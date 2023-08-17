10 комментариев

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Суперюниорка Плющенко пошла против правил ради сложности – в чем идея?

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Вероника Жилина Вероника Жилина
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Вероника Жилина – пока главная звезда контрольных прокатов наших юниоров.

Единственная пошла на ультра-си в короткой программе и, кажется, собирается на взрослые старты.

1. Еще недавно Вероника выступала в Китае – ее тренер Евгений Плющенко привез в Пекин шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Гастроли закончились 13 августа. Но и Плющенко, и Жилина уже в деле – оба в Новогорске: Евгений выводил на лед учеников, а Вероника вышла с премьерой.

2. В качестве музыкального сопровождения выбрали Can’t help falling in love в исполнении российской певицы Дианы Анкудиновой. Оригинал Элвис Пресли записал в 1961-м к фильму «Голубые Гавайи».

В фигурном катании песню полюбили. Пожалуй, самое запоминающееся выступление выдала Алина Загитова на юбилее Татьяны Тарасовой – там в такт музыки вокруг ледовой площадки вспыхивал огонь, а в конце и сама Алина зажгла пламя на ладони.

У Жилиной пока не так эпично, но музыка ей подходит: сильная, с яркими акцентами. Особенно выразительно смотрится дорожка шагов: со шпагатом в прыжке и скольжением на коленях.

Платья к программе пока нет – Вероника выступала в тренировочном костюме с надписью Angels of Plushenko. Впрочем, многие фигуристки катались в разминочных комплектах – для прокатов это обычное дело.

3. Зато Жилина выделилась контентом. В этом сезоне у юниорок обязательным в короткой программе выбрали тройной лутц. К тому же девушки прыгают двойной аксель, тройной сольно под запретом. Так что единственный элемент для маневра – каскад.

Первым прыжком Вероника исполнила тройной аксель – с небольшим степ-аутом.

В прошлых сезонах юниорки, владеющие трикселем, ставили его в каскад, а сольно исполняли двойной аксель. Возможно, главная причина отсутствия каскада с тройным – та самая ошибка на выезде. Но, вероятно, дело в другом.

Далее Вероника прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Получается, от необходимого набора для юниорок у нее ничего нет. Каскад идеально вписался в музыку – видимо, прокат прошел так, как и планировалось.

А это значит, что Жилина метит во взрослые. По возрасту она проходит – уже 15 лет, что на российских стартах позволяет выступать с топами. Да и амбиции фигуристки и тренера точно выходят за рамки юниорского катания.

4. Зачем же тогда Жилина так спешно приехала в Новогорск из Китая? Может, чтобы получить оценку специалистов до взрослых прокатов (они пройдут 16-17 сентября в «Мегаспорте»)?

Это важно не только для Вероники, но и для Плющенко. Ведь именно после ее серебра на Первенстве России в прошлом сезоне Евгений выдал тираду с критикой судейства (решение комиссии по этике, к слову, все еще не огласили – собираются ли?).

Тогда Плющенко удивлялся: «Это не первый сезон, это накапливалось долго, долго, долго. Если посмотреть, люди выигрывают с одним четверным – я никого не хочу… Но с одним четверным – и противопоставить четыре ультра-си, мы что делаем? Мы делаем то, что произошло у меня с Лайсачеком».

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Речь о победе Алины Горбачевой на фоне выступлений его учениц – Жилиной (серебро) и Софьи Титовой (4-е место).

Впрочем, тот сезон Жилина закончила на позитиве – выиграла финал Гран-при среди юниоров.

Теперь попытается во взрослых? В ее арсенале тройной аксель, четверные тулуп и сальхов, на тренировках получался квад-лутц. Неплохой набор для серьезного дебюта.

Что-то из этого мощного контента увидим уже завтра – в произвольной программе под Earth Song Майкла Джексона (начало прокатов – 15:00 по московскому времени).

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Фото: instagram.com/corrine117s; РИА Новости/Александр Вильф

10 комментариев

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Мурманчанин37
Очередная объективная статья об Ангелах Плющенко))
+10
-2
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Kristine Kristine
Ответ Marya Y
Протоколы есть? Как судьи решили разрулить нарушение?
Судьи решили Плющенко лично наградить! 😂😂😂😂
+8
-1
+7
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Marya Y
Протоколы есть? Как судьи решили разрулить нарушение?
+4
-1
+3
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Elenstvo
К трикселям и квадам добавьте хоть чуточку эмоций, хоть капельку.
+8
-5
+3
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arisstopane
Каскад идеально вписался в музыку – видимо, прокат прошел так, как и планировалось.
- каскад - да, но в финальную позу встала спустя 5 секунд после окончания трека...хроника...
вряд ли так планировалось)
+7
-4
+3
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Kareglazaya
Ответ Marya Y
Протоколы есть? Как судьи решили разрулить нарушение?
На контрольных прокатах нет протоколов. Только с тренерами и спортсменами всё обсуждают и всё. Это же не соревнование, а так, репетиция. У взрослых в предыдущих сезонах некоторые вообще с двойными-тройными прыжками катали - просто чтобы показать судьям, что здесь позже будет добавлен прыжок.
+3
0
+3
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Мурманчанин37
Ответ Kristine Kristine
Судьи решили Плющенко лично наградить! 😂😂😂😂
Новой жвачкой?))
+1
0
+1
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Е...С
Ника супер! Программа ей очень подходит и будет приниматься на "ура" зрителями на трибунах. Удачи Нике в сезоне и ждем во взрослых "Суперюниорку Плющенко "!
+3
-3
0
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Мурманчанин37
Ответ Marya Y
Протоколы есть? Как судьи решили разрулить нарушение?
В олимпийском сезоне Щербакова катала макет МиМ с повторением прыжков - судя по слитым потом протоколам, их не насчитали. Так и здесь в неофициальных протоколах - тоже не засчитают
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