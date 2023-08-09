29 комментариев

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Узнаете наших фигуристов в детстве? Загитова с косичками, Валиева с хитрой улыбкой, а молодая Тутберидзе – брюнетка

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Алена Косторная Алена Косторная
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Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Наши фигуристы любят перемены: пробуют новые прически, меняют тренеров, партнеров и даже страны.

А как они выглядели в детстве и юности? Немного ностальгии из нашего фигурного катания.

***

Камиле Валиевой всего 17 лет, она уже выросла в красивую девушку, но хитрая улыбка из детства все еще при ней.

Евгения Медведева прошла долгий путь от хвостиков на голове и воздушных шариков до побед и фотосессии в мужском журнале.

Маленькая Лиза Туктамышева дает интервью региональному ТВ и рассказывает о любви к прыжкам. Прошло много лет – и главный ветеран нашей женской фигурки все так же любит прыгать.

Как катались в детстве Трусова, Щербакова и другие звезды сборной России

Самое популярное видео с Вероникой Жилиной – не с четверными и рекордами, а то, где она совсем малышкой говорит: «У меня есть любимая фигуристка. Я!»

Даниил Глейхенгауз – от карьеры фигуриста до самого продуктивного хореографа нашей сборной.

Этери Тутберидзе и Диана Дэвис очень изменились, но, конечно, всегда вместе.

Видели молодую Тутберидзе на льду? За три месяца вытянулась на 22 см, каталась с Авербухом, закончила после работы с Тарасовой

Маленькая Алина Загитова ходила с косичками, 21-летняя чемпионка – в роскошных платьях.

У Юлии Липницкой теперь есть ее мини-копия – дочка Каталина.

Еще одна звезда Сочи-2014 Аделина Сотникова – тоже мама.

Алексей Ягудин с годами не перестает улыбаться.

Его главный соперник на льду – Евгений Плющенко – сейчас открывает школы для детей, впереди – освоение китайского рынка.

А вот и звезда шоу Евгения – русская ракета Саша Трусова.

Чемпионка Олимпиады-2022 Анна Щербакова раньше носила смешную челку.

Алена Косторная поменяла дисциплину в фигурном катании, а вот сама почти не изменилась.

Легенда спорта Татьяна Тарасова так же серьезно оценивает фигуристов, как и в начале тренерской карьеры.

Видели, как каталась молодая Татьяна Тарасова? Выступала в открытом платье, закончила в 19 из-за травмы, полученной на награждении

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов; Instagramvk.com

29 комментариев

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svetlic
Маленькие все хорошенькие)
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Nata Nata
По мне так Загитова и Щербакова, как были красотками в детстве, так и сейчас красотки (еще и ОЧ). Умеет все-таки Тутберидзе подбирать контингент)
+28
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+12
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катя 1510
Классная подборка фото. 👍
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Татьяна Карасева
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Фото Зогитовы взято из выпускного альбома начальной школы. С тех пор она больше не училась и дня
У ЗАгитовой хотя бы есть школьное фото и даже видео, а у некоторых даже этого нет.
+9
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+6
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Елена Спирина
Все девушки хороши, как в детстве, так и сейчас
+5
0
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IrinaVS
Алина из красивой девочки выросла в невероятно красивую девушку.
+7
-2
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Алексей Токарев
Кудри Этери поменяли цвет за 20 лет, шок контент.
+4
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victoire
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Фото Зогитовы взято из выпускного альбома начальной школы. С тех пор она больше не училась и дня
Судя по Вашей грамотности, Вы и начальную не всю осилили.
+4
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Фрида Ремарк
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Фото Зогитовы взято из выпускного альбома начальной школы. С тех пор она больше не училась и дня
вы яркий образец поклонника Медведевой
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Люба Люба
Все такие интересные в детстве, маленькие и хорошенькие)))
Ками в детстве прелестный ребёнок с улыбкой на лице, выросла в улыбающуюся красивую девушку)))
+11
-7
+4
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ВИван
Всех можно узнать, малыши все хорошенькие. ЭТ брюнеткой была интереснее.
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Sveta Arhipova
Все такие милые на детских фото)
+3
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victoire
Анна, похоже, сама себе челку выстригла)
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juliamart
Алинка - премилая кнопочка такая) Женька хитрющая) Плющенко в детстве был симпатичнее) Аня и Камила с возрастом расцвели. Саша была повеселее)
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Сергей Орлов
"Валиевой всего 17, а она уже выросла в девушку" А обычно к 30 вырастают, да?)
+2
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antrrap
Обожаю видео с Жилиной
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Bulat89
Ответ Nata Nata
По мне так Загитова и Щербакова, как были красотками в детстве, так и сейчас красотки (еще и ОЧ). Умеет все-таки Тутберидзе подбирать контингент)
Валиева тоже красавицой была,такая же и сейчас.
+9
-8
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Федя Букин
Косторная как два разных человека, ничего общего с детской фоткой
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Александр Скворцов
Как молоды мы были, как молоды мы были
Как искренне любили, как верили в себя (С)
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Veronika spuria
Косторная симпатяга и ребенком, и взрослой девушкой!
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_Anna_
У Глейхенгауза есть и более детские фото. На этом прям дядька уже)
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Юлия Кокорева
Все такие красивые и милые. У Алины губки с детства пухленькие.
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Сергей Орлов
Ответ IrinaVS
Алина из красивой девочки выросла в невероятно красивую девушку.
Глупенькую, правда)
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Tatuana
Ответ Сергей Орлов
Глупенькую, правда)
не глупее вашей любимки
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