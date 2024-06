Как продлить жизнь в фигурке? Эти звезды собирают стадионы на именных шоу и покоряют турниры 50+

Двукратный чемпион мира Шома Уно только завершил карьеру, но уже планирует масштабное международное шоу.

Сделать из своего имени бренд, переложить биографию в спектакль на льду и запустить тур по самым большим каткам страны – вот путь, по которому идут звезды японской сборной, закончив с турнирами.

Они становятся продюсерами, режиссерами, постановщиками и еще много лет после ключевых побед остаются главными лицами фигурного катания в Японии. Как им это удается?

Новый этап в жизни Уно: готовится к большим гастролям и продумывает собственное шоу

Выступление на новой LaLa Arena Tokyo Bay – первое для Шомы, завершившего карьеру. Он ушел после неудачного чемпионата мира-2024, где сорвал произвольную и занял 4-е место. После двух лет абсолютного лидерства в мужском фигурном катании Уно пережил тяжелый сезон-2023/24: не выиграл ни одного международного соревнования, боролся с травмами, а порой и с нервами.

Хотя финал получился смазанным смазанным, Уно не унывает. Он устроил пресс-конференцию, где честно ответил на вопросы о поражениях, с иронией оценил успехи в спорте при росте 1,57 м и сразу пообещал, что кататься не перестанет – попробует новые роли в работе с фигуркой.

Tokyo Bay Шома открывал как почетный гость вместе с баскетболистом Юки Тогаси. Летом на этой площадке намечены представления The Ice и One Piece on Ice. Арена вмещает 10 000 человек – примерно столько собирают в Японии топ-турниры.

«Это действительно удивительно, что к нам может прийти так много людей. Я думаю, что это арена мечты, где каждый может наслаждаться игрой вместе. Для этого шоу я планирую сотрудничать с лучшими фигуристами со всего мира. Я хочу сделать фантастическое шоу, достойное этой арены», – раскрыл планы Шома. Правда, признался, что не уверен, привлечет ли столько людей.

Самый честный уход из фигурного катания: козыри Шомы Уно здесь больше не работают

Опасения, скорее всего, напрасные, ведь в Японии охотно ходят на фигурное катание. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю собирал втрое больше зрителей. К тому же Уно анонсировал не только яркую картинку, но и зрелищный прыжковый контент. На вопрос журналистов, готов ли он к тройным прыжкам, ответил, что разминает четверные.

На этой же церемонии Уно рассказал, как привыкает к жизни без соревнований:

«Бывают дни, когда я не выхожу из дома. Поначалу я чувствовал себя странно, но сейчас уже почти не ощущаю вины за это. Я довольно занят. Сейчас будет Prince Ice World, потом The Ice... Я планирую много кататься. Когда начнется соревновательный сезон, буду посвободнее и подумаю, чем же новым мне тогда заняться».

К новым проектам, как и к турнирам, Уно подходит амбициозно: «Я хочу сделать зрелищное шоу, которое заставит людей подумать: я хочу увидеть это снова»». Впрочем, в Японии такие стандарты качества – уже привычное дело.

Именные туры титулованных фигуристов – тренд в Японии. Есть у Юдзуру Ханю и Мао Асада

Одно из самых зрелищных представлений в фигурном катании поставил год назад Юдзуру Ханю. Его «Дар» (Gift) собрал 35 000 человек на стадионе «Токио Доум» и еще 30 000 в кинотеатрах. Цены билетов на арену начинались от 23 100 йен (около 13 130 рублей по курсу 2023 года) до 27 500 йен (15 600 рублей).

За эти деньги зрители получили ледовый спектакль длиною 2,5 часа с декорациями, спецэффектами, живым оркестром и культовыми номерами чемпиона.

Успех небывалый при том, что это соло-шоу. У него один герой – Ханю, другие фигуристы не участвовали. Юдзу выступил также в роли продюсера, постановщика и сценариста. А еще выпустил несколько партий именного мерча, который быстро распродали. Спустя год после прощания с турнирами популярность японца не снижается. В марте 2024-го он стал амбассадором модного дома Gucci.

Ханю меняет фигурку, даже завершив карьеру: его новое шоу – вселенная, которая перевернет сознание зрителей

Соло-проект – к тому же такой масштабный – новинка для фигурного катания. А вот биографические ледовые шоу делали и до Ханю. Трехкратная чемпионка мира Мао Асада провела уже два таких тура, а в 2024-м запустила Everlasting33 в честь своего 33-летия.

Everlasting – театральное представление на льду под самые известные музыкальные композиции – от классики до саундтреков к фильмам. Фигуристы не только катаются, но и поднимаются в воздух на страховке, а еще сбрасывают коньки, переходят на паркет и танцуют.

Хореографию дополнили иммерсивными элементами. Зрители сидят очень близко и артисты постоянно с ними взаимодействуют: отбивают пять по ладоням, дарят реквизит. В проекте участвуют не только звездные японцы, но и иностранцы – среди них призеры Олимпийских игр Майя и Алекс Шибутани.

В Японии часто смешивают несколько видов искусств в рамках одного шоу. Бронзовый призер Игр Дайсуке Такахаси и олимпийская чемпионка Сидзука Аракава выступали в спектаклях, соединяющих фигурное катание и японских театр кабуки. Внутри самого кабуки тоже коллаборация – микс песен, танцев и драматического театра.

А еще в Японии очень популярны показательные выступления в парках в праздничные выходные. Двукратная чемпионка мира Мики Андо несколько лет подряд проводит такие представления на площадке у небоскреба Skytree в Токио. Катается без ярких костюмов и декораций в простом тренировочном свитшоте, но всякий раз собирает у бортика множество людей и общается с ними после выступления.

Трансформация из спортсмена в артиста не всегда проходит легко. Об этом честно рассказывал Такахаси, дважды уходивший из спорта (в 2014-м и в 2024-м).

«Когда я впервые завершил карьеру, я ненавидел тот факт, что могу заниматься только фигурным катанием, и хотел сбежать от этого. Пока я вдруг не признал, что все в порядке. Поэтому, пока мое тело может двигаться, я хочу продолжать выступать на льду».

В первый раз Дайсуке попрощался со спортом всего на 4 года, возобновив карьеру в 32. Причем вернулся он не в привычное для него одиночное катание, а в танцы. Теперь японцу 38, и в планах у него амбициозный проект: «Мне бы хотелось создать компанию, в которой фигуристы могли бы зарабатывать на жизнь катанием. Это скорее мечта, чем цель, но было бы здорово, если бы она осуществилась. Я знаю, что это непростое путешествие».

А первая чемпионка мира из Японии все еще соревнуется, хотя закончила 32 года назад

Еще один способ долго оставаться на льду – перейти в любительский спорт. В Японии популярны секции для взрослых и детей, занимающихся фигурным катанием на непрофессиональном уровне. Одну из таких групп ведет чемпионка мира-1989 Мидори Ито. Она тренирует школьников по игровой методике и так поддерживает форму.

В августе 2024-го Ито исполнится 55, но она по-прежнему прыгает одинарные прыжки и делает сложные вращения. В мае она второй раз подряд выиграла самый престижный международный турнир для взрослых чемпионов International Adult Figure Skating Competitions. Его ежегодно принимает немецкий Оберстдорф.

Мидори выступает в специальной категории для экс-участников международных стартов – Мастерс Элит.

Ого, японская фигуристка выступает в 53 года: она первой прыгнула триксель и учила квады в 1980-х

Акцент в программах на этом турнире делают на скольжении и хореографии, но Ито исполняет и прыжки. Она чисто приземлила одинарный риттбергер, а еще сделала прыжок в либелу и комбинированное вращение со сменой ноги, ловко выйдя во флажок. Пять лет назад накануне 50-летия японка даже заходила на двойной аксель. По ее словам , она и в 53 не расставалась с мыслью о чистом дупеле на соревнованиях.

Ито не боялась выходить за рамки, будучи действующей спортсменкой. В 1980-е с нее началось покорение ультра-си женщинами. Она первой из девушек прыгнула на турнире тройной аксель и каскад из двух тройных.

Сезон-2023/24 для Мидори явно не заключительный. В соцсетях она уже показала, что раскатывает новые коньки, а еще порадовала аудиторию кадрами с тренировки, на которой чисто сделала высокий одинарный аксель . Благодаря активности в блоге фигуристка набрала почти 20 тысяч подписчиков, среди которых чемпион мира Илья Малинин и вице-чемпион Игр-2022 Юма Кагияма.

Кто знает, может, и они много лет спустя встретятся уже не на ЧМ, а на Мастерс Элит в Оберстдорфе.

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO, Kenjiro Matsuo/Global Look Press ; t.me/jp_GIFTofficial ; Instagram/maoasada2509