27 комментариев

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У Загитовой теперь есть бита с надписью «Алина всегда права». Вот инструкция, как ей пользоваться

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Алина Загитова обзавелась бейсбольной битой и тут же пригрозила: «Шутки со мной плохи».

На всякий случай рассказываем, как правильно бить – конечно, по мячу. Бейсбола среди проявлений Алины еще не было.

«Закончились мои сочинские гастроли. Куча позитива, спасибо всем большое. И рубрика «Мои подарочки»! Спасибо большое, очень красиво. Но отмечу я один подарок. Не намекаю, конечно, ни на что, но... Так что шутки со мной плохи», – похвасталась Загитова подарком от болельщиков.

Черная бита с надписью «Алина всегда права» очень понравилась фигуристке. Сначала она показала снаряд крупным планом.

А потом позировала с битой, взяв ее двумя руками. К слову, именно так и нужно держать. Но чтобы у Алины точно все получилось в бейсболе, рассказываем, как правильно бить по мячу.

1. Сначала нужно правильно встать. Не будем вдаваться в сложные детали бейсбола – нам важна только позиция. Встать нужно боком к подающему: если вы правша, то левым, если левша – правым. При этом голову следует повернуть в сторону мяча.

2. Ноги ставим на ширине плеч, стопы – прямо. Колени слегка согнуты – так легче сделать разворот.

3. Берем биту. Обязательно двумя руками – чуть выше нижней части рукоятки. Ведущая рука должна размещаться сверху – то есть у правши правая рука выше левой.

4. Поднимаем биту: локоть передней (относительно подающего) руки сгибается на уровне груди на расстоянии около 30 см от тела. Локоть задней поднимается чуть выше.

5. Делаем замах – бита при этом не лежит на плече, но и не стоит вертикально, а располагается за головой под небольшим углом.

6. Наконец, отбиваем мяч. Сначала переносим вес тела на ногу, стоящую дальше от подающего. Затем делаем шаг навстречу. В идеале совершить этот маневр за несколько секунд до встречи биты с мячом. Во время удара вес нужно полностью перенести на переднюю ногу, заднюю повернуть носком к земле (задняя и передняя ноги это примерно как верх и низ Москвы).

7. Руки переносим по направлению к мячу. Удар делается при выпрямленных руках – ведущая при этом направлена вверх. Чем ближе локти к телу, тем сильнее получится замах. Бита должна описать дугу вокруг тела. При этом корпус слегка разворачивается, а ноги остаются на месте.

8. Главное – смотреть на мяч и попытаться оценить его траекторию. Удар должен прийтись не на конец биты, а на точку в нескольких сантиметрах от него.

9. Мяч отбит – вы великолепны.

Что же, ждем дебют Загитовой в бейсболе?

Что перепробовала Загитова после спорта? Больше 30 способов «проявляться»

Фото: unsplash.com/Josh Hemsley; IMAGO/Max Krause/Global Look Press

27 комментариев

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2882
И ведь это на главной. Спортс и М.С. пробивают дно. М. уже не автор, а папарации какой то...
+19
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Tursus
Девушку "двигают" не смотря ни на что. "Какое отвратительное зрелище..."
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Анатолий Конь
Разумеется , автору минус за то,что достаёт со дна мусорного ведра подобные новости и клепает из них статьи .
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Дмитрий Осипов
ахах, шутки плохи, да, ведь у тебя тааакиие связи..интересно, когда она пишет, она тоже делает паузы и подбирает слова?
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Melnikov1968
Зашел поставить минус очередной хрени.
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Лилли
Отстаньте уже от Алины... Ну, пожалуйста!
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Varvar27
Ответ Иван Маунтбаттен
Заблокируйте этого месье за оскорбление ОЧ.
А где оскорбление?
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Наталья Кузнецова
Ответ 2882
И ведь это на главной. Спортс и М.С. пробивают дно. М. уже не автор, а папарации какой то...
А чо не кувалда.
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Kuryanin
Ответ RusVector
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Ты их предводитель?
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Mbest77
Даже когда едет на красный, тоже права? 🤔
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Галина Михайлова
Бестолковая статья
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RusVector
Домохозяйки, не забываем про донаты, если статья понравилась!
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Kuryanin
Хейтеры напряглись.
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Mbest77
Ответ Наталья Кузнецова
А чо не кувалда.
Кувалда - плохая примета
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Маргарита В Сафронова
Алина угадала с битой. Теперь это станет избитой темой в сми. Бита Загитовой войдӗт в историю, и ею будут пугать маленьких детей, вместо бабайки.
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Sgi
О, теперь бейсбол )
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Varvar27
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Marina Syrovova
Так понимаю, больше писать не о чем на спортивном ресурсе, как о прикольном подарке поклонников и шутливом комментарии Алины по этому поводу.
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И это все о нем
Уже пост на ходу сочинён ,даёт Алина подзаработать сми, смешно.
+6
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Иван Маунтбаттен
Алине подарили биту. Ну. Алине подарили биту, она показала подарок, к чему фантазии про бейбол, а не про лапту , крикет или колку орехов?
+4
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RusVector
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