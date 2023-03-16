Как фанаты в Италии победили местный Fan ID. Карту в изначальном виде признали незаконной

Любовь Курчавова – с историей успеха.

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Монти назвал 2014-й «нулевым годом» – моментом, когда все нужно начинать сначала. Италия вылетела с чемпионата мира на групповом этапе (Коста-Рика и Уругвай были лучше), а на следующий день умер фанат «Наполи» Чиро Эспозито. Перед финалом Кубка Италии против «Фиорентины» в него выстрелил фанат «Ромы» Даниэле Де Сантис – пуля прошла сквозь легкие и застряла в позвоночнике. Эспозито провел в больнице два месяца, перенес две операции, но не выжил.

Официальной информации о происшествии не было, и фанаты «Наполи» решили сорвать игру – на поле полетели файеры и другие предметы. Протестом руководил глава ультрас «Наполи» Дженнаро Де Томмазо, сидевший на заграждениях у трибуны. Власти начали с ним переговоры, но безуспешно. Тогда к Curva Nord отправился капитан «Наполи» Марек Гамшик. Его чуть не закидали файерами, но с фанатами он все-таки договорился – Де Томмазо разрешил начать матч. Стартовый свисток прозвучал с 45-минутной задержкой.

Все это очень напоминало события 10-летней давности.

В 2004-м перед дерби «Ромы» и «Лацио» ходили слухи, что полицейский убил ребенка. Ультрас обеих команд уверяли в этом игроков и просили не выходить на поле. Фанаты «Ромы» (среди них был и Де Сантис, который через 10 лет выстрелит в Эспозито) выбежали на газон и обратились лично к Франческо Тотти – сказали, что убьют футболистов, если они продолжат играть. В итоге матч сорвался. Но ультрас «Ромы» и «Лацио» это не удовлетворило – они объединились и атаковали полицию. Слухи о гибели ребенка так и не подтвердились.

В 2004-м ультрас жили без ограничений. В 2014-м в Италии уже действовала Tessera del Tifoso – итальянский предок российского Fan ID. Судьба тессеры получилась странной – уже в 2017-м власти сдались под натиском недовольных фанатов, и оформление стало необязательным.

История итальянской карты болельщика, которая вас удивит.

2007-й – год крови на футболе в Италии. Тогда министр внутренних дел придумал идентификационную систему, которую почти никто не понял

2007 год в итальянском футболе начался с трагедий.

27 января погиб Эрманно Ликурси, тренер «Саммартинезе» из 3-го дивизиона. В конце матча с «Канчеллезе» между футболистами завязалась драка, и Ликурси попытался разнять их. В ходе стычки он получил серьезные травмы и скончался прямо в раздевалке «Саммартинезе».

На следующий день фанаты «Фиорентины» атаковали болельщика «Ливорно». Пострадавшему наложили 20 швов.

В Бергамо полиция сошлась в рукопашной с фанатами «Аталанты», которые пытались атаковать тренерский штаб «Катании», приехавшей на выездной матч.

Игру Серии Д между «Дженцано» и «Норманной» остановили спустя несколько минут после начала второго тайма – с трибун бросили барабан, и он попал в ассистента судьи.

В феврале 2007-го во время столкновений ультрас «Катании» и «Палермо» погиб полицейский Филиппо Ракити. Из-за этого футбол в Италии приостановили на неделю, а стадион «Катании» дисквалифицировали до конца сезона.

После череды трагических событий министр внутренних дел Джузеппе Пизану подписал декрет о безопасности на стадионах – теперь арены должны были соответствовать особым стандартам. Вокруг стадионов поставили дополнительные турникеты и ограждения, правила покупки билетов изменились, а число тех, кому запретили ходить на футбол, резко возросло.

В мае 2008-го «Милан» объявил о выпуске карты Cuore Rossonero. Обладателям абонементов она доставалась бесплатно, всем остальным – за 10 евро. Cuore Rossonero была пропуском в обширную систему лояльности «Милана» – болельщик мог получать звездочки, за которые клуб давал скидки и призы. Для посещения гостевых матчей она была обязательна. К моменту запуска общеитальянской карты болельщика Cuore Rossonero владели около 200 тысяч человек.

Тогда же министром внутренних дел Италии стал Роберто Марони. Он и придумал идентификационный документ – Tessera del Tifoso. Сначала оформление карты было опциональным, но уже в октябре 2008-го Марони объявил, что с сезона-2009/10 она станет обязательной для всех, кто покупает абонемент или собирается на гостевой сектор. При этом попасть на трибуны во время выездного матча любой фанат мог без каких-либо препятствий – тессера не требовалась при покупке обычных билетов. Карту не могли получить болельщики, осужденные по итогам беспорядков на спортивных мероприятиях, или те, кого забанили.

«Карта болельщика ничем не отличается от именного билета, который уже существует, – удивлялся Марио Корси, многолетний лидер фанатов «Ромы». – Каждый, кто хочет пройти на стадион, и так обязан показывать документы при покупке».

«Всем придется адаптироваться, потому что мы заботимся о безопасности, – настаивал Марони. – Tessera del Tifoso позволит точно знать, что это за болельщик. Мы хотим, чтобы клубы помогли нам. В случае отказа от помощи в реализации проекта их ждет наказание».

Роберто Марони (в центре)

Сторонников у идеи было немного.

«Я против введения карты болельщика, мне это все не нравится, – сказал Даниэле де Росси. – И в таком случае, учитывая все недавние события, нужно ввести карточку полицейского». Потом легенде «Ромы» пришлось извиняться: «Я с большим уважением отношусь к полицейским, которые каждое воскресенье работают ради безопасности на стадионах».

«Я уже много раз говорил: карта болельщика – это фарс, – заявил Фабрицио Микколи из «Палермо». – Если бы это зависело от меня, то я вернул бы футбол с баннерами и файерами. Будь я фанатом, которого заставляли бы оформлять карту болельщика, я бы точно больше не вернулся на стадион».

«Мне это не нравится, – сказал тренер сборной Италии Марчелло Липпи. – Это что-то из гетто. Хоть я и тренер сборной, могу честно сказать, что это новшество не убеждает. Представляю: болельщик сидит в субботу вечером за ужином и думает завтра съездить на матч в Милан или Турин. И он не может этого сделать, потому что карты болельщика у него нет. Я против этого».

«Мне это не нравится, – сказал президент УЕФА Мишель Платини в интервью La Stampa. – УЕФА не поддерживает это и не собирается вводить что-то подобное».

Но были и другие мнения.

«В Италии футболом правят ультрас, – сказал Фабио Капелло в 2010-м. – В Англии на стадионе ты чувствуешь себя куда безопаснее, чем в Италии. В Англии люди ходят на футбол семьями, на трибунах много детей, и это прекрасно. В Италии все идет не так, как должно».

«Фанаты на «Бернабеу» критикуют игру команды свистом, – говорил в 2015-м Карло Анчелотти в программе Radio anch’io sport на радио Rai. – У нас очень требовательная аудитория, но уровень жестокости в Италии совсем иной. К сожалению, в Италии фанаты до сих пор могут зайти в раздевалку и оскорбить футболистов. Это очень грустно. Нельзя больше это терпеть. Игроки в Италии чувствуют себя заложниками безмозглых фанатов».

«Все ради безопасности. Карта болельщика позволит не пускать агрессивных фанатов на стадионы», – повторял Марони.

На радио и телеканалах запустили рекламу карты под лозунгом «Будущее в ваших руках». Тессеру должны были ввести с 14 августа 2009-го, но потом старт программы отложили до 1 января 2010-го.

Заявления об отказе от оформления карты выпустили ультрас «Болоньи», «Брешии», «Кальяри», «Катании», «Чезены», «Дженоа», «Лацио», «Лечче», «Наполи», «Палермо», «Пармы», «Ромы», «Сампдории» и «Удинезе».

Борьба началась.

Тессера = кредитная карта. Власти признавали, что это инструмент маркетинга, а фанаты отказывались превращаться в клиентов

Странностей вокруг Tessera del Tifoso хватало.

После гибели полицейского в Италии ввели так называемую «Статью №9» – о мерах по предотвращению насилия на трибунах. За нанесение травм во время спортивных событий фанатам грозило от четырех до десяти лет тюрьмы, за баннеры можно было получить от года до пяти лет. В одни руки теперь продавали не более четырех билетов – раньше можно было купить десять. Хуже всего фанаты отнеслись к запрету на продажу билетов и абонементов тем, кто был осужден за нарушения на стадионе или получил запрет на посещение матчей. Таких болельщиков банили на несколько лет.

Тессера ничем не отличались от обычных кредиток – на выпущенных банками картах был установлен лимит трат. При этом болельщик не мог выбирать банк, все было решено заранее. Например, для «Милана», «Фиорентины» и еще нескольких команд карточку делал банк Intesa, а для «Лацио» – оператор почтовой связи Poste italiane.

Рассмотрим пример: тессера «Интера» от Banca popolare di Milano – Siamo Noi. На счет Siamo Noi можно было положить до 3 тысяч евро, срок действия – 5 лет. Как и с любой кредиткой, предполагались затраты на обслуживание карты. За снятие средств со счета нужно было заплатить 1,85 евро (2,5 – вне зоны евро), за пополнение брали 2 евро.

У каждого клуба был свой выпускающий банк и разные условия обслуживания, но тенденция оставалась общей. «Карта болельщика появилась как инструмент маркетинга, – признавался глава итальянской полиции Антонио Манганелли. – Клубы – это предприятия, цель которых – получение прибыли. В других сферах почти не осталось компаний, которые не владеют информацией о клиентах».

«От тифози к клиентам – новый тип отношений с клубом нас не интересует» – ответили ультрас «Пармы».

«20 тысяч абонементов – 20 тысяч кредитных карточек – краденые деньги!» – заявили фанаты «Фиорентины».

Против новой системы выступали и официальные лица клубов. «Чтобы привлечь зрителей – особенно семьи – на стадионы, нужно сокращать бюрократические процедуры, а не придумывать новые, – говорил глава пресс-службы «Пармы» Алберто Монгвиди. – Мы не будем использовать тессеру в коммерческих целях: получить ее можно будет бесплатно на стадионе, а не в банке. Это обойдется клубу в 120 тысяч евро, но мы не собираемся спекулировать на любви тифози к команде. В распоряжении четко сказано, что отсутствие тессеры в клубе приравнивается к неготовности стадиона. Иными словами: либо ты вводишь тессеру, либо при первой же проблеме твой стадион дисквалифицируют».

Протесты против тессеры: марши, дымовые шашки и бумажные бомбы. Болельщиков поддерживали коммунисты

В августе 2009-го ультрас «Ромы», «Лацио», «Ювентуса», «Удинезе», «Фиорентины», «Сиены» и «Реджины» объединились для марша протеста против тессеры – акцию запланировали на 5 сентября. Ультрас «Милана» заявили, что не осознавали последствий, когда клуб обязал их оформить Cuore Rossonero для гостевых матчей, и присоединились к протестам.

Оформлять карты организованно начали только «Милан» (но без фотографии на карточке) и «Интер». К сентябрю согласился «Ювентус». Больше желающих не было. Учитывая это, клубы просили правительство отложить введение тессеры.

20 сентября из-за протеста ультрас пришлось прервать матч «Ромы» с «Фиорентиной» – на 30-й минуте фанаты римлян бросили на газон около 20 бумажных бомб. В середине ноября прошел еще один марш – более тысячи болельщиков гуляли с дымовыми шашками, скандировали оскорбления в адрес министра Марони и требовали справедливого наказания для полицейского, который за несколько дней до этого застрелил болельщика «Лацио» Габриэле Сандри.

«Борьба против карты болельщика должна стать частью борьбы за защиту свобод, – поддержал фанатов лидер Партии коммунистического возрождения Эмилио Винти. – Мы должны бороться против индивидуальных и коллективных ограничений».

«Карта болельщика – еще один способ ограничить допуск людей в публичное пространство, – соглашался секретарь Коммунистической партии Италии Марко Риццо. – Это средство, которое оградит людей от посещения спортивных мероприятий и заставит их пассивно сидеть дома и платить за телевидение».

«Я против запугивания и шантажа, – говорил министр Марони. – Любой, кто не подчинится, пострадает. Откладывать все на последний момент, а потом просить продлить сроки – плохая привычка итальянцев. Карта болельщика – это разумная система, победа для настоящих болельщиков, которые приходят на стадион не ради жестокости. Протест против карты – необоснованный и немотивированный. Я тоже фанат, но люблю здравый смысл. Путь законности для меня фундаментален».

Но в ноябре 2009-го Марони все-таки прислушался к клубам и отложил запуск программы на старт сезона-2010/11.

Тессера обрушила число проданных абонементов на 20%, проблем с организацией тоже хватало. Но власти говорили об успехе программы

Чтобы продвигать тессеру среди фанатов, в июле Марони договорился о сотрудничестве с Ferrovie dello Stato, компанией государственных железных дорог, и Autogrill, которая занималась розничной торговлей и кейтерингом. Договоренность давала фанатам скидку 15% на проезд на поезде и 10% – на покупку напитков в ресторанах Ciao.

К тому моменту у «Милана» было около 220 тысяч тессер (ведь карту Cuore Rossonero ввели за два года до этого), у «Интера» – 50 тысяч (их фанаты заявили, что готовы на все ради поддержки любимого клуба). За ними шли «Фиорентина» (25 730), «Рома» (20 074), «Сампдория» (18 000), «Палермо» (17 920), «Дженоа» (17 700) и «Ювентус» (12 000). Меньше всех карт было у болельщиков «Брешии», которая только вышла в Серию А, – 2 тысячи.

В августе неаполитанская газета Il Mattino выпустила расследование о рынке поддельных тессер, но авторы проекта быстро опровергли эту новость. 25 августа около 500 фанатов «Аталанты» забросали Марони дымовыми шашками и петардами во время речи на фестивале Berghem Fest. «Это не фанаты, – отреагировал на происшествие министр. – Я не вступаю в диалог с теми, кто любит насилие. Я говорю только с настоящими болельщиками. Эти люди могут на долгое время забыть о стадионах».

По итогам первого тура глава Серии А Маурицио Беретта был доволен. «У нас нет никаких причин для разочарования, – заявил менеджер в эфире Radio anch’io sport. – Впереди еще матч «Болоньи» и «Интера», но среднее количество зрителей на матчах по итогам тура выше, чем в прошлом сезоне. Система работает лучше, чем мы ожидали. 350 тысяч карт уже выданы, еще 100 тысяч запросов находятся в обработке. Болельщики получат их к следующему туру чемпионата. Думаю, мы можем приблизиться к отметке в 500 тысяч карт».

Несмотря на оптимистичные заявления, проблем с тессерой хватало. Число владельцев абонементов снизилось на 20% по сравнению с предыдущим сезоном. Наиболее ощутимым был спад у «Лацио» – с 28 до 7,5 тысяч.

Нелегко было и тем, кто все-таки занялся оформлением тессеры. Заявки на карту нередко обрабатывали с задержками, которые ломали планы и не позволяли сходить на желаемый матч. Например, газета Messaggero Veneto рассказала, что три тысячи фанатов «Удинезе» рискуют не попасть на игру против «Дженоа» 28 августа – все из-за бюрократических сложностей при оформлении тессер.

В первых турах болельщики гостей нередко проходили на стадион без тессер и занимали места на обычных секторах – среди болельщиков соперника. Конечно, это приводило к стычкам. «Удинезе» после матча с «Дженоа» решил организовать отдельный гостевой сектор для тех, у кого нет карт болельщика.

«Все идет очень хорошо, – радовался Марони в сентябре 2010-го. – Цифры превзошли наши ожидания: мы преодолели отметку в 650 тысяч карт. Настоящие болельщики получают от тессер лишь преимущества, ведь система позволяет держать правонарушителей подальше от стадионов. Против только крошечная группка людей, которые перед матчем ищут фанатов соперника по барам, чтобы подраться. Их не должно быть на стадионах. Конечно, карта – не какое-то чудо. Это просто препятствие для хулиганов. Уже сейчас мы видим, что число стычек и травм на матчах снизилось».

И как все изменилось? Сочетание кредитки с идентификационным документом признали незаконным

Фанаты не сдавались и в декабре 2011-го обратились в общество по защите прав потребителей (Codacons). Они настаивали, что сочетание контролирующего документа с маркетинговым средством (кредитной картой) нарушает их права. В Codacons посчитали, что такое навязывание кредитных продуктов может повлиять на экономический выбор болельщиков, согласились с их доводами и подали жалобу в Государственный совет. Ее удовлетворили, и клубы лишились права сочетать Tessera del Tifoso с кредиткой.

За месяц до этого в Италии сменился министр внутренних дел – вместо одиозного Марони пришла Аннамария Канчельери. В январе 2012-го La Repubblica написала, что Канчельери намерена отменить тессеру или изменить ее так, чтобы фанатам было комфортно. Уже в марте это случилось – ненавистную Tessera del Tifoso заменили на Fidelity Card («карту лояльности»). «Новая система будет предполагать меньший контроль и в большей степени будет связана с ответственностью фанатов и клубов, – заявил генменеджер Итальянской федерации футбола Антонелло Валентини. – Болельщикам, которые получат новую карту, мы предложим различные преимущества».

Fidelity Card обещали выдавать через 30 дней после запроса. Связи с банками у новой карты не было, она действовала на всех итальянских стадионах. Болельщикам предложили обширную программу лояльности со скидками на атрибутику и билеты, а также доступом на закрытые мероприятия.

«Ультрас и агрессивные фанаты победили, такие футбольные клубы, как «Рома», большой фанаткой которого является министр Канчельери, победили, – возмущался уже бывший министр внутренних дел Марони. – Они никогда не принимали правила. Карта болельщика показывала отличные результаты в борьбе с жестокостью на стадионах. Теперь ее уничтожают. Это странно, очень странно. Футбольные лобби снова победили. Ужасно, ведь эта система могла стать отличным средством по борьбе с жестокостью на стадионах».

В 2017-м власти снова пошли на уступки и приняли меморандум о взаимопонимании, по которому оформлять карту болельщика нужно только для матчей, которые, как считает Национальная обсерватория по проведению спортивных мероприятий (орган МВД по контролю за порядком на стадионах – Sports.ru), несут высокий риск для общественной безопасности.

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Проблема жестокости на трибунах в Италии не решена окончательно, но происшествий на стадионах стало ощутимо меньше. Согласно отчету Национальной обсерватории по проведению спортивных мероприятий по итогам сезона-2018/19 (последнего перед пандемией), насилие на трибунах фиксировали на 43 из 1853 профессиональных матчей. За сезон до этого – на 63 из 1899. Проблемы описывались как «остаточные», так как конфликты в основном возникали за пределами стадионов и прилегающих к ним улицах. Число полицейских, пострадавших от футбольных фанатов, в сезоне-2018/19 по сравнению с предыдущим тоже снизилось – с 58 до 43. Как и стюардов – с 17 до 13. Стало меньше и арестованных на матчах – 39 вместо 100.

Видимо, контроль за порядком на стадионах возможен и без сомнительных карт.

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno, New Press, Marco Di Lauro, Roberto Serra, Vittorio Zunino Celotto; AFP/TIZIANA FABI; sport.virgilio.it