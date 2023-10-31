Месси-2012 или Роналду-2008? Рейтинг всех «Золотых мячей» легенд
Клещенок – о великих.
13 «Золотых мячей», девять лет брони двух первых мест в рейтинге, бесконечная голевая и трофейная гонка. Роналду и Месси – эпоха. Когда-нибудь мы будем о ней рассказывать, а вспоминать и осмыслять начинаем уже сейчас.
Этот текст – попытка ранжировать все 13 наград в поисках лучших версий лучших игроков современности. Главным критерием будет индивидуальный уровень, дополнительным – справедливость признания. При этом несомненно, что Месси и Роналду заслужили каждый свой «Мяч». Просто в отдельные годы случалось так, что другие заслуживали не меньше.
13. Лионель Месси, 2021 год
Таким был бы Месси, если б дал другим шанс. Медленный, статичный, вынуждающий остальных отрабатывать за него в обороне и подстраиваться в атаке. Прима, за которую платят по счету. Выставочный гений на чистых мячах.
Между тем – творец, одним мазком превращающий пустой перепас в шедевр. Мастер, с которым сложно сравниться даже в не самый удачный год. Лео выдал феноменальную весну в «Барсе» и блеснул на победном Кубке Америки, затмив проблемную парижскую осень – долгие несколько месяцев, когда впервые всерьез заставил сомневаться в своей ценности вне удобной системы.
12. Криштиану Роналду, 2016
Год, когда выяснилось, что из-за нескольких лет двоевластия у респондентов атрофировалась способность видеть дальше пары гигантов.
Криштиану уступил главному конкуренту (в тот год – Суаресу, а не Месси) и по игре, и по результативности, а в победной Лиге чемпионов молчал в решающих матчах. Евро тоже вышел небезупречным. Получилось яркое доказательство, насколько сомнителен индивидуальный приз, врученный исключительно за командные достижения.
Рон 2016-го – худшая из его успешных версий: минималистичный завершитель, исчезающий в больших матчах. Не лучший игрок, совсем не лучший пахарь и даже не лучший бомбардир.
11. Лионель Месси, 2019
Тот самый год, когда Месси финишировал выше Алиссона и Ван Дейка.
Индивидуально он был прекрасен. Лео закончил адаптацию к стремительной потере скорости и агрессии, с которыми кромсал обороны в юности, эволюционировал в плеймейкера и доминировал во всех аспектах – от продвижения до завершения. Аргентинец сделал 50+18 за календарный год. Каждые 69 минут совершал результативное действие.
Но без приятной окантовки сияющими европейскими кубками. «Барса» пролетела везде, кроме уютной Ла Лиги, и превращение Месси в десятку сыграло в этом важную роль. Свободный художник дорого обошелся команде.
10. Криштиану Роналду, 2017
Всегда считал, что активный пиар вечной молодости скорее принижает Роналду. Все, у кого есть глаза, видели, что это не так. К 30 годам Криш серьезно замедлился. Как и все, в общем-то, но другие не утверждали обратного.
Назойливое отрицание реальности отвлекло от выдающегося проявления футбольного интеллекта. Я не помню ни одного игрока, который лучше Криша адаптировался бы к потере взрывной силы (поправка: ни одного игрока, стиль которого зависел от скорости). Фактически история знала двух Роналду. 2017-й – пиковое проявление его второй версии.
Минимум рюшек вроде обводки и подыгрыша, максимум голов, тотальное превосходство в решающих матчах. А за этим – детально продуманное движение без мяча.
9. Лионель Месси, 2022-23
Лучший Месси из поздних Месси. Часто замедляет игру, собирает вокруг полкоманды, но щедро компенсирует магией редкие недостатки. Прощальный подарок преданной пастве перед миссионерством в отсталых футбольных культурах.
8. Лионель Месси, 2009
2009-й – тизер будущего величия. В той «Барсе», которая забрала требл и перевернула футбол, Лео не был ни самым влиятельным, ни самым важным артистом. Есть ощущение, что каталонцы справились бы без него.
Но этот Месси все равно лучше тех, что мы видели в последние годы. Он был частью системы, а не пытался ее подменить, и потому работал в плюс без негативных побочек. И работал незабываемо: энергия, страх и трепет, сгусток концентрированного дриблинга без примесей.
7. Криштиану Роналду, 2013
Странный год, когда ради Роналду продлили голосование и отдали Мяч после пары стыковых матчей, проигнорировав сокрушительные фланги непобедимой «Баварии».
Наряду с 2016-м – самый спорный мяч Криштиану. Но эта версия выше других, потому что это был еще тот самый Роналду. Человек, которому не нужны были навесы или отвлекающая девятка, чтобы забивать. Достаточно было ускориться и воткнуть в девятку – неважно, с какой дистанции.
6. Лионель Месси, 2015
Год, когда Месси закончил играть в футбол. И начал в нем преподавать.
За год-полтора до очередного «Золотого мяча» все настойчивее говорили, что Лео сдал. Он рано потерял пугающую резкость, не сразу адаптировался к новой данности и как будто иссяк. Феноменальный Криш полностью его затмевал. Многие считали, что дальше коллекция индивидуальных наград будет расти только у португальца.
Именно во второй половине 2014-го началось превращение в будущего плеймейкера. Месси-2015 – промежуточная версия: фантазиста, скрытый за позицией правого вингера. Уже не такой яростный, как раньше, но более глубокий и тонкий.
5. Лионель Месси, 2010
У этой версии примерно те же плюсы и минусы, что у Лео-2009, с поправкой на год прогресса. Лео уже затмил всех яркостью, эффективностью и остротой. Но еще не стал фундаментальной деталью гвардиоловской «Барсы». И пусть феноменальность была неоспорима, «ЗМ» оставил неприятное послевкусие – как будто снова обделили другого каталонского малыша.
4. Криштиану Роналду, 2014
81 балл по гол + пас, 62 минуты на результативное действие, спринты на гиперзвуке и удары, превращающие мячи в ядра. Фантастическое пересечение раннего и позднего Криштиану: феноменальной физики и накопленного опыта, с которым даже лучшая оборона выглядела набором удобных брешей.
Не все считают, что португалец заслужил тот «Золотой мяч». По мне, один недолгий турнир, даже уровня чемпионата мира, может дополнить великолепие на дистанции календарного года, но никак не должен его перечеркивать. Роналду был ослепителен. Неудивительно, что из-за него не удалось рассмотреть конкурентов.
3. Криштиану Роналду, 2008
Та великая версия Рона, которая сама себе установила постамент и возвысилась над остальным миром. Вингер с исключительной резкостью. Умопомрачительный трикстер, который доводит опекунов до головокружения. Форвард, способный побеждать в одиночку.
Роналду замыкал кроссы, забивал со штрафных, прибивал издали. Выполнял переступы с такой скоростью, что ноги были видны только на замедленных повторах. Умел все и казался футболистом без слабостей.
Будущие версии превзошли эту в эффективности, но ни одна так не восхищала.
2. Лионель Месси, 2011
Пиковый Месси, уступивший самому себе только статистически – в остальном он был так же хорош. Не игрок, а шаровая молния: маневренный, резкий, наполненный электричеством и сжигающий каждого, кто выбрасывается на него. Он переключал темп с той плавностью, которая казалась неправдоподобной в старых футсимах, и разбрасывал соперников с легкостью начальных уровней. Не футболист, а чит-код.
В истории вообще был кто-то с 37 ассистами за календарный год?
1. Лионель Месси, 2012
113 результативных действий за год, но дело ведь совсем не в цифрах. 2012-й – идеальный вариант аргентинца: удачное совпадение физического пика с удобным тактическим контекстом и полностью подстроенной под него атакой. Лео превратил год в гонку за Мюллером, а закончил соревнованием с самим собой.
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Фото: Gettyimages.ru/Aurelien Meunier, Gonzalo Arroyo Moreno, Martin Rose, Christof Koepsel, Michael Steele, Alex Livesey
91 гол за календарный год.
А ведь Лео впервые сыграл на позиции напа, до этого и после он десятка, правый вингер, совершенный плеймейкер.
91 гол. Безумие
А то что было до этого можно назвать просто хищник вышел на охоту, с желанием убить и уничтожить, сверхчеловеческие возможности и скорости, просто игрока из приставки с рейтингом 99 оживили и натравили на противника.
Дубль в матче за выход из группы на Евро? Победный гол в полуфинале? Хет-трик в 1/4 ЛЧ после 0:2 в первом матче? Не, не слышали🤣
А тут за год столько голов, и это не нападающий даже
Ну это совсем слабо, как такой графоманский абзац вообще попал на главную
Но Месси 15 в связке с Суарезом и Неймаром - душевнее, на мой взгляд)
Но, если придираться к фактам (которых почти нет), и утверждениям, то позабавило вот это:
"9. Лионель Месси, 2022-23 - Лучший Месси из поздних Месси"
Не знаю, чем надо смотреть футбол, чтобы посчитать версию чела, который пропал АБСОЛЮТНО во всех больших матчах на клубном уровне лучшей. В 22 году - 20 очков по Г+П в Лиге Фермеров, из которых целых 14 (70%) очков против команд ниже 12 места, и всего 3(!!) очка против команд из топ-7. Еще раз - всего 3 по г+п против команд из топ-7.
Наверное интересно сочинять графоманию, когда матчи не смотришь?
Но самая большая претензия даже не в результативности, а в абсолютной бесполезности Месси, при игре против грандов, которые умело перекрывают свободные зоны и активно используют прессинг, чтобы не дать ему время на очередную закидушку в сторону черепашки. Бавария просто наглядно продемонстрировала этот феномен, когда результативный на карликах игрок исчез абсолютно против гранда.
Ах да, сейчас вылезет секта, и начнет писать про его перформанс на ЧМ, где из по-настоящему запоминающегося было 1-2 момента, и команда топ-2 претендент по версии буков.
2. Месси-2011 (ЛЧ, Ла Лига, гениальность)
3. Месси-2009 (ЛЧ, Ла Лига, гениальность)
4. Роналду-2008 (ЛЧ, АПЛ, что-то похожее на гениальность)
5. Роналду-2017 (ЛЧ, Ла Лига, 10 голов Баварии, Атлетико, Ювентусу)
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10. Месси-2010 (провал на ЧМ)
11. Роналду-2014 (провал на ЧМ)
12. Месси-2012 (0 значимых трофеев)
13. Роналду-2013 (без комментариев)
Что их Барса с купленным судейским корпусом и левыми трофеями., что ЛЧ и ЧМ с купленными судьями и липовыми пенками
А мир в подавлябщем большинстве считает Месси.
Ну смотрим. У Криша средняя ЛЧ (по его меркам), где 11 мячей из 16 в группе (все 11 мячей Шахтеру и Мальме), 2 Роме в 1/8 и вот единственная крутая игра в ПО: 1/4 с Вольфсбургом где он затащил хет-триком. В 1/2 и финале он растворился. Сетка у Реала тоже такая себе: Рома-Вольфсбург-МС (МС 2016 еще не чета этому МС). И очень не убедительный финал. На Евро он сыграл нормально, но не блистал (голы только Венгрии и Уэльсу).
Гризманн затащил заведомо более слабую команду в финал ЛЧ, забивая решающие мячи Барсе в 1/4 и Баварии в 1/2. При этом Гризманн и играет глубже и еще всякую работу в прессинге/отборе делает. На Евро Гризманн был на 3 головы выше Криша, да и любого другого игрока на турнире, забив 6 (5 в ПО).
К Гризманну могут быть только вопросы, что нет супервыступления в финале. Но и у Криша их нет. А так Гризманн вносил гораздо больший вклад в игру Франции и Атлетико, чем Криш в игру Реала и Португалии в тот год.