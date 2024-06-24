Как Модричу спасти Хорватию в битве за плей-офф с Италией

Приемы против Спаллетти.

После ничьей с албанцами Модрич сбежал из микст-зоны – расстроился из-за намека на возраст. В сентябре ему исполнится 39. Этот Евро для него точно последний; есть вероятность, что последний большой турнир вовсе. Ранний вылет – явно болезненная тема для Луки.

Вопрос, обидевший Модрича, звучал так: «Может, пора молодым сразиться за выход?» Но их не так много. Хорваты привезли один из самых возрастных составов. Для многих это последний шанс блеснуть на континентальном турнире, добавить еще одну медальку на стену и окончательно утвердиться в статусе золотого поколения.

Чтобы гарантированно выйти в плей-офф, необходимо обыграть итальянцев. Как это сделать, не отказываясь от авторитетной неторопливости старых ног?

Если прессинговать, только зонно – с итальянцами не сработает фишка, которую опробовали на Испании

В первом туре против Испании хорваты чередовали персональный и зонный прессинг: работали по зонам, но индивидуально разбирали испанских полузащитников. В целом это действенный план, который учел недостатки позиционного футбола и сыграл на уровне общего рисунка – настолько, что разбил фирменное пиренейское владение и обеспечил балканцам превосходство в контроле мяча. Но эпизодически его рушили. А соперник оказался настолько хорош, что выжал из эпизодов разгром.

Другими словами, хорваты вынудили испанцев отказаться от любимого сценария, но все равно проигрывали без мяча – плану не хватило хорошей реализации. Учитывая, насколько Спаллетти любит владение, важно учесть причины:

1. У хорватских полузащитников нет физических данных для доминирования 1-в-1 без мяча. В таких условиях план обычно срабатывает в обратную историю: помехи мешают поступательно владению, но нехватка атлетизма приводит к регулярным поражениям в эпизодах. Так и случилось;

2. Хорватские полузащитники почти не сталкивались с персональным прессингом;

3. Одному из них скоро 39 – это возраст интеллектуального перекрытия зон, а не хищного преследования и дуэлей 1-в-1.

Повторить эксперимент сейчас – плохая идея, и не только потому, что Модрич не помолодеет к матчу. Футбол, который Спаллетти придумал для «Наполи» и прививает сборной, разработан именно для противодействия персональному прессингу. Итальянцы не ищут пространство между линиями, как испанцы. Владение не потеряет целесообразности, если границы между линиями окажутся стерты.

Кроме того, у итальянцев нет обязательной позиционной структуры – они легко отказываются от нее, когда требует ситуация. И ролевое распределение тоже очень условно. Персональный прессинг закончится тем, что Ковачича и Модрича будут водить по всему полю, а распасовкой займутся Бастони и Калафьори – далеко не обязательно из защиты.

При этом давление вообще и тем более контрпрессинг – идея вполне рабочая: испанцы продемонстрировали, как сильно итальянское владение сбоит при цейтноте. Но прессинг должен быть зонным.

Судя по предыдущему матчу, Спаллетти не откажется от поступательного контроля, даже когда он барахлит. Чтобы манипулировать зонным прессингом, ему придется прибегнуть к позиционной игре со всеми ее законами – например, занятием пространства между линиями. У итальянцев не хватает полузащитников для такого футбола.

(Кстати, его «Наполи» мучился, когда соперник перекрывал зоны и давил на линии передач, а не на самих игроков).

Единственная оправданная персональная ориентировка – Жоржиньо. Ему неуютно, когда за ним следует тень.

Если играть во владение, обязательно через Модрича

Давайте начистоту: только Лука спасет Хорватию, и так было всегда. Ему не от кого ждать спасения – ни от человека, ни от машины. Никто другой не гарантирует больше. Он сам должен создать рисунок, который спасет его мир.

Итальянцы – это компактное расположение и рискованный перепас в тесных зонах, чтобы моментально возвращать мячи после потерь. Ради этого они оставляют много пространства за полузащитой, и перед центральными защитниками стоит дилемма: заполнить его, выдвинувшись на противника и оставив брешь за обороной, либо держать позицию и позволить сопернику развернуть атаку.

Лучший способ использовать этот изъян – отдать мяч Модричу. Он не скован условностями вроде дистанции: никто в мире не доставит мяч лучше него – что сейчас, что в полтинник.

Итак, имеем: команду, в которой тренер жалуется на огромные разрывы между линиями. Разрывы, которые вынуждают защитников выбирать между защитой зоны перед или за ними. Ковачича, который царил между линиями даже в матче с испанцами. Неизбежные выбросы на него и, следовательно, пустое пространство за обороной.

Эта особенность едва не стоила итальянцам победы даже в спокойном матче с албанцами. А здесь – Модрич. Его чтение эпизодов, пасы с лазерным наведением и предугадывание структурных брешей.

Итальянцы наверняка уделят ему особенное внимание, и указка от Спаллетти здесь не потребуется: почти все местные полузащитники, которые что-то умеют с мячом, учились по видео с Лукой. Если опека не помешает ему пасовать из низкого блока, проблемы гарантированы.

Чтобы спасти Хорватию, Модричу нужно спасти себя. Остальное приложится.

Сыграть от защиты – у Спаллетти проблемы с автобусами

Как бы все ни закончилось, хорваты вошли в историю турнира – первыми за 16 лет оставили без мяча испанцев . Отчасти помогли персоналки. Отчасти дело в том, что полузащита Брозович – Ковачич – Модрич – сам по себе хороший аргумент, чтобы кого угодно превратить в зрителей.

Но само владение уже превратилось в мем . Хорваты не знали, что делать с мячом. Контролировали ради контроля. Позиционная атака в обоих матчах выродилась в предсказуемые и не слишком серьезные кроссы.

Что ж: если любишь, отпусти. Даже если отпустить придется мяч – то, что хорватские полузащитники любят больше всего в мире (Брозович – больше всего после себя самого).

Спаллетти жаждет агрессии и паразитирует на ней. Его владение не боится персональных выбросов, а купается в них: каждый акт видимой оборонительной активности – скрытая возможность в его понимании.

Лучший способ избавить его от прекрасных эмоций – остаться в пассивной защите. Закрыться и смотреть, как итальянцы неловко стучатся через края. Даже у албанцев выходило недурно. Если Кьеза не вышибет дверь, как умеет – вопреки скучной тактике, – защититься несложно. Даже хорошо натасканный «Наполи» сникал в подобных сценариях. Сборная и вовсе сырая.

Маленький важный нюанс – лучше обороняться 4-4-2 или 4-5-1, чем 4-3-3. Албанцы с тремя игроками во второй линии жертвовали защитой ширины ради надежности между линиями. Но итальянский ростер составлен из игроков, которые хорошо открываются по бокам от полузащитников и плохо – между линиями. Если Спаллетти снова придержит Фаджоли, у него не будет ни одного игрока, способного удержать мяч в настолько тесной и плотной зоне. Мог бы Барелла, но он занят другими задачами.

Привлекательность решения в том, что оно классно сочетается с другими приемами и складывается в неплохой план, который использует все уязвимости итальянцев: пассивная оборона с низким/средним зонным прессингом и быстрыми переходами в ответ на массированный контрпрессинг.

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Есть еще один верный прием – перебегать.

Итальянцы за час вымотались в первом матче и вышли полудохлыми на второй. Кажется, они пока не готовы физически. И хуже всего, что ротация им недоступна.

Тактическая неопределенность , которую Спаллетти так и не разрешил перед турниром, привела к своеобразной проблеме. Лучано собрал состав так, чтобы в нем было как можно больше характеристик – привез исполнителей для любой схемы, на которой он остановится. Теперь у него нет взаимозаменяемых аналогов. Меняя игрока, он меняет характеристики роли. Выполняя замену, усложняет следование стилистическому рисунку.

Хорватам этот прием вряд ли доступен, даже если Брозо и Перишич способны бегать вечно. Но Модрича и его правой может хватить, если сделать все правильно.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

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Фото: Gettyimages /Claudio Villa / Staff, Alex Livesey / Stringer, Carlos Rodrigues / Stringer, Shaun Botterill / Staff