7 комментариев

Клещенок – об игроке, которого ошибочно видели новым Пирло.

Сандро Тонали побил сразу три рекорда за один день. Он стал самой дорогой покупкой «Ньюкасла», самой дорогой продажей «Милана» и самым дорогим итальянцем в истории.

Англичане заплатили за него 70 миллионов евро – неслабо для полузащитника, которому недавно исполнилось 23. С бонусами сумма вырастет до 80 миллионов.

Посмотрим, что получат обе стороны сделки.

Тонали не опорник, а агрессивный бокс-ту-бокс с выдающейся выносливостью

Когда Тонали перебрался в «Милан», мы подробно расписали об ошибочности сравнений с Андреа Пирло. Судя по реакции английских фанатов, текст еще актуален. Словосочетание «итальянский полузащитник» большинству кажется своеобразным лейблом, гарантирующим определенные качества – будто речь идет о линейке известного бренда. Восприятие тем сильнее, чем длиннее волосы игрока.

Многим предстоит разочароваться, а после увлечься заново – потому что Тонали безусловно хорош, пусть и не в том, чего ждут трибуны. Он оператор, а не организатор игры. В нем нет ни поэтичной нездешности, ни техники и точности Пирло. Он больше работает легкими, чем головой. Он даже не вполне опорник.

Три года с Пиоли углубили различия. В пассивной «Брешии» Сандро отвечал за быструю конвертацию отборов в контратаки – выводил форвардов на пространство прямо из низкой позиционной защиты. В очень прямом «Милане» его функционал почти целиком задали навыки без мяча. Тонали служил генератором командного тока: подстерегал ошибку, взрывался и накрывал, активируя коллективный прессинг и наскок на реорганизованную защиту.

Так и вышло, что к 23 годам он никогда не играл за команду с прокачанным позиционным владением (редкие и почти всегда неудачные побывки в сборной не в счет). Но если правда, что карьерный путь направил эволюцию Сандро по строгой стилистической траектории, то верно и то, что он идеально подошел. Тонали не метроном. Он не слышит ритма и не отстукивает его. Он лишь ускоряет игру – а это не очень подходит системам, стремящимся к затяжному контролю.

Этой постоянной агрессией обусловлены все его плюсы и минусы. С мячом итальянец тянется к технически сложным вертикалям (каждый третий пас), которые часто уходят сопернику (точность передач за последний год упала до 75% – хуже 87% полузащитников топ-лиг). Без мяча ему не хватает терпения. Тонали зациклен на превентивном возврате и часто набрасывается слишком рано, оставляя опорную без присмотра.

Иначе говоря, он полузащитник для прямых команд и переходных фаз, которые не требуют особенной аккуратности, и прессинг-машин, защищающихся движением вперед. Причем ему категорически не подходит роль перед защитой. Он бокс-ту-бокс, восьмерка, выдвинутый опорник в 4-2-3-1 – кто угодно, но не страхующий. Он либо забудет прикрыть, либо поблекнет.

В остальном Сандро полузащитник без целевого применения. Он цепкий, техничный и быстрый, хорошо видит поле и классно исполняет стандарты, тонко читает эпизоды и легко ориентируется в сложных ситуациях. У него много достоинств – больше, чем у среднестатистического полузащитника. Но ни одного выдающегося. Он превосходит остальных только безразмерными легкими – в этом сезоне стал 1-м в Лиге чемпионов и 6-м в Серии А по пробегу.

Эта удивительная выносливость определила уникальность Тонали. Его преимущество в том, что за полтора часа он успевает везде – то есть проявляет разные плюсы в разных эпизодах и фазах. Но если стеснить его шаблонной ролью, Сандро будет не так хорош. Не на 70 миллионов. Потому что всегда найдется полузащитник дешевле, который окажется лучше в заданных рамках.

Продажа Тонали – большая потеря, но деньги помогут «Милану» сбалансировать состав

Два дня назад TMW спросил у тифози «Милана», как они отнеслись к рекордной продаже. Голоса за и против разделились практически поровну, подчеркнув неоднозначность решения.

Негатив понятен. «Милан» продал будущего капитана, символа, который вошел в число лучших полузащитников топ-лиги прежде, чем добрался до пика. Команда потеряла в качестве. Тонали давал такое сочетание интенсивности и объема, на которое горазды всего несколько игроков в мире – и стал важной деталью общего успеха.

Найдем позитив.

В последние два года «Милан» наконец вернулся, но это не повод переоценивать его возможности. Есть ощущение, что клуб приблизился к потолку, и одна из причин – неоднородный и недостаточно укомплектованный состав. Команда проседает целыми зонами. В ростере нет ни одного неломкого правого защитника, ни одной проверенной десятки и ни одного надежного нестарого форварда, а правые вингеры виновны в множестве нервных срывов среди фанатов. Полузащитникам не хватает достойных подмен. У Леау нет даже недостойного сменщика.

Чтобы разгрести подобный завал, нужны деньги – а денег нет. И дело не в новых владельцах. За три последних года «Милан» накопил убытки в 359 миллионов евро, попался чиновникам УЕФА и заключил добровольное соглашение о снижении расходов в 6 раз. Учитывая нехватку доходов, у клуба остался всего один легальный способ масштабного усиления. Способ этот – продажа звезды.

Жаль, что продавать пришлось игрока, по венам которого бежит красно-черная кровь. Но вариантов лучше не оставалось. В «Милане» играли четыре примы, способные профинансировать рынок собственной стоимостью. Тонали меньше всех влиял на систему.

Само собой, ход все равно рискованный. Но оценивать его следует не по значению Сандро для «Милана» и его будущего, а по качеству реинвестиций. Продажа будет успешной, если решит хотя бы половину проблем с составом.

Тонали неформатный игрок, но в правильной роли сделает «Ньюкасл» сильнее – его профиль идеален для Хау

В начале весны Эдди Хау установил трансферные приоритеты. Тренер запросил атлетичных и выносливых исполнителей, которые не просто выдержат темп одной из самых динамичных английских команд, но и ускорят его.

Тонали сполна соответствует требованиям. Он не такой большой, как Жоэлинтон, но тяжелее и крепче остальных конкурентов, а в аэробной работе превосходит даже Лонгстаффа. Вдобавок он технически разнообразнее других восьмерок, лучше приспособлен к ситуативному исполнению разных ролей и потому позволит Гимараэсу увереннее подниматься в позиционных атаках – как уже делал с Беннасером в «Милане». Это важно, учитывая креатив Бруно.

При этом итальянец идеально рифмуется с клубным футболом. «Ньюкасл» стал вторым в АПЛ по прямым атакам и пятым по скорости продвижения (1,5 м/с), а по атакам с 10 и более передачами финишировал в середине. Это близко к рисунку «Милана». Тонали расцветает в подобной тактической среде, и ему по силам улучшить систему Хау. Причем не только в интенсивности и объеме – Сандро прокачает пару ключевых компонентов.

В первую очередь речь о продуктивности прессинга. «Ньюкасл» закончил сезон 4-м по PPDA (позволял 10,5 передач до оборонительного действия), но 8-м по высоким возвратам и 20-м (!) по высоким возвратам, приведшим к ударам. То есть команда недостаточно эффективно давит и еще хуже конвертирует отборы в атаки. Это как раз профиль Тонали. В прошлом сезоне он сделал 3 предударных оборонительных действия – больше всех восьмерок «Ньюкасла» вместе взятых.

Отчасти это объясняется таймингом и въедливостью прессинга. Сандро тонко чувствует тактические ошибки, своевременно взрывается и накрывает соперника прежде, чем тот развернется. Он сгладит негативный разрыв между интенсивностью и качеством прессинга. По крайней мере, приуменьшит его.

Новичок повлияет и на нехватку угроз после высоких возвратов. Сандро – очень нацеленный и смелый игрок, пускай не особо изысканный. Он всегда ищет обострение. Тонали вошел в семерку лучших полузащитников Серии А по ожидаемым ассистам с игры (3,2) и в пятерку по разрезающим передачам. Одновременно он стал лидером Лиги чемпионов по созданным голевым моментам (9 в 12 матчах) – опередил самого Де Брюйне.

То есть итальянец решит проблему безынициативности на полуфлангах. Для Хау это очень важно. Его «Ньюкасл» полностью уступает контроль по центру на чужой половине, но забирает игру на крыльях и полуфлангах. Оттуда предполагается острота. Недостаток креативных восьмерок снижал потенциал модели. Тонали добавит разнообразия.

Но важно помнить, что у него нет ни одной исключительной характеристики в работе с мячом. Сандро силен, но не безупречен 1-в-1. Вертикализирует игру, но не связывает линии. Прибавляет в выдвинутых ролях, но слабо работает между линиями. Теряется перед защитой.

В фазе владения он полузащитник без конкретной специализации, нечто среднее между опорником и восьмеркой. Такие роли не вписываются в формат, и вклеить их бывает непросто; «Милан», например, только на второй год подобрал Тонали удобный функционал. Но судя по сорвавшимся переговорам с Бареллой, «Ньюкасл» искал именно такой типаж – и если найдет правильное применение, точно выиграет от перехода.

***

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Marco Luzzani; globallookpress.com/Daniele Mascolo/Xinhua; Instagram/nufc