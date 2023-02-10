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Видели Трусову-русалочку? Они с Плющенко и Рудковской придумали новое шоу – афишу сняли под водой

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Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Александра Трусова Александра Трусова
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Яна Рудковская Яна Рудковская
Фигурное катание Фигурное катание

Тандем Плющенко и Трусовой остается актуальным даже после ухода Саши к другим тренерам. Евгений (с женой Яной Рудковской) придумывает необычные и смелые проекты, а фигуристка с удовольствием соглашается на эксперименты.

Их очередное новаторство – ледовый спектакль под водой! С Трусовой в главной роли.

• Когда на контрольных прокатах в сентябре Саша появилась в блестящем зеленом платье, многие отметили очевидное сходство с диснеевской русалочкой Ариэль: длинным красным волосам будто не хватало изумрудного наряда.

С тех пор многое изменилось: Трусова опять ушла из группы Этери Тутберидзе (в этот раз не к Плющенко, а к Соколовской), поставила новые программы, а то платье никто больше не видел. Но, видимо, в «Ангелах» вдохновились тем образом Александры и не забыли о ее сходстве с Русалочкой.

• И вот Плющенко объявил о новогоднем шоу сильно заранее: «Приступили к созданию нашей новой сказки на льду с балетом «Русалочка». Теперь Саша Трусова у нас еще и поплывет! Съемка афиши происходила под водой, Саша – настоящая Русалка и уникальная спортсменка!»

Автор идеи – Яна Рудковская. К шоу готовятся основательно, премьера почти через год – 28 декабря. Деталей пока немного: красочная афиша, даты и место проведения (московская ВТБ-Арена) и предварительный состав участников. Кроме хедлайнера Трусовой в Москве выступят Марк Кондратюк, сам Плющенко и его сын Александр.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

• Трусова уже показала, как проходили съемки подводной афиши: ныряла под воду в разных нарядах. Саша в восторге.

Выглядит необычно.

Как впишется история Русалочки в ледовый спектакль, представить сложно. Может, в каком-то (не только замороженном) виде вода останется в шоу? Ведь Рудковская и Плющенко обожают делать что-то первыми – объединять фигурное катание и другие виды искусства.

• Трусова любит необычные вызовы. В этом году она сделала ставку на шоу и куда больше времени катается в спектаклях, чем на соревнованиях. В ледовом шоу «Снегурочка» надела пуанты для балетной партии.

А в юбилейном шоу Плющенко «35 лет на льду» летала без страховки на цирковой лонже (в «Снегурочке» Сашу тоже поднимали под потолок).

«Саша сегодня – единственная девочка в истории мирового фигурного катания, которая сделала одновременно парные элементы фигурного катания, танцевальные элементы, летала, а также выступала на пуантах», – как истинный продюсер восхищалась Рудковская.

Теперь ждем подводную партию от Трусовой?

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Фото: t.me/avtrusovaofficial; Instagram/plushenkoofficial; РИА Новости/Александр Вильф

37 комментариев

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vulturecrow
Ответ Ekoplane
Рада, что Вы инстинктивно сравниваете Александру с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Они ее старшие, уважаемые товарищи, а она продолжительница их дела.
золотая и две серебряные олимпийские чемпионки вполне сравнимы.
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Oleandra
Ответ Джефф Лебовски
"русалками уже давно в мире тоже плавают" - а синхронно с шестью собаками и Марком?!
а Марк-то будет? или принцем опять Плющенко будет? старший?)
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Ekoplane
Ответ Anna Morgan
Все-таки боязно, что Трусовой так понравится шоу рудковских, что она не вернется на соревнования. Чего не хотелось бы
Вернется! Жду Сашу в финале Гран-при.
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Джефф Лебовски
Ответ Oleandra
русалками уже давно в мире тоже плавают.. в специальных аквариумах.. главное, среди фигуристок быть первой.. и на плющ-шоу)
"русалками уже давно в мире тоже плавают" - а синхронно с шестью собаками и Марком?!
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Ekoplane
Ответ закрыт по беспределу
"лучшая фигуристка крайнего Олимпийского цикла, лучшая фигуристка Олимпиады в Пекине, рекордсменка и историческая личность в спорте, самая статусная действующая фигуристка..." ----- Ну.. это уже попахивает загиботством. Там тоже фанатьë в силу своей одержимости не видит берегов и засоряет эфир спамом.
"фанатьë" - импотентное ругательство от помощничков девочки, которая не умеет кататься от слова совсем и за всю свою "карьеру" ни одного фаната не приобрела. Зелен виноград.
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Oleandra
Ответ Джефф Лебовски
Как Пересильд - это вторая в мире. Нужна новая фишка. В космосе уже кто-нибудь рожал?
русалками уже давно в мире тоже плавают.. в специальных аквариумах.. главное, среди фигуристок быть первой.. и на плющ-шоу)
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Ekoplane
Ответ закрыт по беспределу
Толковая задумка. Волосы Шуры - прям в цвет.
Нюхик дал задание коверкать имя Саши? Это ее не красит! Все, что она делает, ее не красит, может задумается наконец?!
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Anita Levchenko
Ответ Александр Шульгин
Если честно, жуть полнейшая
Почему жуть? Это же 100% ее образ. Наверное, будет какая-то небольшая часть в воде, а потом у неё появятся ноги, и она пойдёт кататься🙂
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закрыт по беспределу
Ответ Ekoplane
Александра Вячеславовна действующая фигуристка и в шоу тоже нарасхват! Неудивительно - Александра лучшая фигуристка крайнего Олимпийского цикла, лучшая фигуристка Олимпиады в Пекине, рекордсменка и историческая личность в спорте, самая статусная действующая фигуристка, единственная взрослая с квад-лутцем, да еще и в каскаде! Ждем Сашу на шоу 14 февраля, в шоу Евгения и Яны весной и на следующий Новый год. Ждем Александру в финале российского Гран-при в марте, где она будет бороться за первое место. Александра выступала в этом сезоне в таком же количестве соревнований, как Петросян: 2. Только Александра отобралась на ФГП, а Петросян - нет. Как не крути, Александра продолжает быть лидером мировой фигурки, как уже весь крайний Олимпийский цикл.
"лучшая фигуристка крайнего Олимпийского цикла, лучшая фигуристка Олимпиады в Пекине, рекордсменка и историческая личность в спорте, самая статусная действующая фигуристка..."
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Ну.. это уже попахивает загиботством.
Там тоже фанатьë в силу своей одержимости не видит берегов и засоряет эфир спамом.
+1
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0
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Anna Morgan
Все-таки боязно, что Трусовой так понравится шоу рудковских, что она не вернется на соревнования. Чего не хотелось бы
0
-1
-1
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Ekoplane
Ответ vulturecrow
интересно сделать эксперимент: написать одну и ту же новость три раза с тремя разными фамилиями - Трусова, Загитова, Медведева. комментарии будут в корне отличаться.
Рада, что Вы инстинктивно сравниваете Александру с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Они ее старшие, уважаемые товарищи, а она продолжительница их дела.
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-1
-1
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Anita Levchenko
С хвостом очень красивые фотки😍
+1
-1
0
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закрыт по беспределу
Ответ vulturecrow
интересно сделать эксперимент: написать одну и ту же новость три раза с тремя разными фамилиями - Трусова, Загитова, Медведева. комментарии будут в корне отличаться.
😁
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vulturecrow
Ответ ЕАС
На первом фото как-то раздуло ее... Главное, за этот год с Марком не разбежаться теперь
это низко и пошло даже для веток фигурного катания.
+3
0
+3
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vulturecrow
интересно сделать эксперимент: написать одну и ту же новость три раза с тремя разными фамилиями - Трусова, Загитова, Медведева.
комментарии будут в корне отличаться.
+3
0
+3
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Ekoplane
Александра Вячеславовна действующая фигуристка и в шоу тоже нарасхват! Неудивительно - Александра лучшая фигуристка крайнего Олимпийского цикла, лучшая фигуристка Олимпиады в Пекине, рекордсменка и историческая личность в спорте, самая статусная действующая фигуристка, единственная взрослая с квад-лутцем, да еще и в каскаде!
Ждем Сашу на шоу 14 февраля, в шоу Евгения и Яны весной и на следующий Новый год.
Ждем Александру в финале российского Гран-при в марте, где она будет бороться за первое место. Александра выступала в этом сезоне в таком же количестве соревнований, как Петросян: 2. Только Александра отобралась на ФГП, а Петросян - нет.
Как не крути, Александра продолжает быть лидером мировой фигурки, как уже весь крайний Олимпийский цикл.
+1
-2
-1
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Джефф Лебовски
Ответ Oleandra
Следующий этап - запустить в космос.. как Пересильд)
Как Пересильд - это вторая в мире.
Нужна новая фишка. В космосе уже кто-нибудь рожал?
+1
-2
-1
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Pentrak
Красивые фото, хорошее промо, индивидуальная эксклюзивная роль и адекватные даты проведения. Вроде, всё неплохо, но мне бы хотелось, чтобы это всё не помешало Саше на соревновательном льду.
+4
0
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Oleandra
Следующий этап - запустить в космос.. как Пересильд)
+3
-2
+1
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закрыт по беспределу
Толковая задумка. Волосы Шуры - прям в цвет.
+3
-1
+2
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Александр Шульгин
Если честно, жуть полнейшая
+3
-3
0
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Ekoplane
Смешные недоброжелатели, постарались выбрать фотографии, которые наименее удачные, хотя есть очень много красивых. Смешно! Неудивительно, что у некоторых ничего не получается с такой негативной кармой.
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-2
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Ekoplane
Вот нет, не надо примазывать сюда Этери и сажать ее Александре на хвост! Научилась от одной ученицы, стала липучкой!
КП с открытых прокатов была про блюз и получила свою порцию похвал. К образу русалочки она совершенно ни при чем!
Александра выгдядит, как русалочка из-за ее длинных волос, особенно на фотографиях с отпуска. Болельщики так давно говорят.
+2
-2
0
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Татьяна Попова
Фотографу руки оторвать
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-1
-1
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JL JL
где рудик да плющ только плеваться хочется. пусть там хоть золотые декорации соорудят. как ни маскируйся все будет выглядеть как де-ьмо
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-3
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