Месси-2012 или Роналду-2008? Рейтинг всех «Золотых мячей» легенд

Клещенок – о великих.

13 «Золотых мячей», девять лет брони двух первых мест в рейтинге, бесконечная голевая и трофейная гонка. Роналду и Месси – эпоха. Когда-нибудь мы будем о ней рассказывать, а вспоминать и осмыслять начинаем уже сейчас.

Этот текст – попытка ранжировать все 13 наград в поисках лучших версий лучших игроков современности. Главным критерием будет индивидуальный уровень, дополнительным – справедливость признания. При этом несомненно, что Месси и Роналду заслужили каждый свой «Мяч». Просто в отдельные годы случалось так, что другие заслуживали не меньше.

13. Лионель Месси, 2021 год

Таким был бы Месси, если б дал другим шанс. Медленный, статичный, вынуждающий остальных отрабатывать за него в обороне и подстраиваться в атаке. Прима, за которую платят по счету. Выставочный гений на чистых мячах.

Между тем – творец, одним мазком превращающий пустой перепас в шедевр. Мастер, с которым сложно сравниться даже в не самый удачный год. Лео выдал феноменальную весну в «Барсе» и блеснул на победном Кубке Америки, затмив проблемную парижскую осень – долгие несколько месяцев, когда впервые всерьез заставил сомневаться в своей ценности вне удобной системы.

12. Криштиану Роналду, 2016

Год, когда выяснилось, что из-за нескольких лет двоевластия у респондентов атрофировалась способность видеть дальше пары гигантов.

Криштиану уступил главному конкуренту (в тот год – Суаресу, а не Месси) и по игре, и по результативности, а в победной Лиге чемпионов молчал в решающих матчах. Евро тоже вышел небезупречным. Получилось яркое доказательство, насколько сомнителен индивидуальный приз, врученный исключительно за командные достижения.

Рон 2016-го – худшая из его успешных версий: минималистичный завершитель, исчезающий в больших матчах. Не лучший игрок, совсем не лучший пахарь и даже не лучший бомбардир.

11. Лионель Месси, 2019

Тот самый год, когда Месси финишировал выше Алиссона и Ван Дейка.

Индивидуально он был прекрасен. Лео закончил адаптацию к стремительной потере скорости и агрессии, с которыми кромсал обороны в юности, эволюционировал в плеймейкера и доминировал во всех аспектах – от продвижения до завершения. Аргентинец сделал 50+18 за календарный год. Каждые 69 минут совершал результативное действие.

Но без приятной окантовки сияющими европейскими кубками. «Барса» пролетела везде, кроме уютной Ла Лиги, и превращение Месси в десятку сыграло в этом важную роль. Свободный художник дорого обошелся команде.

10. Криштиану Роналду, 2017

Всегда считал, что активный пиар вечной молодости скорее принижает Роналду. Все, у кого есть глаза, видели, что это не так. К 30 годам Криш серьезно замедлился. Как и все, в общем-то, но другие не утверждали обратного.

Назойливое отрицание реальности отвлекло от выдающегося проявления футбольного интеллекта. Я не помню ни одного игрока, который лучше Криша адаптировался бы к потере взрывной силы (поправка: ни одного игрока, стиль которого зависел от скорости). Фактически история знала двух Роналду. 2017-й – пиковое проявление его второй версии.

Минимум рюшек вроде обводки и подыгрыша, максимум голов, тотальное превосходство в решающих матчах. А за этим – детально продуманное движение без мяча.

9. Лионель Месси, 2022-23

Лучший Месси из поздних Месси. Часто замедляет игру, собирает вокруг полкоманды, но щедро компенсирует магией редкие недостатки. Прощальный подарок преданной пастве перед миссионерством в отсталых футбольных культурах.

8. Лионель Месси, 2009

2009-й – тизер будущего величия. В той «Барсе», которая забрала требл и перевернула футбол, Лео не был ни самым влиятельным, ни самым важным артистом. Есть ощущение, что каталонцы справились бы без него.

Но этот Месси все равно лучше тех, что мы видели в последние годы. Он был частью системы, а не пытался ее подменить, и потому работал в плюс без негативных побочек. И работал незабываемо: энергия, страх и трепет, сгусток концентрированного дриблинга без примесей.

7. Криштиану Роналду, 2013

Странный год, когда ради Роналду продлили голосование и отдали Мяч после пары стыковых матчей, проигнорировав сокрушительные фланги непобедимой «Баварии».

Наряду с 2016-м – самый спорный мяч Криштиану. Но эта версия выше других, потому что это был еще тот самый Роналду. Человек, которому не нужны были навесы или отвлекающая девятка, чтобы забивать. Достаточно было ускориться и воткнуть в девятку – неважно, с какой дистанции.

6. Лионель Месси, 2015

Год, когда Месси закончил играть в футбол. И начал в нем преподавать.

За год-полтора до очередного «Золотого мяча» все настойчивее говорили, что Лео сдал. Он рано потерял пугающую резкость, не сразу адаптировался к новой данности и как будто иссяк. Феноменальный Криш полностью его затмевал. Многие считали, что дальше коллекция индивидуальных наград будет расти только у португальца.

Именно во второй половине 2014-го началось превращение в будущего плеймейкера. Месси-2015 – промежуточная версия: фантазиста, скрытый за позицией правого вингера. Уже не такой яростный, как раньше, но более глубокий и тонкий.

5. Лионель Месси, 2010

У этой версии примерно те же плюсы и минусы, что у Лео-2009, с поправкой на год прогресса. Лео уже затмил всех яркостью, эффективностью и остротой. Но еще не стал фундаментальной деталью гвардиоловской «Барсы». И пусть феноменальность была неоспорима, «ЗМ» оставил неприятное послевкусие – как будто снова обделили другого каталонского малыша.

4. Криштиану Роналду, 2014

81 балл по гол + пас, 62 минуты на результативное действие, спринты на гиперзвуке и удары, превращающие мячи в ядра. Фантастическое пересечение раннего и позднего Криштиану: феноменальной физики и накопленного опыта, с которым даже лучшая оборона выглядела набором удобных брешей.

Не все считают, что португалец заслужил тот «Золотой мяч». По мне, один недолгий турнир, даже уровня чемпионата мира, может дополнить великолепие на дистанции календарного года, но никак не должен его перечеркивать. Роналду был ослепителен. Неудивительно, что из-за него не удалось рассмотреть конкурентов.

3. Криштиану Роналду, 2008

Та великая версия Рона, которая сама себе установила постамент и возвысилась над остальным миром. Вингер с исключительной резкостью. Умопомрачительный трикстер, который доводит опекунов до головокружения. Форвард, способный побеждать в одиночку.

Роналду замыкал кроссы, забивал со штрафных, прибивал издали. Выполнял переступы с такой скоростью, что ноги были видны только на замедленных повторах. Умел все и казался футболистом без слабостей.

Будущие версии превзошли эту в эффективности, но ни одна так не восхищала.

2. Лионель Месси, 2011

Пиковый Месси, уступивший самому себе только статистически – в остальном он был так же хорош. Не игрок, а шаровая молния: маневренный, резкий, наполненный электричеством и сжигающий каждого, кто выбрасывается на него. Он переключал темп с той плавностью, которая казалась неправдоподобной в старых футсимах, и разбрасывал соперников с легкостью начальных уровней. Не футболист, а чит-код.

В истории вообще был кто-то с 37 ассистами за календарный год?

1. Лионель Месси, 2012

113 результативных действий за год, но дело ведь совсем не в цифрах. 2012-й – идеальный вариант аргентинца: удачное совпадение физического пика с удобным тактическим контекстом и полностью подстроенной под него атакой. Лео превратил год в гонку за Мюллером, а закончил соревнованием с самим собой.

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Фото: Gettyimages.ru/Aurelien Meunier, Gonzalo Arroyo Moreno, Martin Rose, Christof Koepsel, Michael Steele, Alex Livesey