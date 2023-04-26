«Реал» в 16 лет – безумство». Эдегор рос под неистовым давлением, которое чуть не убило в нем ребенка

Любовь Курчавова – о сложном пути лидера «Арсенала».

Первые шаги Мартина Эдегора в большом футболе были похожи на сказку.

В 13 – тренировки с основой «Стремсгодсета».

В 15 – дебют в чемпионате Норвегии. Мартин вышел при 0:0 в матче с «Олесунном» и за 19 минут отдал голевую. «Стремсгодсет» победил 2:0. «Это самый большой талант из тех, что я видел», – восхищался тренер Ронни Дейла.

Спустя четыре месяца, в августе 2014-го, Эдегор стал самым юным футболистом в истории сборной Норвегии – 90 минут в товарищеском матче против сборной ОАЭ.

Машину хайпа было уже не остановить. Казалось, она перемелет юного парня, и Эдегор превратится в нового Бояна Кркича или Фредди Аду. Но все сложилось иначе. Мартин прошел через «Реал» и несколько аренд, возмужал, а теперь борется с «Арсеналом» за первое чемпионство за почти 20 лет.

Как Эдегор из застенчивого подростка превратился в настоящего лидера?

В 12 Эдегор тренировался с 15/16-летними. В 14 его хотели 63 клуба

Вообще-то главный вид спорта в Драммене – родном городе Эдегора – это бенди, но Мартин еле стоит на коньках. Даже зимой они с друзьями хватали мяч и бежали раскалывать лед, чтобы поиграть в футбол на снегу. Мартин с рождения не расставался с мячом и играл в детском манеже, когда еще не умел ходить.

Эдегор родился, когда его отец Ханс-Эрик, экс-полузащитник «Стремсгодсета» и «Сандефьорда», уже завершил карьеру и стал одним из владельцев детской академии «Драммен Стронг». Там Мартин и начал заниматься футболом. Отец стал его первым тренером.

Когда Мартину было 6, его родители вложили 50 тысяч крон в строительство поля с искусственным покрытием в паре сотен метров от дома. Отец дополнительно тренировал Мартина в гараже – там, например, они делали упражнение «три касания»: первым Ханс-Эрик давал сильный пас, вторым Мартин обрабатывал мяч, а третьим – возвращал. Звучит просто, но они стояли почти вплотную и занимались в очень высоком темпе.

Эдегор постоянно тренировался – каждую неделю он работал с мячом около 20 часов. Это часть методики Ханса-Эрика – он не понимал, зачем в футбольных школах столько бега, и считал, что нужно как можно тщательнее отрабатывать технику. «Мы в Норвегии должны делать все, чтобы дети работали с мячом столько же, сколько их сверстники из стран, где круглый год есть все для занятий футболом, – говорил Ханс-Эрик в интервью VG. – Меня это очень беспокоило, и я хотел, чтобы Мартин работал с мячом не меньше, чем ребята из Бразилии, Италии и Англии. Я никогда не говорил об этом Мартину, чтобы не давить, но у нас действительно меньше времени».

Мартина не нужно было заставлять – он хотел играть в футбол бесконечно. «Я понял, что он многого добьется, когда мы с ним тренировались однажды вечером, – вспоминал Ханс-Эрик. – Я предложил пойти домой, но Мартин ответил, что должен нанести еще 50 ударов с правой ноги. Тогда ему было 7 или 8 лет».

Прогресс Мартина поражал – в 11 он перерос локальную академию «Драммен Стронг» и перешел в «Стремсгодсет», команду из первой лиги (а еще – главный клуб в карьере отца). Уже в 12 он тренировался с теми, кому было по 15-16. И за ним не успевали. Низкому и щуплому Эдегору было неуютно среди традиционно высоких и мощных норвежских футболистов, зато он научился стоять на ногах до последнего. К 14 Эдегор регулярно играл на взрослом уровне – за третью команду «Стремсгодсета» в 5-м норвежском дивизионе.

Когда Эдегору исполнилось 13, о нем почти не знали в Драммене, но очередь из спонсоров уже выстроилась – подписать Мартина хотели Nike, adidas и Diadora. Когда ему было 14, «Стремсгодсет» получил 63 запроса от зарубежных клубов. Среди них были «Бавария», «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Арсенал».

«Его хотели все топ-клубы Европы, но сильнее всего меня впечатляли не навыки Мартина, а то, что он и его семья смогли удержаться на земле, – делился менеджер «Стремсгодсета» Руне Мартинсен. – Лицо Мартина каждый день появлялось на обложках, журналисты дежурили у его дома и даже стучали в дверь, а он просто сохранял спокойствие и думал о прогрессе. Это поразило меня сильнее всего».

«Я читал все, что обо мне писали, – вспоминал Эдегор для The Players’ Tribune. – Я садился, читал газеты, а потом думал: «Окей, клево. Это неплохо». И все. Я просто двигался дальше».

Давление нарастало, и тогда у Мартина появился ментал-коуч. Справляться стало проще. «Я был под постоянным пристальным вниманием, – говорил Эдегор для De Gelderlander в 2019-м. – Каждое мое действие рассматривали с лупой. Теперь я умею абстрагироваться и справляться с давлением. Семья меня поддерживает».

Помните поле у дома, на которое родители Эдегора потратили 50 тысяч крон? Через 9 лет инвестиции окупились – Мартин получил 100 тысяч крон от «Стремсгодсета» в качестве приза лучшему таланту 2014-го.

Эдегор успел сыграть всего 25 матчей за «Стремсгодсет» и оформил в них 5 голов и 6 ассистов. «Ему нужно было уходить, – говорил Флу. – Он перерос клуб практически до того, как впервые сыграл за него».

Турне 15-летнего Эдегора по Европе: «Аякс», «Реал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Барса» и встречи с Клоппом, ван Галом и Венгером

В октябре 2014-го газета De Telegraaf написала, что Эдегор ненадолго приедет в Амстердам по приглашению «Аякса» – познакомиться с инфраструктурой и тренировочным центром. В ноябре Мартин прошел просмотр в «Реале», а потом поехал в «Ливерпуль». «Я всегда любил «Ливерпуль», это клуб моей мечты, но я не позволю этому повлиять на выбор», – заявил Эдегор в интервью Bild.

Затем Мартина ждала встреча с Юргеном Клоппом, еще тренировавшим «Дортмунд», а еще просмотры в «Штутгарте» и «Баварии». В конце ноября Marca написала, что «Реал» предложил Эдегору контракт на 5 лет. Тогда же The Telegraph ответил, что в борьбе лидирует «Ливерпуль». 16 декабря, за день до 16-летия полузащитника, Sport1.de полыхнул инсайдом: завтра «Бавария» объявит о переходе Эдегора. Прошло два дня, и Карл-Хайнц Румменигге заявил: «Эдегор – красивая невеста, у которой много женихов. Возможно, именно «Баварии» удастся им стать». Бывший игрок сборной Норвегии Ян-Оге Фьортфорт вспомнил, как случайно встретился с Пепом Гвардиолой в Катаре. «Он подошел, указывая на меня пальцем, и ткнул мне им в грудь: «Привези его в «Баварию»! Привези его в «Баварию»!» Я сделаю его лучшим игроком мира». Мы все были в шоке, – рассказал Фьортфорт. – До этого мы с Гвардиолой только здоровались. Я думал, что ответить, ведь я не влиял на выбор Мартина. Я сказал Пепу: «Но у нас есть проблема, не так ли? Вы, вероятно, скоро уйдете из «Баварии».

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн встретился с Эдегором и его родителями в конце 2014-го, когда парню только исполнилось 16. Им показали современную базу и предложили много денег – казалось, все идет как надо. Но у Ханса-Эрика возник вопрос: «Реал» пообещал, что сразу допустит Мартина до тренировок с основой. «Ман Сити» готов это предложить?» Бегиристайн ответил: «Я могу дать вам такое же обещание, но я должен быть честным. Если смотреть на вещи реалистично, то на попадание в основу уйдет больше времени».

Тогда же в Норвегию прилетел главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал. У него была одна задача – убедить Эдегора, что переход в «МЮ» – это лучший вариант развития карьеры. Когда Мартину было 14, он уже провел в академии «Юнайтед» три дня. Спустя год отчеты скаутов были такими восторженными, что «МЮ» хотел подписать Эдегора сразу, без стажировки.

Потом Мартина ждала встреча с Арсеном Венгером. «Он пригласил нас с папой на ужин, – вспоминал Эдегор для The Players’ Tribune. – Было круто, но и странно. Это Арсен Венгер, вы понимаете? Это легенда, на которую я все детство смотрел по телевизору, а теперь я сижу напротив и ем стейк. Я так нервничал, что просто сидел и думал: «Сейчас он меня анализирует? Он осудит меня, если я съем картошку фри? Может, не прикасаться к ней?»

Безумие продолжалось – 20 декабря Эдегор сходил на матч «Барселоны» с «Кордобой». За несколько дней до этого спортдиректор каталонцев Андони Субисаррета устроил Мартину тур по стадиону. «У Эдегора много предложений, выбирать ему», – сказал Луис Энрике после игры. Но в апреле 2014-го «Барса» получила от ФИФА 14-месячный бан на трансферы игроков младше 18 лет – это означало, что ради «Барсы» Мартину придется ждать почти год. Ставить карьеру на паузу он не хотел.

Многие скептично относились к турне Эдегора по Европе, но его отец был спокоен. «Мы не можем контролировать то, что окружающие об этом думают, – сказал Ханс-Эрик для VG. – Мы делаем то, что считаем правильным».

«Тогда я не особо обо всем этом задумывался, – признался Эдегор для NRK в декабре 2022-го. – Все случилось очень быстро, я просто получал удовольствие. Сейчас я считаю, что это просто ужас. Не очень понимаю, как я справился».

В январе все решилось – Эдегор выбрал «Реал».

Как «Реал» заманил Эдегора? Частный самолет, встречи с Пересом и Зиданом, большой контракт для отца – почти 1 млн евро в год за работу помощником тренера в U11!

«Мадрид» сделал все, чтобы впечатлить Эдегора и его семью. За ними в Норвегию выслали частный самолет. Когда Мартин с родителями прибыл на «Сантьяго Бернабеу», их ожидал Флорентино Перес. В ходе встречи раздался стук в дверь. Вошел Зинедин Зидан. Он сказал Мартину, что наслышан о таланте, и пообещал лично участвовать в его развитии.

А еще «Реал» нанял отца Мартина, работавшего ассистентом в «Мьондалене», помощником тренера в команду U11. По данным Football Leaks, Хансу-Эрику, который на момент назначения даже не знал испанский, дали около 3 млн евро на 3,5 года. Для сравнения – тренерам детских команд «Реала» платили порядка 12 тысяч евро в год, а Зинедин Зидан, возглавлявший «Кастилью», зарабатывал около 600 тысяч евро в год.

Мартин хорошо подготовился и удалил из твиттера все посты с упоминанием Лео Месси, которого он до этого называл любимым футболистом. Поработал и с заявлениями после перехода: «Криштиану Роналду – лучший игрок мира. Еще мне нравятся Бэйл и Иско».

Газета As сообщила, что «Стремсгодсет» получит 4 млн евро за парня, контракт которого действовал до лета. Норвежское издание VG писало, что «Реал» будет платить Мартину около 2,25 млн евро в год.

«Какой бы клуб я тогда ни выбрал, люди нашли бы, что сказать, – подводил итоги Эдегор в декабре 2022-го. – Получая огромное внимание от журналистов с 15 лет, я очень быстро понял, что люди скажут что-то дерьмовое, что бы ты ни делал. Кто-то будет тебя убивать, кто-то – хвалить. Говорят, переход в «Реал» – самый сложный вариант. Но мало кто помнит, что тогда далеко не у всех клубов были вторые команды. Я шел в «Реал», точно зная, что смогу играть в «Кастилье».

Эдегор с трудом говорил на презентации – смущала толпа журналистов. Он был чужим и в «Реале», и в «Кастилье», а Анчелотти считал, что Мартина купили только ради пиара

В день презентации «Реал» выслал за Эдегором и его семьей частный самолет в Норвегию. Мартин поздно встал – он не успел принять душ, схватил первую попавшуюся одежду и отправился в аэропорт. Подумал: «Когда я приеду в отель в Мадриде, то смогу переодеться, сходить в душ и подготовиться».

Самолет приземлился, Эдегор с семьей пересели в машину, и очень скоро Мартин понял, что его везут прямо на базу. Его ждали медосмотр и пресс-конференция. «И я такой: «Мы что, делаем это прямо сейчас?» – вспоминал Эдегор.

И вот он сидит рядом с Эмилио Бутрагеньо. На Мартине старая полосатая кофта, он пытается пригладить волосы, которые торчат во все стороны.

«Это самый важный день в моей жизни, фотографии с которого разлетятся по всему миру, – рассказывал Эдегор. – Я должен быть тем самым игроком, в борьбе за которого «Реал» опередил всех, а я выгляжу просто как какой-то школьник, который приехал на экскурсию по стадиону. Бутрагеньо представляет меня, а я думаю: «Господи, как бы я хотел переодеться. Кто-то должен был мне сказать. Почему мне никто не сказал???»

А потом Эдегор понял, что не может выдавить ни слова. Он стеснялся говорить даже перед семьей, а толпа журналистов смутила его еще сильнее. «На поле я чувствовал себя уверенно, но говорить перед другими людьми? Ни в коем случае, – рассказывал Мартин. – На моем лице было написано, как мне страшно».

Когда Эдегору дали слово, он почти шепотом сказал по-норвежски: «Ээ, да… Это очень приятно. Ээээ, я очень горд».

«Как только ты становишься известным, все ждут, что ты будешь вести себя определенным образом, – рассуждал Эдегор для The Players’ Tribune. – Словно ты какой-то супергерой, который умеет все. Если ты хорошо играешь в футбол, то должен легко справляться с публичными выступлениями, быть уверенным в себе. Но это далеко от реальности. Думаю, та пресс-конференция помогла людям понять, через что я проходил. Я был просто робким маленьким парнем. Вы общались с 16-летним подростком в последнее время? Тогда ко мне почувствовали сочувствие и увидели, насколько обычным я был».

Через несколько дней после презентации Эдегор подключился к основе «Реала». Папа подвозил его на базу, ведь Мартин был слишком юн для получения прав, и 16-летний подросток выходил на поле с Роналду, Бензема, Рамосом и Модричем.

«Реал» предложил Эдегору план – ежедневные тренировки с первой командой, а по выходным – игровая практика в «Кастилье». Выглядело разумно, но в итоге Мартин не стал своим ни там, ни там. Он не тренировался с «Кастильей», поэтому они с партнерами не нащупали связи. А в основе он был просто парнем, который пришел потренироваться. К матчам за первую команду его не подпускали. Как писала As, тренеры «Кастильи» пытались убедить Эдегора и его отца чаще работать с резервом, но получали отказ.

При праймовых Каземиро, Луке Модриче, Тони Кроосе в сочетании с Сами Хедирой, Хамесом и Иско шансов у Эдегора не было.

Вместо Карло Анчелотти пришел Рафаэль Бенитес, но положение Эдегора только ухудшилось. В сентябре As сообщила, что новый тренер не рассчитывает на Мартина и хочет подтянуть к основе других молодых игроков – Борху Майораля и Маркоса Льоренте. Через месяц Marca написала, что Эдегор хочет уйти в аренду зимой.

«Помню, как-то я прочитал заголовок в духе: «Для Мартина Эдегора наступает судьбоносный момент», – вспоминал футболист в 2023-м. – И я такой: «Судьбоносный? Мне 18 лет!» Может, если бы я был испанцем, мне дали бы чуть больше времени. Честно, я не знаю. Но такова природа этой машины хайпа. В современном футболе не бывает среднего – ты либо лучший трансфер в истории, либо дерьмо».

«Когда Флорентино Перес покупает норвежского футболиста, вы просто должны принять это, – приложил Эдегора Карло Анчелотти в книге «Quiet Leadership: Winning Hearts, Minds and Matches». – Более того, президент решил, что он сыграет три матча за первую команду в качестве мероприятия по организации общественного мнения. Он мог быть лучшим игроком в мире, но мне было все равно, потому что он не был тем футболистом, которого я просил. Этот трансфер был совершен для пиара».

За 6 лет в «Реале» у Эдегора набралось 11 матчей за основу. Впереди были аренды в «Херенвене», «Витессе» и «Сосьедаде».

«Переход в «Реал» в 16 лет – это безумство, честно, – сказал Эдегор в интервью BT Sport в 2021-м. – Я не очень это осознавал, потому что был еще ребенком. Но когда за тобой приходит «Реал», появляется огромное желание туда перейти».

В «Витессе» Эдегор избавился от гиперопеки отца и нашел себя благодаря Слуцкому

«Отец Эдегора контролирует практически все дела, – неожиданно заявил Златан Ибрагимович в июне 2015-го. – Мартину нужно повзрослеть, стать мужчиной и освободиться от влияния отца».

Похоже, Златан был прав.

Отец тренировал Мартина с детского сада. Когда к сыну пришла известность, Ханс-Эрик отказался нанимать агента и вел все дела сам. В 2015-м он выступил с лекцией о развитии сына. Затем – переехал с ним в Испанию, а потом – в Нидерланды. Они часами обсуждали недочеты в игре Мартина.

В 19 лет Эдегор впервые оказался без постоянного надзора. Перед вылетом в Норвегию Ханс-Эрик сказал: «Думаю, Мартину надоело, что я вмешиваюсь в его жизнь. Теперь он независим».

«Папа всегда был очень важен, – сказал Эдегор для TV2 в ноябре 2022-го. – Он был моим тренером все эти годы, мы очень много работали индивидуально. Мы копались в каждой детали. Я учился у него, он дал мне то, что многие другие футболисты, возможно, не получают в детстве. Он запустил мою карьеру».

Когда отец уехал из Нидерландов, Мартин расстался с завышенными ожиданиями и задышал свободнее. «Играя за «Херенвен», я получил права, – писал Эдегор для The Players’ Tribune. – Папе больше не нужно было подвозить меня на тренировки. Я смог быть собой и научился брать на себя ответственность. А потом, в «Витессе», я встретил Леонида Слуцкого. Он великолепен. Он верил в меня и не просил выдавать магию в каждом матче. Слуцкий научил меня лучше принимать решения и работать на команду. Скоро я снова вспомнил, как отдавать сложные передачи».

«Мартин – это такой ребенок индиго, – сказал Слуцкий в интервью «СЭ». – Все от него ждут, что он сейчас возьмет мяч, обыграет десять человек и забьет гол. Такими ожиданиями сопровождается каждый день его карьеры. Я снял психологический груз, который преследовал его с момента признания самым талантливым юношей мира».

В «Витессе» Эдегор набрал 11+12 за сезон. Все налаживалось.

В «Арсенале» Эдегору впервые доверились – и он засиял. Артета и Клопп считают, что без сложного пути Мартин не был бы столь зрелым к 24 годам

Проведя 2,5 года в Нидерландах, Эдегор вернулся в Испанию.

«Я считаю трансфер в «Реал» большой ошибкой, – говорил менеджер «Стремсгодсета» Руне Мартинсен. – Сразу после перехода в «Реал Сосьедад» он постоянно был в команде лучших игроков недели. Все изменилось. В его характере заложено умение оправиться после трудностей, после шага назад, который он сделал в «Мадриде». У Мартина есть понятие о ценностях. Наверное, он не справился бы с манией, царившей вокруг него, если бы у него не было прочного фундамента и опоры в виде семьи. Вот почему он смог вернуться на высокий уровень. Мартин и его родители, брат и сестры – очень скромные и простые люди».

Эдегор классно играл в «Сосьедаде» и был счастлив. Спустя год его позвали в «Реал». Мартин подумал: «Нужно хвататься за этот шанс. Я мечтал об этом с 16 лет». Тренером «Мадрида» был Зидан, который прекрасно знал Эдегора по «Кастилье». Казалось, все складывается идеально.

Но потом Эдегор подхватил коронавирус. Он вышел в старте «Реала» на две первых игры сезона-2020/21, но никак не набирал форму. И больше шансов не получал. Мартин смотрел матчи «Сосьедада» и думал: «Я мог играть там».

Незадолго до январского трансферного окна Эдегор связался с агентом: «Нужно что-то делать. Я вернулся в «Реал» не для того, чтобы просто быть в заявке. Мне нужно играть». Агент пытался его успокоить и напомнил, что они только что прервали аренду в «Сосьедаде» ради «Реала». Но Мартин ничего не хотел слышать – он уже все решил.

«Я могу лишь поблагодарить «Реал» за то, что они вложились в 16-летнего парня, – писал Эдегор для The Players’ Tribune. – У них были хорошие намерения, и я никого не виню, но мне нужно было найти место, где я смог бы обосноваться. Я хотел найти настоящий дом. И я нашел его в Северном Лондоне».

Эдегор получил от Микеля Артеты доверие, которого ему так не хватало в «Реале».

«Думаю, ментальный аспект и уверенность в себе очень важны в футболе, – сказал Мартин для NRK в декабре 2022-го. – Для меня это многое значит. Когда ты ощущаешь, что важен для команды, что ты ее лидер, то все получается само собой. Ты позволяешь себе чуть расслабиться. А это помогает добиваться большего».

«Таким вышел его путь, – говорил Артета. – Он очень, очень рано оказался под пристальным вниманием. Вероятно, поэтому Мартин стал таким зрелым к 24 годам. Он уже так давно в футболе, что кто-то, наверное, забывает, сколько ему лет на самом деле. Таков путь Мартина, он его не выбирал. В том возрасте он был так хорош, что все говорили только о нем. Считаю, он очень хорошо с этим справился».

«До 15 лет он, вероятно, и не сталкивался с трудностями, – соглашался Юрген Клопп в интервью TV2. – А потом многое пошло против него. Это сделало его тем человеком, которым он является сейчас, мужчиной. Я счастлив, что он стал игроком, которым мы все ждали, что он станет. Если хотите, он стал даже лучше, чем я ожидал. Эдегор играет важнейшую роль в невероятно сильном «Арсенале».

«Эдегор очень хорошо понимает игру, – сказал в апреле 2022-го тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен, сделавший Мартина капитаном. – Он понимает, что будет лучше для команды, и умеет доносить идеи тренера до партнеров. Вне поля Эдегор – тихий лидер. Мартин не говорит громко и часто, но, когда он берет слово, то выражается очень конкретно. Благодаря этому его уважают».

Таким получился путь Эдегора – от вундеркинда, попавшего в «Реал», через аренды, недоверие и разочарование, к капитанству в «Арсенале» и сборной Норвегии.

И его история продолжается. Не переключайтесь.

Фото: globallookpress.com/Niels Boersema, imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Harriet Lander, Denis Doyle, Shaun Botterill; dailymail.co.uk; Instagram/odegaard.98