9 комментариев

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Чем удивят фигуристы в новом сезоне? У француза отсылка к Валиевой на Олимпиаде, а Луна устраивает гонку на льду

Кевин Аймо Кевин Аймо
Илья Малинин Илья Малинин
Каори Сакамото Каори Сакамото
Луна Хендрикс Луна Хендрикс
Шома Уно Шома Уно
Маи Михара
Рюичи Кихара
Као Миура
Фигурное катание Фигурное катание

До старта большого фигурного сезона около месяца, и некоторые спортсмены уже показали новые программы в шоу.

Много премьер прогремело на The Ice в Осаке – среди них несколько интересных экспериментов по «подбору музык» и образов.

У Малинина – страстная «Малагенья» (акцент на артистизм?). Аймо приготовил «Болеро» – кажется, с отсылкой к прокату Валиевой

Действующая чемпионка мира Каори Сакамото взяла для произвольной блюз Wild Is The Wind и Feeling good в исполнении Лорин Хилл. Для японки это нетипичная тема. Она каталась под поп, рок, классику, но чувственных женственных образов еще не было. Новый стиль Сакамото пробует вместе с Мари-Франс Дюбрей.

Пластика здесь отличается от той, что ставили для Каори раньше.

Она делает мягкие, тягучие движения, при этом почти весь прокат держится на высокой скорости за счет глубоких ребер и крутых дуг. А еще постоянно взаимодействует с трибунами и судьями: кокетливо покачивает плечами и головой и почти не разрывает зрительный контакт.

Новый для себя стиль выбрал и Илья Малинин: Ше-Линн Бурн поставила для него короткую под «Малагенью». Треть программы американец исполняет не под музыку, а под ритмичные хлопки и звуки ударных. В ней нет ни одной паузы, чтобы перевести дыхание, – темп нарастает, взвинчивая напряжение.

Переходы между элементами заполнены движениями из фламенко, под него же стилизована дорожка шагов с классической для малагеньи постановкой рук.

Образ дополнили лаконичным костюмом – строгими черными брюками и рубашкой. 18-летний Малинин, который раньше, как правило, катался под поп-саундтреки к популярным фильмам, в этом жанре выглядит более мужественным и взрослым.

После командного чемпионата мира-2023, где залпа квадов не хватило для победы, Илья настроен развивать артистическую сторону – намеки от судей были слишком уж явными. Возможно, именно поэтому Малинин с тренерами и выбрали испанскую классику.

Классика в этом году и у Кевина Аймо – короткая под «Болеро» Мориса Равеля.

Яркие красные перчатки француза навевают воспоминания об олимпийской произвольной Камилы Валиевой, но в остальном программа Аймо – та же адаптация балета Мориса Бежара на льду.

Образ для Аймо непривычный, но логично вытекающий из прошлогоднего «Гладиатора»: углубление в классическую хореографию.

Для японки Маи Михары, наоборот, поставили программу в привычном для нее стиле: лирическая композиция хорошо отражает легкое изящное катание Маи.

В сезоне-2023/24 Джеффри Баттл создал для нее короткую под To Love You More Селин Дион. С Баттлом Михара работает впервые, до этого она несколько лет сотрудничала с Дэвидом Уилсоном. Хотя, судя по постам в соцсетях, он наблюдал за подготовкой японки и в этом году.

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Двукратный чемпион мира Шома Уно выбрал одну из самых трендовых тем. В короткой он выступит под микс саундтреков к фильму «Все везде и сразу», получившему семь «Оскаров» в 2023-м. Картину номинировали в том числе в категории «Лучшая музыка к фильму» за композиции группы Son Lux. В постановке они замиксованы с «Лунным светом» Дебюсси.

Программа состоит из трех музыкальных фрагментов разного темпа, ритма и характера. Под каждый из них адаптирована хореография: резкие движения с четкими линиями сменяются мягкой балетной пластикой и наоборот. В этом стилистике Уно катается несколько лет.

Хореографию для него традиционно поставил Стефан Ламбьель.

Бельгийка Луна Хендрикс пошла на эксперимент. Для короткой программы они с Адамом Шоя взяли дип-хаус-микс с композицией Im Nin’alu в основе. Атмосферная электронная музыка в ней прерывается фолк-темой израильской певицы Наркис.

Этот трек для турниров ранее не брал ни один фигурист. Кататься под него непросто из-за высокого темпа, который к тому же постепенно увеличивается, пока не доходит до 120 ударов в минуту. Значения настолько высоки, что на шоу в Осаке болельщики на трибунах не успевали аплодировать в такт.

На пике скорости Луна делает дорожку шагов и комбинированное вращение, а затем музыка обрывается, прокат заканчивается. Из-за этого складывается впечатление, что сложность и напряжение нарастают вплоть до последней секунды.

Во второй половине поверх дип-хауса уже идет песня Мадонны Living for Love – связующий элемент между короткой и произвольной сезона-2023/24. Вторая постановка Хендрикс сделана под Vogue Мадонны в сочетании с Break My Soul Бейонсе.

Хореографию Луна показала только в виде превью, в ее основе движения из вога, вероятно, перенесенные из зала на лед в чистом виде. Одну из таких сложных связок руками Хендрикс исполняет как часть хореодорожки.

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Но самую необычную композицию для новой программы выбрали чемпионы мира в парах Рику Миура и Рюичи Кихара. Их короткую поставили под I Put A Spell On You в обработке американской певицы Кэндес Спрингс.

Она замиксовала джазовый трек с «Лунной сонатой» Бетховена. В этой версии известная баллада приобрела трагичное звучание, под стать ей и костюмы в черном цвете. Только в отличие от истории, которая легла в основу сонаты, по сюжету программы влюбленные герои в итоге остаются вместе.

Помимо необычной музыки, в короткую добавили несколько новых хореографических ходов, особенно эффектно выглядит заход на тодес через гидроблейд.

Каждую из постановок еще предстоит вкатать и дополнить набором технических элементов. А готовые варианты спортсмены покажут уже в начале сентября на турнирах серии ISU Challenger.

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Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; instagram/kevin_aymoz

9 комментариев

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опять автор дальше прокатов Валиевой в кругозоре не ушел.
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ох, тревожно за Илью))) знатоки , конечно же , начнут сравнивать с "Малагеньей" Хавьера Фернандеса , которая действительно шедевр . Ну и на Каори под блюз будет очень интересно посмотреть , всё есть у этой девушки , кроме sexappeal , а как без этого в блюзе ))))
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Ответ Natalia_777
ох, тревожно за Илью))) знатоки , конечно же , начнут сравнивать с "Малагеньей" Хавьера Фернандеса , которая действительно шедевр . Ну и на Каори под блюз будет очень интересно посмотреть , всё есть у этой девушки , кроме sexappeal , а как без этого в блюзе ))))
Это та, где Фернандес хлопал себя по ушам и карманам? Я недавно пересматривал и ржал в голос. 🤣🤣🤣
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Только Сакамота понравилась, из представленных фрагментов.
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Спасибо Ксении за попытку написать про фигурное катание, но, извините, за отсылку к "музыкам" поставлю минус. Если уже последний адекватный автор это себе позволяет, то все, ребята, сайт опустился ниже некуда...
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