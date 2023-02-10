Видели Трусову-русалочку? Они с Плющенко и Рудковской придумали новое шоу – афишу сняли под водой

Тандем Плющенко и Трусовой остается актуальным даже после ухода Саши к другим тренерам. Евгений (с женой Яной Рудковской) придумывает необычные и смелые проекты, а фигуристка с удовольствием соглашается на эксперименты.

Их очередное новаторство – ледовый спектакль под водой! С Трусовой в главной роли.

• Когда на контрольных прокатах в сентябре Саша появилась в блестящем зеленом платье, многие отметили очевидное сходство с диснеевской русалочкой Ариэль: длинным красным волосам будто не хватало изумрудного наряда.

С тех пор многое изменилось: Трусова опять ушла из группы Этери Тутберидзе (в этот раз не к Плющенко, а к Соколовской), поставила новые программы, а то платье никто больше не видел. Но, видимо, в «Ангелах» вдохновились тем образом Александры и не забыли о ее сходстве с Русалочкой.

• И вот Плющенко объявил о новогоднем шоу сильно заранее: «Приступили к созданию нашей новой сказки на льду с балетом «Русалочка». Теперь Саша Трусова у нас еще и поплывет! Съемка афиши происходила под водой, Саша – настоящая Русалка и уникальная спортсменка!»

Автор идеи – Яна Рудковская. К шоу готовятся основательно, премьера почти через год – 28 декабря. Деталей пока немного: красочная афиша, даты и место проведения (московская ВТБ-Арена) и предварительный состав участников. Кроме хедлайнера Трусовой в Москве выступят Марк Кондратюк, сам Плющенко и его сын Александр.

• Трусова уже показала, как проходили съемки подводной афиши: ныряла под воду в разных нарядах. Саша в восторге.

Выглядит необычно.

Как впишется история Русалочки в ледовый спектакль, представить сложно. Может, в каком-то (не только замороженном) виде вода останется в шоу? Ведь Рудковская и Плющенко обожают делать что-то первыми – объединять фигурное катание и другие виды искусства.

• Трусова любит необычные вызовы. В этом году она сделала ставку на шоу и куда больше времени катается в спектаклях, чем на соревнованиях. В ледовом шоу «Снегурочка» надела пуанты для балетной партии.

А в юбилейном шоу Плющенко «35 лет на льду» летала без страховки на цирковой лонже (в «Снегурочке» Сашу тоже поднимали под потолок).

«Саша сегодня – единственная девочка в истории мирового фигурного катания, которая сделала одновременно парные элементы фигурного катания, танцевальные элементы, летала, а также выступала на пуантах», – как истинный продюсер восхищалась Рудковская.

Теперь ждем подводную партию от Трусовой?

Фото: t.me/avtrusovaofficial; Instagram/plushenkoofficial; РИА Новости/Александр Вильф