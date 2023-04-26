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«Реал» в 16 лет – безумство». Эдегор рос под неистовым давлением, которое чуть не убило в нем ребенка

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Любовь Курчавова – о сложном пути лидера «Арсенала». 

Первые шаги Мартина Эдегора в большом футболе были похожи на сказку.

В 13 – тренировки с основой «Стремсгодсета».

В 15 – дебют в чемпионате Норвегии. Мартин вышел при 0:0 в матче с «Олесунном» и за 19 минут отдал голевую. «Стремсгодсет» победил 2:0. «Это самый большой талант из тех, что я видел», – восхищался тренер Ронни Дейла.

Спустя четыре месяца, в августе 2014-го, Эдегор стал самым юным футболистом в истории сборной Норвегии – 90 минут в товарищеском матче против сборной ОАЭ.

Машину хайпа было уже не остановить. Казалось, она перемелет юного парня, и Эдегор превратится в нового Бояна Кркича или Фредди Аду. Но все сложилось иначе. Мартин прошел через «Реал» и несколько аренд, возмужал, а теперь борется с «Арсеналом» за первое чемпионство за почти 20 лет.

Как Эдегор из застенчивого подростка превратился в настоящего лидера?

В 12 Эдегор тренировался с 15/16-летними. В 14 его хотели 63 клуба

Вообще-то главный вид спорта в Драммене – родном городе Эдегора – это бенди, но Мартин еле стоит на коньках. Даже зимой они с друзьями хватали мяч и бежали раскалывать лед, чтобы поиграть в футбол на снегу. Мартин с рождения не расставался с мячом и играл в детском манеже, когда еще не умел ходить.

Эдегор родился, когда его отец Ханс-Эрик, экс-полузащитник «Стремсгодсета» и «Сандефьорда», уже завершил карьеру и стал одним из владельцев детской академии «Драммен Стронг». Там Мартин и начал заниматься футболом. Отец стал его первым тренером.

Когда Мартину было 6, его родители вложили 50 тысяч крон в строительство поля с искусственным покрытием в паре сотен метров от дома. Отец дополнительно тренировал Мартина в гараже – там, например, они делали упражнение «три касания»: первым Ханс-Эрик давал сильный пас, вторым Мартин обрабатывал мяч, а третьим – возвращал. Звучит просто, но они стояли почти вплотную и занимались в очень высоком темпе.

Эдегор постоянно тренировался – каждую неделю он работал с мячом около 20 часов. Это часть методики Ханса-Эрика – он не понимал, зачем в футбольных школах столько бега, и считал, что нужно как можно тщательнее отрабатывать технику. «Мы в Норвегии должны делать все, чтобы дети работали с мячом столько же, сколько их сверстники из стран, где круглый год есть все для занятий футболом, – говорил Ханс-Эрик в интервью VG. – Меня это очень беспокоило, и я хотел, чтобы Мартин работал с мячом не меньше, чем ребята из Бразилии, Италии и Англии. Я никогда не говорил об этом Мартину, чтобы не давить, но у нас действительно меньше времени».

Мартина не нужно было заставлять – он хотел играть в футбол бесконечно. «Я понял, что он многого добьется, когда мы с ним тренировались однажды вечером, – вспоминал Ханс-Эрик. – Я предложил пойти домой, но Мартин ответил, что должен нанести еще 50 ударов с правой ноги. Тогда ему было 7 или 8 лет».

Прогресс Мартина поражал – в 11 он перерос локальную академию «Драммен Стронг» и перешел в «Стремсгодсет», команду из первой лиги (а еще – главный клуб в карьере отца). Уже в 12 он тренировался с теми, кому было по 15-16. И за ним не успевали. Низкому и щуплому Эдегору было неуютно среди традиционно высоких и мощных норвежских футболистов, зато он научился стоять на ногах до последнего. К 14 Эдегор регулярно играл на взрослом уровне – за третью команду «Стремсгодсета» в 5-м норвежском дивизионе.

Когда Эдегору исполнилось 13, о нем почти не знали в Драммене, но очередь из спонсоров уже выстроилась – подписать Мартина хотели Nike, adidas и Diadora. Когда ему было 14, «Стремсгодсет» получил 63 запроса от зарубежных клубов. Среди них были «Бавария», «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «Барселона» и «Арсенал».

«Его хотели все топ-клубы Европы, но сильнее всего меня впечатляли не навыки Мартина, а то, что он и его семья смогли удержаться на земле, – делился менеджер «Стремсгодсета» Руне Мартинсен. – Лицо Мартина каждый день появлялось на обложках, журналисты дежурили у его дома и даже стучали в дверь, а он просто сохранял спокойствие и думал о прогрессе. Это поразило меня сильнее всего».

«Я читал все, что обо мне писали, – вспоминал Эдегор для The Players’ Tribune. – Я садился, читал газеты, а потом думал: «Окей, клево. Это неплохо». И все. Я просто двигался дальше».

Давление нарастало, и тогда у Мартина появился ментал-коуч. Справляться стало проще. «Я был под постоянным пристальным вниманием, – говорил Эдегор для De Gelderlander в 2019-м. – Каждое мое действие рассматривали с лупой. Теперь я умею абстрагироваться и справляться с давлением. Семья меня поддерживает».

Помните поле у дома, на которое родители Эдегора потратили 50 тысяч крон? Через 9 лет инвестиции окупились – Мартин получил 100 тысяч крон от «Стремсгодсета» в качестве приза лучшему таланту 2014-го.

Эдегор успел сыграть всего 25 матчей за «Стремсгодсет» и оформил в них 5 голов и 6 ассистов. «Ему нужно было уходить, – говорил Флу. – Он перерос клуб практически до того, как впервые сыграл за него».

Турне 15-летнего Эдегора по Европе: «Аякс», «Реал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Барса» и встречи с Клоппом, ван Галом и Венгером

В октябре 2014-го газета De Telegraaf написала, что Эдегор ненадолго приедет в Амстердам по приглашению «Аякса» – познакомиться с инфраструктурой и тренировочным центром. В ноябре Мартин прошел просмотр в «Реале», а потом поехал в «Ливерпуль». «Я всегда любил «Ливерпуль», это клуб моей мечты, но я не позволю этому повлиять на выбор», – заявил Эдегор в интервью Bild.

Затем Мартина ждала встреча с Юргеном Клоппом, еще тренировавшим «Дортмунд», а еще просмотры в «Штутгарте» и «Баварии». В конце ноября Marca написала, что «Реал» предложил Эдегору контракт на 5 лет. Тогда же The Telegraph ответил, что в борьбе лидирует «Ливерпуль». 16 декабря, за день до 16-летия полузащитника, Sport1.de полыхнул инсайдом: завтра «Бавария» объявит о переходе Эдегора. Прошло два дня, и Карл-Хайнц Румменигге заявил: «Эдегор – красивая невеста, у которой много женихов. Возможно, именно «Баварии» удастся им стать». Бывший игрок сборной Норвегии Ян-Оге Фьортфорт вспомнил, как случайно встретился с Пепом Гвардиолой в Катаре. «Он подошел, указывая на меня пальцем, и ткнул мне им в грудь: «Привези его в «Баварию»! Привези его в «Баварию»!» Я сделаю его лучшим игроком мира». Мы все были в шоке, – рассказал Фьортфорт. – До этого мы с Гвардиолой только здоровались. Я думал, что ответить, ведь я не влиял на выбор Мартина. Я сказал Пепу: «Но у нас есть проблема, не так ли? Вы, вероятно, скоро уйдете из «Баварии».

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн встретился с Эдегором и его родителями в конце 2014-го, когда парню только исполнилось 16. Им показали современную базу и предложили много денег – казалось, все идет как надо. Но у Ханса-Эрика возник вопрос: «Реал» пообещал, что сразу допустит Мартина до тренировок с основой. «Ман Сити» готов это предложить?» Бегиристайн ответил: «Я могу дать вам такое же обещание, но я должен быть честным. Если смотреть на вещи реалистично, то на попадание в основу уйдет больше времени».

Тогда же в Норвегию прилетел главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал. У него была одна задача – убедить Эдегора, что переход в «МЮ» – это лучший вариант развития карьеры. Когда Мартину было 14, он уже провел в академии «Юнайтед» три дня. Спустя год отчеты скаутов были такими восторженными, что «МЮ» хотел  подписать Эдегора сразу, без стажировки.

Потом Мартина ждала встреча с Арсеном Венгером. «Он пригласил нас с папой на ужин, – вспоминал Эдегор для The Players’ Tribune. – Было круто, но и странно. Это Арсен Венгер, вы понимаете? Это легенда, на которую я все детство смотрел по телевизору, а теперь я сижу напротив и ем стейк. Я так нервничал, что просто сидел и думал: «Сейчас он меня анализирует? Он осудит меня, если я съем картошку фри? Может, не прикасаться к ней?»

Безумие продолжалось – 20 декабря Эдегор сходил на матч «Барселоны» с «Кордобой». За несколько дней до этого спортдиректор каталонцев Андони Субисаррета устроил Мартину тур по стадиону. «У Эдегора много предложений, выбирать ему», – сказал Луис Энрике после игры. Но в апреле 2014-го «Барса» получила от ФИФА 14-месячный бан на трансферы игроков младше 18 лет – это означало, что ради «Барсы» Мартину придется ждать почти год. Ставить карьеру на паузу он не хотел.

Многие скептично относились к турне Эдегора по Европе, но его отец был спокоен. «Мы не можем контролировать то, что окружающие об этом думают, – сказал Ханс-Эрик для VG. – Мы делаем то, что считаем правильным».

«Тогда я не особо обо всем этом задумывался, – признался Эдегор для NRK в декабре 2022-го. – Все случилось очень быстро, я просто получал удовольствие. Сейчас я считаю, что это просто ужас. Не очень понимаю, как я справился».

В январе все решилось – Эдегор выбрал «Реал».

Как «Реал» заманил Эдегора? Частный самолет, встречи с Пересом и Зиданом, большой контракт для отца – почти 1 млн евро в год за работу помощником тренера в U11!

«Мадрид» сделал все, чтобы впечатлить Эдегора и его семью. За ними в Норвегию выслали частный самолет. Когда Мартин с родителями прибыл на «Сантьяго Бернабеу», их ожидал Флорентино Перес. В ходе встречи раздался стук в дверь. Вошел Зинедин Зидан. Он сказал Мартину, что наслышан о таланте, и пообещал лично участвовать в его развитии.

А еще «Реал» нанял отца Мартина, работавшего ассистентом в «Мьондалене», помощником тренера в команду U11. По данным Football Leaks, Хансу-Эрику, который на момент назначения даже не знал испанский, дали около 3 млн евро на 3,5 года. Для сравнения – тренерам детских команд «Реала» платили порядка 12 тысяч евро в год, а Зинедин Зидан, возглавлявший «Кастилью», зарабатывал около 600 тысяч евро в год.

Мартин хорошо подготовился и удалил из твиттера все посты с упоминанием Лео Месси, которого он до этого называл любимым футболистом. Поработал и с заявлениями после перехода: «Криштиану Роналду – лучший игрок мира. Еще мне нравятся Бэйл и Иско».

Газета As сообщила, что «Стремсгодсет» получит 4 млн евро за парня, контракт которого действовал до лета. Норвежское издание VG писало, что «Реал» будет платить Мартину около 2,25 млн евро в год.

«Какой бы клуб я тогда ни выбрал, люди нашли бы, что сказать, – подводил итоги Эдегор в декабре 2022-го. – Получая огромное внимание от журналистов с 15 лет, я очень быстро понял, что люди скажут что-то дерьмовое, что бы ты ни делал. Кто-то будет тебя убивать, кто-то – хвалить. Говорят, переход в «Реал» – самый сложный вариант. Но мало кто помнит, что тогда далеко не у всех клубов были вторые команды. Я шел в «Реал», точно зная, что смогу играть в «Кастилье».

Эдегор с трудом говорил на презентации – смущала толпа журналистов. Он был чужим и в «Реале», и в «Кастилье», а Анчелотти считал, что Мартина купили только ради пиара

В день презентации «Реал» выслал за Эдегором и его семьей частный самолет в Норвегию. Мартин поздно встал – он не успел принять душ, схватил первую попавшуюся одежду и отправился в аэропорт. Подумал: «Когда я приеду в отель в Мадриде, то смогу переодеться, сходить в душ и подготовиться».

Самолет приземлился, Эдегор с семьей пересели в машину, и очень скоро Мартин понял, что его везут прямо на базу. Его ждали медосмотр и пресс-конференция. «И я такой: «Мы что, делаем это прямо сейчас?» – вспоминал Эдегор.

И вот он сидит рядом с Эмилио Бутрагеньо. На Мартине старая полосатая кофта, он пытается пригладить волосы, которые торчат во все стороны.

«Это самый важный день в моей жизни, фотографии с которого разлетятся по всему миру, – рассказывал Эдегор. – Я должен быть тем самым игроком, в борьбе за которого «Реал» опередил всех, а я выгляжу просто как какой-то школьник, который приехал на экскурсию по стадиону. Бутрагеньо представляет меня, а я думаю: «Господи, как бы я хотел переодеться. Кто-то должен был мне сказать. Почему мне никто не сказал???»

А потом Эдегор понял, что не может выдавить ни слова. Он стеснялся говорить даже перед семьей, а толпа журналистов смутила его еще сильнее. «На поле я чувствовал себя уверенно, но говорить перед другими людьми? Ни в коем случае, – рассказывал Мартин. – На моем лице было написано, как мне страшно».

Когда Эдегору дали слово, он почти шепотом сказал по-норвежски: «Ээ, да… Это очень приятно. Ээээ, я очень горд».

«Как только ты становишься известным, все ждут, что ты будешь вести себя определенным образом, – рассуждал Эдегор для The Players’ Tribune. – Словно ты какой-то супергерой, который умеет все. Если ты хорошо играешь в футбол, то должен легко справляться с публичными выступлениями, быть уверенным в себе. Но это далеко от реальности. Думаю, та пресс-конференция помогла людям понять, через что я проходил. Я был просто робким маленьким парнем. Вы общались с 16-летним подростком в последнее время? Тогда ко мне почувствовали сочувствие и увидели, насколько обычным я был».

Через несколько дней после презентации Эдегор подключился к основе «Реала». Папа подвозил его на базу, ведь Мартин был слишком юн для получения прав, и 16-летний подросток выходил на поле с Роналду, Бензема, Рамосом и Модричем.

«Реал» предложил Эдегору план – ежедневные тренировки с первой командой, а по выходным – игровая практика в «Кастилье». Выглядело разумно, но в итоге Мартин не стал своим ни там, ни там. Он не тренировался с «Кастильей», поэтому они с партнерами не нащупали связи. А в основе он был просто парнем, который пришел потренироваться. К матчам за первую команду его не подпускали. Как писала As, тренеры «Кастильи» пытались убедить Эдегора и его отца чаще работать с резервом, но получали отказ.

При праймовых Каземиро, Луке Модриче, Тони Кроосе в сочетании с Сами Хедирой, Хамесом и Иско шансов у Эдегора не было.

Вместо Карло Анчелотти пришел Рафаэль Бенитес, но положение Эдегора только ухудшилось. В сентябре As сообщила, что новый тренер не рассчитывает на Мартина и хочет подтянуть к основе других молодых игроков – Борху Майораля и Маркоса Льоренте. Через месяц Marca написала, что Эдегор хочет уйти в аренду зимой.

«Помню, как-то я прочитал заголовок в духе: «Для Мартина Эдегора наступает судьбоносный момент», – вспоминал футболист в 2023-м. – И я такой: «Судьбоносный? Мне 18 лет!» Может, если бы я был испанцем, мне дали бы чуть больше времени. Честно, я не знаю. Но такова природа этой машины хайпа. В современном футболе не бывает среднего – ты либо лучший трансфер в истории, либо дерьмо».

«Когда Флорентино Перес покупает норвежского футболиста, вы просто должны принять это, – приложил Эдегора Карло Анчелотти в книге «Quiet Leadership: Winning Hearts, Minds and Matches». – Более того, президент решил, что он сыграет три матча за первую команду в качестве мероприятия по организации общественного мнения. Он мог быть лучшим игроком в мире, но мне было все равно, потому что он не был тем футболистом, которого я просил. Этот трансфер был совершен для пиара».

За 6 лет в «Реале» у Эдегора набралось 11 матчей за основу. Впереди были аренды в «Херенвене», «Витессе» и «Сосьедаде».

«Переход в «Реал» в 16 лет – это безумство, честно, – сказал Эдегор в интервью BT Sport в 2021-м. – Я не очень это осознавал, потому что был еще ребенком. Но когда за тобой приходит «Реал», появляется огромное желание туда перейти».

В «Витессе» Эдегор избавился от гиперопеки отца и нашел себя благодаря Слуцкому

«Отец Эдегора контролирует практически все дела, – неожиданно заявил Златан Ибрагимович в июне 2015-го. – Мартину нужно повзрослеть, стать мужчиной и освободиться от влияния отца».

Похоже, Златан был прав.

Отец тренировал Мартина с детского сада. Когда к сыну пришла известность, Ханс-Эрик отказался нанимать агента и вел все дела сам. В 2015-м он выступил с лекцией о развитии сына. Затем – переехал с ним в Испанию, а потом – в Нидерланды. Они часами обсуждали недочеты в игре Мартина. 

В 19 лет Эдегор впервые оказался без постоянного надзора. Перед вылетом в Норвегию Ханс-Эрик сказал: «Думаю, Мартину надоело, что я вмешиваюсь в его жизнь. Теперь он независим».

«Папа всегда был очень важен, – сказал Эдегор для TV2 в ноябре 2022-го. – Он был моим тренером все эти годы, мы очень много работали индивидуально. Мы копались в каждой детали. Я учился у него, он дал мне то, что многие другие футболисты, возможно, не получают в детстве. Он запустил мою карьеру».

Когда отец уехал из Нидерландов, Мартин расстался с завышенными ожиданиями и задышал свободнее. «Играя за «Херенвен», я получил права, – писал Эдегор для The Players’ Tribune. – Папе больше не нужно было подвозить меня на тренировки. Я смог быть собой и научился брать на себя ответственность. А потом, в «Витессе»,  я встретил Леонида Слуцкого. Он великолепен. Он верил в меня и не просил выдавать магию в каждом матче. Слуцкий научил меня лучше принимать решения и работать на команду. Скоро я снова вспомнил, как отдавать сложные передачи».

«Мартин – это такой ребенок индиго, – сказал Слуцкий в интервью «СЭ». – Все от него ждут, что он сейчас возьмет мяч, обыграет десять человек и забьет гол. Такими ожиданиями сопровождается каждый день его карьеры. Я снял психологический груз, который преследовал его с момента признания самым талантливым юношей мира».

В «Витессе» Эдегор набрал 11+12 за сезон. Все налаживалось.

В «Арсенале» Эдегору впервые доверились – и он засиял. Артета и Клопп считают, что без сложного пути Мартин не был бы столь зрелым к 24 годам

Проведя 2,5 года в Нидерландах, Эдегор вернулся в Испанию.

«Я считаю трансфер в «Реал» большой ошибкой, – говорил менеджер «Стремсгодсета» Руне Мартинсен. – Сразу после перехода в «Реал Сосьедад» он постоянно был в команде лучших игроков недели. Все изменилось. В его характере заложено умение оправиться после трудностей, после шага назад, который он сделал в «Мадриде». У Мартина есть понятие о ценностях. Наверное, он не справился бы с манией, царившей вокруг него, если бы у него не было прочного фундамента и опоры в виде семьи. Вот почему он смог вернуться на высокий уровень. Мартин и его родители, брат и сестры – очень скромные и простые люди».

Эдегор классно играл в «Сосьедаде» и был счастлив. Спустя год его позвали в «Реал». Мартин подумал: «Нужно хвататься за этот шанс. Я мечтал об этом с 16 лет». Тренером «Мадрида» был Зидан, который прекрасно знал Эдегора по «Кастилье». Казалось, все складывается идеально.

Но потом Эдегор подхватил коронавирус. Он вышел в старте «Реала» на две первых игры сезона-2020/21, но никак не набирал форму. И больше шансов не получал. Мартин смотрел матчи «Сосьедада» и думал: «Я мог играть там».

Незадолго до январского трансферного окна Эдегор связался с агентом: «Нужно что-то делать. Я вернулся в «Реал» не для того, чтобы просто быть в заявке. Мне нужно играть». Агент пытался его успокоить и напомнил, что они только что прервали аренду в «Сосьедаде» ради «Реала». Но Мартин ничего не хотел слышать – он уже все решил.

«Я могу лишь поблагодарить «Реал» за то, что они вложились в 16-летнего парня, – писал Эдегор для The Players’ Tribune. – У них были хорошие намерения, и я никого не виню, но мне нужно было найти место, где я смог бы обосноваться. Я хотел найти настоящий дом. И я нашел его в Северном Лондоне».

Эдегор получил от Микеля Артеты доверие, которого ему так не хватало в «Реале».

«Думаю, ментальный аспект и уверенность в себе очень важны в футболе, – сказал Мартин для NRK в декабре 2022-го. – Для меня это многое значит. Когда ты ощущаешь, что важен для команды, что ты ее лидер, то все получается само собой. Ты позволяешь себе чуть расслабиться. А это помогает добиваться большего».

«Таким вышел его путь, – говорил Артета. – Он очень, очень рано оказался под пристальным вниманием. Вероятно, поэтому Мартин стал таким зрелым к 24 годам. Он уже так давно в футболе, что кто-то, наверное, забывает, сколько ему лет на самом деле. Таков путь Мартина, он его не выбирал. В том возрасте он был так хорош, что все говорили только о нем. Считаю, он очень хорошо с этим справился».

«До 15 лет он, вероятно, и не сталкивался с трудностями, – соглашался Юрген Клопп в интервью TV2. – А потом многое пошло против него. Это сделало его тем человеком, которым он является сейчас, мужчиной. Я счастлив, что он стал игроком, которым мы все ждали, что он станет. Если хотите, он стал даже лучше, чем я ожидал. Эдегор играет важнейшую роль в невероятно сильном «Арсенале».

«Эдегор очень хорошо понимает игру, – сказал в апреле 2022-го тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен, сделавший Мартина капитаном. – Он понимает, что будет лучше для команды, и умеет доносить идеи тренера до партнеров. Вне поля Эдегор – тихий лидер. Мартин не говорит громко и часто, но, когда он берет слово, то выражается очень конкретно. Благодаря этому его уважают».

Таким получился путь Эдегора – от вундеркинда, попавшего в «Реал», через аренды, недоверие и разочарование, к капитанству в «Арсенале» и сборной Норвегии.

И его история продолжается. Не переключайтесь.

Эдегор мыслит на поле как тренер. И создает моменты, и управляет партнерами

Адебайор пробежал все поле, чтобы выбесить «Арсенал». Дико злился на Венгера – из-за трансфера в «Сити»

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Фото: globallookpress.com/Niels Boersema, imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Harriet Lander, Denis Doyle, Shaun Botterill; dailymail.co.uk; Instagram/odegaard.98

8 комментариев

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David_Blaine
Эдегор Слуцкого
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A.G
да хайп с ним был просто невероятным. рад что он справился.
+6
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Kanonir152
Арсенал - это регулярные качели в плане эмоционального фона болельщиков. Бывает очень больно от пробития дна в качестве игры в конкретном матче, а бывает команда превосходит все ожидания и в матче и на дистанции в несколько игр. Очень люблю этот клуб и нравится нынешний состав. Ощущается, что сейчас в нем нет игроков, которым было бы безразлично нынешнее положение клуба. На мой взгляд, Мартин - олицетворение нынешнего состава и главный его игрок. С одной стороны, нынешний Арсенал сильно зависим от этого игрока, но пока Мартин в огне, команда будет биться за победу в каждом матче. Останавливаться, кажется, он не планирует. Очень рад, что в Арсенале есть игроки мирового уровня, такие как Мартин Эдегор.
+1
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Никита Самарин
Эдегор прошёл реально очень непростой путь, благодаря которому он встречал людей, которые делали его сильнее. Арсеналу конечно безумно повезло, что Реал не стал удерживать его (хотя он бы сейчас не помешал, всё-таки Кросс и Модрич не вечные).
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Yri Yrov
Мартин был бы вторым Кроссом или модричем, жаль упустили а он зажигает в арсе
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Alan Kesaev
Надо его в МанСити))
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hor1zont
Кто знает, может еще поиграет в Реала, но уже в статусе звезды :) Как говорится никогда не говори "никогда". Но по любому удачи в Арсенале! Надеюсь станет частью нового "непобедимого" Арсенала, который был так прекрасен при Венгере.
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Максим Галат
Отличная статья, спасибо! Футболист тоже отличный, будет круто если они с Холандом Норвегию выведут на новый уровень среди сборных
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