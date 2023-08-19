Клещенок вспоминает Диего-игрока.

Когда полузащитник «Интера» Диего Симеоне гулял по Милану, сразу собиралась толпа. Ему жали руку, благодарили за голы, самые ненормальные – за подкаты. Его любили как своего. Gazzetta dello Sport называла аргентинца властелином города.

К концу второго сезона в «Интере» Симеоне всерьез претендовал на статус фундаментальной фигуры. Когда боссы сделали капитаном раздолбая Роналдо, клуб раскололся. Фанаты распевали чанты в поддержку полузащитника. Тренер называл его вожаком. Саморано публично сказал: «Наш лидер – Диего».

Летом 99-го миланцев возглавил Липпи – и первым делом расставил приоритеты. Симеоне включили в рекордный трансфер Вьери из «Лацио». Прощаясь, Беппе Бергоми сказал:

– Послушай меня, не переживай. «Лацио» сейчас сильнее «Интера».

– Да, но в Южной Америке об этом не знают, – отшутился Диего.

Через год об этом узнали и в Южной Америке. Само собой, благодаря Симеоне.

Симеоне делал так много, что усиливал любую команду. В «Лацио» он учился не только у Эрикссона, но и у одноклубников – например, Манчини

За несколько лет до того, как стать королем Милана, аргентинец добился такого же статуса в Мадриде. Даже через год после его ухода фанаты «Атлетико» заряжали: «Оно-оне-оне, Чоло Симеоне». Он как будто был обречен на любовь.

У этой обреченности были причины: Диего менял баланс сил на поле. Он не был большой звездой, отнюдь. И выдающимся цепным псом тоже не был. Но он великолепно читал игру и обладал редким даром: не тратя сил, успевал во все важные зоны в каждой фазе. Его команды получали гарантию численного преимущества в ключевых эпизодах.

Игровой интеллект и впечатляющий динамизм сделали Симеоне уникальным бокс-ту-боксом. Он точно знал, как уравновесить структуру выбором позиции, когда ускориться в свободную зону, а когда прессинговать высоко. Диего давил, прикрывал и завершал. Он был везде – в центре, своей и чужой штрафной.

«Симеоне приносит пользу каждую минуту матча, – отчитывался в конце 90-х журналист Лука Курино. – Всегда: когда атакует соперников ошеломляющим и эффективным прессингом, когда мчится к чужим воротам, с мячом и без, и даже когда помогает защитникам. Когда нужно, он альтруистичен. Когда надо, эгоистичен.

Иногда он действует как настоящий второй нападающий. Но форварды привлекают защитников, даже когда уходят ниже, а Симеоне не имеет постоянного опекуна – поэтому его подключения сокрушительны».

Редкие способности усиливались готовностью отдать и забрать душу ради победы. Однажды двое соперников зажали Диего недалеко от ворот. Потеря грозила пропущенным. Полузащитник никогда не был дриблером, но в тот раз вышел из-под давления: сначала исподтишка врезал по голени одному, а потом другому. Все это он замаскировал финтами – чтоб судья не заметил.

Симеоне уже тогда называли будущим великим тренером. Его игра подсказывала каким. Качество и количество, агрессивный отбор и редкие колкие подключения – Диего воплощал все, что после вложил в «Атлетико».

«В 29 лет я разработал несколько персонализированных упражнений, а в «Лацио» уже придумывал собственные тренировки. Но я всегда воровал чужие секреты, – рассказывал аргентинец. – Это единственный способ стать лучше. Каждый крадет что-то у других».

По странному совпадению, он был такой не один. Босс Серджо Краньотти собрал сборную мира из будущих тренеров. Лучше всех в игре разбирался Манчини, но другие старались не отставать. Консейсау, Неста, Индзаги, Альмейда, Михайлович, Станкович – разговоры за ужином больше напоминали тактический симпозиум. Симеоне записывал не только за Эрикссоном, но и за одноклубниками.

«Каждая тренировка была битвой, – вспоминал Диего. – Помню, Манчини отчитал меня за то, что не отдал пас. Я ответил: «Ты бы не вошел в штрафную». А он сказал: «Ты должен был пасовать за линию защиты, а не перед ней». Он был прав. Я запомнил его слова и повторяю их своим игрокам. Из этой команды вышло несколько неплохих тренеров. Мы не особо дружили. С Вероном, например, вообще не разговаривали, но понимали друг друга на поле».

Ближе всех Симеоне сошелся с Симоне Индзаги. Сейчас они говорят на равных, как и во времена «Лацио», но когда в середине 2010-х итальянец начинал тренерскую карьеру, аргентинца уже считали одним из лучших. Симоне часто прилетал в Мадрид, чтобы набраться некнижных знаний от пробившегося приятеля. Они до сих пор ездят друг к другу в гости.

«Лацио» – самая сильная команда, которую я тренировал. Так много личностей, так много качества, – рассказывал Свен-Йоран Эрикссон. – Тяжело было оставить кого-то в запасе. Симеоне уже тогда хорошо разбирался в тактике, но в команде были парни еще сильнее. Все они были очень умны и уважали друг друга. Иногда, конечно, могли подраться, но в целом ценили уровень партнеров. И они знали, что способны выиграть все».

Симеоне принес «Лацио» чемпионство. Его интеллект дал Эрикссону пространство для тактических экспериментов

Если чего-то в том «Лацио» и было больше, чем избыточной концентрации будущих тренеров, то суперзвезд. В каждой линии играли великие. У римлян было все, кроме баланса. Симеоне привнес его – и стал фундаментом тактической встряски.

Эрикссон положился на интеллект новичка и создал модель без фиксированных ролей. Римляне защищались и атаковали все вместе. Отобрав мяч, всей командой бежали вперед. Обратно двигался только Верон. Атаки завязывались через длинный и средний пас: Михайлович вычерчивал идеальные забросы, Салас занижал оборону, а вторая линия творила перед штрафной.

Чрезмерно удлиненная структура и гипервертикализация делали римлян уязвимыми после неизбежных потерь – слишком много пространства оставалось между линиями. Симеоне обеспечивал равновесие. Он занимал зоны так, чтобы «Лацио» не сталкивался с последствиями собственной лихости. Одновременно он пользовался паттернами Верона и Саласа. Чилиец постоянно угрожал забегами за спины, а аргентинец часто смещался налево – к Недведу. Крен создавал случайные слепые зоны на правом полуфланге – Симеоне считывал их и атаковал штрафную из глубины.

«Я многому научился в Италии. Эрикссон строил игру, исходя из характеристик исполнителей, – расписывал Диего. – Он настаивал, чтобы после отбора мы переходили на забросы, используя скорость Саласа, Бокшича и Недведа. Мы даже не задумывались о настройке поступательного владения, чтобы не терять резкости атак. Играя так, мы побеждали».

«Лацио» начал сезон-1999/00 с победы над «МЮ» в Суперкубке. После матча Фергюсон назвал римлян лучшей командой планеты, и они словно в подтверждение размазали соперников во всех соревнованиях. К Рождеству они продолжали гонку в трех турнирах. В 14 турах Серии А проиграли всего раз.

К весне что-то сломалось. Лациале совершили несколько необязательных потерь в чемпионате и попали в сложное положение во втором групповом раунде ЛЧ. Диего осел в запасе. Перед выездом в Роттердам он сказал команде: «Я в шикарной форме. Если швед не поставит меня, я его убью». Эрикссон продержал его на скамейке, но остался цел. После матча аргентинец признал: «Тренер был прав. Команда сыграла классно».

Симеоне вернулся в старт в конце марта. «Лацио» ждал выезд к лидирующему «Ювентусу». Римляне шли вторыми, но отставали на 6 очков. До конца оставалось 7 туров. Эксперты, болельщики и журналисты ждали, что в этом матче туринцы оформят фактическое чемпионство.

Им бы это наверняка удалось, если бы не Баллотта. Индзаги и Дель Пьеро создавали угрозы почти по желанию, но кипер каждый раз становился между ними и скудетто. В отличие от туринцев, гостям хватило момента. На 66-й минуте Верон мягко набросил в центр штрафной, и Симеоне исполнил коронку – выскочил на опережение и направил головой в угол. «Лацио» вернулся в чемпионскую гонку.

Две недели спустя римляне сыграли первый матч кубкового финала – против «Интера». Симеоне сделал гол + пас, и лациале оформили минимальный (2:1) задел перед ответкой. Через десять дней его гол принес победу над «Пьяченцей». В следующем туре Диего открыл счет с «Венецией», а после забил «Болонье». «Лацио» выиграл оба матча со счетом 3:2.

Перед развязкой лидеров разделяло 2 балла. Симеоне забил 4 гола в 5 последних турах и не планировал останавливаться: его мяч зафиксировал разгром «Реджины» – 3:0. В параллельной игре был незапланированный перерыв – поле утопило газон. Туринцы проигрывали.

«Мы всей командой сидели в раздевалке. Большинство даже не приняло душ, – рассказывал Эрикссон The Athletic. – Некоторые игроки были особенно суеверны. Например, Симеоне. Он просидел 45 минут на одном месте, ни разу не шелохнувшись. Просто сидел и слушал радио. Все нервничали. Это особенное чувство, потому что мы только сидели и надеялись».

«Юве» так и не дожал «Перуджу»; лациале взяли второе скудетто в истории. Полгорода сошло с ума. Эрикссона вывозили со стадиона в полицейской машине – иначе он никогда бы оттуда не выбрался. Команда поехала в город. Кто-то гулял с фанатами, кто-то зависал в ночных клубах, кто-то заливался шампанским прямо на улице. Впереди был ответный финал Кубка, но все о нем просто забыли. Римляне пили четыре дня кряду – от болельщиков до капитана команды. На тренировки просто забили.

Игроки собрались только в день матча. Больные, помятые и счастливые. Эрикссон окинул раздевалку и произнес: «Пусть мы не тренировались, мы готовы». Так и вышло. «Лацио» отстоял 0:0 и оформил золотой дубль благодаря голу Симеоне (головой, конечно) в первой игре.

Четверть века спустя Диего сказал: «Лацио» – самая сильная команда, за которую я когда-либо играл».

Следующие годы не задались, но Симеоне решил судьбу еще одного скудетто

Диего провел в Риме еще три сезона. Следующий год он начал с Суперкубка Италии, но на этом трофеи закончились. Нищавший «Лацио» постепенно сдавал. В сезоне-2001/02 Симеоне порвал кресты и вернулся только к развязке – лишь для того, чтобы коронным ударом головой лишить «Интер» чемпионства в последнем туре. В последнем сезоне он забил 7 мячей, но лишь в 24 турах: экономившие римляне готовили продажу.

В 2015-м Симеоне пообещал, что однажды станет тренером «Лацио». Но он уже возвращался в Рим. В феврале 2012-го «Атлетико» фактически выбил римлян из Лиги Европы в первом же матче. Тифози встретили Чоло так, что он едва не заплакал.

«Я никогда не забуду сегодняшний вечер. Фанаты подарили мне мемориальную доску, – сказал тогда Симеоне. – Меня это тронуло и поразило. Я пережил один из лучших моментов в жизни».

Кажется, его ждет еще один.

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Фото: S.S. Lazio/Global Look Press; Gettyimages.ru/Claudio Villa /Allsport; AP Photo/Andrew Medichini, Plinio Lepri