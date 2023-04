Любовь Курчавова собрала все секреты.

Арсен Венгер считает его «монстром», Юрген Клопп – «силой природы», Пол Диков – «фриком», Алан Ширер – «зверем». Пеп Гвардиола называет его статистику «пугающей», а Тьерри Анри соглашается: «Это просто ненормально». Вратарь «Копенгагена» Камиль Грабара после его дубля сказал Джеку Грилишу: «Это не человек!» Трой Дини сравнил его с праймовым Майком Тайсоном.

Испанская газета Marca изобразила его в виде киборга, The New York Times назвала «сбоем в системе», а The Guardian – «хищным нордическим голевым йети». «Чего вы ожидали от парня, которого зачали в раздевалке?» – шутил в 2020-м Ян-Оге Фьертофт, друг семьи Холандов.

Перед переездом Эрлинга в «Манчестер Сити» многие сомневались: справится ли? После первого (неудачного) матча в Англии с выводами поторопился, например, Серхио Агуэро. «Он слишком привык к Германии. Холанд думал, что будет один, а потом к нему подошел ван Дейк и сказал: «Добро пожаловать в Премьер-лигу», – смеялся аргентинец после 1:3 от «Ливерпуля».

Но Холанд быстро освоился, а в 4 последних матчах за «Ман Сити» у него 11 голов – один «Кристал Пэлас», пять «Лейпцигу», три «Бернли» и два «Саутгемптону». Всего Эрлинг наколотил 44 гола в 38 матчах сезона. И теперь уже никто не сомневается в его сверхспособностях.

Что делает его таким неукротимым?

Сон. Главное в жизни Холанда

Холанд одержим правильным сном – и долго работал над его совершенствованием.

«Я очень сосредоточен на сне, – подтвердил Эрлинг в январском интервью GQ. – Пожалуй, для меня самое главное в жизни – это сон. Его должно быть не просто много, это должен быть хороший сон».

Обычно Холанд засыпает в 22-22:30. За несколько часов до этого он надевает оранжевые очки, блокирующие синий свет, исходящий от экранов смартфона, телевизора или компьютера. Они приглянулись Эрлингу еще в «Зальцбурге». «Мы постоянно ищем пути, которые помогут мне стать лучше, – сказал форвард клубной пресс-службе в октябре 2019-го. – Мой друг Александр посоветовал мне носить очки, фильтрующие синий свет от телевизора и мобильных телефонов. Это положительно влияет на выработку мелатонина, гормона сна. За счет этого я лучше сплю, а организм лучше восстанавливается».

Холанд очень любит играть в FIFA и надевает очки всегда, когда садится за приставку, чтобы снизить вред.

«Я ношу специальные очки по вечерам, – подтверждал Холанд в сентябре 2020-го для Ruhr Nachrichten. – Благодаря им сон становится более глубоким, и я засыпаю гораздо быстрее. Я считаю, что все зависит от мелких деталей. Каждый день можно сделать лучше на несколько процентов».

Все электронные устройства и Wi-Fi роутер Эрлинг отключает за несколько часов до сна – иногда с ним невозможно связаться, потому что смартфон переведен в режим «не беспокоить». Его отец, Альф-Инге, рассказывал, что должен выключать телефон в 22:00, когда приходит к сыну в гости – чтобы случайно не потревожить.

«Если Эрлинг во что-то верит, то уже не откажется от этого, – говорил Альф-Инге Холанд в интервью ESPN. – Не уверен, что включенный Wi-Fi роутер так уж ему навредит. Не думаю, что это доказано. Но если Эрлинг думает, что это ему помогает, то почему нет?»

Для контроля качества сна Холанд регулярно сдает кровь, а еще надевает кольцо Oura – девайс с датчиками, которые направляют в приложение на смартфоне данные об изменении температуры во сне, измеряют уровень стресса и частоту сердечных сокращений.

Проснувшись, Эрлинг старается насладиться солнечным светом (интересно, удается ли это в Манчестере?). «Первое, что я делаю утром – наслаждаюсь солнечным светом, – сказал форвард в документальном фильме «Haaland: The Big Decision». – Это хорошо для циркадного ритма (процесс, регулирующий сон и пробуждение – Sports.ru). Думаю, это очень полезно. Это оказывает важное влияние на организм, приучая его просыпаться на следующий день раньше и лучше спать».

«Это уровень Криштиану Роналду, – восхищался экс-глава научного отдела «Ньюкасла» Каррум Уэлш. – Крайнее проявление заботы о себе. Холанд продумал каждый аспект».

Питание. Копировал диету Роналду, а потом стал потреблять по 6 тысяч калорий в день

В 14 лет Холанд был маленьким и худым, а потом резко вырос: за 2015-й – на 11-12 сантиметров, за 2016-й – на пять. Пришлось срочно набирать мышечную массу – так Эрлинг потяжелел на 12 кг. «Он набрал где-то 15 кг за полгода, это было невероятно, – рассказывал Торд Сальте, бывший одноклубник Холанда. – Эрлинг сказал мне, что ужинал тремя порциями. Так он превратился в настоящего монстра».

Холанд растет и сейчас. На медосмотре в «Манчестер Сити» ему сказали, что его рост – 195,2 см. Эрлинг удивился: «Боже мой, я вырос… Почти на сантиметр».

Кажется, Холанд всегда был помешан на развитии. «Это топ-профессионал, – рассказал Goal.com Максимилиан Вебер, экс-партнер Эрлинга по «Зальцбургу». – Пока мы играли в карты во время выездов, его можно было увидеть лишь читающим научные статьи об улучшении сна и питания. Он постоянно ищет детали, за счет которых может стать лучше и сделать еще один шаг вперед».

Так Холанд пришел к диете Роналду. Диета Криштиану – это пять-шесть приемов пищи в день: макароны из твердых сортов пшеницы, много морепродуктов и курица. Роналду пьет свежевыжатый сок на завтрак, потом – только воду. Соусы, соль и другие добавки исключены.

«Эрлинг услышал историю про обед с Роналду, которую рассказал Патрис Эвра, – говорил в 2019-м Альф-Инге, отец форварда, ESPN. – Эвра сказал, что у Криштиану на тарелке была только рыба. Теперь Эрлинг старается копировать подход Роналду, потому что в 34 года он сохраняет высочайший уровень. Это означает, что Криштиану делает все правильно».

Но затем подход Холанда к питанию резко изменился. Теперь он потребляет по 6 тысяч калорий в день, уделяя особое внимание субпродуктам. «Вы такое не едите, но я забочусь о своем теле, – говорил Эрлинг в фильме «Haaland: The Big Decision». – Я думаю, что важнее всего есть качественную еду – и желательно, чтобы она была от местных производителей. Говорят, что мясо вредно. Какое? Из «Макдональдса»? Или мясо, которое дает корова на соседней ферме? Я ем сердце и печень».

Еще про один секрет Холанда вы точно слышали – это папина лазанья. «Перед каждым домашним матчем я ел папину лазанью – и это дает свои плоды, судя по всему, – рассказал Эрлинг после 6:3 с «Ман Юнайтед». – Так что он, наверное, добавляет какой-то особенный ингредиент. Я почти не помогаю ему. В основном просто лежу на диване и слежу за ним. Вот как все устроено».

Есть блюда, которые Холанд обожает, но не может себе позволить. «Любимая еда – это, возможно, то, что мы почти никогда не едим, может, время от времени, – сказал Эрлинг в интервью Sky Sports. – Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. Я их люблю. Но не могу есть. Сижу дома и думаю: «Было бы хорошо съесть сейчас». А потом иду к холодильнику и беру что-то другое. Вот моя жизнь». Ответ на вопрос про любимый напиток был коротким: «Ну, мне нравится вино, очень даже, не буду врать».

Холанд в основном пьет только воду, но не обычную. Дома у него стоит особая фильтрационная система.

«Я считаю, что это очень полезно для тела, поэтому я и делаю это», – сказал Холанд в фильме «Haaland: The Big Decision». Хотя сомнений в таком методе хватает. «Я бы сказал, что это очень большая гипотеза, – заметил Биргер Валлстен, шведский эксперт по питьевой воде, в разговоре с Expressen. – По крайней мере, когда речь идет о бактериях. Это уже некоторая мнительность».

Восстановление. «Ман Сити» не спешил с дебютом и помог справиться с травмами

Холанду нравятся многие популярные средства: он восстанавливается в домашней криокамере (купил за 50 тысяч фунтов) и часто принимает ледяные ванны после матчей и тренировок. «Я считаю их ключом к повышению производительности хотя бы на несколько процентов», – сказал Холанд для Ruhr Nachrichten в сентябре 2020-го. Еще Холанд регулярно занимается йогой, чтобы поддерживать эластичность мышц и расслаблять их после нагрузок.

Покупая Холанда, «Ман Сити» старался сделать все, чтобы помочь ему избежать травм. В сезоне-2021/22 Эрлинг пропустил 16 матчей «Боруссии» из-за мышечных повреждений. Проблемы появились в сентябре (Холанд пропустил 18 дней), а уже в конце октября возникли другие, но тоже связанные с мышцами (выбыл на 35 дней). Позже Холанд пропустил еще 45 дней с января по март – и тоже из-за мышечных проблем.

В прошлом сезоне у «Боруссии» было много травм – из-за них клуб даже поменял медицинский штаб. Правда, источники The Athletic в Германии сообщили, что «Дортмунд» так и не нашел причину. Возможно, поэтому проблема сохраняется и в этом сезоне – ломались почти все игроки старта.

Контраст в «Ман Сити» по сравнению с «Боруссией» поражает – в этом сезоне Холанд пропустил всего 2 игры из-за ушиба.

Первый медосмотр Холанд прошел 9 мая в Брюсселе. Переход в «Манчестер Сити» еще не подтвердили официально, но клубный врач уже обследовал форварда. Следующий этап медосмотра был сразу после окончания АПЛ – спустя два дня после чемпионства «Ман Сити» выслал за Холандом частный самолет и отправил его в Барселону, где работает Рамон Кугат – доктор, которому Гвардиола доверяет сильнее, чем себе. На осмотре в Испании присутствовал и глава медицинского департамента «Ман Сити» Макс Сала. План действий сформировали окончательно.

Игроки «Ман Сити» вышли из отпуска 11 июля. Холанд тоже приехал на базу, но Гвардиола знал, что тренироваться он не будет. «Ман Сити» не собирался допускать Эрлинга до занятий на поле, пока он полностью не восстановится. В результате первую тренировку с «Ман Сити» форвард провел не в Манчестере, а в США – 17 июля ему впервые разрешили частично поработать с командой. Через несколько дней «Ман Сити» играл против «Америки», но врачи не позволили Холанду выйти. Никто не торопился – наоборот, «Ман Сити» дал Эрлингу дополнительные дни на подготовку. Дебютировал он 24 июля, сыграв 45 минут против «Баварии».

Тело Холанда отлично реагировало на нагрузки, и он вышел в основе в Суперкубке Англии с «Ливерпулем».

В сентябре Эрлинг поехал в сборную Норвегии на матчи Лиги наций. С ним отправился физиотерапевт «Ман Сити» Марио Пафунди, чтобы контролировать состояние форварда. «Не считаю, что это странно, – говорил об этом Пеп Гвардиола перед матчем с «МЮ» в октябре. – Я всегда говорил, что штаб – это самая важная часть клуба. Важны все, но физиотерапевты – важнее всех. Они заботятся о парнях. В прошлом сезоне у Эрлинга были большие проблемы в «Боруссии», он был травмирован большую часть года. Он приехал к нам с проблемами после небольшой операции, которую перенес летом, и начал работать с нашими физиотерапевтами. Благодаря им и, конечно, его трудовой этике, он может играть регулярно. В прошлом сезоне это было невозможно. Они с Марио хорошо относятся друг к другу, и Эрлинг попросил его поехать с ним в Норвегию».

У Холанда уже 38 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах – на восемь больше, чем в «Боруссии» за весь прошлый сезон.

Психология. Важная часть успеха Холанда – улыбка

Футболисты обожают медитации: Криштиану Роналду занимается почти каждый день, а Мо Салах и Антуан Гризманн праздновали голы в позе лотоса еще до Холанда. Эрлинг, как писала Daily Mail, медитирует почти каждый день.

«Я люблю медитировать, – рассказал Холанд Esporte Interativo в марте 2020-го. – Это очень мне помогает, так я обретаю внутреннее спокойствие. Медитации идут мне на пользу. Благодаря им я чувствую спокойствие и безмятежность. Вот почему я иногда праздную голы так».

Однажды это даже привело к скандалу – после дубля в матче «Боруссии» с «ПСЖ» (2:1) форвард выложил фото в позе лотоса и написал: «Дзенсационная победа». В ответной игре победил уже «ПСЖ» (2:0), а Неймар отпраздновал гол пародией на Холанда и выложил фото с подписью: «Париж – наш город, а не твой». Но Холанд не обиделся: «Думаю, они помогли мне показать важность медитации на весь мир. Они сами доказали, насколько это важная штука. Поэтому я благодарен им за огромную помощь».

С началом пандемии Холанд активно призывал всех медитировать, чтобы сохранять спокойствие и не паниковать. «Эта пандемия заставляет нас всех испытывать больше стресса и неуверенности, чем обычно, – написал Эрлинг в инстаграме. – Если в эти дни вы испытываете дополнительное беспокойство, вы не одиноки. В дополнение к заботе о наших телах мы также должны заботиться о разуме. Медитация – серьезная вещь. Она помогает управлять нашими эмоциями, чтобы мы могли уделять внимание другим людям и действовали более альтруистично».

К январю 2023-го ничего не изменилось – Холанд все еще в восторге от эффекта медитаций. «Думаю, это очень хорошая практика, – сказал форвард в интервью GQ. – Она позволяет расслабиться и не думать слишком много. Потому что стресс никому не идет на пользу. Я ненавижу стресс и стараюсь не нервничать. Концепция медитации состоит в том, чтобы попытаться отпустить подобные мысли. Все это очень индивидуально, но для меня медитация сработала очень хорошо».

А еще Эрлинг рассказывал, что игнорирует мнения болельщиков в соцсетях. «Я не сижу в социальных сетях и не читаю о себе, – признался Холанд в интервью GQ. – Нельзя контролировать то, что люди говорят, думают и пишут о тебе. Так что я ничего не могу с этим поделать. Мне все равно».

Еще одна важная черта Холанда – на поле он всегда в прекрасном настроении и много улыбается. Это тоже часть его менталитета. «Все сводится к тому, чтобы улыбаться как можно больше и стараться наслаждаться игрой, потому что жизнь проходит быстро, и внезапно твоя карьера заканчивается», – сказал Холанд в интервью Алану Ширеру.

Недавно Пеп Гвардиола отметил, что Холанд не унывает после неудач. И это его важнейшее умение. «Он никогда не теряет концентрацию, – сказал тренер «Ман Сити» после 1:0 с «Кристал Пэлас». – Холанд может не забить один-два момента, но он не расстраивается и не чувствует себя подавленным. Он всегда думает позитивно и говорит себе: «Я забью следующий». Он знает, что шансы будут. Это отличное умение для футболиста. Обычно в футболе или баскетболе мысли о последнем действии не дают показывать максимум, а этот парень думает: «Окей, сколько времени у нас еще есть? У меня целый час». И это здорово».

***

«Мне еще предстоит стать гораздо лучше, – говорил Холанд для Ruhr Nachrichten в 2020-м. – Это заводит меня каждый день. Я должен выйти на новый уровень, стать точнее и неуступчивее. Также я должен стать лучше в комбинационной игре. Я знаю об этом.

Я довольно часто пересматриваю голы, которые забиваю. Я анализирую все до мельчайшей детали и верю, что это поможет мне забивать чаще. Я очень много раз пересматривал все 44 гола из прошлого сезона. И я легко мог забить более 50 мячей. Это не должно звучать самоуверенно. Все хорошо, ведь это значит, что у меня еще есть потенциал.

Я не удовлетворен. Я попытаюсь работать над разными аспектами и постараюсь стать лучше».

Ну и как его остановить?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Shaun Boggust; East News/Lindsey Parnaby / AFP, Oli SCARFF / AFP; instagram.com/erling.haaland