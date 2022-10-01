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😱 Трусова 2-й (!) раз уходит от Тутберидзе: будет тренироваться в ЦСКА – со своим парнем и суперюниоркой Самоделкиной

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Александра Трусова, кажется, снова покидает группу Тутберидзе. Третий сезон подряд Саша начнет с новым тренером.

На кого она рассчитывает в погоне за долгожданным золотом, с которым не помогли ни Этери, ни Плющенко?

Что случилось?

Инсайд об очередном переходе Трусовой выдал «Р-Спорт» со ссылкой на близкий к ситуации источник. Вроде как Саша переходит к Светлане Соколовской. Причина – тяжелый режим тренировок и связанный с этим риск усугубить травмы.

Этим летом Трусова несколько раз бывала на катке ЦСКА, но не присматривалась к новой группе, а навещала своего молодого человека – олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка.

Кого еще тренирует Соколовская?

Кроме Кондратюка в группе Соколовской есть и другие звезды – серебряный призер Евро-2019 Александр Самарин и мультиквадистка Софья Самоделкина, которая начинает первый взрослый сезон (она в группе тоже недавно – в апреле ушла от Сергея Давыдова).

Татьяна Тарасова считает, что переход не принесет Трусовой пользы: «Я не понимаю данное решение. Она пошла туда, где Кондратюк. После Тутберидзе Соколовская ей ничем не поможет. Она перешла к мальчику, с которым дружит».

Почему Трусова так часто уходит от тренеров?

Трусова третий год подряд меняет тренеров. Начинала она в 2008-м у Ольги Шевцовой в Рязани, тренировалась и у Ларисы Мелковой. После переезда в Москву работала в группах Александра Волкова и Ольги Царевой. А в 2016-м пришла к Тутберидзе и именно с ней выходила во взрослые.

1-й трансфер: Тутберидзе – Плющенко

Четырехлетнее сотрудничество с Этери – самое продуктивное в карьере Трусовой. Она выучила почти все четверные, дважды выиграла золото юниорских чемпионатов мира и побила несколько рекордов.

А вот выход из юниоров выдался не самым удачным (после таких успехов) – Саша брала медали, но до золота так и не дотягивала. Побед серьезнее этапов Гран-при не случалось.

Трусова выбрала путь Медведевой и Липницкой: ей не хватало внимания в группе Тутберидзе

«Я считаю, что это нормально – тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно».

2-й трансфер: Плющенко – Тутберидзе

В мае 2020-го Александра ушла в академию Евгения Плющенко. Но там продержалась всего год – несмотря на амбиции тренера и ученицы, выше третьего места на ЧМ-2021 Трусова не поднялась. Поэтому ровно через год после ухода вернулась к Тутберидзе.

«Я решила, что надо вернуться, все-таки мне привычнее выступать и тренироваться с Этери Георгиевной. Решила, что так будет лучше. Я всегда решаю за себя. С Этери Георгиевной мы поговорили, я пришла на тренировку, и все было как раньше. С Евгением Викторовичем расстались нормально, вроде бы он нормально отреагировал. После чемпионата мира я думала, как будет двигаться следующий сезон, в итоге решила, что лучше так».

«Не собираюсь ничего менять – остаюсь у Плющенко». Не поверите, но Трусова говорила это за месяц до перехода

В олимпийский сезон она входила с продуманными и яркими программами. Пять четверных в произвольной, постоянная погоня за тройным акселем и надежда на золото Пекина-2022. Из этих задумок Трусова воплотила только одну – прыгнула пять квадов на Олимпиаде, для победы этого не хватило.

Тяжелый путь к медали завершился запоминающимся монологом-истерикой перед награждением:

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу его, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!»

3-й трансфер: Тутберидзе – Соколовская

Постолимпийский сезон Трусова начала в команде Этери. И намеков на переход не было. Она выступала в шоу Тутберидзе, катала там символичный номер «Я не брошу на полпути», команда поздравляла ее с днем рождения.

Поставили и новые программы – джазовую короткую под I Put A Spell On You и произвольную под саундтрек из фильма «Нервы на пределе». Первую Саша показала на контрольных прокатах, где ее сопровождала Тутберидзе. Потом, сославшись на травму спины, снялась с произвольной.

Эй, а где все фигуристы? Мы их так ждали на прокатах, но даже Трусова снялась

И вот теперь, вероятно, еще один поворот в карьере Трусовой. Для Тутберидзе ситуация не новая со всех сторон – после серебра Олимпиады от нее уже уходила Евгения Медведева, переход конкретно Трусовой тоже был. И Этери оба раза справлялась (и оба раза фигуристки возвращались).

А вот что ждет Сашу в новой группе?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Что ждет Трусову после перехода к Соколовской?
2038 голосов
🥇 Наконец-то выиграет золото
26%
Александра Трусова
🥈🥉 Опять вторые и третьи места
74%
Этери Тутберидзе

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