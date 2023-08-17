10 комментариев

Вероника Жилина – пока главная звезда контрольных прокатов наших юниоров.

Единственная пошла на ультра-си в короткой программе и, кажется, собирается на взрослые старты.

1. Еще недавно Вероника выступала в Китае – ее тренер Евгений Плющенко привез в Пекин шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Гастроли закончились 13 августа. Но и Плющенко, и Жилина уже в деле – оба в Новогорске: Евгений выводил на лед учеников, а Вероника вышла с премьерой.

2. В качестве музыкального сопровождения выбрали Can’t help falling in love в исполнении российской певицы Дианы Анкудиновой. Оригинал Элвис Пресли записал в 1961-м к фильму «Голубые Гавайи».

В фигурном катании песню полюбили. Пожалуй, самое запоминающееся выступление выдала Алина Загитова на юбилее Татьяны Тарасовой – там в такт музыки вокруг ледовой площадки вспыхивал огонь, а в конце и сама Алина зажгла пламя на ладони.

У Жилиной пока не так эпично, но музыка ей подходит: сильная, с яркими акцентами. Особенно выразительно смотрится дорожка шагов: со шпагатом в прыжке и скольжением на коленях.

Платья к программе пока нет – Вероника выступала в тренировочном костюме с надписью Angels of Plushenko. Впрочем, многие фигуристки катались в разминочных комплектах – для прокатов это обычное дело.

3. Зато Жилина выделилась контентом. В этом сезоне у юниорок обязательным в короткой программе выбрали тройной лутц. К тому же девушки прыгают двойной аксель, тройной сольно под запретом. Так что единственный элемент для маневра – каскад.

Первым прыжком Вероника исполнила тройной аксель – с небольшим степ-аутом.

В прошлых сезонах юниорки, владеющие трикселем, ставили его в каскад, а сольно исполняли двойной аксель. Возможно, главная причина отсутствия каскада с тройным – та самая ошибка на выезде. Но, вероятно, дело в другом.

Далее Вероника прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Получается, от необходимого набора для юниорок у нее ничего нет. Каскад идеально вписался в музыку – видимо, прокат прошел так, как и планировалось.

А это значит, что Жилина метит во взрослые. По возрасту она проходит – уже 15 лет, что на российских стартах позволяет выступать с топами. Да и амбиции фигуристки и тренера точно выходят за рамки юниорского катания.

4. Зачем же тогда Жилина так спешно приехала в Новогорск из Китая? Может, чтобы получить оценку специалистов до взрослых прокатов (они пройдут 16-17 сентября в «Мегаспорте»)?

Это важно не только для Вероники, но и для Плющенко. Ведь именно после ее серебра на Первенстве России в прошлом сезоне Евгений выдал тираду с критикой судейства (решение комиссии по этике, к слову, все еще не огласили – собираются ли?).

Тогда Плющенко удивлялся: «Это не первый сезон, это накапливалось долго, долго, долго. Если посмотреть, люди выигрывают с одним четверным – я никого не хочу… Но с одним четверным – и противопоставить четыре ультра-си, мы что делаем? Мы делаем то, что произошло у меня с Лайсачеком».

Речь о победе Алины Горбачевой на фоне выступлений его учениц – Жилиной (серебро) и Софьи Титовой (4-е место).

Впрочем, тот сезон Жилина закончила на позитиве – выиграла финал Гран-при среди юниоров.

Теперь попытается во взрослых? В ее арсенале тройной аксель, четверные тулуп и сальхов, на тренировках получался квад-лутц. Неплохой набор для серьезного дебюта.

Что-то из этого мощного контента увидим уже завтра – в произвольной программе под Earth Song Майкла Джексона (начало прокатов – 15:00 по московскому времени).

Фото: instagram.com/corrine117s; РИА Новости/Александр Вильф