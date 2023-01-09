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В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

Даниэль Грассль
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Фигурное катание Фигурное катание

Вице-чемпион Европы, один из самых перспективных фигуристов континента (если не мира) итальянец Даниэль Грассль, возможно, войдет в группу Этери Тутберидзе. Для начала совсем коротко – что об этом известно.

1. 7 января воспитанник группы Арсений Федотов опубликовал фотографию с Грасслем и подчеркнул, что сделана она именно в «Хрустальном». Несколько часов спустя фото пропало.

2. Хореограф Алексей Железняков подтвердил, что «Даниэль приехал поработать».

3. В тот же день «Р-Спорт» выдал инсайд: фигурист хочет «сотрудничать на постоянной основе» – соглашение вот-вот подпишут. 

Разбираем, чем этот переход может быть полезен и для Тутберидзе, и для спортсмена.

Какие козыри у Грассля? И что ему (пока) мешает стать лучшим в мире?

20-летний Грассль – один из лидеров в Европе, 4-кратный чемпион Италии, второй в рейтинге ISU, владеет сложнейшим набором из четверных лутца, флипа и риттбергера. У Даниэля – прогресс уже несколько лет (с сезона-2018/19):

• увеличил личный рекорд с 199,26 до 278,07 балла;

• усложнил программы квадами (вместо одного в обоих прокатах теперь прыгает 4-5);

• попробовал несколько сложных образов (от Джокера до Рудольфа Нуриева);

• поднялся с 6-го места ЧЕ до серебра, стал 7-м на Олимпиаде-2022 и на ЧМ после;

• впервые выиграл этап Гран-при и прорвался в финал серии.

Даниэль из того же поколения, что серебряный призер Игр-2022 Юма Кагияма и чемпион мира среди юниоров Илья Малинин – поколения парней, которые гонятся за сенсационной сложностью и делят лидерство в отсутствие Юдзуру Ханю и Нэтана Чена.

У Грассля много сильных сторон. Во-первых, дорогой технический контент, который Даниэль по-разному миксует – ведь и риттбергер, и лутц у него вставляются в каскады. Во-вторых, молодость и нетравматичность – серьезных повреждений еще не было. В-третьих, относительно низкая конкуренция внутри сборной, то есть возможность регулярно выезжать на крупные старты и набираться опыта в борьбе, в больших залах.

Разумеется, без уязвимостей никуда. По компонентам Грассль проигрывает ключевым соперникам в среднем от 5 до 15 баллов. Еще у него проблемы с набором скорости, особенно это чувствуется в произвольной сезона-2022/23. Темп музыки увеличивается, а Даниэль отстает: чуть семенит на беговых, ощутимо теряет ход на прыжках, иногда и вовсе приземляя их в остановку.

Хореография в программах почти не меняется год от года, хоть он и экспериментирует с образами. Грассль нашел свой стиль – контемпорари – и развивается в нем, при этом Даниэлю все еще не хватает чистоты линий и легкости, как у Ханю или Коляды – адептов классики.

Другая беда – нестабильность.

Немного статистики: в прошлом – пока пиковом – сезоне квад-лутц у Даниэля получался чисто 50/50, флип – 30/70 (из которых 70% на минусовую оценку), риттбергер – 25/75. Большинство ошибок – степ-ауты и недокруты в четверть, только треть из них – падения. Вроде и не критично, но осенью 2022 года ситуация ухудшилась: в некоторых прокатах Грассль недокручивает уже половину элементов (так было на Japan Open, Кубке Варшавы и чемпионате Италии).

Впервые за 5 лет он оказался вне тройки на национальном первенстве, хотя до этого 4 раза подряд выигрывал его без проблем. С середины ноября каждый новый старт у Даниэля проходит хуже предыдущего.

Кажется, что итальянец застыл в развитии, но это не совсем так. Наоборот, в этом году он пошел на усложнение: впервые заявил каскад с четверным лутцем и поставил квад во вторую половину произвольной.

Причины турбулентности в прокатах, скорее всего, на поверхности: усталость в постолимпийском сезоне и адаптация к новому тренерскому штабу. Летом-2022 Грассль ушел от Лоренцо Магри, с которым работал 6 лет, к Ольге Ганичевой и Алексею Летову. Сменить пришлось и страну для тренировок – с родной Италии на США, так что Даниэль наверняка еще и привыкает к новой жизни. Или уже готовится к следующему переезду.

Символично, что пару месяцев назад сотрудничать с Магри начал ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию. Он не ушел из «Хрустального» окончательно, а только сменил тренировочную базу из-за проблем с логистикой. С Даниэлем, видимо, может сложиться обратная история.

Морис Квителашивли – ветеран группы Тутберидзе – теперь тренируется не у Тутберидзе. В чем проблема?

Что получат Тутберидзе и Грассль от этого сотрудничества?

Даниэлю этот переход даст сразу несколько возможностей.

1. Исправить технику прыжков

Специалисты «Хрустального» как никто умеют ставить четверные и работать над выносливостью. Доказательств масса: пятиквадка Александры Трусовой, уникальное сочетание четверных и трикселя у Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой. Причем ученики Тутберидзе освоили все виды прыжков, в том числе редко встречающийся даже у мужчин квад-риттбергер. Тренировки в группе суперинтенсивные, конкуренция высокая – то, что нужно для подготовки к соперничеству с Уно и Малининым.

2. Поработать над компонентами

Даниил Глейхенгауз славятся умением ставить балетную пластику и легкость движений. Это могло бы пригодиться Грасслю, ведь он часто выбирает для программ музыку из неоклассики. В похожем стиле катается Валиева, в этом смысле совпадение идеальное.

3. Сменить тренерский штаб без проблем с адаптацией

Если Даниэль и правда хочет уйти от Ганичевой и Летова, то российский тренер – вполне логичный вариант. Даниэль неплохо говорит и понимает по-русски, так что трудностей с общением не будет. С российской школой фигурного катания он тоже хорошо знаком, ведь много лет работал с Ангелиной Туренко в группе Магри.

А еще Грассль фанатеет от Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. В Москве они куда ближе, чем когда Даниэль в Турине или Бостоне – удобно обмениваться опытом.

Тутберидзе этот переход тоже принесет пользу.

1. Поднимет статус группы

После допинговой истории и отстранения сборной переезд топового одиночника-иностранца в Россию выглядит обнадеживающе. Значит, тренерскому штабу Тутберидзе по-прежнему доверяют спортсмены. Более того, они не боятся потерять расположение ISU и соперников из-за такого сотрудничества. 

Татьяна Тарасова не видит в этом ничего удивительного: «Почему мы должны учитывать международную обстановку? Ученики просят, и мы должны с ними работать. Спокойно к этому отношусь. Я сотрудничала со многими странами: Япония, Америка, Канада, Франция, Италия и финны были». 

Но это раньше. Сейчас за приезд в «Хрустальный» Грассль сразу получает критику. Впрочем, она не влияет на принятие решений в ISU.

2. Покажет умение работать с мужчинами

Этери часто упрекают в том, что она не может работать со взрослыми спортсменами (об этом говорил, например, бывший тренер Трусовой Александр Волков). Особенно трудно ей с парнями. Через группу прошло много перспективных юниоров: Алексей Ерохов, Адьян Питкеев, Даниил Самсонов, Илья Скирда и другие. По сеньорам серьезного успеха добивался только Морис Квителашвили. Однако даже свою единственную медаль Евро он взял с двумя падениями и не самым сложным контентом.

В июне-2019 в «Хрустальный» мог перейти вице-чемпион Олимпиады-2018 Шома Уно, но все-таки не сложилось. Японец объяснил это так: «Мы обговаривали с Этери Георгиевной, что я приеду к ней на месяц. После этого я понял, что это не совсем мое. Конкретную причину отказа от сотрудничества я не скажу, потому что ее нет. Просто решил поискать что-то другое».

В итоге он вообще на несколько месяцев остался без тренера.

Работа с Грасслем – возможность для Этери доказать, что мужчины в этой группе тоже добиваются успеха. Но если прогресса не будет, то это окончательно убедит всех в обратном.

Спасение Шомы Уно: в 2019-м остался без тренера и не нашел себя у Тутберидзе, теперь – чемпион мира и лучший проект Ламбьеля

3. Принесет деньги и освежит имидж

Тренировать топ-спортсмена из другой сборной сейчас выгодно с финансовой точки зрения. Это возможность получать призовые за крупные турниры и проценты от спонсорских контрактов.

Работа с иностранцами больше не табу для Тутберидзе. Раньше она говорила, что не хочет готовить соперников сборной России, но со временем группа стала интернациональной. В ней тренировались грузины Морис Квителашвили и Ника Эгадзе, Элизабет Турсынбаева из Казахстана, стажировались венгерка Юлия Ланг и турок Башар Октар.

На летние сборы приезжают спортсмены и из других стран – теперь это только плюс для имиджа группы.

И все же у возможного сотрудничества Грассля и Тутберидзе просматривается существенный минус – сложности с выездом за границу.

Когда Квителашвили переехал в Италию, в Федерации фигурного катания Грузии объясняли: «Никакого скандала нет, все это только из-за проблем с логистикой. Настя Губанова сюда [этап Гран-при в Великобритании – прим. Sports.ru] добиралась с огромными сложностями – сначала пешком переходила через границу с Финляндией и только оттуда летела в Шеффилд. Билеты на самолет из России стоят безумных денег, и даже у ISU, который берет на себя оплату транспортных расходов, есть определенный потолок на такие траты».

С той же проблемой столкнулись Карина Сафина и Лука Берулава, также тренировавшиеся в «Хрустальном», и Анастасия Метелкина с Даниилом Паркманом. Как быть с этими трудностями? Или они не настолько серьезные, чтобы отказываться от сотрудничества с Team Tutberidze? Ведь у Даниэля впереди почти треть международного сезона – разъездов будет много.

Впрочем, искать ответы на эти вопросы нет смысла, пока переход не произойдет официально.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; globallookpress.com/Naoki Nishimura, Raniero Corbelletti; РИА Новости/Александр Вильф

33 комментария

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Angry Dude
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Ответ Мурманчанин37
Его цитаты (газета.ру - февраль 2020) "Да, я занимался в Италии в лагере Алексея Мишина. У нас в стране проходит много стажировок с его участием, и фигуристы из сборной Италии всегда занимаются с ним. Мне действительно комфортно работать под руководством Мишина — с ним я оттачиваю прыжки." "— Свой первый четверной риттбергер я прыгнул, когда стажировался у Евгения Рукавицына — тренера Дмитрия Алиева. Это было два года назад. В тот же год я прошел стажировку у Светланы Соколовской — тренера Александра Самарина. С ней мне также очень понравилось работать." Но корявую технику ставят сугубо в Хрустальном, правда?
Ну конечно, корявую технику Даниель получил во время летнего лагеря у Мишина, ясно. Слава богу теперь он в надёжных руках! Этери всё исправит!
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Философия
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Хотелось бы увидеть тренировку и интервью от непосредственных участников. А то, только предположения.
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Мурманчанин37
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Ответ Angry Dude
Ну куда Мишину до Тутберидзе в вопросах техники...
Его цитаты (газета.ру - февраль 2020)
"Да, я занимался в Италии в лагере Алексея Мишина. У нас в стране проходит много стажировок с его участием, и фигуристы из сборной Италии всегда занимаются с ним. Мне действительно комфортно работать под руководством Мишина — с ним я оттачиваю прыжки."

"— Свой первый четверной риттбергер я прыгнул, когда стажировался у Евгения Рукавицына — тренера Дмитрия Алиева. Это было два года назад. В тот же год я прошел стажировку у Светланы Соколовской — тренера Александра Самарина. С ней мне также очень понравилось работать."

Но корявую технику ставят сугубо в Хрустальном, правда?
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Angry Dude
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Ответ Мурманчанин37
Я думаю Грасслю надо продолжить сотрудничество с Мишиным - они очень плодотворно работали в свое время, Даниэль его так благодарил за прыжковую технику. (Сарказм, если что)
Ну куда Мишину до Тутберидзе в вопросах техники...
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Syndycate
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Ответ Залина Малина
А почему нет? Она олимпийская чемпионка
И че? По вашему теперь все сломя голову к ней приезжать будут?😂 Да и все знают что она случайная чемпионка, вряд ли это как то всех заводит😂
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Мурманчанин37
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Ответ Angry Dude
"Даниэлю этот переход даст сразу несколько возможностей. 1. Исправить технику прыжков" В Хрустальном. Занавес.
Я думаю Грасслю надо продолжить сотрудничество с Мишиным - они очень плодотворно работали в свое время, Даниэль его так благодарил за прыжковую технику. (Сарказм, если что)
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S9579745
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лапидарность слухи распространяет, ждали другого инсайда о танцах, а он как всегда пшик.
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Залина Малина
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Ответ JL JL
Компоненты от Глейхенгауза? Спасибо - не надо.
Вам не надо. А вот всем остальным почему-то - ещё как. Олимпийским чемпионкам, например.
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Залина Малина
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Ответ SALMON
Странно что не упомянули о его отвратительной прыжковой технике. Щербакова на его фоне просто textbook
А у кого прыжки идеальные? У Шомы, наверное))
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Denkaaaa
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так он совсем недавно приехал,нет?так быстро влился?
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Angry Dude
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"Даниэлю этот переход даст сразу несколько возможностей.

1. Исправить технику прыжков"

В Хрустальном.
Занавес.
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severyanka
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Просто стажируется и только. Ну какой трансфер, итальянцу подготовка, ТШ деньги. Всем выгодно. Зачем изобретать подтексты? Шомке с его корявостью и бегом по катку - помогли грибы япфедры и никакой не хрусталь
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Olga Dunyak
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Ответ Зоя Кудряшова
Думаю,что Глей его уговорил. Он ездил в Италию к Квителашвили, там и соблозняли. Только что-то сам Квиталешвили не возвращается в Хрустальный и выступает за Грузию. А с кем из мужчин будет тренироваться Грассель, ? С ребенком Федотовым. Сомнительно все это.
не только Глейх, берите выше, Тутберидзе, Лайшев и !!! Матыцин
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Светлана Менова
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Думаю, что информация о переходе Грассля сильно преувеличена. А постажироваться у Дудакова вполне себе мог, отчего нет.
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Зоя Кудряшова
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Думаю,что Глей его уговорил. Он ездил в Италию к Квителашвили, там и соблозняли. Только что-то сам Квиталешвили не возвращается в Хрустальный и выступает за Грузию. А с кем из мужчин будет тренироваться Грассель, ? С ребенком Федотовым. Сомнительно все это.
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JSV
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Ответ RS97
А у Грассля пубертат уже закончился?)
В апреле 21 )
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eliza-doolittle
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получился текст о том как это выгодно для Тутберидзе и невыгодно для Грассля
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sabina_katarina
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//Впрочем, искать ответы на эти вопросы нет смысла, пока переход не произойдет официально.//
Ну да, а статейку уже тиснули. 😎
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JSV
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<<Во-вторых, молодость и нетравматичность – серьезных повреждений еще не было.>>
Ну тогда Даниэль точно по адресу.
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RS97
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А у Грассля пубертат уже закончился?)
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TheWitcher
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Ответ Залина Малина
А почему нет? Она олимпийская чемпионка
Потому что Syndycate сам фанатеет от Щербаковой, с её веток не вылазит 🧐 Ревнует.
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Маргарита В Сафронова
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Психологически Даниелю будет тяжело. Как бы затравливать в Европе не начали. А как спортсмен он, конечно, выиграет.
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Pennywise
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Ответ SALMON
Странно что не упомянули о его отвратительной прыжковой технике. Щербакова на его фоне просто textbook
Грассль уверенно занимает первое место по самым корявым прыжкам в мужской одиночке. Они у него ужасны буквально во всем.
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Оз
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Так Грассль уже перед ФГП ушёл от Летова и вернулся в Италию. А в статье про это вообще не сказано.
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Залина Малина
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Ответ Syndycate
"А еще Грассль фанатеет от Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. В Москве они куда ближе, чем когда Даниэль в Турине или Бостоне – удобно обмениваться опытом" - Ну да ага, именно поэтому он и приехал сюда, чтобы поближе быть к Анечке😂
А почему нет? Она олимпийская чемпионка
+6
-5
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