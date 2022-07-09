Воспитанник «Зенита» Денисов близок к основе «Спартака». Его сравнивают с Зобниным

Выйдет и в Суперкубке?

Похоже, Гильермо Абаскаль всерьез рассчитывает на 19-летнего центрального полузащитника Даниила Денисова (может играть и справа в защите) – в товарищеских матчах с «Балтикой» (3:2) и «Енисеем» (3:0) он выходил с первых минут.

Неизвестно, появится ли Денисов в Суперкубке, но вот то, что для молодого спартаковца Даниил прошел необычный путь – известно. Он воспитанник «Зенита».

Денисов родился в Петербурге и играл в «Зените» до 2019-го. Говорил, что «Спартак» – вторая команда города по числу болельщиков

Даниил родился в Санкт-Петербурге и занялся футболом в пять лет, когда папа отвел в обычную секцию. Там Денисов играл недолго, а потом попал в школу «Зенита».

«Естественно, в Питере все болели за «Зенит», но второй клуб в городе по количеству болельщиков – это «Спартак». Особенно среди тех, кто постарше, – рассказывал Денисов в интервью клубной пресс-службе. – Люди всю жизнь живут в Петербурге и давно болеют за команду, никакой проблемы в этом нет.

Как не было сомнений у меня, когда появился вариант перейти в «Спартак». Я всегда хотел попасть в хороший клуб. Каждый молодой футболист хотел бы играть в «Спартаке», каждый ждет такого шанса».

Из «Зенита» в «Спартак» Денисов перешел в июле 2019-го, но пока так и не раскрыл причины. Сначала он играл в ЮФЛ и МФЛ, а уже через год закрепился в «Спартаке-2». Если по юношам Даниил почти всегда выходил в опорной зоне, то в «Спартаке-2» его наигрывали на правом фланге защиты. Скорости и выносливости хватало.

Отец – чемпион России по смешанным единоборствам – учил Даниила быть бойцом. Хомуха говорил о характере и трудолюбии, сравнивал Денисова с Зобниным

Сергей Денисов, отец Даниила, – чемпион России по смешанным единоборствам. Полузащитник «Спартака» считает, что крепкий характер ему достался от папы.

«Помимо тренировок в школе, я часто тренировался с отцом. Мы с ним и в футбол играли, и боксировали, какие-то базовые удары он мне ставил, – вспоминал Денисов. – Он чемпион России по смешанным единоборствам, и закаленный характер у меня от него. Отец мне прививал веру в себя, чтобы я был бойцом во всем. Никогда нельзя опускать руки. Даже если ты и проигрываешь, то проигрывать нужно с честью. Главное, чтобы у тебя не было вопросов к себе после игры».

Характер у Денисова действительно крепкий. В мае 2021-го он получил жуткую травму – в начале матча ФНЛ между «Спартаком-2» и «Чертаново» мяч прилетел ему в горло. Даниил потерял сознание, со стадиона его увозили на реанимобиле. Но уже скоро все наладилось – клуб сообщил, что Денисов пришел в себя.

О сильном характере, когда Денисов подбирался к заявке «Спартака», говорил и Дмитрий Хомуха, работавший с игроком в молодежной сборной. «Он выделяется на поле трудолюбием и спортивным характером, – говорил Хомуха в интервью «Чемпионату». – Можно все что угодно говорить, но только матч продемонстрирует, насколько он справится с волнением, потому что играть по юношам и во взрослый футбол – две большие разницы. Он не был лидером на юношеском уровне, но был членом команды, на которого всегда можно было положиться с точки зрения игровой дисциплины, полной самоотдачи. Даниил мог играть на пределе, вытаскивать из себя все, что можно. Из нынешнего «Спартака» его можно сравнить с Зобниным».

Денисов забил первый гол «Спартака» при Ваноли. А Абаскаль выпускает его в основе в товарняках

С лета 2021-го Денисов привлекался к тренировкам с основой, а осенью Руй Витория дал ему дебютировать в РПЛ, выпустив в концовке против «Ахмата».

Уже в декабре Даниил сыграл первый полный матч в РПЛ – тоже с «Ахматом». «Спартак» выиграл 2:1, а Денисов закрыл позицию правого защитника – Рассказов пропускал матч из-за удаления, а Кофрие – из-за повреждения. «Мы должны были играть линию в четыре защитника, – сказал тогда Витория. – Денисов адаптирован к этой схеме, готов был держать эту линию. Там мог бы играть и Зобнин, но он был долго травмирован, мог бы Кутепов – но он мне больше нравится в центре, мог бы Литвинов – но он важнее в центре. Поэтому я выбрал Денисова».

На зимних сборах, когда со «Спартаком» работал уже Паоло Ваноли, Даниил забил первый гол команды при итальянце – «Словану».

«Могу отметить проход и передачу Бакаева. Он все сделал, мне оставалось только попасть в ворота, – делился эмоциями Денисов в интервью клубной пресс-службе. – Конечно, рад, но главное сейчас – играть и прибавлять в каждом аспекте игры.

Чтобы до конца освоиться [в первой команде], нужно время. Я потихонечку, с каждым днем, все больше и больше становлюсь своим. Конечно, хочется играть. Для этого надо работать на тренировках, показывать себя».

Вскоре после этого гола «Спартак» продлил контракт с Денисовым до 2026 года. «Это большое и значимое событие для меня, – говорил Даниил. – Буду продолжать работать и отдавать всего себя клубу. На этих сборах я забил свой первый мяч, теперь подписал новое соглашение, так что зима складывается удачно. Но хочется, чтобы следующие месяцы стали еще более успешными».

В 2022-м у Даниила набралось 5 выходов на замену в играх РПЛ и Кубка, а матч последнего тура чемпионата против «Химок» он провел почти целиком – сыграл 81 минуту.

Теперь Гильермо Абаскаль, неожиданно возглавивший «Спартак», наигрывает Денисова в старте. Состав на матч с «Аланией» (2:2) клуб не публиковал – она была закрытой. А вот с «Балтикой» и «Енисеем» Денисов играл с первых минут.

Ждем его на поле в матче за Суперкубок с «Зенитом»?

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; Федерация футбола Санкт-Петербурга