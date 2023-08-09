29 комментариев

Наши фигуристы любят перемены: пробуют новые прически, меняют тренеров, партнеров и даже страны.

А как они выглядели в детстве и юности? Немного ностальгии из нашего фигурного катания.

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Камиле Валиевой всего 17 лет, она уже выросла в красивую девушку, но хитрая улыбка из детства все еще при ней.

Евгения Медведева прошла долгий путь от хвостиков на голове и воздушных шариков до побед и фотосессии в мужском журнале.

Маленькая Лиза Туктамышева дает интервью региональному ТВ и рассказывает о любви к прыжкам. Прошло много лет – и главный ветеран нашей женской фигурки все так же любит прыгать.

Самое популярное видео с Вероникой Жилиной – не с четверными и рекордами, а то, где она совсем малышкой говорит: «У меня есть любимая фигуристка. Я!»

Даниил Глейхенгауз – от карьеры фигуриста до самого продуктивного хореографа нашей сборной.

Этери Тутберидзе и Диана Дэвис очень изменились, но, конечно, всегда вместе.

Маленькая Алина Загитова ходила с косичками, 21-летняя чемпионка – в роскошных платьях.

У Юлии Липницкой теперь есть ее мини-копия – дочка Каталина.

Еще одна звезда Сочи-2014 Аделина Сотникова – тоже мама.

Алексей Ягудин с годами не перестает улыбаться.

Его главный соперник на льду – Евгений Плющенко – сейчас открывает школы для детей, впереди – освоение китайского рынка.

А вот и звезда шоу Евгения – русская ракета Саша Трусова.

Чемпионка Олимпиады-2022 Анна Щербакова раньше носила смешную челку.

Алена Косторная поменяла дисциплину в фигурном катании, а вот сама почти не изменилась.

Легенда спорта Татьяна Тарасова так же серьезно оценивает фигуристов, как и в начале тренерской карьеры.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов; Instagram; vk.com