9 комментариев

До старта большого фигурного сезона около месяца, и некоторые спортсмены уже показали новые программы в шоу.

Много премьер прогремело на The Ice в Осаке – среди них несколько интересных экспериментов по «подбору музык» и образов.

У Малинина – страстная «Малагенья» (акцент на артистизм?). Аймо приготовил «Болеро» – кажется, с отсылкой к прокату Валиевой

Действующая чемпионка мира Каори Сакамото взяла для произвольной блюз Wild Is The Wind и Feeling good в исполнении Лорин Хилл. Для японки это нетипичная тема. Она каталась под поп, рок, классику, но чувственных женственных образов еще не было. Новый стиль Сакамото пробует вместе с Мари-Франс Дюбрей.

Пластика здесь отличается от той, что ставили для Каори раньше.

Она делает мягкие, тягучие движения, при этом почти весь прокат держится на высокой скорости за счет глубоких ребер и крутых дуг. А еще постоянно взаимодействует с трибунами и судьями: кокетливо покачивает плечами и головой и почти не разрывает зрительный контакт.

Новый для себя стиль выбрал и Илья Малинин: Ше-Линн Бурн поставила для него короткую под «Малагенью». Треть программы американец исполняет не под музыку, а под ритмичные хлопки и звуки ударных. В ней нет ни одной паузы, чтобы перевести дыхание, – темп нарастает, взвинчивая напряжение.

Переходы между элементами заполнены движениями из фламенко, под него же стилизована дорожка шагов с классической для малагеньи постановкой рук.

Образ дополнили лаконичным костюмом – строгими черными брюками и рубашкой. 18-летний Малинин, который раньше, как правило, катался под поп-саундтреки к популярным фильмам, в этом жанре выглядит более мужественным и взрослым.

После командного чемпионата мира-2023, где залпа квадов не хватило для победы, Илья настроен развивать артистическую сторону – намеки от судей были слишком уж явными. Возможно, именно поэтому Малинин с тренерами и выбрали испанскую классику.

Классика в этом году и у Кевина Аймо – короткая под «Болеро» Мориса Равеля.

Яркие красные перчатки француза навевают воспоминания об олимпийской произвольной Камилы Валиевой, но в остальном программа Аймо – та же адаптация балета Мориса Бежара на льду.

Образ для Аймо непривычный, но логично вытекающий из прошлогоднего «Гладиатора»: углубление в классическую хореографию.

Для японки Маи Михары, наоборот, поставили программу в привычном для нее стиле: лирическая композиция хорошо отражает легкое изящное катание Маи.

В сезоне-2023/24 Джеффри Баттл создал для нее короткую под To Love You More Селин Дион. С Баттлом Михара работает впервые, до этого она несколько лет сотрудничала с Дэвидом Уилсоном. Хотя, судя по постам в соцсетях, он наблюдал за подготовкой японки и в этом году.

Хендрикс готовит 3-минутный дип-хаус, а Миура / Кихара опробуют необычный мэшап с 14-й сонатой Бетховена

Двукратный чемпион мира Шома Уно выбрал одну из самых трендовых тем. В короткой он выступит под микс саундтреков к фильму «Все везде и сразу», получившему семь «Оскаров» в 2023-м. Картину номинировали в том числе в категории «Лучшая музыка к фильму» за композиции группы Son Lux. В постановке они замиксованы с «Лунным светом» Дебюсси.

Программа состоит из трех музыкальных фрагментов разного темпа, ритма и характера. Под каждый из них адаптирована хореография: резкие движения с четкими линиями сменяются мягкой балетной пластикой и наоборот. В этом стилистике Уно катается несколько лет.

Хореографию для него традиционно поставил Стефан Ламбьель.

Бельгийка Луна Хендрикс пошла на эксперимент. Для короткой программы они с Адамом Шоя взяли дип-хаус-микс с композицией Im Nin’alu в основе. Атмосферная электронная музыка в ней прерывается фолк-темой израильской певицы Наркис.

Этот трек для турниров ранее не брал ни один фигурист. Кататься под него непросто из-за высокого темпа, который к тому же постепенно увеличивается, пока не доходит до 120 ударов в минуту. Значения настолько высоки, что на шоу в Осаке болельщики на трибунах не успевали аплодировать в такт.

На пике скорости Луна делает дорожку шагов и комбинированное вращение, а затем музыка обрывается, прокат заканчивается. Из-за этого складывается впечатление, что сложность и напряжение нарастают вплоть до последней секунды.

Во второй половине поверх дип-хауса уже идет песня Мадонны Living for Love – связующий элемент между короткой и произвольной сезона-2023/24. Вторая постановка Хендрикс сделана под Vogue Мадонны в сочетании с Break My Soul Бейонсе.

Хореографию Луна показала только в виде превью, в ее основе движения из вога, вероятно, перенесенные из зала на лед в чистом виде. Одну из таких сложных связок руками Хендрикс исполняет как часть хореодорожки.

Но самую необычную композицию для новой программы выбрали чемпионы мира в парах Рику Миура и Рюичи Кихара. Их короткую поставили под I Put A Spell On You в обработке американской певицы Кэндес Спрингс.

Она замиксовала джазовый трек с «Лунной сонатой» Бетховена. В этой версии известная баллада приобрела трагичное звучание, под стать ей и костюмы в черном цвете. Только в отличие от истории, которая легла в основу сонаты, по сюжету программы влюбленные герои в итоге остаются вместе.

Помимо необычной музыки, в короткую добавили несколько новых хореографических ходов, особенно эффектно выглядит заход на тодес через гидроблейд.

Каждую из постановок еще предстоит вкатать и дополнить набором технических элементов. А готовые варианты спортсмены покажут уже в начале сентября на турнирах серии ISU Challenger.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; instagram/kevin_aymoz