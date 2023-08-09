29 комментариев

Узнаете наших фигуристов в детстве? Загитова с косичками, Валиева с хитрой улыбкой, а молодая Тутберидзе – брюнетка
Наши фигуристы любят перемены: пробуют новые прически, меняют тренеров, партнеров и даже страны.
А как они выглядели в детстве и юности? Немного ностальгии из нашего фигурного катания.
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Камиле Валиевой всего 17 лет, она уже выросла в красивую девушку, но хитрая улыбка из детства все еще при ней.
Евгения Медведева прошла долгий путь от хвостиков на голове и воздушных шариков до побед и фотосессии в мужском журнале.
Маленькая Лиза Туктамышева дает интервью региональному ТВ и рассказывает о любви к прыжкам. Прошло много лет – и главный ветеран нашей женской фигурки все так же любит прыгать.
Как катались в детстве Трусова, Щербакова и другие звезды сборной России
Самое популярное видео с Вероникой Жилиной – не с четверными и рекордами, а то, где она совсем малышкой говорит: «У меня есть любимая фигуристка. Я!»
Даниил Глейхенгауз – от карьеры фигуриста до самого продуктивного хореографа нашей сборной.
Этери Тутберидзе и Диана Дэвис очень изменились, но, конечно, всегда вместе.
Видели молодую Тутберидзе на льду? За три месяца вытянулась на 22 см, каталась с Авербухом, закончила после работы с Тарасовой
Маленькая Алина Загитова ходила с косичками, 21-летняя чемпионка – в роскошных платьях.
У Юлии Липницкой теперь есть ее мини-копия – дочка Каталина.
Еще одна звезда Сочи-2014 Аделина Сотникова – тоже мама.
Алексей Ягудин с годами не перестает улыбаться.
Его главный соперник на льду – Евгений Плющенко – сейчас открывает школы для детей, впереди – освоение китайского рынка.
А вот и звезда шоу Евгения – русская ракета Саша Трусова.
Чемпионка Олимпиады-2022 Анна Щербакова раньше носила смешную челку.
Алена Косторная поменяла дисциплину в фигурном катании, а вот сама почти не изменилась.
Легенда спорта Татьяна Тарасова так же серьезно оценивает фигуристов, как и в начале тренерской карьеры.
Видели, как каталась молодая Татьяна Тарасова? Выступала в открытом платье, закончила в 19 из-за травмы, полученной на награждении
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов; Instagram; vk.com
Ками в детстве прелестный ребёнок с улыбкой на лице, выросла в улыбающуюся красивую девушку)))
Как искренне любили, как верили в себя (С)