такого, что на «свежачка».

Трудно поспорить: с тех пор у «Зенита» уже восемь чемпионств и масса других трофеев. Конечно, все они ценны, но сейчас каждый новый кубок считается естественным, что делает ноябрь 2007-го совершенно особенным.

Мы записали 6 монологов тех, кто видел это своими глазами. Федор Погорелов и Кирилл Набутов вели чемпионский концерт на «Петровском», Егор Крецан был студентом журфака СПбГУ (потом он станет директором «Зенита» по новым медиа). Еще три героя – Анна, Евгений и Дмитрий – болельщики «Зенита», которые встретили тот день в разных, но очень счастливых обстоятельствах.

Рассказывает Федор Погорелов – он вел концерт на «Петровском»: «Когда команда приехала, остров трясло»

– Мне очень повезло: 11 ноября я провел на работе (в студии канала «100ТВ» – Sports.ru). В этом смысле я счастливейший человек, поскольку прожил этот футбольный день посекундно вместе с командой. Понятно, что весь город жил в предвкушении большого события. Чего уж там, исторического. Сказать, что я волновался – не сказать ничего. Опыта прямого телевизионного эфира у меня тогда еще не было. Есть пошлое выражение «напряжение можно резать ножом». Вот такая была студия до матча и в перерыве, потому что преимущество «Зенита» было очень хрупким. Второй тайм – как в тумане. Совершенно дикий экстаз в студии после финального свистка. Мое счастье еще и в том, что для меня тот день не закончился с финальным свистком, потому что мы с Кириллом [Набутовым] поехали вести награждение на «Петровский». По-моему, чтобы попасть на церемонию, нужны были какие-то бесплатные квитки, но, по моим ощущениям, на безопасность в тот день всем было капитально наплевать.

Я приехал на стадион, припарковался и разрыдался. Минут на 10. Неконтролируемая истерика. И совершенно непередаваемое ощущение счастья. У меня есть товарищи среди фанатов, которые ездили на выезд в Раму (Раменское – Sports.ru). Это такие серьезные взрослые мужики. И я знаю, что 20 мужиков остановились в придорожном кафе на обед, зашли в банкетный зал, сели и разрыдались. А в соседнем зале была свадьба. Оттуда пришли родственники жениха и спросили: «У вас горе? Как помочь?» А ребята, утирая слезы, – я и сейчас в слезах – сказали: «Мы стали чемпионами».

Я жалел только об одном: что не полетел с командой. В те времена я периодически летал с «Зенитом». Но у меня была работа на телике, и я остался в Петербурге. Кусал локти, что не лечу в чемпионском самолете, но утешал себя тем, что присутствую на награждении.

Огненный стадион. Там были люди с температурой 40, с воспалением легких. Я знаю, что в тот день ребята купались в Финском заливе. Когда команда приехала, остров трясло. Петровский остров, на котором находится стадион, пошатывало.

Если правильно помню, сначала была церемония награждения. Я очень волновался и в своей дурацкой курточке по бумажке зачитывал: «Слово предоставляется председателю открытого акционерного общества «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру». И совершенно безумный Миллер с сорванным голосом орет о том, что футбольная столица наконец вернулась в Петербург. Потом был какой-то бесконечный круг почета. Радим, который тогда уже почти не играл, снимал это все на камеру. Аргентинский флаг Домингеса, украинский флаг Тимощука, совершенно ошарашенные глаза всей петербургской молодежи – Аршавина, Денисова, Кержакова. Очень серьезный Слава [Малафеев]. Сейчас думаю: а он-то в каком стрессе был, ведь «Сатурн» должен был сравнивать. «Сатурн» очень хотел премиальные от «Спартака», они прекрасно играли. Это, возможно, их лучший матч в том сезоне.

Помню, как Кирилл [Набутов] меня ругал за то, что курю на спортивном сооружении. Он тогда уже бросил и, как все бросившие, остро реагировал на курящих рядом. Я вышел со стадиона, сел в бричку, закурил и поехал до дома на улицу Воскова. Припарковался и чуть ли не пошел спать. Я вот сейчас специально посмотрел: 11 ноября – воскресенье, так что в понедельник мне с раннего утра нужно было работать на «Радио Зенит» и начинать фестивальную неделю обсуждения золотых медалей.

На «Петровский» попал минимум – всего 21 тысяча. Радим рассказывал мне, что они ехали из Пулково сквозь стену людей. Когда ты едешь по Московскому проспекту, по Фонтанке, по Невскому, и вокруг толпа – даже на такого пожившего, поигравшего и многое видевшего циника, как Влад, это произвело огромное впечатление. А еще его тронула семья: отец, мать, ребенок – все с флажками, все с шарфиками. И это было ответом на вопрос: «Для кого это все случилось?»

В 1999-м я не болел «Зенит», но, естественно, смотрел хронику того, как Петербург встречал команду после победы в Кубке. Тогда автобус не мог проехать. Дворцовая площадь была забита, как в августе 1991-го. 50-70 тысяч человек. Ощущение, что в ноябре 2007-го было то же самое.

Помню, что после Кубка УЕФА, когда прилетели в Петербург, у СКК постояли чуть-чуть, и все уже. А Суперкубок, по-моему, как-то уже и не праздновали, потому что силы кончились. Удивительные 9 месяцев. Вы же понимаете, что невозможно и в пятницу, и в субботу сделать офигенную вечеринку. Конечно, эмоциональный пик 2007-го был очень яркой вспышкой, не повторившейся с тех пор ни разу. Все остальные чемпионства я встречал в Петербурге – иногда на работе, иногда как горожанин. Может быть, золото-2015, совпавшее с 90-летием клуба, было сопоставимо по празднику. На стрелке Васильевского было ярко. Но городское безумие 2007-го, когда в кабаках не было места, когда весь вечер ты ждешь команду, она летит, «Пятый канал» бомбит включениями из Раменского, из Пулково, со стадиона… Думаю, такого покрытия не было никогда в истории новейших побед «Зенита».

Ну а в 1984-м все было намного скромнее в силу очевидных обстоятельств.

Рассказывает Кирилл Набутов – он вел концерт на «Петровском» вместе с Погореловым: «Это последнее поколение истинно питерской команды. Было единение города со своими»

– Запомнилось, что в студии телеканала «100ТВ» был устроен коллективный просмотр-репортаж. Установили экран, пригласили звезд, и мы вместе смотрели игру. Самая пиковая нагрузка была под самый конец, когда «Сатурн» мог сравнять, но мяч из пустого угла головой выбил Домингес – по-моему, самый низкорослый футболист того «Зенита». Это, конечно, был полный восторг.

Эфир и концерт мы вели с Федей Погореловым. Были два поколения дураков – старое представлял я, молодое – он. Были Илья Клебанов (бывший полномочный представитель президента РФ в СЗФО – Sports.ru) и Валентина Матвиенко, которая тогда занимала пост губернатора. Запомнилось, как она просила, чтобы ее первой выпустили на сцену, а ни в коем случае не Клебанова. Было смешно.

Естественно, это самая близкая мне команда, я там знаю полно народу – от руководства до футболистов. И нужно без какого-то пафоса сказать, что это было последнее поколение истинно городской команды, потому что в ней было много воспитанников ленинградского футбола. Это поколение Аршавина, Кержакова, Радимова, Малафеева. Все эти ребята родились и выросли в Ленинграде или рядом с ним. Тогда было больше настоящего единения города со своими. Болели очень искренне. Сегодня в «Зените» нет ни одного питерского футболиста, кроме вратаря Кержакова, который родился в Кингисеппе. А две трети составляют люди из Южной Америки. Конечно, они носят форму «Зенита», но все прекрасно понимают, что это артисты бродячего цирка. Им дадут другой контракт, и они завтра будут забивать уже «Зениту». И «100ТВ» очень правильно это прочувствовал – это питерский, а не всероссийский канал. Они делали упор на патриотическую ленинградскую историю.

Рассказывает Евгений: «Мы перекрыли Невский и пошли к Дворцовой. Даже люди из троллейбусов хотели к нам присоединиться»

– Я айтишник, занимаюсь развитием сайтов и приложений. За «Зенит» я болею с 1999-го. В 2006-м впервые поехал на выезд – Вираж, все дела. Застал золотые годы. Ходить на Вираж я перестал в 2012-м. После этого посещал стадион – до введения Fan ID.

Нужно понимать контекст – в 2007-м это был очень маленький клуб. Самый крупный успех – Кубок России в 1999-м. Вот сейчас взял бы «Акрон» Кубок России, и весь Тольятти стоял бы на ушах. Тогда так было у нас. Молодым болельщикам «Зенита» трудно представить. Несмотря на это, мы постоянно повторяли: «Зенит» – чемпион». И только какие-то старые люди на «Петровском» говорили: «А вот мы в 1984 году стали чемпионами, и это было такое, ребята, что вы и представить себе не можете». Ну мы и не могли.

Уже в сентябре мы нервничали. Находились в постоянной тревоге и чувствовали, что это чудо может произойти. При этом все понимали, что оно если и произойдет, то еще нескоро. И думали, что все, наверное, закончится как обычно.

30-й тур – лишь бы не обосраться. Руки дрожат невероятно. Мы действительно бредили этим. 11 ноября 2007-го я был в Раменском. Нас приехало 30 тысяч, добирались всеми возможными способами. Кто-то на такси даже ехал. Все – с левыми билетами, потому что в «Сатурне» сказали, что у «Зенита» есть квота 10%, и все. Ну, окей. В Петербурге есть типография 😄. Но типографии тоже не справились. Кто-то дома на принтере печатал. И сначала все волновались, чтобы бумага совпадала и все такое, а потом уже не парились. И я точно знаю, что были люди, которые по напечатанному на принтере билету попали на стадион.

Ширл забил, все вроде идет по плану, но мы все равно волнуемся. И на 80-й минуте начались проблемы. Мы на трибуне были уже в предынфарктном состоянии. Массовая тахикардия у людей началась, кто-то падал в обморок. Я не шучу, так и было. Все рыдают, обнимаются, а еще ничего не закончилось. Потом случилось вознесение святого Домингеса. Я бы умер, наверное, там, будь чуть постарше. Невероятный момент.

Дальше – эйфория. Отмечаем. Шампанское, дорога обратно. Эмоциональное перенапряжение было настолько сильным, что по дороге домой у меня начались галлюцинации. Я, конечно, пил, но никаких веществ. Мы едем обратно, и никто не мог осознать, что произошло. Остановились в кафе, там включен «5 канал». «Зенит» уже прилетел, сидит Адвокат в генеральской форме. А это все как будто не с нами происходит.

Сначала планов собраться [на следующий день] не было, но где-то в два часа дня, когда все поспали, договорились, что вечером встретимся на Манежке. Небольшая площадь, но туда набилось где-то 5 тысяч человек. Были обнесены все окружающие магазины, в которых продавалось шампанское, а потом уже и просто все что угодно. Шампанского было столько, что я потом дважды стирал одежду. Достал, а она все еще пахнет.

Подхожу к «Макасину» (один из лидеров фанатского движения «Зенита» Александр Румянцев – Sports.ru), говорю: «Пойдем на Невский». Он ответил: «Да нам и тут хорошо». Но где-то через час эта идея укоренилась, мы построились и собрались на Невский. Совершенно неожиданно для горожан мы перекрыли движение и двинулись от Малой Садовой в сторону Дворцовой площади. Очень довольные. Кстати, господ из полиции вообще не было, хотя очевидно, что они должны были где-то быть. Троллейбусы стоят, но при этом чувствуется, что нас понимают и поддерживают. Даже люди в троллейбусах, которым мы причинили очевидные неудобства, в тот момент явно хотели стать частью этой веселой толпы. Через арку Генерального штаба мы очень красиво зашли на Дворцовую площадь, которая не видела такой толпы, наверное, с 1991-го. Только тогда она была не веселая.

Наверное, только где-то к февралю эмоции улеглись и пришло осознание того, что «Зенит» стал чемпионом. Это был однозначно лучший день в моей жизни. И однозначно – лучше уже не будет никогда.

Если сравнивать эмоции, то даже победа в Кубке УЕФА уже воспринималась чуть проще. Хоть это и были очень близкие, сравнимые вещи. Как бы сравнить… Кубок УЕФА – это Леонов вышел в открытый космос, а 11 ноября – это Гагарин. И Леонова помнят гораздо меньше людей, чем Гагарина.

Рассказывает Анна: «Такого счастья я не видела никогда. Весь город выскочил на улицу»

Я родилась в Санкт-Петербурге, по образованию – филолог-русист. Работаю в агентстве переводов. За «Зенит» начала болеть в 2001-м, мне было 16 лет. Активно следила за чемпионатом, несколько раз даже ездила на выездные матчи. Впервые – с папой в Новороссийск на игру с «Черноморцем» в том же 2001-м, потом – уже самостоятельно в Москву на игру с ЦСКА.

В 2007-м я смотрела по телевизору награждение и была настолько счастлива, что тоже захотела выйти на улицу и отпраздновать. Даже подготовила что-то типа плаката на тетрадном листке. Написала: «Зенит» – чемпион! Ура-ура! Ищу компанию, чтобы отпраздновать». С этим плакатом поехала в центр, на Невский. Я тогда очень страдала от одиночества, незадолго до этого рассталась с молодым человеком, очень скучала. И решила немного развеять тоску.

На Невском увидела толпу таких же счастливых, как и я, людей – они обнимали друг друга, радостно приветствовали, все были в зенитовских шарфах. Все были очень добродушно настроены, предлагали друг другу выпить и затусить. Обстановка была сравнима с тем, что происходит на Новый год или в какой-то большой праздник.

Такого счастья я не видела никогда. Это был такой день… Который на всю жизнь запоминается. Весь город выскочил на улицу в едином порыве. Все друг друга поздравляли, обнимались – независимо от пола, возраста, национальности. Это было очень необычно и радостно. А еще во время празднования я познакомилась с молодым человеком, с которым мы еще какое-то время время встречались потом.

В тот день я домой не вернулась – только на следующий 😄.

Рассказывает Егор Крецан – экс-директор «Зенита» по новым медиа. В 2007-м он был студентом и попал на «Петровский», получив билет от прохожего

– 11 ноября 2007-го было много праздничных и даже отчасти мистических обстоятельств.

Тогда я учился на факультете журналистики СПбГУ, и у нас все действие разворачивалось на 1-й линии Васильевского острова. Оттуда недалеко до «Петровского». Я не поехал в Раменское – на тот момент еще не ездил за командой и не знал, что в будущем мне это предстоит. Но, видимо, чувствовал.

Рядом с журфаком было грузинское кафе, подвальное такое помещение. Мы смотрели матч там. Конечно, очень радовались. В компании было 4-5 человек, и некоторые из нас уже работали журналистами и были аккредитованы на «Петровский».

Вечером должен был пройти праздничный концерт. И в какой-то момент мы поняли, что настало время идти туда. В надежде на что-то. У нас на четверых или пятерых был один билет и одна аккредитация. Мы всю дорогу разрабатывали план, как сейчас будем играть в игру «Волк, коза и капуста» – кто зайдет, кто кому что вынесет. План был такой: кто-то зайдет в пресс-центр, возьмет там еще одну аккредитацию, и мы друг другу через забор что-то передадим. Казалось, в тот момент в Санкт-Петербурге, а, может, и в мире, нет места важнее стадиона «Петровский».

На «Петровский» мы отправились с ощущением, что все друг другу – братья и сестры. Помню, шли по Тучковому мосту, уже перешли его вершину, и ко мне совершенно случайно подходит какой-то мужик и говорит: «Слушай, у тебя билет есть?» Я говорю: «Нет». А он отвечает: «Тогда у тебя сегодня счастливый день». И дает мне билет. По нему я зашел на стадион. Потом мы еще поманипулировали с аккредитациями. В итоге я и в пресс-центре оказался. На тот момент я еще не работал журналистом на «Зените» и впервые увидел Алексея Петрова, Никиту Гулина, Геннадия Сергеевича Орлова и других легендарных для клуба и петербургской журналистики людей. Потом мы стояли на центральной трибуне, но не там, где ложа прессы, а на противоположной стороне. Мне кажется, никто не знал, что делать. Какая-то программа была – речи говорили, но всех просто так распирало от этого ощущения, что и не надо было ничего говорить.

После того дня у меня была возможность пережить достаточно большое количество разных побед вместе с «Зенитом», уже находясь внутри команды, но, наверное, те эмоции, что были в 2007-м, стали точкой отсчета.

Любят говорить, что это несравнимо – первый трофей или победа после длинной паузы с тем, что происходит потом. Словно первые эмоции – лучшие, а все что потом – какое-то повторение. Мне кажется, всегда было радостно. Я даже сейчас смотрел, когда команда победила уже в пятый раз подряд, и многим могло показаться, что все уже приелось. Наверное, это выглядит не так ярко, но это совершенно не значит, что эмоции приглушенные или какие-то не такие. Когда я работал в «Зените», чемпионство с Виллаш-Боашем и первая звезда были не менее яркими с точки зрения эмоций. Тоже большая победа. Был классный парад на автобусах, когда головами чуть все дорожные знаки не расшибли на Невском.

Но победы «Зенита» в 2007-м и 2008-м стали уже если не апокрифом, то чем-то мифическим. Сейчас рассказываю, возвращаюсь туда мыслями и понимаю, что это был абсолютно счастливый день. Наверное, другого такого, может, и не будет. Что должно произойти? «Зенит» должен Лигу чемпионов выиграть? Дай бог, может быть, однажды. Помню, на следующий день мы пришли на журфак, и все, у кого был хоть какой-то зенитовский мерч, были в нем. Все сходили с ума. С точки зрения того, как это в городе проживали, что это значило для людей, это было невероятно круто.

И здорово, что у нас такая возможность была, потому что ради таких моментов живут тысячи, сотни тысяч и миллионы людей, а прожить их удается далеко не всем.

Рассказывает Дмитрий: «Таких дней больше не будет»

– Мы сидели с друзьями в баре на Петроградке, а один из наших друзей был на матче в Раменском. Он звонил оттуда, и там творилось просто нечто. Приехал без голоса совсем.

Затем стало известно, что команда возвращается из Москвы с кубком и приедет на «Петровский». Мы пошли по Большому проспекту [Петроградской стороны] до стадиона. Стояли, ждали, но на «Петровский» в итоге не смогли попасть. Когда команда приехала, все вокруг гудело. Все обнимались, было настоящее единение. И, главное, счастье испытывали все поколения. Звонишь родителям – они кричат, дети кричат. Наши друзья поехали в Пулково, со всеми созваниваешься, они тоже гуляют, ждут команду. Город гудел во всех точках – Пулково, Московский проспект, Невский, «Петровский». После того дня «Зенит» таких эмоций уже не вызывал. Первый раз – всегда самый запоминающийся.

Таких дней больше не будет. Кого ни спрошу, все так говорят. Видимо, что-то подобное было в 1984-м, но нам было по 5 лет. Помню, в 1999-м мы встречали команду на Невском после победы в Кубке. Немножко не то, но по тем временам это было очень круто. А потом – только 2007-й. Ничего сравнимого не было и не будет. Ни чемпионат Европы, ни Кубок УЕФА – нет. 2007-й – это было что-то.

Наутро все проснулись счастливыми. Я купил «Спорт-Экспресс», были большие очереди. В 8 утра в одном ларьке газет уже не было. Настолько исторический момент, что все побежали купить на память. Я только в третьем нашел ее.

Наверное, эмоций тогда было так много, потому что борьба шла до последнего тура. До последней минуты. Это не то, что сейчас, когда за пять туров до конца выигрывают. Сейчас живешь с ощущением, что «Зенит» если не за пять, то за 2-3 тура до конца станет чемпионом.

Это уже совсем другая история.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Антон Денисов; fc-zenit.ru/photo/Вячеслав Евдокимов; instagram.com/fpogo; twitter.com/ridethecrab; instagram.com/nabutov3; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look