Разделка
Блог

Вернется ли Трусова? В ее графике – шоу, модные вечеринки и фотосессии, но нет тренировок

сборная России сборная России
женское катание женское катание
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Александра Трусова Александра Трусова
Фигурное катание Фигурное катание

Александра Трусова не выступала на соревнованиях с ноября. О завершении карьеры не объявляла, но пока подготовка к новому сезону не начиналась.

Так чем же занималась Саша этой весной?

Выбрала шоу вместо соревнований, но и там прыгала четверные

После странной поездки на чемпионат России в Красноярск (приехала, но заболела и снялась) Трусова пропустила и остальные турниры, сосредоточившись на шоу.

Там она показывала номер с намеком на золото, историю Паганини и сказку о Русалочке (с настоящим хвостом!).

В апреле Саше задали вопрос вопрос о дальнейшей карьере – ответ не очень конкретный: «Я планов пока никаких не строю, живу сегодняшним днем. Работаю».

И тогда же вышло ее пока что последнее видео со льда – с четверным лутцем 18 апреля перед шоу Евгения Плющенко в Губкине. Его Трусова прыгала и на выступлениях.

Во время тура Саша проводила мастер-классы с бывшим тренером и хвалила шоу в стиле его продюсера – Яны Рудковской: «Готовились три месяца. Мы хотели сделать что-то уникальное, чем-то отличаться. Есть замечательные шоу и у Ильи Авербуха, и у других фигуристов. Но мы хотели сделать что-то уникальное».

Про то, что Трусова – действующая фигуристка, напомнил разве что ее отец Вячеслав. Он прочитал лекцию «Как воспитать чемпиона» в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», куда почему-то не пускали журналистов.

Выпустила книгу и гоняла на модные премии на самокате

Встречи с болельщиками у Саши регулярно (иногда прямо во время выступлений других фигуристов), поэтому и весной без этого не обошлось. В мае она организовала встречу в Москве и презентовала фанбук с историями о себе, фотографиями, советами и раскрасками.

«Это продолжение книги с заданиями для детей», – сухо анонсировала Трусова.

В 2020-м про нее выходила книга «Девочка, победившая гравитацию», в планах еще одна. Первую писала автор Елена Зотова; судя по любви фигуристки к предельно коротким ответам, вторую, вероятно, тоже отдадут профессионалу (хотя у фанбука автор один – сама Трусова).

«Мы обсуждали с Александрой и ее родителями еще одну книгу. Не могу раскрывать деталей, когда она будет и будет ли вообще, потому что со всем этим периодом сопряжены некоторые общественные, спортивные и другие спорные ситуации, которые пока не уверены, как можно осветить в книге», – говорила редактор фанбука Евгения Фоменко.

Посещала Трусова и гламурные вечеринки. Побывала на «Персоне года» и вечере Forbes.

На вечеринку журнала они с Кондратюком добирались с приключениями: «Прямо перед выездом обнаружилось, что весь центр Москвы перекрыт. И мы решили ехать на самокатах. Я – в платье, Марк – в костюме. Мы ехали по Тверской и видели репетицию парада (к 9 мая)». Обратно тоже выбрали транспорт, который Кондратюк назвал «экологичным и отчасти безопасным».

Вместе они сходили на съемки шоу Анастасии Скопцовой «Есть история». Там Трусова рассказала о самолете, улетевшем без нее, тренировках в группе Этери Тутберидзе и первом разговоре с Кондратюком на сборах:

«Из-за карантина там было все закрыто – только лед и номер. Мы были там два месяца, и я подготовилась, потому что я ем определенную еду и определенные сладости. Поэтому у меня все было с собой. А некоторые пытались решить проблему на месте. В итоге стояли мы около одного рабочего автомата с конфетами, а он принимал только наличку. Естественно, налички ни у кого нет.

Стоит Артем Ковалев – единственный, кто нашел какую-то наличку. Но он никак не мог там ничего купить, купюру не принимал автомат. А Артем очень хотел шоколадку. Подходит Марк и говорит: «А я с собой взял 50 плиток шоколада…» И продолжает: «Выживет сильнейший». На что я ему ответила, что я взяла 50 упаковок мармелада».

Экстремально отдыхала на алтайском сборе, а потом поехала в Таиланд

Выступит ли Трусова в новом сезоне – загадка. В постолимпийском она появилась всего на двух этапах Гран-при России. О подготовке и новых программах пока ничего не слышно.

Последний раз с группой Светланы Соколовской Трусова пересекалась недавно – прилетела на сбор на Алтае. Говорила, что выходит на лед (хотя видео с тренировки не поделилась), и пробежала кросс. Остальное время посвятила развлечениям.

Каталась на квадроцикле.

Сплавлялась на рафте.

Каталась на зиплайне.

И фотографировалась с Кондратюком.

Кстати, фото – еще одно новое увлечение Трусовой. Здесь Саша раскрылась совсем с другой стороны – женственной и сексуальной.

После насыщенного сбора на Алтае Трусова с Кондратюком отправились в отпуск – чуть позже других наших фигуристов. Ближайшие дни они проведут в Таиланде.

А найдется ли время для подготовки к новому сезону?

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, «Спорт-Экспресс», «Матч ТВ», «Чемпионат.com».

Фото: Телеграм-канал Александры Трусовой

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритт
Ни Аня, ни Саша не вернуться на внутренние старты. Поездив на главные старты, да еще завоевав там медали, не будут они тратить силы, время и здоровье на Российские покатушки. Или ты ЧМ, даже призер ЧМ, или вот это вот все. Разница огромная. Пусть теперь обе монетизируют себя пока про них не забыли, и радуются, что с трудом и препятствиями, но все таки участвовали в международке. Новое поколение жалко, но может на ОИ26 поедут. Но это точно будут не Саша и не Аня
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lilia Sadykova
первое фото в черном пиджаке очень странное, поза выбрана не удачно, голова как будто приделана к телу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Соловьев
С 8 июня Саша и Марк на сборах в Ереване. Странно что автор об этом не пишет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий