Александра Трусова не выступала на соревнованиях с ноября. О завершении карьеры не объявляла, но пока подготовка к новому сезону не начиналась.

Так чем же занималась Саша этой весной?

Выбрала шоу вместо соревнований, но и там прыгала четверные

После странной поездки на чемпионат России в Красноярск (приехала, но заболела и снялась) Трусова пропустила и остальные турниры, сосредоточившись на шоу.

Там она показывала номер с намеком на золото, историю Паганини и сказку о Русалочке (с настоящим хвостом!).

В апреле Саше задали вопрос вопрос о дальнейшей карьере – ответ не очень конкретный: «Я планов пока никаких не строю, живу сегодняшним днем. Работаю».

И тогда же вышло ее пока что последнее видео со льда – с четверным лутцем 18 апреля перед шоу Евгения Плющенко в Губкине. Его Трусова прыгала и на выступлениях.

Во время тура Саша проводила мастер-классы с бывшим тренером и хвалила шоу в стиле его продюсера – Яны Рудковской: «Готовились три месяца. Мы хотели сделать что-то уникальное, чем-то отличаться. Есть замечательные шоу и у Ильи Авербуха, и у других фигуристов. Но мы хотели сделать что-то уникальное».

Про то, что Трусова – действующая фигуристка, напомнил разве что ее отец Вячеслав. Он прочитал лекцию «Как воспитать чемпиона» в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», куда почему-то не пускали журналистов.

Выпустила книгу и гоняла на модные премии на самокате

Встречи с болельщиками у Саши регулярно (иногда прямо во время выступлений других фигуристов), поэтому и весной без этого не обошлось. В мае она организовала встречу в Москве и презентовала фанбук с историями о себе, фотографиями, советами и раскрасками.

«Это продолжение книги с заданиями для детей», – сухо анонсировала Трусова.

В 2020-м про нее выходила книга «Девочка, победившая гравитацию», в планах еще одна. Первую писала автор Елена Зотова; судя по любви фигуристки к предельно коротким ответам, вторую, вероятно, тоже отдадут профессионалу (хотя у фанбука автор один – сама Трусова).

«Мы обсуждали с Александрой и ее родителями еще одну книгу. Не могу раскрывать деталей, когда она будет и будет ли вообще, потому что со всем этим периодом сопряжены некоторые общественные, спортивные и другие спорные ситуации, которые пока не уверены, как можно осветить в книге», – говорила редактор фанбука Евгения Фоменко.

Посещала Трусова и гламурные вечеринки. Побывала на «Персоне года» и вечере Forbes.

На вечеринку журнала они с Кондратюком добирались с приключениями: «Прямо перед выездом обнаружилось, что весь центр Москвы перекрыт. И мы решили ехать на самокатах. Я – в платье, Марк – в костюме. Мы ехали по Тверской и видели репетицию парада (к 9 мая)». Обратно тоже выбрали транспорт, который Кондратюк назвал «экологичным и отчасти безопасным».

Вместе они сходили на съемки шоу Анастасии Скопцовой «Есть история». Там Трусова рассказала о самолете, улетевшем без нее, тренировках в группе Этери Тутберидзе и первом разговоре с Кондратюком на сборах:

«Из-за карантина там было все закрыто – только лед и номер. Мы были там два месяца, и я подготовилась, потому что я ем определенную еду и определенные сладости. Поэтому у меня все было с собой. А некоторые пытались решить проблему на месте. В итоге стояли мы около одного рабочего автомата с конфетами, а он принимал только наличку. Естественно, налички ни у кого нет.

Стоит Артем Ковалев – единственный, кто нашел какую-то наличку. Но он никак не мог там ничего купить, купюру не принимал автомат. А Артем очень хотел шоколадку. Подходит Марк и говорит: «А я с собой взял 50 плиток шоколада…» И продолжает: «Выживет сильнейший». На что я ему ответила, что я взяла 50 упаковок мармелада».

Экстремально отдыхала на алтайском сборе, а потом поехала в Таиланд

Выступит ли Трусова в новом сезоне – загадка. В постолимпийском она появилась всего на двух этапах Гран-при России. О подготовке и новых программах пока ничего не слышно.

Последний раз с группой Светланы Соколовской Трусова пересекалась недавно – прилетела на сбор на Алтае. Говорила, что выходит на лед (хотя видео с тренировки не поделилась), и пробежала кросс. Остальное время посвятила развлечениям.

Каталась на квадроцикле.

Сплавлялась на рафте.

Каталась на зиплайне.

И фотографировалась с Кондратюком.

Кстати, фото – еще одно новое увлечение Трусовой. Здесь Саша раскрылась совсем с другой стороны – женственной и сексуальной.

После насыщенного сбора на Алтае Трусова с Кондратюком отправились в отпуск – чуть позже других наших фигуристов. Ближайшие дни они проведут в Таиланде.

А найдется ли время для подготовки к новому сезону?

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, «Спорт-Экспресс», «Матч ТВ», «Чемпионат.com».

Фото: Телеграм-канал Александры Трусовой