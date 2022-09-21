Форма со стихиями и комикс о мусорном монстре – прекрасная идея «Калуги», призывающая беречь природу

Внутри – розыгрыш!

Прошлой весной все услышали о «Калуге» из Второй лиги благодаря необычной форме – с силуэтом Константина Циолковского.

Клуб не остановился на космической теме и перешел от локального бренда к глобальным вопросам. В начале августа «Калуга» представила четыре комплекта формы из переработанного пластика – «Воду», «Воздух», «Огонь» и «Землю». Чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

Но и это не все: «Калуга» готовит комикс, посвященный новой форме – в нем мусорному монстру противостоят аватары, которые хотят спасти Землю.

Мы поговорили с медиакомандой «Калуги» Виталием Голяковым и Владимиром Ярославцевым, которые продолжают творить в небольшом клубе.

В России не производят ткань из пластика. Но она нашлась на одном заводе (итальянская)

Рассказывает Виталий Голяков:

– После проекта с Циолковским интерес к «Калуге» у обычных горожан повысился. Теперь о нас хотя бы знают. Даже в других странах есть люди, которые благодаря этой футболке узнали о нашем клубе.

Конечно, хотелось и привлечь новых спонсоров, но суперконтрактов у нас пока нет. Несмотря на это, мотивация сохранилась – хотелось доказать, что это был не единичный проект, что мы способны сделать еще что-то масштабное. Еще хотелось, чтобы о клубе продолжали говорить.

Конечно, мы и в Калуге сталкиваемся с экологическими проблемами, но хотелось высказаться глобально. У нас в городе был пилотный проект по утилизации мусора – калужские власти расставляли баки, куда можно было выбрасывать отсортированные отходы, чтобы потом их отправили на переработку. Но жителям тяжело объяснить, куда пойдет этот мусор. А у нас – конкретный пример: «Утилизируй пластик – из него можно сделать футбольную форму».

В Калуге работает производитель автомобильных шин Continental, а еще у нас был контакт с директором предприятия по производству пластика. Тогда мы и придумали связь с экологией, ведь из автомобильных покрышек можно производить крошку для футбольного поля, а из пластика – форму.

Сначала мы хотели работать с компанией, которая помогла нам реализовать проект «Оторваться от земли» про Циолковского, но в связи с известными событиями сроки поставки ткани для формы сдвинулись. Ситуация в мире была непонятной, и мы не знали, как реализовывать проект. Но потом все-таки решили, что нужно его доделать. И тут подвернулось предприятие из Калужской области, на котором оказалась нужная ткань. Раньше у этого предприятия не было опыта производства футбольной формы, но они захотели попробовать.

В России не производят ткань из переработанного пластика. Эта ткань есть в Турции, Италии, Китае. Делают ее по такой схеме: из обычных бутылок производят нить, которая по качествам ничем не уступает полиэстеру. На производстве в Обнинске, где мы заказывали форму, такая ткань уже была. Из Италии, со всеми необходимыми сертификатами. Из нее и сделали форму.

«Калуга» хочет необычно заострять внимание на экологических проблемах

– Мы сделали два комплекта для полевых игроков и два – для вратарей. Сначала действительно думали про четыре формы, но потом отказались, так как играть в четырех комплектах практически нереально. И все-таки зеленый с черным – не совсем наши цвета. Под каждый комплект мы искали спонсора, так или иначе связанного с какой-то стихией, и не могли обещать, что сыграем в зеленой форме, к примеру, 15 матчей. Кроме того, тренерский штаб попросил сделать так, чтобы команда играла в белой и синей форме.

Футболки из переработанного пластика есть уже у многих клубов и брендов, но все презентации, что мы видели, как мне кажется, лишены креатива. У многих презентация – это просто публикация фотографий в соцсетях со словами: «Вот, смотрите, какая у нас прикольная форма». Мы хотели наполнить смыслом эту форму и не останавливаться на том, чтобы провести фотосессию где-то в лесу.

В Европе с восприятием этой темы, конечно, все немного иначе. Там болельщикам сказали, что футболка сделана из 30 бутылок, они услышали, подумали «вау, круто» и пошли сдавать пластик в переработку. У нас этой теме уделяют мало внимания, поэтому и такого ответственного отношения пока нет. Так что хотелось привлечь внимание через что-то более необычное.

Под каждую стихию «Калуга» нашла спонсора – это принесло бы 60-70% сверх бюджета клуба. Но 24 февраля все изменилось

– Основные цвета клуба – синий и белый, так что мы довольно быстро пришли к идее о том, что синий – это вода, а белый – это воздух. Затем развивали тему и пришли к четырем стихиям – добавились земля и огонь. Понимали, что под каждую из стихий можно привлечь спонсора, который так или иначе с ней связан. Так и получилось.

Сейчас в проекте два партнера. Калужский электромеханический завод, который уже давно нас поддерживает. У них есть программа по разработке прибора, который анализирует состояние воздуха, поэтому они с удовольствием откликнулись. Второй спонсор олицетворяет огонь – это КВТ, Калужский электротехнический завод. Среди прочего они делают огнеупорные перчатки, так что здесь черная вратарская форма легла идеально.

Планировался еще один титульный спонсор, который закрыл бы все стихии. До 24 февраля у нас складывалась очень интересная картинка: мы планировали заработать около 60-70 процентов сверх общего бюджета клуба. Сейчас это 10-15 процентов.

Хотели заработать деньги на закрытие расходов, которые несет медиаотдел. Написали смету на год. Если бы привлекли одного из тех спонсоров, то закрыли бы все свои затраты, и отдел стал бы самоокупаемым. У нас еще две стихии и место под титульного спонсора, но не знаю, насколько это в текущих реалиях вообще осуществимо. Сейчас мало кто готов давать деньги на футбол. Помогают только те, кого эти события не особо коснулись.

Что еще планирует сделать «Калуга» в рамках проекта: отказ от пластика в команде, раздельный сбор мусора на матчах, сажать с игроками деревья

– На домашнем матче, который прошел 6 августа, уже стоял контейнер, который позволял производить сортировку мусора. Но пока они у нас не в том количестве, в каком мы бы хотели. У «Калуги» будут собственные контейнеры, которые позволят сортировать отходы и, в частности, пластик. Его болельщики выбрасывают на стадионе чаще всего.

Существует проект «Доброкрышки». Его суть в том, что люди сдают пластиковые крышечки на специальные предприятия, и на вырученные деньги покупают инвалидные коляски. Мы обсуждали эту тему с болельщиками и пришли к тому, что эта история – не про форму, а про вклад в защиту окружающей среды. Правильная утилизация батареек – это тоже про экологию. Крышечки – тоже. Важно каждое движение в сторону защиты окружающей среды, и они необходимы. Так что наша история – не про конкретный вид отходов и переработку пластика в футболки. Мы, скорее, просто хотим призвать людей к сознательному потреблению.

Мы хотим поговорить с игроками об отказе от использования одноразового пластика – например, стаканчиков – в раздевалке. Можем рассмотреть разные варианты: либо собирать использованные пластиковые стаканчики и утилизировать их отдельно, либо заменить их на что-то более перерабатываемое и долговечное. Не думаю, что возникнут проблемы или вопросы. Знаю, что у нас в команде есть много ответственных ребят, которые уже сейчас занимаются раздельным сбором мусора. Еще у нас современный, правильно мыслящий тренерский штаб. Также мы планируем команду периодически привлекать к экологическим акциям – убраться где-то, посадить дерево. Хотим делать то, что внесет хоть и небольшой, но ощутимый вклад в общее дело.

Футболисты с удовольствием участвуют в наших проектах. В этом сезоне у нас сложился симбиоз: команда показывает отличные результаты («Калуга» лидирует в своей подгруппе Второй лиги – Sports.ru), а мы стараемся сделать так, чтобы о «Калуге» узнали чуть лучше.

Игрокам нравится форма – приятно поиграть в необычном комплекте. От стандартной экипировки все равно в какой-то момент устаешь.

А теперь про комикс «Калуги» о борьбе супергероев с мусором. Тираж – пока 100 штук, сюжет не связан с футболом

Рассказывает Владимир Ярославцев:

– Комикс – наша прихоть. Такого, наверное, еще никто не делал, и мы даже не знаем, как отреагирует аудитория. Комикс – популярный и понятный жанр, мы видим в нем инструмент, через который можно рассказать о проблеме загрязнения окружающей среды. Попробуем транслировать идею через супергероев, которые борются с мусорным монстром.

У нас небольшая команда – сценарист Юрий Борисов и художница Ева Белая. Сюжет комикса вообще не связан с футболом. Это классическая супергеройская история в стиле Marvel. Решили от этого оттолкнуться, потому что на такие сюжеты сейчас есть спрос.

Пока будет тираж в сто штук. Если интерес у аудитории появится, то будем допечатывать.

Рассказывает сценарист Юрий Борисов:

– Думаю, ближайший аналог к «Пятому элементу» – «Могучие рейнджеры». Наш комикс структурно перекликается с первой серией. Это основа, на которой, возможно, мы будем выстраивать развитие сюжета в будущем. Духовно «Пятый элемент» близок к мультику «Команда спасателей Капитана Планеты», который вышел в 1990-е.

Было сложно уместить нашу историю в обозначенные рамки, чтобы действие выглядело логичным, а герои и мир – реалистичными. В первом выпуске мы сделали акцент на героях и их силах. В дальнейшем уделим чуть больше внимания миру и постараемся выдержать баланс между действующими лицами и окружением.

***

Конкурс: расскажите в комментариях, как еще наши клубы могут бороться с проблемами экологии – на стадионах, в медиа, где угодно. За лучшую идею мы с «Калугой» подарим футболку и комикс .

А купить форму можно здесь.

Фото: fc-kaluga.ru