Видели Трусову-русалочку? Они с Плющенко и Рудковской придумали новое шоу – афишу сняли под водой
Тандем Плющенко и Трусовой остается актуальным даже после ухода Саши к другим тренерам. Евгений (с женой Яной Рудковской) придумывает необычные и смелые проекты, а фигуристка с удовольствием соглашается на эксперименты.
Их очередное новаторство – ледовый спектакль под водой! С Трусовой в главной роли.
• Когда на контрольных прокатах в сентябре Саша появилась в блестящем зеленом платье, многие отметили очевидное сходство с диснеевской русалочкой Ариэль: длинным красным волосам будто не хватало изумрудного наряда.
С тех пор многое изменилось: Трусова опять ушла из группы Этери Тутберидзе (в этот раз не к Плющенко, а к Соколовской), поставила новые программы, а то платье никто больше не видел. Но, видимо, в «Ангелах» вдохновились тем образом Александры и не забыли о ее сходстве с Русалочкой.
• И вот Плющенко объявил о новогоднем шоу сильно заранее: «Приступили к созданию нашей новой сказки на льду с балетом «Русалочка». Теперь Саша Трусова у нас еще и поплывет! Съемка афиши происходила под водой, Саша – настоящая Русалка и уникальная спортсменка!»
Автор идеи – Яна Рудковская. К шоу готовятся основательно, премьера почти через год – 28 декабря. Деталей пока немного: красочная афиша, даты и место проведения (московская ВТБ-Арена) и предварительный состав участников. Кроме хедлайнера Трусовой в Москве выступят Марк Кондратюк, сам Плющенко и его сын Александр.
Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко
• Трусова уже показала, как проходили съемки подводной афиши: ныряла под воду в разных нарядах. Саша в восторге.
Выглядит необычно.
Как впишется история Русалочки в ледовый спектакль, представить сложно. Может, в каком-то (не только замороженном) виде вода останется в шоу? Ведь Рудковская и Плющенко обожают делать что-то первыми – объединять фигурное катание и другие виды искусства.
• Трусова любит необычные вызовы. В этом году она сделала ставку на шоу и куда больше времени катается в спектаклях, чем на соревнованиях. В ледовом шоу «Снегурочка» надела пуанты для балетной партии.
А в юбилейном шоу Плющенко «35 лет на льду» летала без страховки на цирковой лонже (в «Снегурочке» Сашу тоже поднимали под потолок).
«Саша сегодня – единственная девочка в истории мирового фигурного катания, которая сделала одновременно парные элементы фигурного катания, танцевальные элементы, летала, а также выступала на пуантах», – как истинный продюсер восхищалась Рудковская.
Теперь ждем подводную партию от Трусовой?
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Фото: t.me/avtrusovaofficial; Instagram/plushenkoofficial; РИА Новости/Александр Вильф
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Ну.. это уже попахивает загиботством.
Там тоже фанатьë в силу своей одержимости не видит берегов и засоряет эфир спамом.
комментарии будут в корне отличаться.
Ждем Сашу на шоу 14 февраля, в шоу Евгения и Яны весной и на следующий Новый год.
Ждем Александру в финале российского Гран-при в марте, где она будет бороться за первое место. Александра выступала в этом сезоне в таком же количестве соревнований, как Петросян: 2. Только Александра отобралась на ФГП, а Петросян - нет.
Как не крути, Александра продолжает быть лидером мировой фигурки, как уже весь крайний Олимпийский цикл.
Нужна новая фишка. В космосе уже кто-нибудь рожал?
КП с открытых прокатов была про блюз и получила свою порцию похвал. К образу русалочки она совершенно ни при чем!
Александра выгдядит, как русалочка из-за ее длинных волос, особенно на фотографиях с отпуска. Болельщики так давно говорят.