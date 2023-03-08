Что о нем нужно знать?

14 февраля все заговорили об Уоррене Заире-Эмери: 16-летний пацан вышел в старте «ПСЖ» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Зрители Лиги 1 узнали про Уоррена еще раньше, он давно ворвался в обойму Парижа – в этом сезоне у него 18 матчей и 2 гола во всех турнирах.

Почти каждый матч Уоррена за «ПСЖ» превращался в рекордный – теперь это самый молодой игрок в истории клуба, самый молодой автор гола и первый игрок 2006 года рождения, сыгравший в Лиге чемпионов.

«Слово, которое лучше всего описывает Заира-Эмери – это зрелость, – говорил тренер сборной Франции U17 Хосе Алькосер во время победного Евро-2022. – В общении понимаешь, сколько лет ему на самом деле, но это сдержанный человек с характером. В игре он демонстрирует настоящую зрелость. Если по документам ему 16, то его футбольный возраст гораздо выше».

«К Уоррену применимо слово «феномен», – говорил журналист RMC Sport Лоик Танзи. – Если вы посмотрите один из его матчей, не зная, сколько ему лет, то не сможете определить, что это самый юный игрок на поле».

«Это инопланетянин», – был краток Витинья.

Сегодня Уоррену исполняется 17. Что о нем нужно знать? И он правда уникальный талант?

Уоррен попал в футбол благодаря отцу – он работал тренером. На турнирах парень раздражал родителей других детей

Заир-Эмери родился в Монтрее – восточном пригороде Парижа. Сначала Уоррен хотел стать пожарным, но очень скоро увлекся футболом и уже в четыре с половиной года начал заниматься. Франк, отец Уоррена, говорил: «Если хочешь стать футболистом, сначала научись завязывать шнурки». Заир-старший окончательно все понял, когда взял сына на любительский турнир.

«Я отдал крайне неточный пас – на 30 метров в сторону, прямо в Уоррена, – вспоминал Франк в интервью RMC Sport. – А он принял на грудь так, словно тренируется каждый день. Мы с кузеном посмотрели друг на друга и сказали: «Неплохо».

Заир-Эмери начинал в детской команде «Обервилье» – там тренировал его отец. Иногда Франк просил Уоррена показать игрокам взрослой команды, как выполнять упражнения – настолько техничным был парень.

«Он был очень маленьким – гораздо меньше всех остальных, – вспоминал Фарид Мессани, тренер детской команды «Обервилье», в интервью Actu Foot. – Но мы увидели, что у него есть талант, как только он к нам пришел. Мы быстро стали брать его на все детские турниры, и он везде делал разницу. Мы чувствовали, что у него есть нечто большее».

«На каждом турнире он получал приз лучшему игроку, – смеялся Франк. – Родители других детей даже жаловались, потому что в субботу Уоррен играл на турнире U9, в воскресенье – на турнире U8».

Еще один важный человек в карьере Заира-Эмери – бабушка Джиджи. Она несколько лет возила его из коммуны Рони-Су-Буа, где жили мама и три брата Уоррена, в Ивелин, где его папа тренировал «Обервилье». «Однажды мы с командой U19 играли в Дранси, и бабушка Уоррена была на трибунах, хотя он уже тренировался с основой, – вспоминал Зумана Камара, первый тренер Заира-Эмери в U19. – Я был удивлен и спросил, что она здесь делает. А она ответила: «Это все равно команда Уоррена!» Для нее важно, чтобы внук получал удовольствие и веселился».

Недавно Франк, отец Уоррена, перестал работать в «Обервилье». «Часто приходилось уходить пораньше или просить подменить меня, чтобы посмотреть игру сына, а такого тренера уже нельзя назвать хорошим, – сказал он для L’Équipe с улыбкой. – Да, когда Уоррен был маленьким, мне казалось, что он хорош, но это не Мбаппе. Не тот масштаб. Я был действительно удивлен, что в 15 лет он играл за U19. Уоррен сделал отличный рывок».

«Впечатление, что это 25-летний игрок». В 14 Заир-Эмери сыграл за U17 и U19

Очень скоро Уоррена заметил «ПСЖ» – в 8 лет он перешел в академию парижан. Сначала его пригласили тренировку, а потом позвали на турнир, хотя он еще числился в «Обервилье».

В апреле 2014-го «ПСЖ» играл с «Лионом» в финале Кубка лиги, поэтому LFP организовала матч для их команд U9 и U10. Участвовать могли лишь зарегистрированные в академиях игроки, поэтому «ПСЖ» молниеносно уладил все формальности и договорился с отцом Уоррена. Парень взял 10-й номер и забил сверстникам из «Лиона». «Он был очень маленьким, но чудесным, – вспоминал Франк в разговоре с L’Équipe. – Те матчи можно даже найти на ютубе. Потом Уоррен еще дважды играл в таких играх. Я спросил у него: «Ты вообще осознаешь? Я мечтал сыграть на «Стад де Франс», а ты к 11 годам уже сделал это трижды!»

Абду Фалл, работавший с Уорреном в U11, рассказал, что сильнее всего тренеров во всех возрастах впечатляло умение парня читать игру. «Очень часто игроки не знают, как использовать возможности, и принимают неправильные решения, – говорил Фалл для RMC Sport. – Уоррен отличался от них тем, что обладал невероятным умением читать игру и анализировать ее. Заир-Эмери – лидер не на словах, а на деле. Он ведет партнеров за собой тем, как выкладывается на поле».

«Это было парадоксально, но другие игроки становились контрпродуктивными рядом с Уорреном, – вспоминал Бафоде Диаките, бывший тренер Заира-Эмери. – Все из-за того, что он компенсировал все недочеты и ошибки партнеров. Благодаря Уоррену у команды появлялся баланс, а все остальные прилагали меньше усилий. Приходилось напоминать, что Уоррен – не дежурный пожарный».

Заир-Эмери стремительно прогрессировал и постоянно играл против ребят старше него. «И он был лучшим, – рассказывал Паскаль Шарло, тренировавший Заира в U10 и U11. – На турнире в Нидерландах тренер «Аякса» прошел мимо нас, даже не посмотрев. А потом он увидел Уоррена, подошел к нему и пожал руку. А с нами он даже не заговорил! Все из-за того, что он заметил Заира на турнире в Брюсселе за год до этого».

В день, когда Заиру-Эмери исполнилось 14, его перевели в U17. Но отец призывал не останавливаться: «Постарайся зацепить несколько матчей в U19, если сможешь». И через несколько дней у Уоррена получилось – его перевели в команду. «В академии «ПСЖ» не так уж и часто столь резко повышают в возрасте, – говорил директор академии Антони Вивьен. – Это одно из редких исключений. Мы имеем дело с феноменом, но с феноменом, у которого есть голова на плечах. Он очень скромный и спокойный. Учитывая его физику и развитие за последние месяцы, у нас впечатление, что это 25-летний игрок».

Как играет Заир-Эмери? Это игрок рывков

«Мы не играем товарищеские матчи. Если 16-летний или 17-летний игрок выглядит лучше, чем другие, он будет на поле. В этом суть конкуренции, и мы в ней нуждаемся», – говорил Кристоф Гальтье, объясняя доверие Заиру-Эмери. В 2023 году Уоррен пропустил лишь один матч (7:0 против любителей в Кубке Франции), поучаствовав аж в 13. Пять раз стартовал в основе.

Заир-Эмери напоминает табула раса, чистый лист. Гальтье ищет лучшее применение путем экспериментов: обычно Уоррен выходит не самым оборонительным полузащитником в центр поля; против «Баварии» отыгрывал правого вингера с узкой позицией в 4-4-2, в свежем матче с «Нантом» был главным опорником в 3-5-2 с Фабианом Руисом и Витиньей по бокам.

Кажется, его наиболее комфортная позиция – бокс-ту-бокс, свободный для смещений на фланг. Он не питбуль, чтобы только возвращать мячи. Не художник, чтобы креативить под нападающим. Для постоянной игры на фланге не хватает скорости. Зато общего бегового объема достаточно, чтобы везде спешить на подмогу.

Пока ярчайший навык Заира-Эмери – рывки с мячом. В среднем за 90 минут он тащит мяч чаще, чем 89% полузащитников топ-5 лиг, тащит в чужую треть чаще, чем 91%, заходит в штрафную чаще, чем 86%. Да, это с пересчетом на 90 минут, и не нужно забывать, что речь об игроке, который часто выходит на замену свежим на уставшего соперника. Так что просто фиксируем любовь к рывкам с мячом, умение это делать, но без восторгов.

Хотя именно с рывками связаны главные хайлайты Заира-Эмери в «ПСЖ».

Неудивительно, что и в обводку он лезет очень много, больше в «ПСЖ» пробуют дриблинг только Мбаппе, Месси и Неймар. При этом качество удручает – лишь 36,8% успешных попыток. Не боится пробовать, но пока неэффективно. Даже вечно рискующий Мбаппе теряет мяч реже, чем Заир-Эмери. Вроде бы печально, но в то же время и индикатор доверия. Едва ли без тренерского разрешения 16-летний парень так бы лез напролом.

Уоррен явно любит рывки больше пасов. Через передачи почти не обостряет, реализует только функцию перепаса накоротке для контроля. Любопытно, что длинных передач нет вообще, в среднем только одна из 38,5 идет на 30+ метров. Правда, «ПСЖ» вообще не любит переводы и диагонали, так что, возможно, в другой команде Заир-Эмери чаще пробовал бы длинные.

Без мяча парень проактивен, выбирает агрессивный стиль. Много выбрасывается, пробует перехваты (их больше, чем отборов), много фолит. В стыках не выглядит ребенком, не отлетает на пару метров, но стабильно уступает. Уж здесь еще точно нужно окрепнуть.

Итого: пока Заир-Эмери явно сыроват. Он не уникальный вундеркинд, но талант определенно есть, раз спокойно может пробегать все поле с мячом в ногах мимо амбалов Лиги 1. Выход на «Баварию» в Лиге чемпионов – гигантский аванс Гальтье.

Возможно, тренер повелся на поводу фанатов «ПСЖ», которые без ума от молодых игроков из академии. «Парк де Пренс» готов овациями провожать 17-летнего защитника Эль-Шадая Битшиабу после абсолютно посредственной игры – так было против «Страсбура» в конце 2022-го. Болельщики явно боятся, что клуб упустит очередного Нкунку или Комана.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Charlotte Tattersall; REUTERS/Eric Gaillard