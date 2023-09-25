27 комментариев

Алина Загитова обзавелась бейсбольной битой и тут же пригрозила: «Шутки со мной плохи».

На всякий случай рассказываем, как правильно бить – конечно, по мячу. Бейсбола среди проявлений Алины еще не было.

«Закончились мои сочинские гастроли. Куча позитива, спасибо всем большое. И рубрика «Мои подарочки»! Спасибо большое, очень красиво. Но отмечу я один подарок. Не намекаю, конечно, ни на что, но... Так что шутки со мной плохи», – похвасталась Загитова подарком от болельщиков.

Черная бита с надписью «Алина всегда права» очень понравилась фигуристке. Сначала она показала снаряд крупным планом.

А потом позировала с битой, взяв ее двумя руками. К слову, именно так и нужно держать. Но чтобы у Алины точно все получилось в бейсболе, рассказываем, как правильно бить по мячу.

1. Сначала нужно правильно встать. Не будем вдаваться в сложные детали бейсбола – нам важна только позиция. Встать нужно боком к подающему: если вы правша, то левым, если левша – правым. При этом голову следует повернуть в сторону мяча.

2. Ноги ставим на ширине плеч, стопы – прямо. Колени слегка согнуты – так легче сделать разворот.

3. Берем биту. Обязательно двумя руками – чуть выше нижней части рукоятки. Ведущая рука должна размещаться сверху – то есть у правши правая рука выше левой.

4. Поднимаем биту: локоть передней (относительно подающего) руки сгибается на уровне груди на расстоянии около 30 см от тела. Локоть задней поднимается чуть выше.

5. Делаем замах – бита при этом не лежит на плече, но и не стоит вертикально, а располагается за головой под небольшим углом.

6. Наконец, отбиваем мяч. Сначала переносим вес тела на ногу, стоящую дальше от подающего. Затем делаем шаг навстречу. В идеале совершить этот маневр за несколько секунд до встречи биты с мячом. Во время удара вес нужно полностью перенести на переднюю ногу, заднюю повернуть носком к земле (задняя и передняя ноги это примерно как верх и низ Москвы).

7. Руки переносим по направлению к мячу. Удар делается при выпрямленных руках – ведущая при этом направлена вверх. Чем ближе локти к телу, тем сильнее получится замах. Бита должна описать дугу вокруг тела. При этом корпус слегка разворачивается, а ноги остаются на месте.

8. Главное – смотреть на мяч и попытаться оценить его траекторию. Удар должен прийтись не на конец биты, а на точку в нескольких сантиметрах от него.

9. Мяч отбит – вы великолепны.

Что же, ждем дебют Загитовой в бейсболе?

Фото: unsplash.com/Josh Hemsley; IMAGO/Max Krause/Global Look Press